أدوات إنشاء تطبيقات Android منخفضة التكلفة

يمكن أن يؤدي إنشاء تطبيق Android إلى توسيع نطاق عملك بشكل كبير، وإشراك جمهورك، وتحقيق الإيرادات. لكن التعاقد مع مطور أو وكالة محترفة قد يكون مكلفًا، خاصة إذا كنت شركة صغيرة أو شركة ناشئة بميزانية محدودة.

لحسن الحظ، يتوفر الكثير من أدوات إنشاء تطبيقات Android الملائمة للميزانية والتي تسهل إنشاء تطبيق دون إنفاق الكثير من المال. تلبي هذه الحلول المستخدمين ذوي الخبرة المحدودة أو معدومة في مجال البرمجة. ستستكشف هذه المقالة بعضًا من أفضل أدوات إنشاء تطبيقات Android التي تهتم بالميزانية وستقدم نظرة ثاقبة حول ميزاتها ونماذج التسعير والفوائد الخاصة بها.

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android

عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android مناسبة للميزانية، من الضروري مراعاة عوامل محددة لضمان حصولك على أقصى قيمة مقابل أموالك:

سهولة الاستخدام: الغرض من استخدام أداة إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية هو تبسيط عملية تطوير التطبيق. ابحث عن منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام وأدوات تصميم drag-and-drop سهلة الاستخدام والتي تسهل على أي شخص إنشاء تطبيق.

الميزات: تأكد من أن أداة إنشاء التطبيق توفر الميزات والوظائف الضرورية لتطبيقك، مثل الإشعارات المباشرة ومصادقة المستخدم والتحليلات وتكامل الوسائط الاجتماعية، من بين أمور أخرى.

عمليات التكامل: تحقق مما إذا كانت أداة إنشاء التطبيق تدعم عمليات تكامل الجهات الخارجية مع الأدوات والخدمات الشائعة التي قد ترغب في دمجها، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM ) وبوابات الدفع ومنصات أتمتة التسويق.

التخصيص: يجب أن يعكس تطبيقك هوية علامتك التجارية وتفضيلات التصميم. اختر أداة إنشاء التطبيقات التي توفر خيارات التخصيص لتخصيص مظهر تطبيقك ووظائفه بما يتناسب مع احتياجات عملك.

قابلية التوسع: ابحث عن نظام أساسي يدعم التوسع الأفقي والرأسي، مما يسمح لك باستيعاب قواعد مستخدمين أكبر، وزيادة حركة المرور، ووظائف أكثر شمولاً.

الدعم والموارد: تأكد من أن منشئ التطبيق يقدم دعمًا للعملاء في الوقت المناسب، ووثائق مفيدة، وموارد عبر الإنترنت لمساعدتك على تعلم كيفية استخدام النظام الأساسي بفعالية.

التسعير: قارن نماذج وخطط التسعير للعثور على النموذج الذي يناسب ميزانيتك ويقدم الميزات والموارد اللازمة لتطبيقك.

أفضل منشئي تطبيقات Android الصديقة للميزانية

فيما يلي بعض منشئي تطبيقات Android الأكثر شهرة والصديقة للميزانية والتي توفر مجموعة من الميزات المصممة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة:

AppMaster : AppMaster بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، بما في ذلك تطبيقات Android. بفضل واجهة drag-and-drop البديهية، يجعل AppMaster إنشاء واجهة مستخدم ومنطق أعمال لتطبيقك دون الحاجة إلى تجربة برمجة أمرًا سهلاً. يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر لتطبيقك، مما يضمن قابلية التوسع والحفاظ على أداء تطبيقك أثناء نموه. يقدم AppMaster خطط اشتراك متنوعة، بدءًا بخطة تعليمية مجانية وتوسيع نطاق الحلول على مستوى المؤسسة.

بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، بما في ذلك تطبيقات Android. بفضل واجهة البديهية، يجعل إنشاء واجهة مستخدم ومنطق أعمال لتطبيقك دون الحاجة إلى تجربة برمجة أمرًا سهلاً. يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر لتطبيقك، مما يضمن قابلية التوسع والحفاظ على أداء تطبيقك أثناء نموه. يقدم خطط اشتراك متنوعة، بدءًا بخطة تعليمية مجانية وتوسيع نطاق الحلول على مستوى المؤسسة. Appy Pie: Appy Pie هو منشئ تطبيقات مشهور no-code يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات Android وiOS بسهولة. بفضل واجهة drag-and-drop والقوالب العديدة، يناسب Appy Pie المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة. يقدم Appy Pie إشعارات الدفع ومصادقة المستخدم والتحليلات وميزات معالجة الدفع. يتضمن نموذج التسعير الخاص بهم خطة مجانية، مع خطط متميزة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا.

Appy Pie هو منشئ تطبيقات مشهور يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات Android وiOS بسهولة. بفضل واجهة والقوالب العديدة، يناسب Appy Pie المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة. يقدم Appy Pie إشعارات الدفع ومصادقة المستخدم والتحليلات وميزات معالجة الدفع. يتضمن نموذج التسعير الخاص بهم خطة مجانية، مع خطط متميزة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا. AppInstitute: AppInstitute هو منشئ تطبيقات Android صديق للميزانية، وهو ما يجعل من السهل على الشركات إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى برمجة. توفر المنصة مجموعة من الميزات، مثل برامج الولاء والإحالة، والإشعارات الفورية، والرسائل داخل التطبيق. يتضمن نموذج التسعير الخاص بـ AppInstitute خطة مجانية بميزات محدودة، وتبدأ الخطط المميزة بسعر 40 دولارًا شهريًا.

AppInstitute هو منشئ تطبيقات Android صديق للميزانية، وهو ما يجعل من السهل على الشركات إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى برمجة. توفر المنصة مجموعة من الميزات، مثل برامج الولاء والإحالة، والإشعارات الفورية، والرسائل داخل التطبيق. يتضمن نموذج التسعير الخاص بـ AppInstitute خطة مجانية بميزات محدودة، وتبدأ الخطط المميزة بسعر 40 دولارًا شهريًا. BuildFire: BuildFire عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات غنية low-code تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات Android من خلال توفير واجهة بديهية ومجموعة من القوالب المعدة مسبقًا. يدعم BuildFire العديد من عمليات التكامل ويقدم ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية وإشعارات الدفع وعمليات الشراء داخل التطبيق. تقدم المنصة نسخة تجريبية مجانية، وتبدأ الخطط المميزة بسعر 159 دولارًا شهريًا.

BuildFire عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات غنية تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات Android من خلال توفير واجهة بديهية ومجموعة من القوالب المعدة مسبقًا. يدعم BuildFire العديد من عمليات التكامل ويقدم ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية وإشعارات الدفع وعمليات الشراء داخل التطبيق. تقدم المنصة نسخة تجريبية مجانية، وتبدأ الخطط المميزة بسعر 159 دولارًا شهريًا. GoodBarber: GoodBarber هو منشئ تطبيقات سهل الاستخدام يتيح للشركات إنشاء تطبيقات Android وiOS دون خبرة في البرمجة. يقدم GoodBarber ميزات مثل إدارة المحتوى ومصادقة المستخدم ودفع الإشعارات وخيارات التخصيص. يمكنك البدء في إنشاء تطبيقك مجانًا، وتبدأ خطط GoodBarber المميزة بسعر 25 دولارًا شهريًا.

عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android مناسبة للميزانية، قم بإعطاء الأولوية للميزات وسهولة الاستخدام وإمكانيات التوسع والتسعير الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات عملك. يتيح لك استخدام أحد منشئي التطبيقات إنشاء تطبيق فعال من حيث التكلفة والوصول إلى جمهورك المستهدف بكفاءة، دون الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق.

AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات Android وiOS وتطبيقات الويب، بما في ذلك مكونات الواجهة الخلفية والأمامية. إنه حل شامل، مما يسهل على الشركات والأفراد إنشاء تطبيقات شاملة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. بفضل أسعاره المعقولة وخطط الاشتراك المرنة، يعد AppMaster خيارًا مناسبًا للميزانية لتطوير التطبيقات.

بالمقارنة مع تطوير التطبيقات التقليدية، يعمل AppMaster على تبسيط العملية، مما يجعلها أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات. وهذا ممكن بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، ونمذجة البيانات المرئية، ومصمم عمليات الأعمال البديهية (BP) ، وإنشاء التطبيقات تلقائيًا. عندما تكون جاهزًا لنشر تطبيقك، يقوم AppMaster بتجميع الكود المصدري ونشر التطبيق على السحابة نيابةً عنك، إما في بيئتك المفضلة أو باستخدام أحد الاشتراكات المتوفرة.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج AppMaster:

لا حاجة لمهارات البرمجة - أنشئ تطبيقات Android باستخدام واجهة drag-and-drop ومصمم BP المرئي.

ومصمم BP المرئي. تصميم الواجهة الخلفية ومكونات الواجهة الأمامية بشكل مرئي، بما في ذلك مخططات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال ونقاط endpoints REST API .

REST API . يعمل تطوير التطبيقات المستندة إلى المخطط على التخلص من الديون الفنية، حيث يتم إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات.

يضمن إنشاء التطبيق واختباره ونشره تلقائيًا جودة وسرعة متسقة.

بنية قابلة للتطوير يمكنها التكيف مع نمو أعمالك.

دعم قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL .

خطط اشتراك مرنة، بما في ذلك طبقة مجانية للتعلم والتجربة.

وثائق واسعة النطاق ودعم العملاء سريع الاستجابة.

لقد اعترفت G2 بمنصة AppMaster باعتبارها منصة ذات أداء عالٍ في فئات مختلفة، بما في ذلك منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنشئي التطبيقات.

من خلال تركيزه على جعل تطوير التطبيقات متاحًا وبأسعار معقولة للجميع، يعد AppMaster الخيار الأفضل للأفراد والشركات المهتمين بالميزانية الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات Android.

فطيرة التطبيقي

Appy Pie هو منشئ تطبيقات مشهور no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات Android وiOS دون أي خبرة برمجية. تجعل واجهة النظام سهلة الاستخدام خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تبحث عن طريقة مناسبة للميزانية لتطوير التطبيق.

يقدم Appy Pie مجموعة متنوعة من الميزات التي تساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات عملية وجذابة. تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي:

واجهة السحب والإفلات لسهولة إنشاء التطبيق.

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الشائعة، مثل خرائط Google وFirebase ومنصات الوسائط الاجتماعية.

خيارات التخصيص، بما في ذلك قوالب التخطيط وأنظمة الألوان.

دفع إدارة الإخطارات لمشاركة المستخدم.

التحليلات لمساعدتك على فهم سلوك المستخدم وتحسين أداء التطبيق.

خدمات تقديم ونشر التطبيقات للحصول على تطبيقك على App Store وGoogle Play Store.

خطط الاشتراك الشهرية أو السنوية، مع نسخة مجانية محدودة للتجريب.

يقدم Appy Pie العديد من خطط التسعير، بما في ذلك الإصدار المجاني الذي يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيق بالميزات الأساسية والعلامات التجارية. توفر الخطط المدفوعة المزيد من الموارد والميزات المضافة والقدرة على إزالة العلامة التجارية Appy Pie، مما يجعل التطبيق خاصًا بك.

يعد Appy Pie خيارًا سهل الاستخدام وفعالاً من حيث التكلفة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات Android دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. تجعل ميزاته وتكاملاته المتنوعة خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن أداة إنشاء تطبيقات صديقة للميزانية.

معهد التطبيقات

AppInstitute هو منشئ تطبيقات Android شائع وصديق للميزانية مصمم لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء تطبيقاتها دون أي مهارات برمجية. يأتي النظام الأساسي مزودًا بميزات متنوعة، بما في ذلك تصميم تطبيق drag-and-drop والقوالب القابلة للتخصيص ونظام إدارة المحتوى القوي. يعد AppInstitute مناسبًا لإنشاء تطبيقات لمختلف الصناعات، مثل المطاعم وتجارة التجزئة والأحداث والمزيد.

دلائل الميزات:

واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام

سهلة الاستخدام قوالب قابلة للتخصيص لمختلف الصناعات

نظام إدارة المحتوى لإدارة وتحديث محتوى التطبيق

دفع الإخطارات لإشراك المستخدمين

مصادقة المستخدم والوصول الآمن إلى التطبيقات

التحليلات وإعداد التقارير لتتبع أداء التطبيق

التكامل مع الأدوات والخدمات الشعبية

بيلد فاير

BuildFire هو منشئ تطبيقات Android متعدد الاستخدامات وصديق للميزانية مصمم لتبسيط عملية تطوير التطبيق للشركات والأفراد. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء تطبيقات قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام محرر drag-and-drop ، دون الحاجة إلى أي معرفة بالبرمجة. تتضمن مجموعة ميزات BuildFire الغنية دعمًا لمختلف الصناعات مثل التعليم والرياضة والأحداث والتجارة الإلكترونية.

دلائل الميزات:

واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام لإنشاء التطبيقات بسهولة

سهلة الاستخدام لإنشاء التطبيقات بسهولة دعم لمختلف الصناعات وأنواع التطبيقات

مجموعة واسعة من خيارات التخصيص والقوالب

عمليات الشراء داخل التطبيق وميزات تحقيق الدخل

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي وخيارات المشاركة

إدارة المستخدم والمصادقة

دفع الإخطارات والرسائل

تحليلات التطبيق وميزات إعداد التقارير

GoodBarber

GoodBarber هو منشئ تطبيقات Android آخر فعال من حيث التكلفة يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات غنية بالميزات دون الحاجة إلى مهارات برمجة. توفر المنصة العديد من القوالب القابلة للتخصيص المصممة لمختلف الصناعات مثل تطبيقات البيع بالتجزئة والوسائط والمجتمع. تجعل ميزات GoodBarber القوية وواجهته سهلة الاستخدام خيارًا ممتازًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات Android عالية الجودة.

دلائل الميزات:

واجهة تطوير التطبيق بالسحب والإفلات

قوالب قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا لصناعات محددة

نظام قوي لإدارة المحتوى لإدارة وتحديث محتوى التطبيق

نشر التطبيقات بدون استخدام اليدين على Google Play

مصادقة المستخدم وميزات الأمان

دفع الإخطارات والرسائل داخل التطبيق

أدوات التسويق للترويج لتطبيقك

التكامل مع أدوات الطرف الثالث الشائعة

تحليلات التطبيق وإعداد التقارير

تطبيقات الأعمال

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

يحتوي منشئ التطبيق على ميزات مثل إشعارات الدفع وعمليات الشراء داخل التطبيق وبرامج الولاء وجدولة المواعيد وتكامل الوسائط الاجتماعية. Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

للحصول على الدعم، توفر المنصة موارد متنوعة، بما في ذلك دروس الفيديو والندوات عبر الإنترنت وفريق دعم مخصص لمساعدتك في التنقل في أداة إنشاء التطبيق.

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

سويفتيك

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

Thunkable

Thunkable هو منشئ تطبيقات Android آخر صديق للميزانية مصمم لكل من مطوري التطبيقات المبتدئين وذوي الخبرة. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات Android فريدة وجذابة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يوفر Thunkable واجهة drag-and-drop بسيطة تتيح للمستخدمين تجميع تصميم تطبيقاتهم بسرعة. كما يوفر أيضًا مكتبة مكونات شاملة، بما في ذلك المكونات المضمنة مثل الأزرار والتسميات والخرائط والقوائم، بالإضافة إلى خيار إنشاء مكونات مخصصة.

باستخدام Thunkable، يمكنك أيضًا دمج العديد من واجهات برمجة التطبيقات، مثل Mapbox وFirebase و Airtable ، مما يسمح لك بإضافة العديد من الوظائف إلى تطبيقك. توفر الطبقة المجانية من Thunkable إمكانية الوصول إلى معظم الميزات، ولكن يمكنك الاشتراك في خطة PRO الخاصة بهم للحصول على اشتراك شهري لفتح إمكانات إضافية مثل المشاريع الخاصة والمشاريع غير المحدودة والدعم ذي الأولوية.

دلائل الميزات:

واجهة السحب والإفلات

مكتبة مكونات واسعة النطاق

قوالب مبنية مسبقا

تكاملات API

اختبار في الوقت الحقيقي

سحابة التخزين

موبينكوبي

Mobincube هو منشئ تطبيقات Android المشهور والصديق للميزانية والذي يقدم مجموعة واسعة من الميزات لمساعدتك في إنشاء تطبيقات مخصصة ذات مظهر احترافي. تم تصميم Mobincube للمستخدمين الذين ليس لديهم معرفة بالبرمجة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقها الأول.

باستخدام محرر drag-and-drop الخاص بـ Mobincube، يمكنك بسهولة تصميم تخطيط تطبيقك وإضافة المكونات وتخصيص مظهره. كما أنها توفر مكتبة واسعة من الموارد الرسومية والقوالب لمساعدتك على البدء بسرعة في تصميم تطبيقك.

يدعم Mobincube العديد من الميزات المتقدمة مثل إشعارات الدفع وتكامل الشبكات الاجتماعية وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ودعم الوسائط المتعددة. كما أنها توفر خيارات التكامل مع منصات التحليلات والشبكات الإعلانية الشائعة، مما يسمح لك بتحقيق الدخل من تطبيقك بشكل فعال.

يمكنك البدء بخطة Mobincube المجانية، والتي تأتي مع ميزات أساسية وطرق عرض محدودة للتطبيق. مع نمو أعمالك وحاجتك لمزيد من الميزات، يمكنك الترقية إلى خطط مدفوعة مختلفة دون أي التزام.

دلائل الميزات:

محرر السحب والإفلات

مكتبة القوالب والموارد الرسومية

ميزات متقدمة مثل إشعارات الدفع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ودعم الوسائط المتعددة

التكامل مع منصات التحليلات وشبكات الإعلان

خاتمة

يمكن أن يؤدي اختيار أداة إنشاء تطبيقات Android الملائمة للميزانية إلى توفير الوقت والمال، مع الاستمرار في منحك إمكانية الوصول إلى الميزات الأساسية لإنشاء تطبيق احترافي وعملي. باستخدام أدوات مثل AppMaster وAppy Pie وBuildFire وGoodBarber وBizness Apps وغيرها من الأدوات المذكورة في هذه المقالة، يمكنك العثور على ما يناسب احتياجاتك بشكل مثالي.

عند مقارنة أدوات إنشاء تطبيقات Android هذه، ضع في اعتبارك عوامل مثل سهولة الاستخدام والميزات وعمليات التكامل والتخصيص وقابلية التوسع والدعم والتسعير. سيساعدك هذا على اتخاذ قرار مستنير يتوافق مع أهداف ومتطلبات عملك.

ستمكنك أداة إنشاء التطبيقات المثالية لمشروع تطبيق Android الخاص بك من الاستفادة بشكل فعال من قوة تكنولوجيا الهاتف المحمول، وتوسيع نطاق عملك، والنجاح في عالم يتمحور حول الهاتف المحمول بشكل متزايد.