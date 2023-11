Budgetfreundliche Android-App-Builder

Durch die Erstellung einer Android-App können Sie Ihr Geschäft erheblich erweitern, Ihr Publikum ansprechen und Einnahmen generieren. Die Beauftragung eines professionellen Entwicklers oder einer Agentur kann jedoch kostspielig sein, insbesondere wenn Sie ein kleines Unternehmen oder Startup mit einem knappen Budget sind.

Glücklicherweise gibt es viele preisgünstige Android-App-Builder, mit denen Sie ganz einfach eine App erstellen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. Diese Lösungen richten sich an Benutzer mit begrenzter oder keiner Programmiererfahrung. In diesem Artikel werden einige der besten preisbewussten Android-App-Entwickler vorgestellt und Einblicke in ihre Funktionen, Preismodelle und Vorteile gegeben.

Faktoren, die bei der Auswahl eines Android App Builders zu berücksichtigen sind

Bei der Auswahl eines budgetfreundlichen Android-App-Builders ist es wichtig, bestimmte Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste für Ihr Geld erhalten:

Benutzerfreundlichkeit: Der Zweck der Verwendung eines No-Code- oder Low-Code-App-Builders besteht darin, den App-Entwicklungsprozess zu vereinfachen. Suchen Sie nach einer Plattform mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und benutzerfreundlichen drag-and-drop Designtools, die es jedem leicht machen, eine App zu erstellen.

Features: Stellen Sie sicher, dass der App Builder die notwendigen Features und Funktionalitäten für Ihre App bietet, wie unter anderem Push-Benachrichtigungen , Benutzerauthentifizierung, Analysen und Social-Media-Integration.

Integrationen: Überprüfen Sie, ob der App-Builder Drittanbieter-Integrationen mit beliebten Tools und Diensten unterstützt, die Sie möglicherweise integrieren möchten, wie z. B. CRM-Systeme , Zahlungsgateways und Marketing-Automatisierungsplattformen.

Anpassung: Ihre App sollte Ihre Markenidentität und Designpräferenzen widerspiegeln. Wählen Sie einen App-Builder, der Anpassungsoptionen bietet, um das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihrer App an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.

Skalierbarkeit: Suchen Sie nach einer Plattform, die horizontale und vertikale Skalierung unterstützt, sodass Sie eine größere Benutzerbasis, mehr Datenverkehr und umfangreichere Funktionen bedienen können.

Support und Ressourcen: Stellen Sie sicher, dass der App-Builder zeitnahen Kundensupport, hilfreiche Dokumentation und Online-Ressourcen bietet, damit Sie lernen, wie Sie die Plattform effektiv nutzen.

Preise: Vergleichen Sie Preismodelle und Pläne, um eines zu finden, das zu Ihrem Budget passt und die notwendigen Funktionen und Ressourcen für Ihre App bietet.

Die besten budgetfreundlichen Android-App-Builder

Nachfolgend finden Sie einige der beliebtesten preisgünstigen Android-App-Builder, die eine Reihe von Funktionen bieten, die auf verschiedene Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind:

AppMaster : AppMaster No-Code- Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, einschließlich Android-Apps. Mit einer intuitiven drag-and-drop Oberfläche erleichtert AppMaster die Erstellung von Benutzeroberflächen und Geschäftslogik für Ihre App ohne Programmierkenntnisse. Die Plattform generiert Quellcode für Ihre Anwendung und gewährleistet so die Skalierbarkeit und die Aufrechterhaltung der Leistung Ihrer App, wenn sie wächst. AppMaster bietet verschiedene Abonnementpläne an, angefangen bei einem kostenlosen Lernplan bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene.

No-Code- Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, einschließlich Android-Apps. Mit einer intuitiven Oberfläche erleichtert die Erstellung von Benutzeroberflächen und Geschäftslogik für Ihre App ohne Programmierkenntnisse. Die Plattform generiert Quellcode für Ihre Anwendung und gewährleistet so die Skalierbarkeit und die Aufrechterhaltung der Leistung Ihrer App, wenn sie wächst. bietet verschiedene Abonnementpläne an, angefangen bei einem kostenlosen Lernplan bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene. Appy Pie: Appy Pie ist ein beliebter no-code -App-Builder, mit dem Unternehmen ganz einfach Android- und iOS-Apps erstellen können. Mit seiner drag-and-drop Oberfläche und zahlreichen Vorlagen eignet sich Appy Pie für Benutzer ohne Programmierkenntnisse. Appy Pie bietet Push-Benachrichtigungen, Benutzerauthentifizierung, Analyse- und Zahlungsabwicklungsfunktionen. Ihr Preismodell umfasst einen kostenlosen Plan, Premium-Pläne beginnen bei 18 $ pro Monat.

Appy Pie ist ein beliebter -App-Builder, mit dem Unternehmen ganz einfach Android- und iOS-Apps erstellen können. Mit seiner Oberfläche und zahlreichen Vorlagen eignet sich Appy Pie für Benutzer ohne Programmierkenntnisse. Appy Pie bietet Push-Benachrichtigungen, Benutzerauthentifizierung, Analyse- und Zahlungsabwicklungsfunktionen. Ihr Preismodell umfasst einen kostenlosen Plan, Premium-Pläne beginnen bei 18 $ pro Monat. AppInstitute: AppInstitute ist ein weiterer preisgünstiger Android-App-Builder, der es Unternehmen leicht macht, mobile Apps ohne Programmieraufwand zu erstellen. Die Plattform bietet eine Reihe von Funktionen wie Treue- und Empfehlungsprogramme, Push-Benachrichtigungen und In-App-Messaging. Das Preismodell von AppInstitute umfasst einen kostenlosen Plan mit eingeschränkten Funktionen, Premium-Pläne beginnen bei 40 $ pro Monat.

AppInstitute ist ein weiterer preisgünstiger Android-App-Builder, der es Unternehmen leicht macht, mobile Apps ohne Programmieraufwand zu erstellen. Die Plattform bietet eine Reihe von Funktionen wie Treue- und Empfehlungsprogramme, Push-Benachrichtigungen und In-App-Messaging. Das Preismodell von AppInstitute umfasst einen kostenlosen Plan mit eingeschränkten Funktionen, Premium-Pläne beginnen bei 40 $ pro Monat. BuildFire: BuildFire ist ein funktionsreicher low-code -App-Builder, der die Android-App-Entwicklung durch die Bereitstellung einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer Reihe vorgefertigter Vorlagen vereinfacht. BuildFire unterstützt zahlreiche Integrationen und bietet Funktionen wie Social-Media-Integration, Push-Benachrichtigungen und In-App-Käufe. Die Plattform bietet eine kostenlose Testversion und Premium-Pläne beginnen bei 159 $ pro Monat.

BuildFire ist ein funktionsreicher -App-Builder, der die Android-App-Entwicklung durch die Bereitstellung einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer Reihe vorgefertigter Vorlagen vereinfacht. BuildFire unterstützt zahlreiche Integrationen und bietet Funktionen wie Social-Media-Integration, Push-Benachrichtigungen und In-App-Käufe. Die Plattform bietet eine kostenlose Testversion und Premium-Pläne beginnen bei 159 $ pro Monat. GoodBarber: GoodBarber ist ein benutzerfreundlicher App-Builder, mit dem Unternehmen Android- und iOS-Apps ohne Programmierkenntnisse erstellen können. GoodBarber bietet Funktionen wie Inhaltsverwaltung, Benutzerauthentifizierung, Push-Benachrichtigungen und Anpassungsoptionen. Sie können kostenlos mit der Erstellung Ihrer App beginnen und die Premium-Pläne von GoodBarber beginnen bei 25 $ pro Monat.

Priorisieren Sie bei der Auswahl eines budgetfreundlichen Android-App-Builders die Funktionen, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Preise, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passen. Mit einem dieser App-Builder können Sie eine kostengünstige App erstellen und Ihre Zielgruppe effizient erreichen, ohne dass umfangreiche Entwicklungsressourcen erforderlich sind.

AppMaster

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, mit der Benutzer Android-, iOS- und Webanwendungen einschließlich Backend- und Frontend-Komponenten erstellen können. Es handelt sich um eine All-in-One-Lösung, die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtert, umfassende Anwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Mit seinen erschwinglichen Preisen und flexiblen Abonnementplänen ist AppMaster eine budgetfreundliche Option für die App-Entwicklung.

Im Vergleich zur herkömmlichen App-Entwicklung rationalisiert AppMaster den Prozess und macht ihn bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger. Möglich wird dies durch die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die visuelle Datenmodellierung, den intuitiven Business Process (BP)-Designer und die automatische App-Generierung. Wenn Sie bereit sind, Ihre App zu veröffentlichen, kompiliert AppMaster den Quellcode und stellt die Anwendung für Sie in der Cloud bereit, entweder in Ihrer bevorzugten Umgebung oder mit einem der bereitgestellten Abonnements.

Hier sind einige Hauptfunktionen von AppMaster:

Keine Programmierkenntnisse erforderlich – erstellen Sie Android-Apps mithilfe drag-and-drop Oberfläche und des visuellen BP-Designers.

Oberfläche und des visuellen BP-Designers. Entwerfen Sie Backend- und Frontend-Komponenten visuell, einschließlich Datenbankschemata, Geschäftslogik und REST-API- endpoints .

. Durch die Blueprint-basierte App-Entwicklung werden technische Schulden vermieden, da Apps immer dann von Grund auf neu generiert werden, wenn sich die Anforderungen ändern.

Automatische App-Generierung, Tests und Bereitstellung sorgen für gleichbleibende Qualität und Geschwindigkeit.

Skalierbare Architektur, die sich an Ihr Geschäftswachstum anpassen kann.

Unterstützung für PostgreSQL -kompatible Datenbanken.

Flexible Abonnementpläne, einschließlich einer kostenlosen Stufe zum Lernen und Experimentieren.

Umfangreiche Dokumentation und reaktionsschneller Kundensupport.

G2 hat die AppMaster Plattform in verschiedenen Kategorien als High Performer ausgezeichnet, darunter No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management und App Builder.

Mit seinem Fokus darauf, die App-Entwicklung für jedermann zugänglich und erschwinglich zu machen, ist AppMaster die erste Wahl für preisbewusste Privatpersonen und Unternehmen, die Android-Apps erstellen möchten.

Appy Pie

Appy Pie ist ein beliebter no-code -App-Builder, mit dem Benutzer Android- und iOS-Apps ohne Programmiererfahrung erstellen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform macht sie zu einer großartigen Wahl für kleine Unternehmen und Start-ups, die nach einer budgetfreundlichen Möglichkeit suchen, eine App zu entwickeln.

Appy Pie bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Benutzern dabei helfen, funktionale und ansprechende Apps zu erstellen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Drag-and-Drop-Oberfläche für einfache App-Erstellung.

Integration mit beliebten APIs und Diensten wie Google Maps, Firebase und Social-Media-Plattformen.

Anpassungsoptionen, einschließlich Layoutvorlagen und Farbschemata.

Push-Benachrichtigungsverwaltung für Benutzereinbindung.

Analysen, die Ihnen helfen, das Benutzerverhalten zu verstehen und die App-Leistung zu verbessern.

App-Einreichungs- und Veröffentlichungsdienste, um Ihre App im App Store und Google Play Store zu veröffentlichen.

Monats- oder Jahresabonnements mit einer begrenzten kostenlosen Version zum Experimentieren.

Appy Pie bietet mehrere Preispläne, darunter eine kostenlose Version, mit der Benutzer eine App mit grundlegenden Funktionen und Branding erstellen können. Die kostenpflichtigen Pläne bieten mehr Ressourcen, zusätzliche Funktionen und die Möglichkeit, das Appy Pie-Branding zu entfernen und so die App zu Ihrer eigenen zu machen.

Appy Pie ist eine benutzerfreundliche und kostengünstige Option für Unternehmen, die Android-Apps erstellen möchten, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Seine verschiedenen Funktionen und Integrationen machen es zu einer großartigen Option für diejenigen, die einen budgetfreundlichen App-Builder suchen.

AppInstitute

AppInstitute ist ein beliebter und preisgünstiger Android-App-Builder, der Unternehmen jeder Größe dabei helfen soll, ihre Apps ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Die Plattform verfügt über verschiedene Funktionen, darunter drag-and-drop App-Design, anpassbare Vorlagen und ein leistungsstarkes Content-Management-System. AppInstitute eignet sich zum Erstellen von Apps für verschiedene Branchen, wie zum Beispiel Restaurants, Einzelhandel, Veranstaltungen und mehr.

Hauptmerkmale:

Benutzerfreundliche drag-and-drop Oberfläche

Oberfläche Anpassbare Vorlagen für verschiedene Branchen

Content-Management-System zur Verwaltung und Aktualisierung von App-Inhalten

Push-Benachrichtigungen, um Benutzer anzusprechen

Benutzerauthentifizierung und sicherer Zugriff auf Apps

Analysen und Berichte zur Verfolgung der App-Leistung

Integrationen mit beliebten Tools und Diensten

BuildFire

BuildFire ist ein vielseitiger, preisgünstiger Android-App-Builder, der den App-Entwicklungsprozess für Unternehmen und Privatpersonen vereinfachen soll. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, mithilfe des drag-and-drop Editors vollständig anpassbare Apps zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Der umfangreiche Funktionsumfang von BuildFire umfasst die Unterstützung verschiedener Branchen wie Bildung, Sport, Veranstaltungen und E-Commerce.

Hauptmerkmale:

Intuitive drag-and-drop Oberfläche für einfache App-Erstellung

Oberfläche für einfache App-Erstellung Unterstützung für verschiedene Branchen und App-Typen

Große Auswahl an Anpassungsoptionen und Vorlagen

In-App-Käufe und Monetarisierungsfunktionen

Optionen zur Integration und zum Teilen von sozialen Medien

Benutzerverwaltung und Authentifizierung

Push-Benachrichtigungen und Nachrichten

App-Analyse- und Berichtsfunktionen

GoodBarber

GoodBarber ist ein weiterer kostengünstiger Android-App-Builder, der es Benutzern ermöglicht, funktionsreiche Apps zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Plattform bietet verschiedene anpassbare Vorlagen für verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Medien und Community-Apps. Die leistungsstarken Funktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche von GoodBarber machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Start-ups und kleine Unternehmen, die hochwertige Android-Apps erstellen möchten.

Hauptmerkmale:

Drag-and-Drop-App-Entwicklungsoberfläche

Anpassbare Vorlagen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten sind

Leistungsstarkes Content-Management-System zur Verwaltung und Aktualisierung von App-Inhalten

Freihändige App-Veröffentlichung bei Google Play

Benutzerauthentifizierungs- und Sicherheitsfunktionen

Push-Benachrichtigungen und In-App-Nachrichten

Marketingtools zur Bewerbung Ihrer App

Integrationen mit beliebten Tools von Drittanbietern

App-Analyse und Reporting

Bizness Apps

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

Der App-Builder verfügt über Funktionen wie Push-Benachrichtigungen, In-App-Käufe, Treueprogramme, Terminplanung und Social-Media-Integration. Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

Zur Unterstützung stellt die Plattform verschiedene Ressourcen bereit, darunter Video-Tutorials, Webinare und ein engagiertes Support-Team, das Sie bei der Navigation im App Builder unterstützt.

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

Swiftic

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Zu den wichtigsten Funktionen Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

Thunkable

Thunkable ist ein weiterer preisgünstiger Android-App-Builder, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene App-Entwickler entwickelt wurde. Damit können Benutzer einzigartige und ansprechende Android-Apps erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Thunkable bietet eine einfache drag-and-drop Oberfläche, mit der Benutzer das Design ihrer Anwendung schnell zusammenstellen können. Es bietet außerdem eine umfangreiche Komponentenbibliothek, einschließlich integrierter Komponenten wie Schaltflächen, Beschriftungen, Karten und Listen sowie der Option zum Erstellen benutzerdefinierter Komponenten.

Mit Thunkable können Sie auch zahlreiche APIs wie Mapbox, Firebase und Airtable integrieren und so Ihrer App zahlreiche Funktionalitäten hinzufügen. Die kostenlose Stufe von Thunkable bietet Zugriff auf die meisten Funktionen. Sie können sich jedoch für den PRO-Plan für ein monatliches Abonnement anmelden, um zusätzliche Funktionen wie private Projekte, unbegrenzte Projekte und vorrangigen Support freizuschalten.

Hauptmerkmale:

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Umfangreiche Komponentenbibliothek

Vorgefertigte Vorlagen

API-Integrationen

Echtzeittests

Cloud-Speicher

Mobincube

Mobincube ist ein beliebter, preisgünstiger Android-App-Builder, der zahlreiche Funktionen bietet, mit denen Sie individuelle, professionell aussehende Apps erstellen können. Mobincube wurde für Benutzer ohne Programmierkenntnisse entwickelt und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für kleine Unternehmen, die ihre erste App erstellen möchten.

Mit drag-and-drop Editor von Mobincube können Sie ganz einfach das Layout Ihrer App entwerfen, Komponenten hinzufügen und ihr Erscheinungsbild anpassen. Sie bieten außerdem eine umfangreiche Bibliothek mit grafischen Ressourcen und Vorlagen, die Ihnen dabei helfen, schnell mit dem App-Design zu beginnen.

Mobincube unterstützt verschiedene erweiterte Funktionen wie Push-Benachrichtigungen, Integration sozialer Netzwerke, GPS-Tracking und Multimedia-Unterstützung. Sie bieten außerdem Integrationsmöglichkeiten mit beliebten Analyseplattformen und Werbenetzwerken, sodass Sie Ihre App effektiv monetarisieren können.

Sie können mit dem kostenlosen Plan von Mobincube beginnen, der grundlegende Funktionen und begrenzte App-Ansichten bietet. Wenn Ihr Unternehmen wächst und mehr Funktionen benötigt, können Sie unverbindlich auf andere kostenpflichtige Pläne upgraden.

Hauptmerkmale:

Drag-and-Drop-Editor

Bibliothek mit Vorlagen und grafischen Ressourcen

Erweiterte Funktionen wie Push-Benachrichtigungen, GPS und Multimedia-Unterstützung

Integration mit Analyseplattformen und Werbenetzwerken

Abschluss

Durch die Wahl des richtigen, budgetfreundlichen Android-App-Builders können Sie sowohl Zeit als auch Geld sparen und gleichzeitig Zugriff auf wesentliche Funktionen erhalten, um eine professionelle und funktionale App zu erstellen. Mit Tools wie AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps und anderen, die in diesem Artikel erwähnt werden, können Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen finden.

Berücksichtigen Sie beim Vergleich dieser Android-App-Builder Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Integrationen, Anpassung, Skalierbarkeit, Support und Preise. Dies wird Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die Ihren Geschäftszielen und -anforderungen entspricht.

Mit dem idealen App-Builder für Ihr Android-App-Projekt können Sie die Leistungsfähigkeit mobiler Technologie effektiv nutzen, Ihre Geschäftsreichweite erweitern und in einer zunehmend auf Mobilgeräte ausgerichteten Welt erfolgreich sein.