몇 년 전 비즈니스 소유자는 더 많은 시간과 예산이 필요했기 때문에 기존 앱 개발을 통해 비즈니스 솔루션을 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 이전에는 앱 개발자가 로우 코드 기술에 대해 회의적이었습니다. 그러나 오늘날 로우 코드 도구의 인기는 개발 팀이 제품 품질을 업그레이드하고 앱을 더 빠르게 배포하는 데 도움이 됩니다. IT 전문가는 앱 개발, 워크플로 통합, 자동화 및 더 나은 사용자 경험을 위해 로우 코드 기술을 사용합니다. 따라서 로우 코드의 개념은 2022년에 최고조에 달했으며 앞으로 몇 년 동안 계속해서 번창할 것입니다. 이 기술은 앱 개발에서 비즈니스를 지원하고 비즈니스 통합을 위한 앱을 제공하며 강력한 온라인 입지를 구축할 수 있도록 지원합니다.

IT 엔지니어가 로우 코드를 수용해야 하는 이유

Gartner 는 로우 코드 기술이 올해 23% 성장했다고 예측합니다. 또한 Gartner 리뷰에 따르면 로우 코드 도구는 2022년까지 로우 코드 개발 기술의 주요 요소로 남을 것입니다. IT 엔지니어가 로우 코드 기술을 수용해야 하는 이유가 궁금할 것입니다. 이 기사에서는 로우 코드 기술을 환영하는 이유와 이점, 로우 코드의 가장 좋은 예에 대해 설명합니다. 이유부터 시작하겠습니다.

더 저렴하고 빠른 솔루션

앱 개발 업계는 업무량이 많기 때문에 적시 개발을 위해 더 많은 직원을 모집해야 합니다. 기업의 수요 증가로 인해 IT 팀은 예산이 증가하므로 더 빠른 개발 솔루션을 제공하기 위해 더 많은 사람을 고용하는 것이 어렵다는 사실을 알게 되었습니다. 기술적 부채를 줄이려면 개발자는 더 빠르고 저렴한 앱 개발을 위해 로우 코드 기술을 수용해야 합니다. 로우 코드 기술을 구현하면 더 높은 수준의 추상화, 자동화된 테스트 및 즉각적인 앱 배포가 제공됩니다.

눈에 띄는 것은 개발자가 앱 개발을 위해 로우 코드를 구현할 때 처음부터 앱 디자인을 만들 필요가 없다는 것입니다. 로우 코드 기술을 사용하면 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 앱 배포가 2개의 스프린트 주기로 완료됩니다. 연구에 따르면 로우 코드 기술을 구현하면 기존 개발보다 3-5배 더 빠르게 비즈니스 솔루션을 제공할 수 있으며 작업 부하와 기술적 부채를 줄이는 데 도움이 됩니다.

배우기 쉬움

로우 코드 기술은 코딩 지식이 제한된 개발자로부터 짧은 학습 곡선이 필요합니다. 따라서 숙련된 개발자가 초보자를 안내하고 제한된 코딩 기술로 앱 개발을 위해 교육합니다. 또한, 로우 코드는 기업이 갑자기 퇴사하는 경우 숙련된 개발자를 교체하는 데 도움이 될 수 있습니다. KNIME의 데이터 과학자인 Rosaria Silipo 박사는 로우 코드 기술을 구현하여 앱 요구 사항을 단순화하고 개발 팀이 앱을 더 빠르게 빌드하도록 안내하는 방법을 설명했습니다. 그녀는 또한 로우 코드 도구가 모든 비즈니스 부서를 통합하는 효과적인 방법이라고 말했습니다. 로우 코드를 구현하면 IT 전문가가 시간을 절약하고 코딩 섹션에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Gloria Ramchandi의 수석 제품 이사인 Copado는 로우 코드 기술을 구현하면 개발 팀이 더 빠른 앱 개발을 통해 비즈니스 환경을 업데이트할 수 있다는 데 동의했습니다. 그녀는 또한 IT 회사가 개발 솔루션의 도움으로 빠르게 성장하는 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 로우 코드를 수용해야 한다고 말했습니다. 따라서 로우 코드 기술은 개발 팀이 더 많은 혁신으로 단축된 시간에 앱을 제공하는 데 도움이 되는 코드 장벽을 깨뜨렸기 때문에 높은 수준입니다.

통합 프로세스 간소화

로우 코드로 앱을 쉽게 개발할 수 있으며 이 기술은 기업이 원활한 워크플로를 위해 모든 앱을 통합하는 데 도움이 됩니다. 로우 코드를 통한 앱 개발은 비즈니스의 서비스와 시스템 간의 체계적인 워크플로를 제공합니다. Chris Smith Recognizing의 개발자 옹호자인 Retool은 이 앱 통합을 도전 과제로 생각합니다. 그들은 앱과의 비즈니스 통합이 점점 폭발적으로 증가하고 있다고 말했습니다. 오늘날 클라우드 앱은 기업이 워크플로를 보다 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 앱의 보급률이 높기 때문에 맞춤형 앱은 통합하기 어렵습니다. 따라서 로우 코드 기술은 기업이 워크플로를 관리하는 데 도움이 되도록 여러 앱을 연결하는 데 많은 도움이 되었습니다.

최신 개발

오늘날 비즈니스에는 유연한 안전 요구 사항을 위한 최신 개발 솔루션이 필요합니다. 그 이유는 오래된 앱을 다시 작성하면 유연하지 않은 워크플로로 인해 오래된 안전 요구 사항 및 비즈니스 요구 사항에 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 이와 관련하여 로우 코드를 사용하면 레거시 시스템을 통해 앱을 개발할 수 있으므로 개발자가 기본 IT 인프라에서 앱을 개발할 수 있습니다. Gartner 는 이 접근 방식을 개발을 위한 2단 속도 IT 아키텍처라고 불렀습니다. 로우 코드 도구를 사용하여 기업은 IT 시스템의 유연한 계층에서 디지털화를 수행할 수 있습니다. 이처럼 로우코드는 IT 분야의 패러다임 전환입니다.

비즈니스 자동화

기업은 워크플로를 통합하여 직원 경험을 개선하기 위해 번창하고 있습니다. 이와 관련하여 비즈니스 자동화는 비즈니스 프로세스를 원활하게 관리하는 데 중요합니다. Cleo의 CEO인 Mahesh Rajasekharan은 로우 코드가 비즈니스 프로세스를 자동화하고 수동 프로세스를 줄이는 최고의 개발 옵션이라고 믿습니다. 보다 구체적으로 말하면, 기업은 팬데믹 기간 동안 비즈니스 운영을 계속하는 기술로 수동 프로세스를 전환하는 방법을 배웠습니다. 비즈니스 프로세스를 자동화하기 위해 기업은 핵심 비즈니스 운영의 위험을 제거하기 위해 로우 코드 기술을 채택할 것입니다.

노코드 기술의 예

No-code는 더 빠른 개발 솔루션으로 인해 엄청난 인기를 얻었습니다. 많은 산업에서 비즈니스 운영을 디지털화하기 위해 로우 코드를 수용하고 있습니다. 이 기술을 수용하는 가장 유명한 산업을 살펴보겠습니다.

금융산업

금융 업계는 신속한 앱 개발을 위해 로우 코드 기술을 구현하고 있습니다. 이 새로운 기술을 사용하면 양방향에서 데이터를 처리하여 저렴한 비용과 단축된 시간으로 앱을 개발할 수 있습니다.

물류산업

물류 산업은 로우 코드 앱을 수용한 후 전성기를 누리고 있습니다. 물류용 로우 코드 앱은 재고 관리, 바코드를 통한 가격 스캔 및 배송 업데이트를 제공합니다.

제조업

제조 산업은 주문 관리, 품질 보증 및 송장 발행을 포함한 앱을 통해 운영을 관리합니다. 그런 점에서 로우코드는 제조업이 본격적인 기능으로 매출을 높이는 데 일조했다.

소매업

소매 산업은 적절한 재고 관리로 번창합니다. 이와 관련하여 로우 코드 앱은 정렬, 계산 및 보고 시간을 줄여 인벤토리를 개선하고 있습니다.

결론

최근 몇 년 동안 앱 개발이 급증하면서 비용 및 시간 최적화를 위한 로우 코드가 향상되었습니다. 로우 코드 기술의 인기는 IT 팀이 짧은 시간에 앱을 제공해야 하는 압력 때문입니다. 따라서 로우 코드를 구현하면 IT 팀이 더 빠르고 저렴한 비즈니스 솔루션을 제공할 수 있습니다. 신속한 앱 개발을 통해 비즈니스 산업을 혁신하기 위해 IT 부문에서 로우 코드 기술의 중요성을 분명히 하시길 바랍니다. 코드가 적은 앱 개발의 경우 코딩 지식이 제한되어 있는 더 빠르고 저렴한 솔루션을 위해 AppMaster 를 사용하는 것이 좋습니다.