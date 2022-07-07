几年前，企业主努力寻找传统应用程序开发的商业解决方案，因为它需要更多时间和预算。以前，应用程序开发人员对低代码技术持怀疑态度。但今天，低代码工具的普及帮助开发团队提升了产品质量，并更快地部署了应用程序。IT专业人士将低代码技术用于应用开发、工作流程整合、自动化和更好的用户体验。所以，低代码的概念在2022年处于高位，并将在未来几年继续蓬勃发展。这项技术可以帮助企业进行应用开发，为业务整合提供应用，并为建立强大的网络形象提供支持。

IT工程师应该拥抱低代码的原因

Gartner预测，低代码技术在今年增长了23%。此外，根据Gartner的评论，到2022年，低代码工具仍将是低代码开发技术的突出元素。你可能想知道为什么IT工程师需要接受低代码技术。在这篇文章中，我们将讨论欢迎低代码技术的原因，它的好处，以及低代码的最佳例子。让我们从原因开始。

更加便宜和快速的解决方案

在应用程序开发行业，有一堆的工作量，所以需要招聘更多的员工来及时开发。由于企业需求的增加，IT团队发现很难雇佣更多的人提供更快的开发解决方案，因为这将增加他们的预算。为了减少技术债务，开发人员需要接受低代码技术，以实现更快和更便宜的应用开发。实施低代码技术将提供更高层次的抽象、自动测试和即时应用部署。

值得注意的是，在实施低代码的应用开发时，开发人员不需要从头开始创建一个应用设计。通过低代码技术，应用程序的部署在2个冲刺周期内完成，以满足业务需求。研究表明，通过实施低代码技术，你可以提供比传统开发快3-5倍的业务解决方案，它有助于减少工作量和技术债务。

易于学习

低代码技术要求编码知识有限的开发者有一个短暂的学习曲线。因此，有经验的开发人员指导初学者，培训他们用有限的编码技能进行应用开发。此外，低代码可以帮助企业在突然退出的情况下取代熟练的开发人员。KNIME的数据科学家Rosaria Silipo博士解释了实施低代码技术如何简化应用需求，并指导开发团队更快地构建应用。她进一步表示，低代码工具是整合所有业务部门的有效方式。实施低代码可以帮助IT专业人员节省时间，把更多时间花在编码部分。

Gloria Ramchandi的高级产品总监Copado同意，实施低代码技术可以让开发团队通过更快的应用开发来更新商业环境。她进一步表示，IT公司应该接受低码技术，在开发解决方案的帮助下满足企业快速增长的需求。因此，低代码技术正处于高位，因为它打破了代码障碍，帮助开发团队在缩短时间的同时提供更多的创新应用。

简化整合的过程

用低代码开发应用程序很容易，这种技术可以帮助企业整合所有的应用程序，以实现流畅的工作流程。通过低代码开发应用程序，在企业的服务和系统之间提供一个系统的工作流程。克里斯-史密斯认识的开发者倡导者Retool认为这种应用整合是一种挑战。他们表示，与应用程序的业务整合正在日益爆发。今天，云计算应用程序帮助企业更有效地管理其工作流程。由于云应用程序的高渗透率，定制的应用程序很难整合。因此，低代码技术在连接多个应用程序以帮助企业管理其工作流程方面取得了长足的进步。

最新的开发

今天，企业需要最新的开发方案来满足灵活的安全要求。原因是，重写过时的应用程序会导致旧的安全需求和业务要求的问题，工作流程不灵活。在这方面，低代码允许在遗留系统上进行应用开发，允许开发人员从基本的IT基础设施开发一个应用。Gartner将这种方法称为双速IT架构的开发。在低代码工具的帮助下，企业可以在IT系统的灵活层上进行数字化。这样一来，低代码是IT领域的一个范式转变。

业务自动化

企业正在努力通过整合工作流程来改善员工的体验。在这方面，业务自动化是顺利管理业务流程的关键。Cleo的首席执行官Mahesh Rajasekharan认为，低代码是实现业务流程自动化和减少人工流程的最佳开发选择。更具体地说，公司已经学会了将他们的手工流程转移到技术上，在大流行期间保持继续他们的业务运作。为了实现业务流程的自动化，公司将接受低代码技术，以消除核心业务运营的风险。

无代码技术的例子

由于更快的开发解决方案，无代码已经获得了巨大的人气。许多行业都在拥抱低代码，以使其业务运营数字化。让我们来看看拥抱这种技术的最著名的行业。

金融业

金融业正在实施低代码技术以实现快速的应用开发。这种新兴的技术允许在低成本和减少时间的情况下开发应用程序，并从两个方向处理数据。

物流业

物流业在接受了低代码应用程序后，正处于高潮。这些用于物流的低代码应用程序提供库存管理，通过条形码扫描价格，以及交付更新。

制造业

制造业通过应用程序管理其业务，包括订单管理、质量保证和开具发票。在这方面，低代码已经帮助制造业通过全面的功能来提高其销售。

零售业

零售业在适当的库存管理下蓬勃发展。在这方面，低代码应用程序正在通过减少分类、计数和报告的时间来改善库存。

总结

近年来，应用程序开发的激增推动了低代码在成本和时间上的优化。低代码技术的普及是因为IT团队面临着在短时间内交付应用程序的压力。因此，实施低代码有助于IT团队提供更快和更便宜的业务解决方案。我们希望你清楚低代码技术在IT领域的重要性，通过快速的APP开发来改造商业行业。对于低代码的应用开发，我们建议你尝试AppMaster，在有限的编码知识下提供更快、更便宜的解决方案。