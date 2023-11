একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করা আপনার ব্যবসাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে পারে, আপনার শ্রোতাদের জড়িত করতে পারে এবং উপার্জন করতে পারে। কিন্তু একজন পেশাদার বিকাশকারী বা এজেন্সি নিয়োগ করা ব্যয়বহুল হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি একটি ছোট ব্যবসা বা স্টার্টআপ হন একটি শক্ত বাজেটে।

সৌভাগ্যবশত, প্রচুর বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিল্ডার পাওয়া যায় যা ব্যাঙ্ক না ভেঙে একটি অ্যাপ তৈরি করা সহজ করে তোলে। এই সমাধানগুলি সীমিত বা কোন কোডিং অভিজ্ঞতা সহ ব্যবহারকারীদের পূরণ করে। এই নিবন্ধটি সেরা বাজেট-সচেতন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতাদের কিছু অন্বেষণ করবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য, মূল্যের মডেল এবং সুবিধাগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।

অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিল্ডার বেছে নেওয়ার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে

একটি বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা নির্বাচন করার সময়, আপনি আপনার অর্থের জন্য সর্বাধিক মূল্য পান তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনা করা অপরিহার্য:

সেরা বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা

নীচে কয়েকটি জনপ্রিয় বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিল্ডার রয়েছে যা বিভিন্ন ব্যবসার প্রয়োজনের জন্য উপযোগী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদান করে:

AppMaster : AppMaster নো-কোড প্ল্যাটফর্ম। একটি স্বজ্ঞাত drag-and-drop ইন্টারফেসের সাথে, AppMaster প্রোগ্রামিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই আপনার অ্যাপের জন্য UI এবং ব্যবসায়িক যুক্তি তৈরি করা সহজ করে তোলে। প্ল্যাটফর্মটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সোর্স কোড তৈরি করে, স্কেলেবিলিটি নিশ্চিত করে এবং আপনার অ্যাপের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বজায় রাখে। AppMaster বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান অফার করে, একটি ফ্রি লার্নিং প্ল্যান দিয়ে শুরু করে এবং এন্টারপ্রাইজ-লেভেল সমাধান পর্যন্ত স্কেল করা।

নো-কোড প্ল্যাটফর্ম। একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেসের সাথে, প্রোগ্রামিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই আপনার অ্যাপের জন্য UI এবং ব্যবসায়িক যুক্তি তৈরি করা সহজ করে তোলে। প্ল্যাটফর্মটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সোর্স কোড তৈরি করে, স্কেলেবিলিটি নিশ্চিত করে এবং আপনার অ্যাপের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বজায় রাখে। বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান অফার করে, একটি ফ্রি লার্নিং প্ল্যান দিয়ে শুরু করে এবং এন্টারপ্রাইজ-লেভেল সমাধান পর্যন্ত স্কেল করা। Appy Pie: Appy Pie হল একটি জনপ্রিয় no-code অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবসাগুলিকে সহজেই Android এবং iOS অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। এর drag-and-drop ইন্টারফেস এবং অসংখ্য টেমপ্লেট সহ, অ্যাপি পাই কোডিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত। Appy Pie পুশ বিজ্ঞপ্তি, ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ, বিশ্লেষণ এবং অর্থপ্রদান প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। তাদের মূল্যের মডেলে একটি বিনামূল্যের পরিকল্পনা রয়েছে, যার প্রিমিয়াম পরিকল্পনা প্রতি মাসে $18 থেকে শুরু হয়।

Appy Pie হল একটি জনপ্রিয় অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবসাগুলিকে সহজেই Android এবং iOS অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। এর ইন্টারফেস এবং অসংখ্য টেমপ্লেট সহ, অ্যাপি পাই কোডিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত। Appy Pie পুশ বিজ্ঞপ্তি, ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ, বিশ্লেষণ এবং অর্থপ্রদান প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। তাদের মূল্যের মডেলে একটি বিনামূল্যের পরিকল্পনা রয়েছে, যার প্রিমিয়াম পরিকল্পনা প্রতি মাসে $18 থেকে শুরু হয়। AppInstitute: AppInstitute হল আরেকটি বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবসার জন্য কোডিং ছাড়াই মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা সহজ করে তোলে। প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য অফার করে, যেমন লয়্যালটি এবং রেফারেল প্রোগ্রাম, পুশ নোটিফিকেশন এবং ইন-অ্যাপ মেসেজিং। AppInstitute এর মূল্য নির্ধারণের মডেলে সীমিত বৈশিষ্ট্য সহ একটি বিনামূল্যের পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রিমিয়াম পরিকল্পনাগুলি প্রতি মাসে $40 থেকে শুরু হয়৷

AppInstitute হল আরেকটি বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবসার জন্য কোডিং ছাড়াই মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা সহজ করে তোলে। প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য অফার করে, যেমন লয়্যালটি এবং রেফারেল প্রোগ্রাম, পুশ নোটিফিকেশন এবং ইন-অ্যাপ মেসেজিং। AppInstitute এর মূল্য নির্ধারণের মডেলে সীমিত বৈশিষ্ট্য সহ একটি বিনামূল্যের পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রিমিয়াম পরিকল্পনাগুলি প্রতি মাসে $40 থেকে শুরু হয়৷ বিল্ডফায়ার: বিল্ডফায়ার হল একটি বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ, low-code অ্যাপ নির্মাতা যা একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস এবং পূর্ব-নির্মিত টেমপ্লেটের একটি পরিসর প্রদান করে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিকাশকে সহজ করে। বিল্ডফায়ার অসংখ্য ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টিগ্রেশন, পুশ নোটিফিকেশন এবং অ্যাপ-মধ্যস্থ কেনাকাটার মতো বৈশিষ্ট্য অফার করে। প্ল্যাটফর্মটি একটি বিনামূল্যের ট্রায়াল অফার করে এবং প্রিমিয়াম পরিকল্পনাগুলি প্রতি মাসে $159 থেকে শুরু হয়।

বিল্ডফায়ার হল একটি বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ, অ্যাপ নির্মাতা যা একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস এবং পূর্ব-নির্মিত টেমপ্লেটের একটি পরিসর প্রদান করে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিকাশকে সহজ করে। বিল্ডফায়ার অসংখ্য ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টিগ্রেশন, পুশ নোটিফিকেশন এবং অ্যাপ-মধ্যস্থ কেনাকাটার মতো বৈশিষ্ট্য অফার করে। প্ল্যাটফর্মটি একটি বিনামূল্যের ট্রায়াল অফার করে এবং প্রিমিয়াম পরিকল্পনাগুলি প্রতি মাসে $159 থেকে শুরু হয়। গুডবার্বার: গুডবার্বার একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবসাগুলিকে কোডিং দক্ষতা ছাড়াই Android এবং iOS অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। GoodBarber বিষয়বস্তু পরিচালনা, ব্যবহারকারী প্রমাণীকরণ, পুশ বিজ্ঞপ্তি এবং কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলির মতো বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে৷ আপনি বিনামূল্যে আপনার অ্যাপ তৈরি করা শুরু করতে পারেন, এবং GoodBarber-এর প্রিমিয়াম পরিকল্পনা প্রতি মাসে $25 থেকে শুরু হয়।

একটি বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা নির্বাচন করার সময়, বৈশিষ্ট্যগুলিকে অগ্রাধিকার দিন, ব্যবহারের সহজতা, স্কেলিং ক্ষমতা এবং মূল্য নির্ধারণ করুন যা আপনার ব্যবসার প্রয়োজনের সাথে সর্বোত্তম সারিবদ্ধ। এই অ্যাপ নির্মাতাদের মধ্যে একটি ব্যবহার করে আপনি একটি ব্যয়-কার্যকর অ্যাপ তৈরি করতে এবং ব্যাপক উন্নয়ন সংস্থানগুলির প্রয়োজন ছাড়াই দক্ষতার সাথে আপনার অভিপ্রেত দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন।

AppMaster

AppMaster একটি শক্তিশালী no-code প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের ব্যাকএন্ড এবং ফ্রন্টএন্ড উপাদান সহ Android, iOS এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে দেয়। এটি একটি সর্বাত্মক সমাধান, যা ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের জন্য কোনো কোডিং দক্ষতা ছাড়াই ব্যাপক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা সহজ করে তোলে। এর সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য এবং নমনীয় সাবস্ক্রিপশন পরিকল্পনা সহ, AppMaster অ্যাপ বিকাশের জন্য একটি বাজেট-বান্ধব বিকল্প।

ঐতিহ্যগত অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের তুলনায়, AppMaster প্রক্রিয়াটিকে স্ট্রীমলাইন করে, এটিকে 10 গুণ দ্রুত এবং 3 গুণ বেশি সাশ্রয়ী করে। এটি সহজে ব্যবহারযোগ্য UI, ভিজ্যুয়াল ডেটা মডেলিং, স্বজ্ঞাত ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া (BP) ডিজাইনার এবং স্বয়ংক্রিয় অ্যাপ তৈরির কারণে সম্ভব হয়েছে। আপনি যখন আপনার অ্যাপ প্রকাশ করতে প্রস্তুত হন, AppMaster সোর্স কোড কম্পাইল করে এবং আপনার পছন্দের পরিবেশে বা প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশনগুলির একটি ব্যবহার করে আপনার জন্য ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশনটি স্থাপন করে।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

এখানে AppMaster কিছু মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন নেই – drag-and-drop ইন্টারফেস এবং ভিজ্যুয়াল বিপি ডিজাইনার ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করুন।

ইন্টারফেস এবং ভিজ্যুয়াল বিপি ডিজাইনার ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করুন। ডাটাবেস স্কিমা, বিজনেস লজিক এবং REST API endpoints সহ দৃশ্যত ব্যাকএন্ড এবং ফ্রন্টএন্ড উপাদানগুলি ডিজাইন করুন৷

সহ দৃশ্যত ব্যাকএন্ড এবং ফ্রন্টএন্ড উপাদানগুলি ডিজাইন করুন৷ ব্লুপ্রিন্ট-ভিত্তিক অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্রযুক্তিগত ঋণ দূর করে, কারণ যখনই প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তিত হয় তখনই অ্যাপগুলি স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি হয়।

স্বয়ংক্রিয় অ্যাপ জেনারেশন, টেস্টিং এবং ডিপ্লোয়মেন্ট সুসংগত মান এবং গতি নিশ্চিত করে।

পরিমাপযোগ্য আর্কিটেকচার যা আপনার ব্যবসার বৃদ্ধির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

PostgreSQL- সামঞ্জস্যপূর্ণ ডাটাবেসের জন্য সমর্থন।

নমনীয় সাবস্ক্রিপশন পরিকল্পনা, শেখার এবং পরীক্ষা করার জন্য একটি বিনামূল্যে স্তর সহ।

ব্যাপক ডকুমেন্টেশন এবং প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাহক সমর্থন।

G2 AppMaster প্ল্যাটফর্মকে No-Code ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, র‍্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (RAD), API ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাপ বিল্ডার সহ বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চ পারফরমার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অ্যাপ ডেভেলপমেন্টকে সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সাশ্রয়ী করার উপর ফোকাস করার সাথে, AppMaster হল বাজেট-সচেতন ব্যক্তি এবং ব্যবসার জন্য যারা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করতে চান তাদের জন্য একটি শীর্ষ পছন্দ।

অ্যাপি পাই

Appy Pie হল একটি জনপ্রিয় no-code অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবহারকারীদের কোনো প্রোগ্রামিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই Android এবং iOS অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। প্ল্যাটফর্মের সহজে-ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেসটি ছোট ব্যবসা এবং স্টার্টআপদের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে যারা একটি অ্যাপ বিকাশের জন্য একটি বাজেট-বান্ধব উপায় খুঁজছে।

Appy Pie বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অফার করে যা ব্যবহারকারীদের কার্যকরী এবং আকর্ষক অ্যাপ তৈরি করতে সাহায্য করে। এর কিছু মূল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত:

সহজ অ্যাপ তৈরির জন্য ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেস।

জনপ্রিয় API এবং পরিষেবাগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন, যেমন Google Maps, Firebase এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম৷

লেআউট টেমপ্লেট এবং রঙের স্কিম সহ কাস্টমাইজেশন বিকল্প।

ব্যবহারকারীর ব্যস্ততার জন্য পুশ বিজ্ঞপ্তি ব্যবস্থাপনা।

আপনাকে ব্যবহারকারীর আচরণ বুঝতে এবং অ্যাপের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য বিশ্লেষণ।

অ্যাপ জমা এবং প্রকাশনার পরিষেবাগুলি অ্যাপ স্টোর এবং গুগল প্লে স্টোরে আপনার অ্যাপ পেতে।

পরীক্ষার জন্য সীমিত বিনামূল্যে সংস্করণ সহ মাসিক বা বার্ষিক সদস্যতা পরিকল্পনা।

Appy Pie একটি বিনামূল্যের সংস্করণ সহ বেশ কয়েকটি মূল্যের পরিকল্পনা অফার করে যা ব্যবহারকারীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্র্যান্ডিং সহ একটি অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। প্রদত্ত প্ল্যানগুলি আরও সংস্থান, যুক্ত বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপি পাই ব্র্যান্ডিং অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করে, অ্যাপটিকে আপনার নিজের করে তোলে৷

কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন ছাড়াই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করতে চাওয়া ব্যবসাগুলির জন্য অ্যাপি পাই একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং সাশ্রয়ী বিকল্প। এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইন্টিগ্রেশন যারা বাজেট-বান্ধব অ্যাপ নির্মাতা খুঁজছেন তাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প করে তোলে।

অ্যাপ ইনস্টিটিউট

AppInstitute হল একটি জনপ্রিয় এবং বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা সব আকারের ব্যবসায়িকদেরকে কোনো কোডিং দক্ষতা ছাড়াই তাদের অ্যাপ তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি drag-and-drop অ্যাপ ডিজাইন, কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট এবং একটি শক্তিশালী বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহ আসে। AppInstitute বিভিন্ন শিল্পের জন্য অ্যাপ তৈরি করার জন্য উপযুক্ত, যেমন রেস্তোরাঁ, খুচরা, ইভেন্ট এবং আরও অনেক কিছু।

মুখ্য সুবিধা:

সহজেই ব্যবহারযোগ্য drag-and-drop ইন্টারফেস

ইন্টারফেস বিভিন্ন শিল্পের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট

অ্যাপের বিষয়বস্তু পরিচালনা এবং আপডেট করার জন্য বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ব্যবহারকারীদের জড়িত করতে পুশ বিজ্ঞপ্তিগুলি

ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ এবং অ্যাপগুলিতে নিরাপদ অ্যাক্সেস

অ্যাপ্লিকেশান কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করতে বিশ্লেষণ এবং রিপোর্টিং

জনপ্রিয় সরঞ্জাম এবং পরিষেবাগুলির সাথে একীকরণ

বিল্ড ফায়ার

BuildFire হল একটি বহুমুখী, বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের জন্য অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের কোনো কোডিং জ্ঞানের প্রয়োজন ছাড়াই drag-and-drop এডিটর ব্যবহার করে সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। বিল্ডফায়ারের সমৃদ্ধ বৈশিষ্ট্য সেটে শিক্ষা, খেলাধুলা, ইভেন্ট এবং ইকমার্সের মতো বিভিন্ন শিল্পের জন্য সমর্থন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মুখ্য সুবিধা:

সহজ অ্যাপ তৈরির জন্য স্বজ্ঞাত drag-and-drop ইন্টারফেস

ইন্টারফেস বিভিন্ন শিল্প এবং অ্যাপ্লিকেশন ধরনের জন্য সমর্থন

কাস্টমাইজেশন বিকল্প এবং টেমপ্লেটের বিস্তৃত পরিসর

অ্যাপ-মধ্যস্থ কেনাকাটা এবং নগদীকরণ বৈশিষ্ট্য

সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টিগ্রেশন এবং শেয়ারিং অপশন

ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা এবং প্রমাণীকরণ

পুশ নোটিফিকেশন এবং মেসেজিং

অ্যাপ বিশ্লেষণ এবং রিপোর্টিং বৈশিষ্ট্য

ছবির উৎস: buildfire.com

গুড নার্বার

GoodBarber হল আরেকটি খরচ-কার্যকর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা ব্যবহারকারীদের কোনো প্রোগ্রামিং দক্ষতার প্রয়োজন ছাড়াই বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ অ্যাপ তৈরি করতে দেয়। প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন শিল্পের জন্য ডিজাইন করা বিভিন্ন কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট সরবরাহ করে যেমন খুচরা, মিডিয়া এবং সম্প্রদায় অ্যাপ। GoodBarber এর শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেস এটিকে স্টার্টআপ এবং ছোট ব্যবসার জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে যারা মানসম্পন্ন Android অ্যাপ তৈরি করতে চায়।

মুখ্য সুবিধা:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

বিজনেস অ্যাপস

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

অ্যাপ নির্মাতার কাছে পুশ নোটিফিকেশন, অ্যাপ-মধ্যস্থ কেনাকাটা, লয়্যালটি প্রোগ্রাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টিগ্রেশনের মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

সমর্থনের জন্য, প্ল্যাটফর্মটি ভিডিও টিউটোরিয়াল, ওয়েবিনার এবং অ্যাপ নির্মাতাকে নেভিগেট করতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য একটি ডেডিকেটেড সমর্থন দল সহ বিভিন্ন সংস্থান সরবরাহ করে।

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

সুইফটিক

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

কিছু মূল বৈশিষ্ট্য Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

ধন্যবাদযোগ্য

Thunkable হল আরেকটি বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা নতুন এবং অভিজ্ঞ অ্যাপ ডেভেলপারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের একক লাইন কোড না লিখে অনন্য এবং আকর্ষক অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করতে দেয়।

Thunkable একটি সাধারণ drag-and-drop ইন্টারফেস অফার করে যা ব্যবহারকারীদের দ্রুত তাদের অ্যাপ্লিকেশনের নকশা একত্রিত করতে দেয়। এটি বোতাম, লেবেল, মানচিত্র এবং তালিকার মতো অন্তর্নির্মিত উপাদানগুলির পাশাপাশি কাস্টম উপাদানগুলি তৈরি করার বিকল্প সহ একটি বিস্তৃত উপাদান লাইব্রেরিও সরবরাহ করে।

Thunkable-এর সাহায্যে, আপনি Mapbox, Firebase এবং Airtable এর মতো অসংখ্য API-কে সংহত করতে পারেন, যা আপনাকে আপনার অ্যাপে অসংখ্য কার্যকারিতা যোগ করতে দেয়। Thunkable-এর বিনামূল্যের স্তর বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেস অফার করে, তবে আপনি ব্যক্তিগত প্রকল্প, সীমাহীন প্রকল্প এবং অগ্রাধিকার সমর্থনের মতো অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলি আনলক করতে একটি মাসিক সদস্যতার জন্য তাদের PRO প্ল্যানের জন্য সাইন আপ করতে পারেন।

মুখ্য সুবিধা:

ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেস

বিস্তৃত উপাদান লাইব্রেরি

প্রাক-নির্মিত টেমপ্লেট

API ইন্টিগ্রেশন

রিয়েল-টাইম টেস্টিং

মেঘ স্টোরেজ

মবিনকিউব

Mobincube হল একটি জনপ্রিয় বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতা যা আপনাকে কাস্টমাইজড, পেশাদার চেহারার অ্যাপ তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য অফার করে। মোবিনকিউব এমন ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের কোনো প্রোগ্রামিং জ্ঞান নেই, এটি ছোট ব্যবসার জন্য তাদের প্রথম অ্যাপ তৈরির জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তুলেছে।

Mobincube এর drag-and-drop এডিটর দিয়ে, আপনি সহজেই আপনার অ্যাপের লেআউট ডিজাইন করতে, উপাদান যোগ করতে এবং এর চেহারা কাস্টমাইজ করতে পারেন। তারা আপনাকে দ্রুত আপনার অ্যাপ ডিজাইন শুরু করতে সাহায্য করার জন্য গ্রাফিকাল রিসোর্স এবং টেমপ্লেটগুলির একটি বিশাল লাইব্রেরি অফার করে৷

মবিনকিউব বিভিন্ন উন্নত বৈশিষ্ট্য যেমন পুশ নোটিফিকেশন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশন, জিপিএস ট্র্যাকিং এবং মাল্টিমিডিয়া সমর্থন সমর্থন করে। তারা জনপ্রিয় অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম এবং বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্কগুলির সাথে একীকরণের বিকল্পগুলিও প্রদান করে, যা আপনাকে কার্যকরভাবে আপনার অ্যাপকে নগদীকরণ করতে দেয়৷

আপনি Mobincube এর বিনামূল্যের প্ল্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন, যা মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং সীমিত অ্যাপ ভিউ সহ আসে। আপনার ব্যবসার বৃদ্ধি এবং আরও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হলে, আপনি কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই বিভিন্ন অর্থপ্রদানের প্ল্যানে আপগ্রেড করতে পারেন।

মুখ্য সুবিধা:

টেনে আনুন সম্পাদক

টেমপ্লেট এবং গ্রাফিকাল সম্পদের লাইব্রেরি

পুশ নোটিফিকেশন, জিপিএস এবং মাল্টিমিডিয়া সমর্থনের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্য

বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম এবং বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্কের সাথে একীকরণ

উপসংহার

সঠিক বাজেট-বান্ধব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান নির্মাতা নির্বাচন করা আপনার সময় এবং অর্থ উভয়ই বাঁচাতে পারে, পাশাপাশি আপনাকে একটি পেশাদার এবং কার্যকরী অ্যাপ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেস দেয়। AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps এবং এই নিবন্ধে উল্লিখিত অন্যদের মতো টুলের সাহায্যে আপনি আপনার প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত উপযুক্ত খুঁজে পেতে পারেন।

এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ নির্মাতাদের তুলনা করার সময়, ব্যবহারের সহজতা, বৈশিষ্ট্য, ইন্টিগ্রেশন, কাস্টমাইজেশন, স্কেলেবিলিটি, সমর্থন এবং মূল্যের মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করুন৷ এটি আপনাকে একটি জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে যা আপনার ব্যবসার লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ প্রকল্পের জন্য আদর্শ অ্যাপ নির্মাতা আপনাকে মোবাইল প্রযুক্তির শক্তিকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে, আপনার ব্যবসার নাগাল প্রসারিত করতে এবং ক্রমবর্ধমান মোবাইল-কেন্দ্রিক বিশ্বে সফল হতে সাহায্য করবে।