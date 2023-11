Android 앱을 만들면 비즈니스를 크게 확장하고 청중의 참여를 유도하며 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 전문 개발자나 대행사를 고용하는 데는 비용이 많이 들 수 있습니다. 특히 예산이 부족한 소규모 기업이나 스타트업의 경우 더욱 그렇습니다.

운 좋게도 비용을 들이지 않고도 쉽게 앱을 만들 수 있는 예산 친화적인 Android 앱 빌더가 많이 있습니다. 이러한 솔루션은 코딩 경험이 없거나 제한적인 사용자에게 적합합니다. 이 기사에서는 예산에 민감한 최고의 Android 앱 빌더를 살펴보고 이들의 기능, 가격 모델 및 이점에 대한 통찰력을 제공합니다.

Android 앱 빌더를 선택할 때 고려해야 할 요소

예산 친화적인 Android 앱 빌더를 선택할 때 비용 대비 최고의 가치를 얻을 수 있도록 특정 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

사용 편의성: 노코드 또는 로우코드 앱 빌더를 사용하는 목적은 앱 개발 프로세스를 단순화하는 것입니다. 누구나 쉽게 앱을 만들 수 있는 직관적인 인터페이스와 사용자 친화적인 drag-and-drop 디자인 도구를 갖춘 플랫폼을 찾으세요.

기능: 앱 빌더가 푸시 알림 , 사용자 인증, 분석, 소셜 미디어 통합 등 앱에 필요한 기능을 제공하는지 확인하세요.

통합: 앱 빌더가 CRM 시스템 , 결제 게이트웨이, 마케팅 자동화 플랫폼 등 통합하고 싶은 널리 사용되는 도구 및 서비스와의 타사 통합을 지원하는지 확인하세요.

맞춤화: 앱은 브랜드 아이덴티티와 디자인 선호도를 반영해야 합니다. 비즈니스 요구 사항에 맞게 앱의 모양과 기능을 맞춤화할 수 있는 사용자 정의 옵션을 제공하는 앱 빌더를 선택하세요.

확장성: 더 큰 사용자 기반, 증가된 트래픽 및 더 광범위한 기능을 수용할 수 있도록 수평 및 수직 확장을 지원하는 플랫폼을 찾으십시오.

지원 및 리소스: 앱 빌더가 플랫폼을 효과적으로 사용하는 방법을 배우는 데 도움이 되는 시기적절한 고객 지원, 유용한 문서 및 온라인 리소스를 제공하는지 확인하세요.

가격: 가격 모델과 계획을 비교하여 예산에 맞고 앱에 필요한 기능과 리소스를 제공하는 모델을 찾으세요.

최고의 예산 친화적인 Android 앱 빌더

다음은 다양한 비즈니스 요구에 맞는 다양한 기능을 제공하는 가장 인기 있고 예산 친화적인 Android 앱 빌더 중 일부입니다.

AppMaster : AppMaster 코드 없는 플랫폼입니다. 직관적인 drag-and-drop 인터페이스를 갖춘 AppMaster 사용하면 프로그래밍 경험 없이도 앱에 대한 UI 및 비즈니스 로직을 쉽게 만들 수 있습니다. 플랫폼은 애플리케이션의 소스 코드를 생성하여 확장성을 보장하고 앱이 성장함에 따라 성능을 유지합니다. AppMaster 무료 학습 계획부터 시작하여 엔터프라이즈 수준 솔루션까지 확장되는 다양한 구독 계획을 제공합니다.

코드 없는 플랫폼입니다. 직관적인 인터페이스를 갖춘 사용하면 프로그래밍 경험 없이도 앱에 대한 UI 및 비즈니스 로직을 쉽게 만들 수 있습니다. 플랫폼은 애플리케이션의 소스 코드를 생성하여 확장성을 보장하고 앱이 성장함에 따라 성능을 유지합니다. 무료 학습 계획부터 시작하여 엔터프라이즈 수준 솔루션까지 확장되는 다양한 구독 계획을 제공합니다. Appy Pie: Appy Pie는 기업이 Android 및 iOS 앱을 쉽게 만들 수 있는 인기 있는 no-code 앱 빌더입니다. drag-and-drop 인터페이스와 수많은 템플릿을 갖춘 Appy Pie는 코딩 경험이 없는 사용자에게 적합합니다. Appy Pie는 푸시 알림, 사용자 인증, 분석 및 결제 처리 기능을 제공합니다. 가격 모델에는 무료 요금제가 포함되어 있으며 프리미엄 요금제는 월 18달러부터 시작합니다.

Appy Pie는 기업이 Android 및 iOS 앱을 쉽게 만들 수 있는 인기 있는 앱 빌더입니다. 인터페이스와 수많은 템플릿을 갖춘 Appy Pie는 코딩 경험이 없는 사용자에게 적합합니다. Appy Pie는 푸시 알림, 사용자 인증, 분석 및 결제 처리 기능을 제공합니다. 가격 모델에는 무료 요금제가 포함되어 있으며 프리미엄 요금제는 월 18달러부터 시작합니다. AppInstitute: AppInstitute는 기업이 코딩 없이 모바일 앱을 쉽게 만들 수 있게 해주는 또 다른 예산 친화적인 Android 앱 빌더입니다. 이 플랫폼은 충성도 및 추천 프로그램, 푸시 알림, 인앱 메시지 등 다양한 기능을 제공합니다. AppInstitute의 가격 모델에는 제한된 기능을 갖춘 무료 요금제가 포함되어 있으며 프리미엄 요금제는 월 40달러부터 시작합니다.

AppInstitute는 기업이 코딩 없이 모바일 앱을 쉽게 만들 수 있게 해주는 또 다른 예산 친화적인 Android 앱 빌더입니다. 이 플랫폼은 충성도 및 추천 프로그램, 푸시 알림, 인앱 메시지 등 다양한 기능을 제공합니다. AppInstitute의 가격 모델에는 제한된 기능을 갖춘 무료 요금제가 포함되어 있으며 프리미엄 요금제는 월 40달러부터 시작합니다. BuildFire: BuildFire는 직관적인 인터페이스와 사전 구축된 다양한 템플릿을 제공하여 Android 앱 개발을 단순화하는 기능이 풍부한 low-code 앱 빌더입니다. BuildFire는 다양한 통합을 지원하고 소셜 미디어 통합, 푸시 알림, 인앱 구매와 같은 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 무료 평가판을 제공하며 프리미엄 요금제는 월 159달러부터 시작합니다.

BuildFire는 직관적인 인터페이스와 사전 구축된 다양한 템플릿을 제공하여 Android 앱 개발을 단순화하는 기능이 풍부한 앱 빌더입니다. BuildFire는 다양한 통합을 지원하고 소셜 미디어 통합, 푸시 알림, 인앱 구매와 같은 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 무료 평가판을 제공하며 프리미엄 요금제는 월 159달러부터 시작합니다. GoodBarber: GoodBarber는 코딩 전문 지식 없이도 기업이 Android 및 iOS 앱을 만들 수 있게 해주는 사용자 친화적인 앱 빌더입니다. GoodBarber는 콘텐츠 관리, 사용자 인증, 푸시 알림, 사용자 정의 옵션과 같은 기능을 제공합니다. 무료로 앱 구축을 시작할 수 있으며 GoodBarber의 프리미엄 플랜은 월 $25부터 시작됩니다.

예산 친화적인 Android 앱 빌더를 선택할 때 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 기능, 사용 편의성, 확장 기능 및 가격을 우선시하세요. 이러한 앱 빌더 중 하나를 사용하면 광범위한 개발 리소스 없이도 비용 효율적인 앱을 만들고 의도한 대상에게 효율적으로 접근할 수 있습니다.

AppMaster

AppMaster 는 사용자가 백엔드 및 프런트엔드 구성 요소를 포함하여 Android, iOS 및 웹 애플리케이션을 만들 수 있는 강력한 no-code 플랫폼입니다. 기업과 개인이 코딩 기술 없이도 포괄적인 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있는 올인원 솔루션입니다. 저렴한 가격과 유연한 구독 계획을 갖춘 AppMaster 앱 개발을 위한 예산 친화적인 옵션입니다.

기존 앱 개발에 비해 AppMaster 프로세스를 간소화하여 최대 10배 더 빠르고 비용 효율적입니다. 이는 사용하기 쉬운 UI, 시각적 데이터 모델링, 직관적인 비즈니스 프로세스(BP) 디자이너 및 자동 앱 생성이 있기 때문에 가능합니다. 앱을 게시할 준비가 되면 AppMaster 소스 코드를 컴파일하고 선호하는 환경이나 제공된 구독 중 하나를 사용하여 클라우드에 애플리케이션을 배포합니다.

AppMaster 의 주요 기능은 다음과 같습니다.

코딩 기술이 필요하지 않습니다. drag-and-drop 인터페이스와 시각적 BP 디자이너를 사용하여 Android 앱을 만듭니다.

인터페이스와 시각적 BP 디자이너를 사용하여 Android 앱을 만듭니다. 데이터베이스 스키마, 비즈니스 로직, REST API endpoints 포함한 백엔드 및 프런트엔드 구성 요소를 시각적으로 디자인합니다.

포함한 백엔드 및 프런트엔드 구성 요소를 시각적으로 디자인합니다. 블루프린트 기반 앱 개발은 요구 사항이 변경될 때마다 앱이 처음부터 생성되므로 기술적 부채를 제거합니다.

자동 앱 생성, 테스트 및 배포는 일관된 품질과 속도를 보장합니다.

비즈니스 성장에 맞춰 조정할 수 있는 확장 가능한 아키텍처입니다.

PostgreSQL 호환 데이터베이스를 지원합니다.

학습 및 실험을 위한 무료 등급을 포함한 유연한 구독 계획입니다.

광범위한 문서화 및 신속한 고객 지원.

G2는 AppMaster 플랫폼을 No-Code 개발 플랫폼, 신속한 애플리케이션 개발(RAD), API 관리 및 앱 빌더를 포함한 다양한 범주에서 고성능 플랫폼으로 인정했습니다.

모든 사람이 앱 개발에 접근하고 저렴하게 만드는 데 중점을 둔 AppMaster 예산에 민감한 개인과 Android 앱을 구축하려는 기업을 위한 최고의 선택입니다.

아피 파이

Appy Pie 는 사용자가 프로그래밍 경험 없이도 Android 및 iOS 앱을 만들 수 있는 인기 있는 no-code 앱 빌더입니다. 플랫폼의 사용하기 쉬운 인터페이스는 예산 친화적인 앱 개발 방법을 찾고 있는 중소기업 및 스타트업에게 탁월한 선택입니다.

Appy Pie는 사용자가 기능적이고 매력적인 앱을 만드는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다. 주요 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

간편한 앱 구축을 위한 드래그 앤 드롭 인터페이스.

Google 지도, Firebase, 소셜 미디어 플랫폼 등 널리 사용되는 API 및 서비스와 통합됩니다.

레이아웃 템플릿 및 색상 구성표를 포함한 사용자 정의 옵션.

사용자 참여를 위한 푸시 알림 관리.

사용자 행동을 이해하고 앱 성능을 개선하는 데 도움이 되는 분석입니다.

App Store 및 Google Play Store에 앱을 게시하기 위한 앱 제출 및 게시 서비스입니다.

실험을 위한 제한된 무료 버전이 포함된 월간 또는 연간 구독 계획입니다.

Appy Pie는 사용자가 기본 기능과 브랜딩을 갖춘 앱을 만들 수 있는 무료 버전을 포함하여 여러 가지 가격 계획을 제공합니다. 유료 플랜은 더 많은 리소스, 추가 기능, Appy Pie 브랜드 제거 기능을 제공하여 앱을 나만의 것으로 만들 수 있습니다.

Appy Pie는 코딩 전문 지식 없이도 Android 앱을 만들려는 기업을 위한 사용자 친화적이고 비용 효율적인 옵션입니다. 다양한 기능과 통합으로 인해 예산 친화적인 앱 빌더를 찾는 사람들에게 훌륭한 옵션이 됩니다.

앱연구소

AppInstitute는 모든 규모의 기업이 코딩 기술 없이도 앱을 만들 수 있도록 설계된 인기 있고 저렴한 Android 앱 빌더입니다. 이 플랫폼 drag-and-drop 앱 디자인, 사용자 정의 가능한 템플릿, 강력한 콘텐츠 관리 시스템을 포함한 다양한 기능이 함께 제공됩니다. AppInstitute는 레스토랑, 소매, 이벤트 등 다양한 산업 분야의 앱을 만드는 데 적합합니다.

주요 특징들:

사용하기 쉬운 drag-and-drop 인터페이스

인터페이스 다양한 산업 분야에 맞게 사용자 정의 가능한 템플릿

앱 콘텐츠를 관리하고 업데이트하는 콘텐츠 관리 시스템

사용자 참여를 위한 푸시 알림

사용자 인증 및 앱에 대한 보안 액세스

앱 성능을 추적하기 위한 분석 및 보고

널리 사용되는 도구 및 서비스와의 통합

빌드파이어

BuildFire 는 기업과 개인의 앱 개발 프로세스를 단순화하도록 설계된 다용도의 예산 친화적인 Android 앱 빌더입니다. 이 플랫폼을 사용하면 사용자는 코딩 지식이 없어도 drag-and-drop 편집기를 사용하여 완전히 사용자 정의 가능한 앱을 구축할 수 있습니다. BuildFire의 풍부한 기능 세트에는 교육, 스포츠, 이벤트, 전자상거래 등 다양한 산업에 대한 지원이 포함됩니다.

주요 특징들:

간편한 앱 구축을 위한 직관적인 drag-and-drop 인터페이스

인터페이스 다양한 산업 및 앱 유형 지원

다양한 사용자 정의 옵션 및 템플릿

인앱 구매 및 수익 창출 기능

소셜 미디어 통합 및 공유 옵션

사용자 관리 및 인증

푸시 알림 및 메시징

앱 분석 및 보고 기능

좋은이발사

GoodBarber는 사용자가 프로그래밍 기술 없이도 기능이 풍부한 앱을 만들 수 있는 또 다른 비용 효율적인 Android 앱 빌더입니다. 이 플랫폼은 소매, 미디어, 커뮤니티 앱 등 다양한 산업에 맞게 설계된 다양한 맞춤형 템플릿을 제공합니다. GoodBarber의 강력한 기능과 사용하기 쉬운 인터페이스는 고품질 Android 앱을 구축하려는 스타트업 및 중소기업에게 탁월한 선택입니다.

주요 특징들:

드래그 앤 드롭 앱 개발 인터페이스

특정 산업에 맞는 사용자 정의 가능한 템플릿

앱 콘텐츠 관리 및 업데이트를 위한 강력한 콘텐츠 관리 시스템

Google Play에 핸즈프리 앱 게시

사용자 인증 및 보안 기능

푸시 알림 및 인앱 메시지

앱 홍보를 위한 마케팅 도구

널리 사용되는 타사 도구와의 통합

앱 분석 및 보고

비즈니스 앱

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

앱 빌더에는 푸시 알림, 인앱 구매, 로열티 프로그램, 약속 일정 및 소셜 미디어 통합과 같은 기능이 있습니다. Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

지원을 위해 플랫폼은 비디오 튜토리얼, 웹 세미나, 앱 빌더 탐색을 지원하는 전담 지원 팀 등 다양한 리소스를 제공합니다.

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

Swiftic

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

썽크 가능

Thunkable은 초보자와 숙련된 앱 개발자 모두를 위해 설계된 또 다른 예산 친화적인 Android 앱 빌더입니다. 이를 통해 사용자는 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 독특하고 매력적인 Android 앱을 만들 수 있습니다.

Thunkable은 사용자가 애플리케이션 디자인을 빠르게 조합할 수 있는 간단한 drag-and-drop 인터페이스를 제공합니다. 또한 버튼, 라벨, 지도, 목록과 같은 내장 구성요소는 물론 사용자 정의 구성요소를 생성하는 옵션을 포함한 광범위한 구성요소 라이브러리도 제공합니다.

Thunkable을 사용하면 Mapbox, Firebase 및 Airtable 과 같은 다양한 API를 통합하여 앱에 다양한 기능을 추가할 수도 있습니다. Thunkable의 무료 계층은 대부분의 기능에 대한 액세스를 제공하지만 월간 구독을 위한 PRO 계획에 등록하여 개인 프로젝트, 무제한 프로젝트 및 우선 지원과 같은 추가 기능을 잠금 해제할 수 있습니다.

주요 특징들:

드래그 앤 드롭 인터페이스

광범위한 구성 요소 라이브러리

사전 구축된 템플릿

API 통합

실시간 테스트

클라우드 스토리지

모빈큐브

Mobincube는 전문가 수준의 맞춤형 앱을 만드는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공하는 인기 있는 예산 친화적인 Android 앱 빌더입니다. Mobincube는 프로그래밍 지식이 없는 사용자를 위해 설계되었으므로 첫 번째 앱을 만들려는 중소기업에게 탁월한 선택입니다.

Mobincube의 drag-and-drop 편집기를 사용하면 앱 레이아웃을 쉽게 디자인하고, 구성 요소를 추가하고, 모양을 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 앱 디자인을 빠르게 시작하는 데 도움이 되는 광범위한 그래픽 리소스 및 템플릿 라이브러리를 제공합니다.

Mobincube는 푸시 알림, 소셜 네트워크 통합, GPS 추적, 멀티미디어 지원과 같은 다양한 고급 기능을 지원합니다. 또한 널리 사용되는 분석 플랫폼 및 광고 네트워크와의 통합 옵션을 제공하므로 앱에서 효과적으로 수익을 창출할 수 있습니다.

기본 기능과 제한된 앱 보기가 제공되는 Mobincube의 무료 요금제로 시작할 수 있습니다. 비즈니스가 성장하고 더 많은 기능이 필요하면 약정 없이 다른 유료 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.

주요 특징들:

드래그 앤 드롭 편집기

템플릿 및 그래픽 리소스 라이브러리

푸시 알림, GPS, 멀티미디어 지원과 같은 고급 기능

분석 플랫폼 및 광고 네트워크와의 통합

결론

예산 친화적인 적절한 Android 앱 빌더를 선택하면 시간과 비용을 모두 절약할 수 있을 뿐만 아니라 전문적이고 기능적인 앱을 만드는 데 필요한 필수 기능에 계속 액세스할 수 있습니다. AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps 및 이 기사에 언급된 기타 도구를 사용하면 귀하의 요구 사항에 딱 맞는 도구를 찾을 수 있습니다.

이러한 Android 앱 빌더를 비교할 때 사용 편의성, 기능, 통합, 사용자 정의, 확장성, 지원 및 가격과 같은 요소를 고려하십시오. 이는 귀하의 비즈니스 목표 및 요구 사항에 맞는 정보에 기초한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

Android 앱 프로젝트를 위한 이상적인 앱 빌더는 모바일 기술의 힘을 효과적으로 활용하고 비즈니스 범위를 확장하며 점점 더 모바일 중심이 되는 세상에서 성공할 수 있도록 지원합니다.