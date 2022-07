Há alguns anos atrás, os proprietários de empresas lutaram para encontrar uma solução empresarial com o desenvolvimento de aplicações tradicionais, uma vez que requeria mais tempo e orçamento. Anteriormente, os criadores de aplicações eram cépticos em relação à tecnologia de baixo código. Mas hoje, a popularidade das ferramentas de baixo código ajuda as equipas de desenvolvimento a actualizar a qualidade do produto e a implementar aplicações mais rapidamente. Os profissionais de TI utilizam tecnologia de baixo código para o desenvolvimento de aplicações, integração de fluxo de trabalho, automatização e melhor experiência do utilizador. Assim, o conceito de código baixo está no seu auge em 2022 e continuará a florescer nos próximos anos. Esta tecnologia ajuda as empresas no desenvolvimento de aplicações, fornece aplicações para integração empresarial, e oferece apoio para construir uma forte presença on-line.

Razões pelas quais os engenheiros de TI devem abraçar o conceito de baixo código

Gartner prevê que a tecnologia de código baixo tenha crescido 23% no ano corrente. Além disso, de acordo com a análise do Gartner, as ferramentas de baixo código continuarão a ser o elemento proeminente da tecnologia de desenvolvimento de baixo código até 2022. Poderá estar a perguntar-se porque é que os engenheiros de TI precisam de abraçar a tecnologia de baixo código. Neste artigo, discutiremos as razões para acolher a tecnologia de baixo código, os seus benefícios, e o melhor exemplo de baixo código. Comecemos com as razões:

Solução mais barata e mais rápida

Na indústria de desenvolvimento de aplicações, há um monte de trabalho, pelo que são necessários mais empregados para recrutar para o desenvolvimento atempado. Devido ao aumento da procura das empresas, as equipas de TI têm dificuldade em contratar mais pessoas para fornecerem soluções de desenvolvimento mais rápidas, uma vez que isso irá aumentar o seu orçamento. Para reduzir a dívida técnica, os criadores precisam de adoptar tecnologia de baixo código para um desenvolvimento de aplicações mais rápido e mais barato. A implementação de tecnologia de baixo código irá proporcionar um nível mais elevado de abstracção, testes automatizados, e implementação instantânea de aplicações.

O que é notável é que os programadores não precisam de criar um desenho de aplicação a partir do zero quando implementam baixo código para o desenvolvimento de aplicações. Com a tecnologia de baixo código, a implementação da aplicação completa-se em 2 ciclos de sprint para satisfazer as necessidades do negócio. Estudos sugerem que ao implementar a tecnologia de baixo código, é possível fornecer soluções empresariais 3-5 vezes mais rápidas do que o desenvolvimento tradicional, e isso ajuda a reduzir a carga de trabalho e o débito técnico.

Fácil de aprender

A tecnologia de código baixo requer uma curva de aprendizagem curta de programadores com conhecimentos limitados de codificação. Assim, um programador experiente orienta os principiantes e treina-os para o desenvolvimento de aplicações com conhecimentos limitados de codificação. Além disso, o código baixo pode ajudar as empresas a substituir um programador qualificado no caso de uma saída repentina. A Dra. Rosaria Silipo, uma cientista de dados da KNIME, explicou como a implementação de tecnologia de baixo código pode simplificar os requisitos da aplicação e orientar a equipa de desenvolvimento para construir aplicações mais rapidamente. Ela afirmou ainda que as ferramentas de baixo código são uma forma eficaz de integrar todos os departamentos empresariais. A implementação de baixo código ajuda os profissionais de TI a poupar tempo e a gastar mais tempo na secção de codificação.

Copado, director de produto sénior da Gloria Ramchandi, concordou que a implementação de tecnologia de baixo código permite à equipa de desenvolvimento actualizar o ambiente empresarial através de um desenvolvimento de aplicações mais rápido. Ela afirmou ainda que as empresas de TI deveriam adoptar a tecnologia de baixo código para satisfazer as necessidades de crescimento rápido do negócio com a ajuda de soluções de desenvolvimento. Assim, a tecnologia de baixo código está em alta porque quebrou a barreira do código que ajuda as equipas de desenvolvimento a fornecer aplicações em tempo reduzido com mais inovação.

Simplificar o processo de integração

É fácil desenvolver aplicações com código baixo, e esta tecnologia ajuda as empresas a integrar todas as aplicações para um fluxo de trabalho suave. O desenvolvimento de aplicações com baixo código proporciona um fluxo de trabalho sistemático entre serviços e sistemas de uma empresa. A Retool, defensora dos desenvolvedores na Chris Smith Recognizing, considera esta integração de aplicações um desafio. Afirmaram que a integração de empresas com aplicações está a explodir cada vez mais. Hoje em dia, as aplicações na nuvem ajudam as empresas a gerir o seu fluxo de trabalho de forma mais eficiente. Devido à elevada penetração das aplicações em nuvem, as aplicações personalizadas são difíceis de integrar. Assim, a tecnologia de baixo código percorreu um longo caminho para ligar múltiplas aplicações para ajudar as empresas a gerir o seu fluxo de trabalho.

Desenvolvimento actualizado

Hoje em dia, os negócios exigem soluções de desenvolvimento actualizadas para requisitos de segurança flexíveis. A razão é que a reescrita das aplicações desactualizadas pode causar problemas com antigas necessidades de segurança e requisitos empresariais com um fluxo de trabalho inflexível. A este respeito, o código baixo permite o desenvolvimento de aplicações sobre os sistemas herdados, permitindo aos programadores desenvolver uma aplicação a partir de infra-estruturas informáticas básicas. O Gartner designou esta abordagem como arquitectura de TI a duas velocidades para desenvolvimento. Com a ajuda de ferramentas de baixo código, as empresas podem realizar a digitalização na camada flexível dos sistemas de TI. Desta forma, o código baixo é uma mudança de paradigma no sector das TI.

Automatização empresarial

As empresas estão a prosperar para melhorar a experiência do empregado através da integração do fluxo de trabalho. A este respeito, a automação empresarial é crucial para gerir o processo empresarial sem sobressaltos. Mahesh Rajasekharan, CEO da Cleo, acredita que o código baixo é a melhor opção de desenvolvimento para automatizar o processo de negócios e reduzir os processos manuais. Mais especificamente, as empresas aprenderam a mudar o seu processo manual para uma tecnologia que continua a funcionar durante uma pandemia. Para automatizar o processo empresarial, as empresas irão adoptar tecnologia de baixo código para eliminar os riscos das operações comerciais principais.

Exemplos de tecnologia sem código

O não-código tem ganho imensa popularidade devido às soluções de desenvolvimento mais rápido. Muitas indústrias estão a abraçar o código baixo para digitalizar as suas operações comerciais. Vejamos as indústrias mais famosas que estão a abraçar esta tecnologia:

Indústria financeira

A indústria financeira está a implementar tecnologia de baixo código para o rápido desenvolvimento de aplicações. Esta tecnologia emergente permite o desenvolvimento de aplicações a baixo custo e tempo reduzido com o tratamento de dados de ambas as direcções.

Indústria logística

A indústria logística está no seu auge depois de abraçar aplicações de código baixo. Estas aplicações de baixo código para logística fornecem gestão de inventário, leitura de preços através de códigos de barras, e actualizações de entrega.

Indústria transformadora

A indústria transformadora gere as suas operações através de aplicações incluindo a gestão de encomendas, garantia de qualidade, e facturação. A este respeito, o código baixo ajudou a indústria manufactureira a impulsionar as suas vendas com características de pleno direito.

Indústria de retalho

A indústria retalhista floresce com uma gestão adequada do inventário. A este respeito, as aplicações de baixo código estão a melhorar o inventário, reduzindo o tempo de classificação, contagem e elaboração de relatórios.

Conclusão

Nos últimos anos, o aumento do desenvolvimento de aplicações impulsionou o código baixo para a optimização de custos e tempo. A popularidade da tecnologia de baixo código deve-se à pressão sobre as equipas de TI para entregarem as aplicações num curto espaço de tempo. Por conseguinte, a implementação de baixo código ajuda as equipas de TI a fornecer soluções comerciais mais rápidas e mais baratas. Esperamos que seja claro sobre a importância da tecnologia de baixo código no sector das TI para renovar a indústria empresarial através do rápido desenvolvimento de aplicações. Para o desenvolvimento de aplicações com código baixo, recomendamos que experimente o AppMaster para soluções mais rápidas e mais baratas com conhecimentos de codificação limitados.