Birkaç yıl önce işletme sahipleri, daha fazla zaman ve bütçe gerektirdiğinden geleneksel uygulama geliştirme ile bir iş çözümü bulmakta zorlanıyordu. Önceden, uygulama geliştiricileri düşük kod teknolojisi konusunda şüpheciydi. Ancak günümüzde, düşük kodlu araçların popülaritesi, geliştirme ekiplerinin ürün kalitesini yükseltmesine ve uygulamaları daha hızlı dağıtmasına yardımcı oluyor. BT uzmanları, uygulama geliştirme, iş akışı entegrasyonu, otomasyon ve daha iyi kullanıcı deneyimi için düşük kod teknolojisini kullanır. Dolayısıyla, düşük kod kavramı 2022'de zirvede ve önümüzdeki yıllarda gelişmeye devam edecek. Bu teknoloji, işletmelerin uygulama geliştirmesine yardımcı olur, iş entegrasyonu için uygulamalar sağlar ve güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak için destek sunar.

BT mühendislerinin düşük kodu benimsemesinin nedenleri

Gartner , düşük kod teknolojisinin cari yılda %23 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ayrıca, Gartner incelemesine göre, düşük kodlu araçlar, 2022 yılına kadar düşük kodlu geliştirme teknolojisinin önde gelen unsuru olmaya devam edecek. BT mühendislerinin neden düşük kod teknolojisini benimsemeleri gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu makalede, düşük kod teknolojisine hoş geldiniz nedenlerini, faydalarını ve en iyi düşük kod örneğini tartışacağız. Nedenleriyle başlayalım:

Daha Ucuz ve Daha Hızlı Çözüm

Uygulama geliştirme endüstrisinde çok fazla iş yükü vardır, bu nedenle zamanında geliştirme için daha fazla çalışanın işe alınması gerekir. İşletmelerin artan talebi nedeniyle BT ekipleri, bütçelerini artıracağı için daha hızlı geliştirme çözümleri sağlamak için daha fazla kişiyi işe almakta zorlanıyor. Teknik borcu azaltmak için geliştiricilerin daha hızlı ve daha ucuz uygulama geliştirme için düşük kod teknolojisini benimsemesi gerekiyor. Düşük kod teknolojisini uygulamak, daha yüksek düzeyde soyutlama, otomatik test ve anında uygulama dağıtımı sağlayacaktır.

Göze çarpan şey, geliştiricilerin uygulama geliştirme için düşük kod uygularken sıfırdan bir uygulama tasarımı oluşturmalarına gerek olmamasıdır. Düşük kod teknolojisi ile uygulama dağıtımı, iş ihtiyaçlarını karşılamak için 2 sprint döngüsünde tamamlanır. Araştırmalar, düşük kod teknolojisini uygulayarak, geleneksel geliştirmeden 3-5 kat daha hızlı iş çözümleri sağlayabileceğinizi ve bunun iş yükünü ve teknik borcu azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Öğrenmesi kolay

Düşük kod teknolojisi, sınırlı kodlama bilgisine sahip geliştiricilerden kısa bir öğrenme eğrisi gerektirir. Bu nedenle, deneyimli bir geliştirici yeni başlayanlara rehberlik eder ve onları sınırlı kodlama becerileri ile uygulama geliştirme konusunda eğitir. Ayrıca, düşük kod, ani bir çıkış durumunda işletmelerin yetenekli bir geliştiricinin yerini almasına yardımcı olabilir. KNIME'de veri bilimcisi olan Dr. Rosaria Silipo, düşük kod teknolojisinin uygulanmasının uygulama gereksinimlerini nasıl basitleştirebileceğini ve geliştirme ekibine uygulamaları daha hızlı oluşturma konusunda nasıl rehberlik edebileceğini açıkladı. Ayrıca, düşük kodlu araçların tüm iş departmanlarını entegre etmenin etkili bir yolu olduğunu belirtti. Düşük kod uygulamak, BT uzmanlarının zamandan tasarruf etmesine ve kodlama bölümünde daha fazla zaman harcamasına yardımcı olur.

Gloria Ramchandi'nin kıdemli ürün direktörü Copado, düşük kod teknolojisinin uygulanmasının geliştirme ekibinin daha hızlı uygulama geliştirme yoluyla iş ortamını güncellemesine olanak tanıdığını kabul etti. Ayrıca BT şirketlerinin, işin hızla büyüyen ihtiyaçlarını geliştirme çözümleri yardımıyla karşılamak için düşük kodu benimsemeleri gerektiğini belirtti. Bu nedenle, düşük kod teknolojisi, geliştirme ekiplerinin uygulamaları daha kısa sürede ve daha fazla yenilikle sağlamalarına yardımcı olan kod engelini aştığı için zirvede.

Entegrasyon sürecini basitleştirin

Düşük kodlu uygulamalar geliştirmek kolaydır ve bu teknoloji, kuruluşların sorunsuz bir iş akışı için tüm uygulamaları entegre etmesine yardımcı olur. Düşük kod aracılığıyla uygulama geliştirme, bir işletmenin hizmetleri ve sistemleri arasında sistematik bir iş akışı sağlar. Geliştiriciler Chris Smith Recognizing'in savunucusu olan Retool, bu uygulama entegrasyonunu bir meydan okuma olarak görüyor. Uygulamalarla iş entegrasyonunun giderek arttığını belirttiler. Günümüzde bulut uygulamaları, işletmelerin iş akışlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Bulut uygulamalarının yüksek penetrasyonu nedeniyle, özelleştirilmiş uygulamaların entegre edilmesi zordur. Bu nedenle, düşük kod teknolojisi, işletmelerin iş akışlarını yönetmelerine yardımcı olmak için birden fazla uygulamayı birbirine bağlamak için uzun bir yol kat etti.

Güncel geliştirme

Günümüzde iş, esnek güvenlik gereksinimleri için güncel geliştirme çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bunun nedeni, eski uygulamaların yeniden yazılmasının, eski güvenlik ihtiyaçları ve esnek olmayan bir iş akışı ile iş gereksinimleri ile ilgili sorunlara neden olabilmesidir. Bu bağlamda, düşük kod, eski sistemler üzerinde uygulama geliştirmeye izin vererek geliştiricilerin temel BT altyapısından bir uygulama geliştirmesine olanak tanır. Gartner , bu yaklaşımı geliştirme için iki hızlı BT mimarisi olarak adlandırdı. Düşük kodlu araçların yardımıyla kuruluşlar, BT sistemlerinin esnek katmanında dijitalleştirme gerçekleştirebilir. Bu şekilde, düşük kod, BT sektöründe bir paradigma kaymasıdır.

İş otomasyonu

İşletmeler, iş akışını entegre ederek çalışan deneyimini iyileştirme yolunda ilerliyor. Bu bağlamda iş otomasyonu, iş sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmek için çok önemlidir. Cleo CEO'su Mahesh Rajasekharan, düşük kodun iş sürecini otomatikleştirmek ve manuel süreçleri azaltmak için en iyi geliştirme seçeneği olduğuna inanıyor. Daha spesifik olarak, şirketler manuel süreçlerini bir pandemi sırasında ticari operasyonlarını sürdürmeye devam eden teknolojiye kaydırmayı öğrendi. İş sürecini otomatikleştirmek için şirketler, temel iş operasyonlarının risklerini ortadan kaldırmak için düşük kod teknolojisini benimseyecek.

Kodsuz teknoloji örnekleri

Kodsuz, daha hızlı geliştirme çözümleri nedeniyle büyük popülerlik kazanmıştır. Birçok endüstri, ticari operasyonlarını dijitalleştirmek için düşük kodu benimsiyor. Bu teknolojiyi benimseyen en ünlü endüstrilere bir göz atalım:

finans sektörü

Finans sektörü, hızlı uygulama geliştirme için düşük kod teknolojisini uyguluyor. Bu gelişen teknoloji, her iki yönden veri işleme ile düşük maliyetle ve daha kısa sürede uygulama geliştirmeye olanak tanır.

lojistik sektörü

Lojistik sektörü, düşük kodlu uygulamaları benimsedikten sonra zirvede. Lojistik için bu düşük kodlu uygulamalar, envanter yönetimi, barkodlar aracılığıyla fiyat taraması ve teslimat güncellemeleri sağlar.

Üretim endüstrisi

İmalat endüstrisi, sipariş yönetimi, kalite güvencesi ve faturalandırma dahil olmak üzere uygulamalar aracılığıyla operasyonlarını yönetir. Bu bağlamda, düşük kod, imalat endüstrisinin satışlarını tam teşekküllü özelliklerle artırmasına yardımcı oldu.

Perakende sektörü

Perakende sektörü, uygun envanter yönetimi ile gelişir. Bu bağlamda, düşük kodlu uygulamalar sıralama, sayma ve raporlama süresini azaltarak envanteri iyileştiriyor.

Çözüm

Son yıllarda, uygulama geliştirmedeki artış, maliyet ve zaman optimizasyonu için düşük kodu artırdı. Düşük kod teknolojisinin popülaritesi, BT ekiplerinin uygulamaları kısa sürede teslim etme baskısı nedeniyledir. Bu nedenle, düşük kod uygulamak, BT ekiplerinin daha hızlı ve daha ucuz iş çözümleri sağlamasına yardımcı olur. Hızlı uygulama geliştirme yoluyla iş endüstrisini yenilemek için BT sektöründe düşük kod teknolojisinin önemi konusunda net olduğunuzu umarız. Düşük kodlu uygulama geliştirme için sınırlı kodlama bilgisi ile daha hızlı ve daha ucuz çözümler için AppMaster'ı denemenizi öneririz.