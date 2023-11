बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर्स

एंड्रॉइड ऐप बनाने से आपके व्यवसाय का विस्तार हो सकता है, आपके दर्शकों को शामिल किया जा सकता है और राजस्व उत्पन्न हो सकता है। लेकिन एक पेशेवर डेवलपर या एजेंसी को काम पर रखना महंगा हो सकता है, खासकर यदि आप एक छोटा व्यवसाय या सीमित बजट पर स्टार्टअप हैं।

सौभाग्य से, बहुत सारे बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर उपलब्ध हैं जो बैंक को नुकसान पहुंचाए बिना ऐप बनाना आसान बनाते हैं। ये समाधान सीमित या बिना कोडिंग अनुभव वाले उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह लेख कुछ सर्वोत्तम बजट-सचेत एंड्रॉइड ऐप बिल्डरों का पता लगाएगा और उनकी सुविधाओं, मूल्य निर्धारण मॉडल और लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

एंड्रॉइड ऐप बिल्डर चुनते समय विचार करने योग्य कारक

बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर चुनते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कारकों पर विचार करना आवश्यक है कि आपको अपने पैसे का अधिकतम मूल्य मिले:

उपयोग में आसानी: नो-कोड या लो-कोड ऐप बिल्डर का उपयोग करने का उद्देश्य ऐप विकास प्रक्रिया को सरल बनाना है। एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता के अनुकूल drag-and-drop डिज़ाइन टूल वाले प्लेटफ़ॉर्म की तलाश करें जो किसी के लिए भी ऐप बनाना आसान बना दे।

नो-कोड या लो-कोड ऐप बिल्डर का उपयोग करने का उद्देश्य ऐप विकास प्रक्रिया को सरल बनाना है। एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिज़ाइन टूल वाले प्लेटफ़ॉर्म की तलाश करें जो किसी के लिए भी ऐप बनाना आसान बना दे। विशेषताएं: सुनिश्चित करें कि ऐप बिल्डर आपके ऐप के लिए आवश्यक सुविधाएं और कार्यक्षमताएं प्रदान करता है, जैसे पुश नोटिफिकेशन , उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, एनालिटिक्स और सोशल मीडिया एकीकरण, अन्य।

सुनिश्चित करें कि ऐप बिल्डर आपके ऐप के लिए आवश्यक सुविधाएं और कार्यक्षमताएं प्रदान करता है, जैसे पुश नोटिफिकेशन , उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, एनालिटिक्स और सोशल मीडिया एकीकरण, अन्य। एकीकरण: सत्यापित करें कि क्या ऐप बिल्डर उन लोकप्रिय टूल और सेवाओं के साथ तृतीय-पक्ष एकीकरण का समर्थन करता है जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं, जैसे सीआरएम सिस्टम , भुगतान गेटवे और मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म।

सत्यापित करें कि क्या ऐप बिल्डर उन लोकप्रिय टूल और सेवाओं के साथ तृतीय-पक्ष एकीकरण का समर्थन करता है जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं, जैसे सीआरएम सिस्टम , भुगतान गेटवे और मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म। अनुकूलन: आपके ऐप को आपकी ब्रांड पहचान और डिज़ाइन प्राथमिकताएं प्रतिबिंबित करनी चाहिए। एक ऐप बिल्डर चुनें जो आपके ऐप की उपस्थिति और कार्यक्षमता को आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है।

आपके ऐप को आपकी ब्रांड पहचान और डिज़ाइन प्राथमिकताएं प्रतिबिंबित करनी चाहिए। एक ऐप बिल्डर चुनें जो आपके ऐप की उपस्थिति और कार्यक्षमता को आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है। स्केलेबिलिटी: एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश करें जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्केलिंग का समर्थन करता हो, जो आपको बड़े उपयोगकर्ता आधार, बढ़े हुए ट्रैफ़िक और अधिक व्यापक कार्यक्षमता को समायोजित करने की अनुमति देता है।

एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश करें जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्केलिंग का समर्थन करता हो, जो आपको बड़े उपयोगकर्ता आधार, बढ़े हुए ट्रैफ़िक और अधिक व्यापक कार्यक्षमता को समायोजित करने की अनुमति देता है। समर्थन और संसाधन: सुनिश्चित करें कि ऐप बिल्डर आपको प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए समय पर ग्राहक सहायता, सहायक दस्तावेज़ और ऑनलाइन संसाधन प्रदान करता है।

सुनिश्चित करें कि ऐप बिल्डर आपको प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए समय पर ग्राहक सहायता, सहायक दस्तावेज़ और ऑनलाइन संसाधन प्रदान करता है। मूल्य निर्धारण: मूल्य निर्धारण मॉडल और योजनाओं की तुलना करके ऐसा मॉडल ढूंढें जो आपके बजट में फिट बैठता हो और आपके ऐप के लिए आवश्यक सुविधाएँ और संसाधन प्रदान करता हो।

शीर्ष बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर्स

नीचे कुछ सबसे लोकप्रिय बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर हैं जो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं:

AppMaster : AppMaster नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म है। सहज ज्ञान युक्त drag-and-drop इंटरफ़ेस के साथ, AppMaster प्रोग्रामिंग अनुभव के बिना आपके ऐप के लिए यूआई और व्यावसायिक तर्क बनाना आसान बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म आपके एप्लिकेशन के लिए स्रोत कोड उत्पन्न करता है, स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है और आपके ऐप के प्रदर्शन को बढ़ने के साथ बनाए रखता है। AppMaster विभिन्न सदस्यता योजनाएं प्रदान करता है, जो एक निःशुल्क शिक्षण योजना से शुरू होती है और उद्यम-स्तर के समाधानों तक बढ़ती है।

नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म है। सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस के साथ, प्रोग्रामिंग अनुभव के बिना आपके ऐप के लिए यूआई और व्यावसायिक तर्क बनाना आसान बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म आपके एप्लिकेशन के लिए स्रोत कोड उत्पन्न करता है, स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है और आपके ऐप के प्रदर्शन को बढ़ने के साथ बनाए रखता है। विभिन्न सदस्यता योजनाएं प्रदान करता है, जो एक निःशुल्क शिक्षण योजना से शुरू होती है और उद्यम-स्तर के समाधानों तक बढ़ती है। एप्पी पाई: एप्पी पाई एक लोकप्रिय no-code ऐप बिल्डर है जो व्यवसायों को आसानी से एंड्रॉइड और आईओएस ऐप बनाने की अनुमति देता है। अपने drag-and-drop इंटरफ़ेस और कई टेम्पलेट्स के साथ, एप्पी पाई बिना कोडिंग अनुभव वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। एप्पी पाई पुश नोटिफिकेशन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, विश्लेषण और भुगतान प्रसंस्करण सुविधाएँ प्रदान करता है। उनके मूल्य निर्धारण मॉडल में एक निःशुल्क योजना शामिल है, जिसमें प्रीमियम योजनाएं $18 प्रति माह से शुरू होती हैं।

एप्पी पाई एक लोकप्रिय ऐप बिल्डर है जो व्यवसायों को आसानी से एंड्रॉइड और आईओएस ऐप बनाने की अनुमति देता है। अपने इंटरफ़ेस और कई टेम्पलेट्स के साथ, एप्पी पाई बिना कोडिंग अनुभव वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। एप्पी पाई पुश नोटिफिकेशन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, विश्लेषण और भुगतान प्रसंस्करण सुविधाएँ प्रदान करता है। उनके मूल्य निर्धारण मॉडल में एक निःशुल्क योजना शामिल है, जिसमें प्रीमियम योजनाएं $18 प्रति माह से शुरू होती हैं। AppInstitute: AppInstitute एक और बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जो व्यवसायों के लिए बिना कोडिंग के मोबाइल ऐप बनाना आसान बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम, पुश नोटिफिकेशन और इन-ऐप मैसेजिंग। ऐपइंस्टीट्यूट के मूल्य निर्धारण मॉडल में सीमित सुविधाओं के साथ एक मुफ्त योजना शामिल है, और प्रीमियम योजनाएं $40 प्रति माह से शुरू होती हैं।

AppInstitute एक और बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जो व्यवसायों के लिए बिना कोडिंग के मोबाइल ऐप बनाना आसान बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम, पुश नोटिफिकेशन और इन-ऐप मैसेजिंग। ऐपइंस्टीट्यूट के मूल्य निर्धारण मॉडल में सीमित सुविधाओं के साथ एक मुफ्त योजना शामिल है, और प्रीमियम योजनाएं $40 प्रति माह से शुरू होती हैं। बिल्डफायर: बिल्डफायर एक सुविधा संपन्न, low-code ऐप बिल्डर है जो एक सहज इंटरफ़ेस और पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स की एक श्रृंखला प्रदान करके एंड्रॉइड ऐप विकास को सरल बनाता है। बिल्डफायर कई एकीकरणों का समर्थन करता है और सोशल मीडिया एकीकरण, पुश नोटिफिकेशन और इन-ऐप खरीदारी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म निःशुल्क परीक्षण प्रदान करता है, और प्रीमियम योजनाएँ $159 प्रति माह से शुरू होती हैं।

बिल्डफायर एक सुविधा संपन्न, ऐप बिल्डर है जो एक सहज इंटरफ़ेस और पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स की एक श्रृंखला प्रदान करके एंड्रॉइड ऐप विकास को सरल बनाता है। बिल्डफायर कई एकीकरणों का समर्थन करता है और सोशल मीडिया एकीकरण, पुश नोटिफिकेशन और इन-ऐप खरीदारी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म निःशुल्क परीक्षण प्रदान करता है, और प्रीमियम योजनाएँ $159 प्रति माह से शुरू होती हैं। GoodBarber: GoodBarber एक उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप बिल्डर है जो व्यवसायों को कोडिंग विशेषज्ञता के बिना एंड्रॉइड और iOS ऐप बनाने की सुविधा देता है। GoodBarber सामग्री प्रबंधन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, पुश सूचनाएँ और अनुकूलन विकल्प जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। आप अपना ऐप मुफ़्त में बनाना शुरू कर सकते हैं, और GoodBarber की प्रीमियम योजनाएँ $25 प्रति माह से शुरू होती हैं।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर चुनते समय, उन सुविधाओं, उपयोग में आसानी, स्केलिंग क्षमताओं और मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता दें जो आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाते हों। इन ऐप बिल्डरों में से किसी एक का उपयोग करने से आप एक लागत प्रभावी ऐप बना सकते हैं और व्यापक विकास संसाधनों की आवश्यकता के बिना, अपने इच्छित दर्शकों तक कुशलतापूर्वक पहुंच सकते हैं।

AppMaster

AppMaster एक शक्तिशाली no-code प्लेटफ़ॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को बैकएंड और फ्रंटएंड घटकों सहित एंड्रॉइड, आईओएस और वेब एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है। यह एक ऑल-इन-वन समाधान है, जो व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बिना किसी कोडिंग कौशल के व्यापक एप्लिकेशन बनाना आसान बनाता है। अपनी किफायती कीमत और लचीली सदस्यता योजनाओं के साथ, AppMaster ऐप विकास के लिए एक बजट-अनुकूल विकल्प है।

पारंपरिक ऐप विकास की तुलना में, AppMaster प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे यह 10 गुना तेज और 3 गुना अधिक लागत प्रभावी हो जाता है। यह इसके उपयोग में आसान यूआई, विज़ुअल डेटा मॉडलिंग, सहज व्यापार प्रक्रिया (बीपी) डिजाइनर और स्वचालित ऐप पीढ़ी के कारण संभव है। जब आप अपना ऐप प्रकाशित करने के लिए तैयार होते हैं, AppMaster स्रोत कोड को संकलित करता है और एप्लिकेशन को आपके पसंदीदा वातावरण में या प्रदान की गई सदस्यता में से किसी एक का उपयोग करके आपके लिए क्लाउड पर तैनात करता है।

यहां AppMaster की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं:

कोडिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं - drag-and-drop इंटरफ़ेस और विज़ुअल बीपी डिजाइनर का उपयोग करके एंड्रॉइड ऐप बनाएं।

इंटरफ़ेस और विज़ुअल बीपी डिजाइनर का उपयोग करके एंड्रॉइड ऐप बनाएं। डेटाबेस स्कीमा, बिजनेस लॉजिक और REST API endpoints सहित बैकएंड और फ्रंटएंड घटकों को दृश्य रूप से डिज़ाइन करें।

सहित बैकएंड और फ्रंटएंड घटकों को दृश्य रूप से डिज़ाइन करें। ब्लूप्रिंट-आधारित ऐप विकास तकनीकी ऋण को समाप्त करता है, क्योंकि जब भी आवश्यकताएं बदलती हैं तो ऐप स्क्रैच से उत्पन्न होते हैं।

स्वचालित ऐप निर्माण, परीक्षण और परिनियोजन लगातार गुणवत्ता और गति सुनिश्चित करते हैं।

स्केलेबल आर्किटेक्चर जो आपके व्यवसाय के विकास के अनुकूल हो सकता है।

PostgreSQL- संगत डेटाबेस के लिए समर्थन।

सीखने और प्रयोग करने के लिए निःशुल्क स्तर सहित लचीली सदस्यता योजनाएँ।

व्यापक दस्तावेज़ीकरण और उत्तरदायी ग्राहक सहायता।

जी2 ने AppMaster प्लेटफॉर्म को No-Code डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, रैपिड एप्लिकेशन डेवलपमेंट (आरएडी), एपीआई मैनेजमेंट और ऐप बिल्डर्स सहित विभिन्न श्रेणियों में हाई परफॉर्मर के रूप में मान्यता दी है।

ऐप विकास को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, AppMaster बजट के प्रति जागरूक व्यक्तियों और एंड्रॉइड ऐप बनाने की चाहत रखने वाले व्यवसायों के लिए एक शीर्ष विकल्प है।

अप्पी पाई

एप्पी पाई एक लोकप्रिय no-code ऐप बिल्डर है जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी प्रोग्रामिंग अनुभव के एंड्रॉइड और आईओएस ऐप बनाने की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग में आसान इंटरफ़ेस इसे छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है जो ऐप विकसित करने के लिए बजट-अनुकूल तरीके की तलाश में हैं।

एप्पी पाई विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को कार्यात्मक और आकर्षक ऐप्स बनाने में मदद करती हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

आसान ऐप निर्माण के लिए ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस।

लोकप्रिय एपीआई और सेवाओं, जैसे कि गूगल मैप्स, फायरबेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण।

लेआउट टेम्प्लेट और रंग योजनाओं सहित अनुकूलन विकल्प।

उपयोगकर्ता सहभागिता के लिए पुश अधिसूचना प्रबंधन।

उपयोगकर्ता के व्यवहार को समझने और ऐप के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एनालिटिक्स।

ऐप स्टोर और Google Play Store पर अपना ऐप प्राप्त करने के लिए ऐप सबमिशन और प्रकाशन सेवाएं।

प्रयोग के लिए सीमित निःशुल्क संस्करण के साथ मासिक या वार्षिक सदस्यता योजनाएँ।

एप्पी पाई कई मूल्य निर्धारण योजनाएं प्रदान करता है, जिसमें एक निःशुल्क संस्करण भी शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को बुनियादी सुविधाओं और ब्रांडिंग के साथ एक ऐप बनाने की सुविधा देता है। सशुल्क योजनाएं अधिक संसाधन, अतिरिक्त सुविधाएं और एप्पी पाई ब्रांडिंग को हटाने की क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे ऐप आपका अपना बन जाता है।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

कोडिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता के बिना एंड्रॉइड ऐप बनाने की चाहत रखने वाले व्यवसायों के लिए एप्पी पाई एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प है। इसकी विभिन्न विशेषताएं और एकीकरण इसे बजट-अनुकूल ऐप बिल्डर चाहने वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं।

ऐपइंस्टीट्यूट

AppInstitute एक लोकप्रिय और बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जिसे सभी आकार के व्यवसायों को बिना किसी कोडिंग कौशल के अपने ऐप बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न सुविधाओं के साथ आता है, जिसमें drag-and-drop ऐप डिज़ाइन, अनुकूलन योग्य टेम्पलेट और एक शक्तिशाली सामग्री प्रबंधन प्रणाली शामिल है। ऐपइंस्टीट्यूट विभिन्न उद्योगों, जैसे रेस्तरां, रिटेल, इवेंट आदि के लिए ऐप बनाने के लिए उपयुक्त है।

प्रमुख विशेषताऐं:

उपयोग में आसान drag-and-drop इंटरफ़ेस

इंटरफ़ेस विभिन्न उद्योगों के लिए अनुकूलन योग्य टेम्पलेट

ऐप सामग्री को प्रबंधित और अद्यतन करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली

उपयोगकर्ताओं को संलग्न करने के लिए सूचनाएं पुश करें

उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और ऐप्स तक सुरक्षित पहुंच

ऐप के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग

लोकप्रिय उपकरणों और सेवाओं के साथ एकीकरण

बिल्डफ़ायर

बिल्डफ़ायर एक बहुमुखी, बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जिसे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऐप विकास प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को बिना किसी कोडिंग ज्ञान के drag-and-drop संपादक का उपयोग करके पूरी तरह से अनुकूलन योग्य ऐप्स बनाने की अनुमति देता है। बिल्डफायर के समृद्ध फीचर सेट में शिक्षा, खेल, कार्यक्रम और ईकॉमर्स जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए समर्थन शामिल है।

प्रमुख विशेषताऐं:

आसान ऐप निर्माण के लिए सहज ज्ञान युक्त drag-and-drop इंटरफ़ेस

इंटरफ़ेस विभिन्न उद्योगों और ऐप प्रकारों के लिए समर्थन

अनुकूलन विकल्पों और टेम्पलेट्स की विस्तृत श्रृंखला

इन-ऐप खरीदारी और मुद्रीकरण सुविधाएँ

सोशल मीडिया एकीकरण और साझाकरण विकल्प

उपयोगकर्ता प्रबंधन और प्रमाणीकरण

सूचनाएं और संदेश पुश करें

ऐप एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग सुविधाएँ

छवि स्रोत: buildfire.com

अच्छा नाई

GoodBarber एक और लागत प्रभावी एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी प्रोग्रामिंग कौशल के सुविधा संपन्न ऐप बनाने की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न उद्योगों जैसे खुदरा, मीडिया और सामुदायिक ऐप्स के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न अनुकूलन योग्य टेम्पलेट प्रदान करता है। गुडबार्बर की शक्तिशाली विशेषताएं और उपयोग में आसान इंटरफ़ेस इसे स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए गुणवत्तापूर्ण एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

ड्रैग-एंड-ड्रॉप ऐप डेवलपमेंट इंटरफ़ेस

विशिष्ट उद्योगों के अनुरूप अनुकूलन योग्य टेम्पलेट

ऐप सामग्री को प्रबंधित और अद्यतन करने के लिए शक्तिशाली सामग्री प्रबंधन प्रणाली

Google Play पर हैंड्स-फ़्री ऐप प्रकाशन

उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और सुरक्षा सुविधाएँ

पुश नोटिफिकेशन और इन-ऐप मैसेजिंग

आपके ऐप को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग टूल

लोकप्रिय तृतीय-पक्ष टूल के साथ एकीकरण

ऐप एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग

बिज़नेस ऐप्स

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

ऐप बिल्डर में पुश नोटिफिकेशन, इन-ऐप खरीदारी, लॉयल्टी प्रोग्राम, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और सोशल मीडिया एकीकरण जैसी सुविधाएं हैं। Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

समर्थन के लिए, प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न संसाधन प्रदान करता है, जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल, वेबिनार और ऐप बिल्डर को नेविगेट करने में आपकी सहायता के लिए एक समर्पित सहायता टीम शामिल है।

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

स्विफ्टिक

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

थंकने योग्य

थंकेबल एक और बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जो शुरुआती और अनुभवी ऐप डेवलपर्स दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को कोड की एक भी पंक्ति लिखे बिना अद्वितीय और आकर्षक एंड्रॉइड ऐप बनाने की अनुमति देता है।

थंकेबल एक सरल drag-and-drop इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को अपने एप्लिकेशन के डिज़ाइन को तुरंत इकट्ठा करने देता है। यह एक व्यापक घटक लाइब्रेरी भी प्रदान करता है, जिसमें बटन, लेबल, मानचित्र और सूचियाँ जैसे अंतर्निहित घटकों के साथ-साथ कस्टम घटक बनाने का विकल्प भी शामिल है।

थंकेबल के साथ, आप मैपबॉक्स, फायरबेस और Airtable जैसे कई एपीआई को भी एकीकृत कर सकते हैं, जिससे आप अपने ऐप में कई कार्यक्षमताएं जोड़ सकते हैं। थंकेबल का फ्री टियर अधिकांश सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन आप निजी परियोजनाओं, असीमित परियोजनाओं और प्राथमिकता समर्थन जैसी अतिरिक्त क्षमताओं को अनलॉक करने के लिए मासिक सदस्यता के लिए उनके प्रो प्लान के लिए साइन अप कर सकते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

खींचें और छोड़ें इंटरफ़ेस

व्यापक घटक पुस्तकालय

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट

एपीआई एकीकरण

वास्तविक समय परीक्षण

घन संग्रहण

मोबिनक्यूब

मोबिनक्यूब एक लोकप्रिय बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर है जो आपको अनुकूलित, पेशेवर दिखने वाले ऐप बनाने में मदद करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है। मोबिनक्यूब उन उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें प्रोग्रामिंग का कोई ज्ञान नहीं है, जिससे यह उन छोटे व्यवसायों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन गया है जो अपना पहला ऐप बनाना चाहते हैं।

मोबिनक्यूब के drag-and-drop संपादक के साथ, आप आसानी से अपने ऐप का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, घटक जोड़ सकते हैं और इसके स्वरूप को अनुकूलित कर सकते हैं। वे आपके ऐप डिज़ाइन को शीघ्रता से शुरू करने में मदद करने के लिए ग्राफिकल संसाधनों और टेम्पलेट्स की एक विशाल लाइब्रेरी भी प्रदान करते हैं।

मोबिनक्यूब पुश नोटिफिकेशन, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन, जीपीएस ट्रैकिंग और मल्टीमीडिया सपोर्ट जैसी विभिन्न उन्नत सुविधाओं का समर्थन करता है। वे लोकप्रिय एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म और विज्ञापन नेटवर्क के साथ एकीकरण विकल्प भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने ऐप से प्रभावी ढंग से कमाई कर सकते हैं।

आप मोबिनक्यूब के मुफ्त प्लान से शुरुआत कर सकते हैं, जो बुनियादी सुविधाओं और सीमित ऐप व्यू के साथ आता है। जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, आप बिना किसी प्रतिबद्धता के विभिन्न भुगतान योजनाओं में अपग्रेड कर सकते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

खींचें और छोड़ें संपादक

टेम्पलेट्स और ग्राफिकल संसाधनों की लाइब्रेरी

पुश नोटिफिकेशन, जीपीएस और मल्टीमीडिया समर्थन जैसी उन्नत सुविधाएँ

एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म और विज्ञापन नेटवर्क के साथ एकीकरण

निष्कर्ष

सही बजट-अनुकूल एंड्रॉइड ऐप बिल्डर चुनने से आपका समय और पैसा दोनों बच सकता है, साथ ही यह आपको एक पेशेवर और कार्यात्मक ऐप बनाने के लिए आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps और इस लेख में उल्लिखित अन्य टूल के साथ, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए एकदम उपयुक्त पा सकते हैं।

इन एंड्रॉइड ऐप बिल्डरों की तुलना करते समय, उपयोग में आसानी, सुविधाओं, एकीकरण, अनुकूलन, स्केलेबिलिटी, समर्थन और मूल्य निर्धारण जैसे कारकों पर विचार करें। इससे आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी जो आपके व्यावसायिक लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

आपके एंड्रॉइड ऐप प्रोजेक्ट के लिए आदर्श ऐप बिल्डर आपको मोबाइल प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, अपनी व्यावसायिक पहुंच का विस्तार करने और तेजी से बढ़ती मोबाइल-केंद्रित दुनिया में सफल होने के लिए सशक्त बनाएगा।