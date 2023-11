预算友好的 Android 应用程序构建器

创建 Android 应用程序可以极大地扩展您的业务、吸引受众并产生收入。但雇用专业开发人员或代理机构的成本可能很高,特别是如果您是一家预算紧张的小型企业或初创公司。

幸运的是,有大量经济实惠的 Android 应用程序构建器可供使用,可以让您轻松创建应用程序,而无需花太多钱。这些解决方案适合编码经验有限或没有编码经验的用户。本文将探讨一些最注重预算的 Android 应用程序构建器,并深入了解它们的功能、定价模型和优势。

选择 Android App Builder 时要考虑的因素

选择经济实惠的 Android 应用构建器时,必须考虑特定因素,以确保您的资金获得最大价值:

顶级预算友好的 Android 应用程序构建器

以下是一些最受欢迎的经济实惠的 Android 应用程序构建器,它们提供了一系列针对各种业务需求量身定制的功能:

AppMaster : AppMaster 无代码平台,用于创建后端、Web 和移动应用程序,包括 Android 应用程序。凭借直观的 drag-and-drop 界面, AppMaster 使您无需编程经验即可轻松为应用程序创建 UI 和业务逻辑。该平台为您的应用程序生成源代码,确保可扩展性并随着应用程序的发展保持其性能。 AppMaster 提供各种订阅计划,从免费学习计划开始,一直扩展到企业级解决方案。

选择经济实惠的 Android 应用构建器时,请优先考虑最适合您的业务需求的功能、易用性、扩展功能和定价。使用这些应用程序构建器之一,您可以创建具有成本效益的应用程序并有效地覆盖您的目标受众,而无需大量的开发资源。

AppMaster

AppMaster是一个功能强大的no-code平台,允许用户创建 Android、iOS 和 Web 应用程序,包括后端和前端组件。它是一种一体化解决方案,使企业和个人无需任何编码技能即可轻松创建全面的应用程序。凭借其实惠的价格和灵活的订阅计划, AppMaster是应用程序开发的预算友好型选择。

与传统应用程序开发相比, AppMaster简化了流程,速度提高了10倍,成本效益提高了3倍。这得益于其易于使用的 UI、可视化数据建模、直观的业务流程 (BP) 设计器和自动应用程序生成。当您准备好发布应用程序时, AppMaster会编译源代码并将应用程序部署到云中,无论是在您首选的环境中还是使用提供的订阅之一。

以下是AppMaster的一些主要功能:

无需编码技能 – 使用 drag-and-drop 界面和可视化 BP 设计器创建 Android 应用程序。

界面和可视化 BP 设计器创建 Android 应用程序。 可视化设计后端和前端组件,包括数据库架构、业务逻辑和REST API endpoints 。

。 基于蓝图的应用程序开发消除了技术债务,因为只要需求发生变化,应用程序就会从头开始生成。

自动应用程序生成、测试和部署可确保一致的质量和速度。

可适应您业务增长的可扩展架构。

支持PostgreSQL兼容数据库。

灵活的订阅计划,包括用于学习和实验的免费套餐。

广泛的文档和快速响应的客户支持。

G2 已将AppMaster平台视为各个类别的高性能平台,包括No-Code开发平台、快速应用程序开发 (RAD)、API 管理和应用程序构建器。

AppMaster专注于让每个人都可以轻松且负担得起应用程序开发,是注重预算的个人和希望构建 Android 应用程序的企业的首选。

阿皮派

Appy Pie是一款流行的no-code应用程序构建器,允许用户在没有任何编程经验的情况下创建 Android 和 iOS 应用程序。该平台易于使用的界面使其成为寻求经济实惠的应用程序开发方式的小型企业和初创公司的绝佳选择。

Appy Pie 提供了多种功能,可帮助用户创建实用且引人入胜的应用程序。其一些主要功能包括:

拖放界面可轻松构建应用程序。

与流行的API和服务集成,例如 Google 地图、Firebase 和社交媒体平台。

自定义选项,包括布局模板和配色方案。

推送通知管理以提高用户参与度。

分析可帮助您了解用户行为并提高应用程序性能。

应用程序提交和发布服务,让您的应用程序上架 App Store 和 Google Play 商店。

每月或每年订阅计划,提供有限的免费版本进行实验。

Appy Pie 提供多种定价计划,包括免费版本,允许用户创建具有基本功能和品牌的应用程序。付费计划提供更多资源、附加功能,并且能够删除 Appy Pie 品牌,使该应用程序成为您自己的应用程序。

对于希望在不需要编码专业知识的情况下创建 Android 应用程序的企业来说,Appy Pie 是一个用户友好且经济高效的选择。它的各种功能和集成使其成为那些寻求预算友好的应用程序构建器的绝佳选择。

应用研究所

AppInstitute 是一款流行且经济实惠的 Android 应用程序构建器,旨在帮助各种规模的企业在无需任何编码技能的情况下创建应用程序。该平台具有各种功能,包括drag-and-drop应用程序设计、可定制模板和强大的内容管理系统。 AppInstitute适合为各个行业创建应用程序,例如餐厅、零售、活动等。

主要特征:

易于使用的 drag-and-drop 界面

界面 适合各行业的定制模板

用于管理和更新应用程序内容的内容管理系统

推送通知以吸引用户

用户身份验证和对应用程序的安全访问

用于跟踪应用程序性能的分析和报告

与流行的工具和服务集成

建火

BuildFire是一款多功能、经济实惠的 Android 应用程序构建器,旨在简化企业和个人的应用程序开发流程。该平台允许用户使用drag-and-drop编辑器构建完全可定制的应用程序,而无需任何编码知识。 BuildFire 丰富的功能集包括对教育、体育、活动和电子商务等各个行业的支持。

主要特征:

直观的 drag-and-drop 界面,可轻松构建应用程序

界面,可轻松构建应用程序 支持各种行业和应用类型

广泛的定制选项和模板

应用内购买和货币化功能

社交媒体集成和共享选项

用户管理和认证

推送通知和消息传递

应用程序分析和报告功能

好理发师

GoodBarber 是另一个经济高效的 Android 应用程序构建器,它允许用户无需编程技能即可创建功能丰富的应用程序。该平台提供针对零售、媒体和社区应用程序等不同行业设计的各种可定制模板。 GoodBarber 强大的功能和易于使用的界面使其成为寻求构建优质 Android 应用程序的初创公司和小型企业的绝佳选择。

主要特征:

拖放式应用程序开发界面

针对特定行业的可定制模板

强大的内容管理系统,用于管理和更新应用程序内容

在 Google Play 上发布免提应用

用户身份验证和安全功能

推送通知和应用内消息传递

推广您的应用的营销工具

与流行的第三方工具集成

应用程序分析和报告

商务应用程序

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

该应用程序构建器具有推送通知、应用内购买、忠诚度计划、预约安排和社交媒体集成等功能。 Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

为了获得支持,该平台提供了各种资源,包括视频教程、网络研讨会和专门的支持团队来帮助您使用应用程序构建器。

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

斯威夫蒂克

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

可替换的

Thunkable 是另一个经济实惠的 Android 应用程序构建器,专为初学者和经验丰富的应用程序开发人员而设计。它允许用户创建独特且引人入胜的 Android 应用程序,而无需编写任何代码。

Thunkable 提供了一个简单的drag-and-drop界面,使用户可以快速组装其应用程序的设计。它还提供了广泛的组件库,包括按钮、标签、地图和列表等内置组件,以及创建自定义组件的选项。

通过 Thunkable,您还可以集成众多 API,例如 Mapbox、Firebase 和Airtable ,从而允许您向应用程序添加众多功能。 Thunkable 的免费套餐提供对大多数功能的访问,但您可以注册其 PRO 计划并按月订阅,以解锁其他功能,例如私人项目、无限项目和优先支持。

主要特征:

拖放界面

丰富的组件库

预建模板

API集成

实时测试

云储存

魔方

Mobincube 是一款流行的经济实惠的 Android 应用程序构建器,提供广泛的功能来帮助您创建定制的、具有专业外观的应用程序。 Mobincube 专为没有编程知识的用户而设计,使其成为希望创建第一个应用程序的小型企业的绝佳选择。

使用 Mobincube 的drag-and-drop编辑器,您可以轻松设计应用程序的布局、添加组件并自定义其外观。他们还提供庞大的图形资源和模板库,帮助您快速开始应用程序设计。

Mobincube 支持各种高级功能,如推送通知、社交网络集成、GPS 跟踪和多媒体支持。他们还提供与流行的分析平台和广告网络的集成选项,使您能够有效地通过应用程序获利。

您可以从 Mobincube 的免费计划开始,该计划具有基本功能和有限的应用程序视图。随着您的业务发展并需要更多功能,您可以升级到不同的付费计划,无需承担任何承诺。

主要特征:

拖放编辑器

模板和图形资源库

推送通知、GPS 和多媒体支持等高级功能

与分析平台和广告网络集成

结论

选择合适的预算友好的 Android 应用程序构建器可以节省您的时间和金钱,同时仍然让您可以访问基本功能来创建专业且实用的应用程序。借助AppMaster 、Appy Pie、BuildFire、GoodBarber、Bizness Apps 以及本文中提到的其他工具,您可以找到最适合您需求的工具。

在比较这些 Android 应用程序构建器时,请考虑易用性、功能、集成、定制、可扩展性、支持和定价等因素。这将帮助您做出符合您的业务目标和要求的明智决策。

适用于您的 Android 应用程序项目的理想应用程序构建器将使您能够有效地利用移动技术的力量,扩大您的业务范围,并在日益以移动为中心的世界中取得成功。