Việc tạo ứng dụng Android có thể mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh của bạn, thu hút khán giả và tạo doanh thu. Tuy nhiên, việc thuê một nhà phát triển hoặc đại lý chuyên nghiệp có thể tốn kém, đặc biệt nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ hoặc một công ty khởi nghiệp với ngân sách eo hẹp.

May mắn thay, hiện có rất nhiều trình tạo ứng dụng Android thân thiện với ngân sách giúp bạn dễ dàng tạo một ứng dụng mà không phải tốn nhiều tiền. Những giải pháp này phục vụ cho người dùng có ít hoặc không có kinh nghiệm viết mã. Bài viết này sẽ khám phá một số trình tạo ứng dụng Android tiết kiệm ngân sách nhất và cung cấp thông tin chi tiết về các tính năng, mô hình định giá cũng như lợi ích của chúng.

Các yếu tố cần xem xét khi chọn Trình tạo ứng dụng Android

Khi chọn trình tạo ứng dụng Android thân thiện với ngân sách, điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố cụ thể để đảm bảo rằng bạn nhận được giá trị cao nhất với số tiền mình bỏ ra:

Dễ sử dụng: Mục đích của việc sử dụng trình tạo ứng dụng không cần mã hoặc ít mã là để đơn giản hóa quy trình phát triển ứng dụng. Hãy tìm một nền tảng có giao diện trực quan và các công cụ thiết kế drag-and-drop thân thiện với người dùng giúp mọi người dễ dàng tạo ứng dụng.

Tính năng: Đảm bảo rằng trình tạo ứng dụng cung cấp các tính năng và chức năng cần thiết cho ứng dụng của bạn, chẳng hạn như thông báo đẩy , xác thực người dùng, phân tích và tích hợp phương tiện truyền thông xã hội, cùng nhiều tính năng khác.

Tích hợp: Xác minh xem trình tạo ứng dụng có hỗ trợ tích hợp của bên thứ ba với các công cụ và dịch vụ phổ biến mà bạn có thể muốn kết hợp hay không, chẳng hạn như hệ thống CRM , cổng thanh toán và nền tảng tự động hóa tiếp thị.

Tùy chỉnh: Ứng dụng của bạn phải phản ánh nhận diện thương hiệu và sở thích thiết kế của bạn. Chọn trình tạo ứng dụng cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh để điều chỉnh giao diện và chức năng của ứng dụng cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Khả năng mở rộng: Hãy tìm một nền tảng hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc, cho phép bạn đáp ứng cơ sở người dùng lớn hơn, lưu lượng truy cập tăng và chức năng mở rộng hơn.

Hỗ trợ và tài nguyên: Đảm bảo nhà xây dựng ứng dụng cung cấp hỗ trợ khách hàng kịp thời, tài liệu hữu ích và tài nguyên trực tuyến để giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng nền tảng một cách hiệu quả.

Định giá: So sánh các mô hình và kế hoạch định giá để tìm mô hình và kế hoạch định giá phù hợp với ngân sách của bạn và cung cấp các tính năng cũng như tài nguyên cần thiết cho ứng dụng của bạn.

Nhà xây dựng ứng dụng Android thân thiện với ngân sách hàng đầu

Dưới đây là một số trình tạo ứng dụng Android thân thiện với ngân sách phổ biến nhất, cung cấp nhiều tính năng phù hợp với các nhu cầu kinh doanh khác nhau:

AppMaster : AppMaster không cần mã mạnh mẽ để tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động, bao gồm cả ứng dụng Android. Với giao diện drag-and-drop trực quan, AppMaster giúp việc tạo giao diện người dùng và logic nghiệp vụ cho ứng dụng của bạn mà không cần kinh nghiệm lập trình trở nên dễ dàng. Nền tảng tạo mã nguồn cho ứng dụng của bạn, đảm bảo khả năng mở rộng và duy trì hiệu suất ứng dụng của bạn khi ứng dụng phát triển. AppMaster cung cấp nhiều gói đăng ký khác nhau, bắt đầu bằng gói học tập miễn phí và mở rộng quy mô lên các giải pháp cấp doanh nghiệp.

Appy Pie: Appy Pie là trình tạo ứng dụng no-code phổ biến, cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo ứng dụng Android và iOS. Với giao diện drag-and-drop cùng nhiều mẫu, Appy Pie phù hợp với người dùng không có kinh nghiệm viết mã. Appy Pie cung cấp các tính năng thông báo đẩy, xác thực người dùng, phân tích và xử lý thanh toán. Mô hình định giá của họ bao gồm gói miễn phí, với gói cao cấp bắt đầu từ $18 mỗi tháng.

AppInstitute: AppInstitute là một công cụ xây dựng ứng dụng Android thân thiện với ngân sách khác, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tạo ứng dụng di động mà không cần mã hóa. Nền tảng này cung cấp một loạt tính năng, chẳng hạn như chương trình khách hàng thân thiết và giới thiệu, thông báo đẩy và nhắn tin trong ứng dụng. Mô hình định giá của AppInstitute bao gồm gói miễn phí với các tính năng hạn chế và gói cao cấp bắt đầu ở mức 40 USD mỗi tháng.

BuildFire: BuildFire là trình tạo ứng dụng ít low-code tính năng giúp đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng Android bằng cách cung cấp giao diện trực quan và nhiều mẫu dựng sẵn. BuildFire hỗ trợ nhiều tích hợp và cung cấp các tính năng như tích hợp phương tiện truyền thông xã hội, thông báo đẩy và mua hàng trong ứng dụng. Nền tảng này cung cấp bản dùng thử miễn phí và các gói cao cấp bắt đầu ở mức 159 USD mỗi tháng.

GoodBarber: GoodBarber là trình tạo ứng dụng thân thiện với người dùng, cho phép các doanh nghiệp tạo ứng dụng Android và iOS mà không cần chuyên môn về mã hóa. GoodBarber cung cấp các tính năng như quản lý nội dung, xác thực người dùng, thông báo đẩy và tùy chọn tùy chỉnh. Bạn có thể bắt đầu xây dựng ứng dụng của mình miễn phí và các gói cao cấp của GoodBarber bắt đầu ở mức 25 USD mỗi tháng.

Khi chọn trình tạo ứng dụng Android thân thiện với ngân sách, hãy ưu tiên các tính năng, tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng quy mô và mức giá phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn. Việc sử dụng một trong những trình tạo ứng dụng này cho phép bạn tạo ứng dụng tiết kiệm chi phí và tiếp cận đối tượng mong muốn một cách hiệu quả mà không cần nhiều tài nguyên phát triển.

AppMaster

AppMaster là một nền tảng no-code mạnh mẽ cho phép người dùng tạo các ứng dụng Android, iOS và web, bao gồm các thành phần phụ trợ và giao diện người dùng. Đây là giải pháp tất cả trong một, giúp doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tạo ra các ứng dụng toàn diện mà không cần bất kỳ kỹ năng viết mã nào. Với mức giá phải chăng và gói đăng ký linh hoạt, AppMaster là một lựa chọn thân thiện với ngân sách để phát triển ứng dụng.

So với việc phát triển ứng dụng truyền thống, AppMaster hợp lý hóa quy trình, giúp quy trình này nhanh hơn tới 10 lần và tiết kiệm chi phí gấp 3 lần. Điều này có thể thực hiện được nhờ giao diện người dùng dễ sử dụng, mô hình hóa dữ liệu trực quan, trình thiết kế quy trình kinh doanh (BP) trực quan và tạo ứng dụng tự động. Khi bạn đã sẵn sàng xuất bản ứng dụng của mình, AppMaster sẽ biên dịch mã nguồn và triển khai ứng dụng lên đám mây cho bạn, trong môi trường ưa thích của bạn hoặc sử dụng một trong các đăng ký được cung cấp.

Dưới đây là một số tính năng chính của AppMaster:

Không cần kỹ năng viết mã – tạo ứng dụng Android bằng giao diện drag-and-drop và trình thiết kế BP trực quan.

và trình thiết kế BP trực quan. Thiết kế trực quan các thành phần phụ trợ và giao diện người dùng, bao gồm lược đồ cơ sở dữ liệu, logic nghiệp vụ và endpoints API REST .

API REST . Việc phát triển ứng dụng dựa trên kế hoạch chi tiết giúp loại bỏ nợ kỹ thuật vì ứng dụng được tạo từ đầu bất cứ khi nào yêu cầu thay đổi.

Việc tạo, thử nghiệm và triển khai ứng dụng tự động đảm bảo chất lượng và tốc độ ổn định.

Kiến trúc có thể mở rộng có thể thích ứng với sự phát triển kinh doanh của bạn.

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL .

Gói đăng ký linh hoạt, bao gồm cấp miễn phí để học hỏi và thử nghiệm.

Tài liệu mở rộng và hỗ trợ khách hàng đáp ứng.

G2 đã công nhận nền tảng AppMaster là Nền tảng có hiệu suất cao trong nhiều danh mục khác nhau, bao gồm Nền tảng phát triển No-Code, Phát triển ứng dụng nhanh (RAD), Quản lý API và Trình tạo ứng dụng.

Với trọng tâm là giúp mọi người có thể tiếp cận việc phát triển ứng dụng và có giá cả phải chăng, AppMaster là lựa chọn hàng đầu cho các cá nhân và doanh nghiệp có ngân sách eo hẹp muốn xây dựng ứng dụng Android.

bánh ứng dụng

Appy Pie là trình xây dựng ứng dụng no-code phổ biến, cho phép người dùng tạo ứng dụng Android và iOS mà không cần bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào. Giao diện dễ sử dụng của nền tảng khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ và người khởi nghiệp đang tìm kiếm một cách phát triển ứng dụng thân thiện với ngân sách.

Appy Pie cung cấp nhiều tính năng giúp người dùng tạo ra các ứng dụng hữu ích và hấp dẫn. Một số tính năng chính của nó bao gồm:

Giao diện kéo và thả để xây dựng ứng dụng dễ dàng.

Tích hợp với các API và dịch vụ phổ biến, chẳng hạn như Google Maps, Firebase và các nền tảng truyền thông xã hội.

Tùy chọn tùy chỉnh, bao gồm các mẫu bố cục và cách phối màu.

Quản lý thông báo đẩy để tương tác với người dùng.

Phân tích để giúp bạn hiểu hành vi của người dùng và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Dịch vụ gửi và xuất bản ứng dụng để đưa ứng dụng của bạn lên App Store và Google Play Store.

Gói đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm, với phiên bản miễn phí có giới hạn để thử nghiệm.

Appy Pie cung cấp một số gói giá, bao gồm phiên bản miễn phí cho phép người dùng tạo ứng dụng với các tính năng cơ bản và nhãn hiệu. Các gói trả phí cung cấp nhiều tài nguyên hơn, các tính năng bổ sung và khả năng xóa nhãn hiệu Appy Pie, biến ứng dụng thành của riêng bạn.

Appy Pie là một lựa chọn thân thiện với người dùng và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp muốn tạo ứng dụng Android mà không cần chuyên môn về mã hóa. Các tính năng và tích hợp khác nhau của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một trình tạo ứng dụng thân thiện với ngân sách.

Viện ứng dụng

AppInstitute là trình tạo ứng dụng Android phổ biến và thân thiện với ngân sách, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tạo ứng dụng của họ mà không cần bất kỳ kỹ năng viết mã nào. Nền tảng này đi kèm nhiều tính năng khác nhau, bao gồm thiết kế ứng dụng drag-and-drop, các mẫu có thể tùy chỉnh và hệ thống quản lý nội dung mạnh mẽ. AppInstitute phù hợp để tạo ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như nhà hàng, bán lẻ, sự kiện, v.v.

Các tính năng chính:

Giao diện drag-and-drop dễ sử dụng

dễ sử dụng Mẫu có thể tùy chỉnh cho các ngành khác nhau

Hệ thống quản lý nội dung để quản lý và cập nhật nội dung ứng dụng

Thông báo đẩy để thu hút người dùng

Xác thực người dùng và truy cập an toàn vào ứng dụng

Phân tích và báo cáo để theo dõi hiệu suất ứng dụng

Tích hợp với các công cụ và dịch vụ phổ biến

xây dựng lửa

BuildFire là trình tạo ứng dụng Android linh hoạt, thân thiện với ngân sách được thiết kế để đơn giản hóa quy trình phát triển ứng dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân. Nền tảng này cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng có thể tùy chỉnh hoàn toàn bằng trình chỉnh sửa drag-and-drop mà không cần bất kỳ kiến ​​thức mã hóa nào. Bộ tính năng phong phú của BuildFire bao gồm hỗ trợ cho nhiều ngành khác nhau như giáo dục, thể thao, sự kiện và Thương mại điện tử.

Các tính năng chính:

Giao diện drag-and-drop trực quan giúp xây dựng ứng dụng dễ dàng

trực quan giúp xây dựng ứng dụng dễ dàng Hỗ trợ cho nhiều ngành và loại ứng dụng khác nhau

Nhiều tùy chọn và mẫu tùy chỉnh

Tính năng kiếm tiền và mua hàng trong ứng dụng

Tùy chọn tích hợp và chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội

Quản lý và xác thực người dùng

Thông báo đẩy và nhắn tin

Tính năng báo cáo và phân tích ứng dụng

GoodBarber

GoodBarber là một trình tạo ứng dụng Android tiết kiệm chi phí khác cho phép người dùng tạo các ứng dụng giàu tính năng mà không cần kỹ năng lập trình. Nền tảng này cung cấp nhiều mẫu tùy chỉnh khác nhau được thiết kế cho các ngành khác nhau như ứng dụng bán lẻ, truyền thông và cộng đồng. Các tính năng mạnh mẽ và giao diện dễ sử dụng của GoodBarber khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ muốn xây dựng ứng dụng Android chất lượng.

Các tính năng chính:

Giao diện phát triển ứng dụng kéo và thả

Các mẫu có thể tùy chỉnh phù hợp với các ngành cụ thể

Hệ thống quản lý nội dung mạnh mẽ để quản lý và cập nhật nội dung ứng dụng

Xuất bản ứng dụng rảnh tay trên Google Play

Tính năng xác thực và bảo mật người dùng

Thông báo đẩy và nhắn tin trong ứng dụng

Công cụ tiếp thị để quảng bá ứng dụng của bạn

Tích hợp với các công cụ phổ biến của bên thứ ba

Phân tích ứng dụng và báo cáo

Ứng dụng kinh doanh

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

Trình tạo ứng dụng có các tính năng như thông báo đẩy, mua hàng trong ứng dụng, chương trình khách hàng thân thiết, lên lịch cuộc hẹn và tích hợp mạng xã hội. Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

Để được hỗ trợ, nền tảng này cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm hướng dẫn bằng video, hội thảo trên web và nhóm hỗ trợ riêng để hỗ trợ bạn điều hướng trình tạo ứng dụng.

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

Swiftic

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Một số tính năng chính Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

có thể thu gọn

Thunkable là một trình tạo ứng dụng Android thân thiện với ngân sách khác được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và nhà phát triển ứng dụng có kinh nghiệm. Nó cho phép người dùng tạo các ứng dụng Android độc đáo và hấp dẫn mà không cần viết một dòng mã nào.

Thunkable cung cấp giao diện drag-and-drop đơn giản cho phép người dùng nhanh chóng tập hợp thiết kế ứng dụng của họ. Nó cũng cung cấp một thư viện thành phần mở rộng, bao gồm các thành phần tích hợp sẵn như nút, nhãn, bản đồ và danh sách, cũng như tùy chọn tạo các thành phần tùy chỉnh.

Với Thunkable, bạn cũng có thể tích hợp nhiều API, chẳng hạn như Mapbox, Firebase và Airtable, cho phép bạn thêm nhiều chức năng vào ứng dụng của mình. Cấp miễn phí của Thunkable cung cấp quyền truy cập vào hầu hết các tính năng, nhưng bạn có thể đăng ký gói PRO của họ để đăng ký hàng tháng để mở khóa các khả năng bổ sung như dự án riêng tư, dự án không giới hạn và hỗ trợ ưu tiên.

Các tính năng chính:

Giao diện kéo và thả

Thư viện thành phần mở rộng

Mẫu dựng sẵn

Tích hợp API

Kiểm tra thời gian thực

Lưu trữ đám mây

Mobincube

Mobincube là trình tạo ứng dụng Android phổ biến, thân thiện với ngân sách, cung cấp nhiều tính năng giúp bạn tạo các ứng dụng có giao diện chuyên nghiệp, tùy chỉnh. Mobincube được thiết kế cho người dùng không có kiến ​​thức lập trình, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ muốn tạo ứng dụng đầu tiên của họ.

Với trình chỉnh sửa drag-and-drop của Mobincube, bạn có thể dễ dàng thiết kế bố cục ứng dụng, thêm thành phần và tùy chỉnh giao diện của ứng dụng. Họ cũng cung cấp một thư viện lớn các tài nguyên đồ họa và mẫu để giúp bạn nhanh chóng bắt đầu thiết kế ứng dụng của mình.

Mobincube hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao khác nhau như thông báo đẩy, tích hợp mạng xã hội, theo dõi GPS và hỗ trợ đa phương tiện. Họ cũng cung cấp các tùy chọn tích hợp với các nền tảng phân tích và mạng quảng cáo phổ biến, cho phép bạn kiếm tiền từ ứng dụng của mình một cách hiệu quả.

Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của Mobincube, gói này có các tính năng cơ bản và số lượt xem ứng dụng hạn chế. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển và yêu cầu nhiều tính năng hơn, bạn có thể nâng cấp lên các gói trả phí khác nhau mà không cần cam kết.

Các tính năng chính:

Trình chỉnh sửa kéo và thả

Thư viện mẫu và tài nguyên đồ họa

Các tính năng nâng cao như thông báo đẩy, GPS và hỗ trợ đa phương tiện

Tích hợp với nền tảng phân tích và mạng quảng cáo

Phần kết luận

Việc chọn trình tạo ứng dụng Android phù hợp với ngân sách có thể giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc, đồng thời vẫn cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng cần thiết để tạo một ứng dụng chuyên nghiệp và đầy đủ chức năng. Với các công cụ như AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps và những công cụ khác được đề cập trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy công cụ phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của mình.

Khi so sánh các trình tạo ứng dụng Android này, hãy xem xét các yếu tố như tính dễ sử dụng, tính năng, tích hợp, tùy chỉnh, khả năng mở rộng, hỗ trợ và giá cả. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mục tiêu và yêu cầu kinh doanh của bạn.

Trình tạo ứng dụng lý tưởng cho dự án ứng dụng Android của bạn sẽ giúp bạn khai thác hiệu quả sức mạnh của công nghệ di động, mở rộng phạm vi kinh doanh của bạn và thành công trong một thế giới ngày càng tập trung vào thiết bị di động.