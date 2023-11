A criação de um aplicativo Android pode expandir muito seus negócios, envolver seu público e gerar receita. Mas contratar um desenvolvedor ou agência profissional pode ser caro, especialmente se você for uma pequena empresa ou uma startup com um orçamento apertado.

Felizmente, estão disponíveis muitos criadores de aplicativos Android econômicos que facilitam a criação de um aplicativo sem gastar muito. Essas soluções atendem a usuários com experiência limitada ou nenhuma experiência em codificação. Este artigo explorará alguns dos melhores criadores de aplicativos Android preocupados com o orçamento e fornecerá insights sobre seus recursos, modelos de preços e benefícios.

Fatores a serem considerados ao escolher um construtor de aplicativos Android

Ao escolher um criador de aplicativos Android econômico, é essencial considerar fatores específicos para garantir que você obtenha o máximo valor pelo seu dinheiro:

Facilidade de uso: o objetivo de usar um construtor de aplicativos sem código ou com pouco código é simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos. Procure uma plataforma com uma interface intuitiva e ferramentas de design fáceis de drag-and-drop que facilitem a criação de um aplicativo por qualquer pessoa.

Recursos: certifique-se de que o construtor de aplicativos oferece os recursos e funcionalidades necessários para seu aplicativo, como notificações push , autenticação de usuário, análises e integração de mídia social, entre outros.

Integrações: verifique se o construtor de aplicativos oferece suporte a integrações de terceiros com ferramentas e serviços populares que você deseja incorporar, como sistemas de CRM , gateways de pagamento e plataformas de automação de marketing.

Personalização: seu aplicativo deve refletir a identidade da sua marca e preferências de design. Escolha um construtor de aplicativos que forneça opções de personalização para adaptar a aparência e a funcionalidade do seu aplicativo às necessidades do seu negócio.

Escalabilidade: procure uma plataforma que suporte escalonamento horizontal e vertical, permitindo acomodar bases de usuários maiores, maior tráfego e funcionalidades mais amplas.

Suporte e recursos: certifique-se de que o criador de aplicativos ofereça suporte ao cliente em tempo hábil, documentação útil e recursos on-line para ajudá-lo a aprender como usar a plataforma de maneira eficaz.

Preços: compare modelos de preços e planos para encontrar um que se encaixe no seu orçamento e ofereça os recursos e funcionalidades necessários para o seu aplicativo.

Principais criadores de aplicativos Android econômicos

Abaixo estão alguns dos criadores de aplicativos Android mais populares e econômicos que fornecem uma variedade de recursos personalizados para diversas necessidades de negócios:

AppMaster : AppMaster sem código poderosa para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, incluindo aplicativos Android. Com uma interface intuitiva drag-and-drop , AppMaster facilita a criação de UI e lógica de negócios para seu aplicativo sem experiência em programação. A plataforma gera código-fonte para sua aplicação, garantindo escalabilidade e mantendo o desempenho da sua aplicação à medida que ela cresce. AppMaster oferece vários planos de assinatura, começando com um plano de aprendizagem gratuito e ampliando para soluções de nível empresarial.

sem código poderosa para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, incluindo aplicativos Android. Com uma interface intuitiva , facilita a criação de UI e lógica de negócios para seu aplicativo sem experiência em programação. A plataforma gera código-fonte para sua aplicação, garantindo escalabilidade e mantendo o desempenho da sua aplicação à medida que ela cresce. oferece vários planos de assinatura, começando com um plano de aprendizagem gratuito e ampliando para soluções de nível empresarial. Appy Pie: Appy Pie é um popular criador de aplicativos no-code que permite às empresas criar facilmente aplicativos para Android e iOS. Com sua interface drag-and-drop e vários modelos, o Appy Pie é adequado para usuários sem experiência em codificação. Appy Pie oferece notificações push, autenticação de usuário, análises e recursos de processamento de pagamentos. Seu modelo de preços inclui um plano gratuito, com planos premium a partir de US$ 18 por mês.

Appy Pie é um popular criador de aplicativos que permite às empresas criar facilmente aplicativos para Android e iOS. Com sua interface e vários modelos, o Appy Pie é adequado para usuários sem experiência em codificação. Appy Pie oferece notificações push, autenticação de usuário, análises e recursos de processamento de pagamentos. Seu modelo de preços inclui um plano gratuito, com planos premium a partir de US$ 18 por mês. AppInstitute: AppInstitute é outro construtor de aplicativos Android econômico que torna mais fácil para as empresas criarem aplicativos móveis sem codificação. A plataforma oferece uma variedade de recursos, como programas de fidelidade e indicação, notificações push e mensagens no aplicativo. O modelo de preços do AppInstitute inclui um plano gratuito com recursos limitados e planos premium a partir de US$ 40 por mês.

AppInstitute é outro construtor de aplicativos Android econômico que torna mais fácil para as empresas criarem aplicativos móveis sem codificação. A plataforma oferece uma variedade de recursos, como programas de fidelidade e indicação, notificações push e mensagens no aplicativo. O modelo de preços do AppInstitute inclui um plano gratuito com recursos limitados e planos premium a partir de US$ 40 por mês. BuildFire: BuildFire é um construtor de aplicativos low-code e rico em recursos que simplifica o desenvolvimento de aplicativos Android, fornecendo uma interface intuitiva e uma variedade de modelos pré-construídos. BuildFire oferece suporte a inúmeras integrações e oferece recursos como integração de mídia social, notificações push e compras no aplicativo. A plataforma oferece um teste gratuito e planos premium a partir de US$ 159 por mês.

BuildFire é um construtor de aplicativos e rico em recursos que simplifica o desenvolvimento de aplicativos Android, fornecendo uma interface intuitiva e uma variedade de modelos pré-construídos. BuildFire oferece suporte a inúmeras integrações e oferece recursos como integração de mídia social, notificações push e compras no aplicativo. A plataforma oferece um teste gratuito e planos premium a partir de US$ 159 por mês. GoodBarber: GoodBarber é um construtor de aplicativos fácil de usar que permite às empresas criar aplicativos Android e iOS sem conhecimento de codificação. GoodBarber oferece recursos como gerenciamento de conteúdo, autenticação de usuário, notificações push e opções de personalização. Você pode começar a criar seu aplicativo gratuitamente, e os planos premium da GoodBarber começam em US$ 25 por mês.

Ao escolher um criador de aplicativos Android econômico, priorize os recursos, a facilidade de uso, as capacidades de escalonamento e os preços que melhor se alinham às suas necessidades de negócios. Usar um desses criadores de aplicativos permite que você crie um aplicativo econômico e alcance o público-alvo de forma eficiente, sem a necessidade de extensos recursos de desenvolvimento.

AppMaster

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que permite aos usuários criar aplicativos Android, iOS e web, incluindo componentes de back-end e front-end. É uma solução completa, tornando mais fácil para empresas e indivíduos criarem aplicativos abrangentes sem qualquer habilidade de codificação. Com preços acessíveis e planos de assinatura flexíveis, AppMaster é uma opção econômica para desenvolvimento de aplicativos.

Comparado ao desenvolvimento de aplicativos tradicionais, AppMaster agiliza o processo, tornando-o até 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico. Isso é possível devido à sua interface de usuário fácil de usar, modelagem visual de dados, designer intuitivo de processos de negócios (BP) e geração automática de aplicativos. Quando você estiver pronto para publicar seu aplicativo, AppMaster compila o código-fonte e implanta o aplicativo na nuvem para você, no ambiente de sua preferência ou usando uma das assinaturas fornecidas.

Aqui estão alguns recursos principais do AppMaster:

Não há necessidade de habilidades de codificação – crie aplicativos Android usando interface drag-and-drop e designer visual de BP.

e designer visual de BP. Projete visualmente componentes de back-end e front-end, incluindo esquemas de banco de dados, lógica de negócios e endpoints de API REST .

de API REST . O desenvolvimento de aplicativos baseados em blueprint elimina dívidas técnicas, pois os aplicativos são gerados do zero sempre que os requisitos mudam.

A geração, teste e implantação automática de aplicativos garantem qualidade e velocidade consistentes.

Arquitetura escalável que pode se adaptar ao crescimento do seu negócio.

Suporte para bancos de dados compatíveis com PostgreSQL .

Planos de assinatura flexíveis, incluindo um nível gratuito para aprendizado e experimentação.

Documentação extensa e suporte ao cliente ágil.

A G2 reconheceu a plataforma AppMaster como de alto desempenho em diversas categorias, incluindo plataformas de desenvolvimento No-Code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), gerenciamento de API e construtores de aplicativos.

Com seu foco em tornar o desenvolvimento de aplicativos acessível e acessível para todos, AppMaster é a melhor escolha para indivíduos e empresas preocupados com o orçamento que desejam criar aplicativos Android.

Appy Pie

Appy Pie é um popular construtor de aplicativos no-code que permite aos usuários criar aplicativos Android e iOS sem qualquer experiência em programação. A interface fácil de usar da plataforma a torna uma ótima opção para pequenas empresas e startups que procuram uma maneira econômica de desenvolver um aplicativo.

A Appy Pie oferece uma variedade de recursos que ajudam os usuários a criar aplicativos funcionais e envolventes. Alguns de seus principais recursos incluem:

Interface de arrastar e soltar para fácil criação de aplicativos.

Integração com APIs e serviços populares, como Google Maps, Firebase e plataformas de mídia social.

Opções de personalização, incluindo modelos de layout e esquemas de cores.

Gerenciamento de notificações push para envolvimento do usuário.

Analytics para ajudar você a entender o comportamento do usuário e melhorar o desempenho do aplicativo.

Serviços de envio e publicação de aplicativos para colocar seu aplicativo na App Store e na Google Play Store.

Planos de assinatura mensal ou anual, com versão gratuita limitada para experimentação.

Appy Pie oferece vários planos de preços, incluindo uma versão gratuita que permite aos usuários criar um aplicativo com recursos básicos e marca. Os planos pagos oferecem mais recursos, recursos adicionais e a capacidade de remover a marca Appy Pie, tornando o aplicativo seu.

Appy Pie é uma opção fácil de usar e econômica para empresas que desejam criar aplicativos Android sem a necessidade de conhecimento em codificação. Seus vários recursos e integrações o tornam uma ótima opção para quem procura um construtor de aplicativos econômico.

AppInstitute

AppInstitute é um criador de aplicativos Android popular e econômico, projetado para ajudar empresas de todos os tamanhos a criar seus aplicativos sem nenhuma habilidade de codificação. A plataforma vem com vários recursos, incluindo design de aplicativo drag-and-drop, modelos personalizáveis ​​e um poderoso sistema de gerenciamento de conteúdo. AppInstitute é adequado para criar aplicativos para diversos setores, como restaurantes, varejo, eventos e muito mais.

Características principais:

Interface fácil de usar drag-and-drop

Modelos personalizáveis ​​para vários setores

Sistema de gerenciamento de conteúdo para gerenciar e atualizar o conteúdo do aplicativo

Notificações push para envolver os usuários

Autenticação de usuário e acesso seguro a aplicativos

Análise e relatórios para monitorar o desempenho do aplicativo

Integrações com ferramentas e serviços populares

BuildFire

BuildFire é um construtor de aplicativos Android versátil e econômico, projetado para simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos para empresas e indivíduos. A plataforma permite que os usuários criem aplicativos totalmente personalizáveis ​​usando o editor drag-and-drop, sem a necessidade de nenhum conhecimento de codificação. O rico conjunto de recursos do BuildFire inclui suporte para vários setores, como educação, esportes, eventos e comércio eletrônico.

Características principais:

Interface intuitiva drag-and-drop para fácil criação de aplicativos

para fácil criação de aplicativos Suporte para vários setores e tipos de aplicativos

Ampla gama de opções e modelos de personalização

Compras no aplicativo e recursos de monetização

Integração de mídia social e opções de compartilhamento

Gerenciamento e autenticação de usuários

Notificações push e mensagens

Recursos de análise e relatórios de aplicativos

GoodBarber

GoodBarber é outro construtor de aplicativos Android econômico que permite aos usuários criar aplicativos ricos em recursos sem a necessidade de habilidades de programação. A plataforma oferece vários modelos personalizáveis ​​projetados para diferentes setores, como varejo, mídia e aplicativos comunitários. Os recursos poderosos e a interface fácil de usar do GoodBarber o tornam uma excelente escolha para startups e pequenas empresas que buscam criar aplicativos Android de qualidade.

Características principais:

Interface de desenvolvimento de aplicativos de arrastar e soltar

Modelos personalizáveis ​​adaptados a setores específicos

Poderoso sistema de gerenciamento de conteúdo para gerenciar e atualizar o conteúdo do aplicativo

Publicação de aplicativos sem usar as mãos no Google Play

Autenticação de usuário e recursos de segurança

Notificações push e mensagens no aplicativo

Ferramentas de marketing para promover seu aplicativo

Integrações com ferramentas populares de terceiros

Análise e relatórios de aplicativos

Bizness Apps

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

O construtor de aplicativos possui recursos como notificações push, compras no aplicativo, programas de fidelidade, agendamento de compromissos e integração de mídia social. Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

Para suporte, a plataforma oferece vários recursos, incluindo tutoriais em vídeo, webinars e uma equipe de suporte dedicada para ajudá-lo a navegar no construtor de aplicativos.

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

Swiftic

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Alguns recursos principais Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

Thunkable

Thunkable é outro construtor de aplicativos Android econômico, projetado para desenvolvedores de aplicativos iniciantes e experientes. Ele permite que os usuários criem aplicativos Android exclusivos e envolventes sem escrever uma única linha de código.

Thunkable oferece uma interface simples drag-and-drop que permite aos usuários montar rapidamente o design de seu aplicativo. Ele também fornece uma extensa biblioteca de componentes, incluindo componentes integrados como botões, rótulos, mapas e listas, bem como a opção de criar componentes personalizados.

Com Thunkable, você também pode integrar inúmeras APIs, como Mapbox, Firebase e Airtable, permitindo adicionar inúmeras funcionalidades ao seu aplicativo. O nível gratuito do Thunkable oferece acesso à maioria dos recursos, mas você pode se inscrever no plano PRO para uma assinatura mensal para desbloquear recursos adicionais, como projetos privados, projetos ilimitados e suporte prioritário.

Características principais:

Interface de arrastar e soltar

Extensa biblioteca de componentes

Modelos pré-construídos

Integrações de API

Testes em tempo real

Armazenamento na núvem

Mobincube

Mobincube é um construtor de aplicativos Android popular e econômico que oferece uma ampla gama de recursos para ajudá-lo a criar aplicativos personalizados e com aparência profissional. Mobincube foi projetado para usuários sem nenhum conhecimento de programação, o que o torna uma excelente escolha para pequenas empresas que desejam criar seu primeiro aplicativo.

Com o editor drag-and-drop do Mobincube, você pode facilmente projetar o layout do seu aplicativo, adicionar componentes e personalizar sua aparência. Eles também oferecem uma vasta biblioteca de recursos gráficos e modelos para ajudá-lo a iniciar rapidamente o design do seu aplicativo.

Mobincube oferece suporte a vários recursos avançados, como notificações push, integração de redes sociais, rastreamento GPS e suporte multimídia. Eles também fornecem opções de integração com plataformas analíticas e redes de publicidade populares, permitindo que você monetize seu aplicativo de forma eficaz.

Você pode começar com o plano gratuito do Mobincube, que vem com recursos básicos e visualizações limitadas de aplicativos. À medida que sua empresa cresce e exige mais recursos, você pode atualizar para diferentes planos pagos sem compromisso.

Características principais:

Editor de arrastar e soltar

Biblioteca de modelos e recursos gráficos

Recursos avançados como notificações push, GPS e suporte multimídia

Integração com plataformas analíticas e redes de publicidade

Conclusão

Escolher o construtor de aplicativos Android certo e econômico pode economizar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que oferece acesso a recursos essenciais para criar um aplicativo profissional e funcional. Com ferramentas como AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps e outras mencionadas neste artigo, você pode encontrar a opção perfeita para suas necessidades.

Ao comparar esses criadores de aplicativos Android, considere fatores como facilidade de uso, recursos, integrações, personalização, escalabilidade, suporte e preços. Isso o ajudará a tomar uma decisão informada que se alinhe aos seus objetivos e requisitos de negócios.

O criador de aplicativos ideal para o seu projeto de aplicativo Android permitirá que você aproveite efetivamente o poder da tecnologia móvel, expanda o alcance do seu negócio e tenha sucesso em um mundo cada vez mais centrado nos dispositivos móveis.