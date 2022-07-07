قبل بضع سنوات ، كافح أصحاب الأعمال لإيجاد حل تجاري مع تطوير التطبيقات التقليدية لأنه يتطلب المزيد من الوقت والميزانية. في السابق ، كان مطورو التطبيقات متشككين بشأن تقنية الكود المنخفض. ولكن اليوم ، تساعد شعبية الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة فرق التطوير على ترقية جودة المنتج ونشر التطبيقات بشكل أسرع. يستخدم محترفو تكنولوجيا المعلومات تقنية التعليمات البرمجية المنخفضة لتطوير التطبيقات ، وتكامل سير العمل ، والأتمتة ، وتجربة مستخدم أفضل. لذا ، فإن مفهوم الكود المنخفض في ذروته في عام 2022 وسيستمر في الازدهار في السنوات القادمة. تساعد هذه التقنية الشركات في تطوير التطبيقات ، وتوفر تطبيقات لتكامل الأعمال ، وتقدم الدعم لبناء حضور قوي على الإنترنت.

الأسباب التي تجعل مهندسي تكنولوجيا المعلومات يجب أن يتبنوا التعليمات البرمجية المنخفضة

تتوقع جارتنر أن تكنولوجيا الكود المنخفض قد نمت بنسبة 23٪ في العام الحالي. علاوة على ذلك ، وفقًا لمراجعة Gartner ، ستظل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية العنصر البارز لتقنية تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بحلول عام 2022. قد تتساءل لماذا يحتاج مهندسو تكنولوجيا المعلومات إلى تبني تقنية التعليمات البرمجية المنخفضة. في هذه المقالة ، سنناقش أسباب الترحيب بالتكنولوجيا منخفضة الكود ، وفوائدها ، وأفضل مثال على الكود المنخفض. لنبدأ بالأسباب:

حل أرخص وأسرع

في صناعة تطوير التطبيقات ، هناك كومة من أعباء العمل ، لذلك يلزم توظيف المزيد من الموظفين للتطوير في الوقت المناسب. نظرًا للطلب المتزايد على الشركات ، تجد فرق تقنية المعلومات صعوبة في توظيف المزيد من الأشخاص لتقديم حلول تطوير أسرع حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة ميزانيتهم. لتقليل الدين الفني ، يحتاج المطورون إلى تبني تقنية التعليمات البرمجية المنخفضة لتطوير التطبيقات بشكل أسرع وأرخص. سيوفر تطبيق تقنية الكود المنخفض مستوى أعلى من التجريد والاختبار الآلي والنشر الفوري للتطبيق.

الشيء الملحوظ هو أن المطورين لا يحتاجون إلى إنشاء تصميم تطبيق من البداية عند تنفيذ كود منخفض لتطوير التطبيق. باستخدام تقنية الكود المنخفض ، يكتمل نشر التطبيق في دورتين سريعتين لتلبية احتياجات العمل. تشير الدراسات إلى أنه من خلال تطبيق تقنية منخفضة الكود ، يمكنك تقديم حلول أعمال أسرع من التطوير التقليدي بمقدار 3-5 مرات ، كما أنها تساعد في تقليل عبء العمل والدين الفني.

سهل التعلم

تتطلب تقنية الكود المنخفض منحنى تعليمي قصيرًا من مطورين ذوي معرفة محدودة بالشفرة. لذلك ، يوجه مطور متمرس المبتدئين ويدربهم على تطوير التطبيقات بمهارات ترميز محدودة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الرمز المنخفض الشركات على استبدال مطور ماهر في حالة الخروج المفاجئ. شرحت الدكتورة Rosaria Silipo ، عالمة البيانات في KNIME ، كيف يمكن لتطبيق تقنية الكود المنخفض تبسيط متطلبات التطبيق وتوجيه فريق التطوير لبناء التطبيقات بشكل أسرع. كما صرحت أن الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة هي طريقة فعالة لدمج جميع أقسام الأعمال. يساعد تنفيذ التعليمات البرمجية المنخفضة محترفي تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت وقضاء المزيد من الوقت في قسم الترميز.

وافق Copado ، كبير مديري المنتجات في Gloria Ramchandi ، على أن تطبيق تقنية الكود المنخفض يسمح لفريق التطوير بتحديث بيئة الأعمال من خلال تطوير التطبيقات بشكل أسرع. كما صرحت أن شركات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تتبنى التعليمات البرمجية المنخفضة لتلبية الاحتياجات سريعة النمو للأعمال التجارية بمساعدة حلول التطوير. لذا ، فإن تقنية الكود المنخفض في أعلى مستوياتها لأنها كسرت حاجز الكود الذي يساعد فرق التطوير على توفير التطبيقات في وقت أقل مع مزيد من الابتكار.

تبسيط عملية التكامل

من السهل تطوير تطبيقات برموز منخفضة ، وتساعد هذه التقنية المؤسسات على دمج جميع التطبيقات لسير عمل سلس. يوفر تطوير التطبيق من خلال رمز منخفض سير عمل منتظم بين الخدمات وأنظمة الأعمال. تعتبر Retool ، التي يدافع عنها المطورون في Chris Smith Recognizing ، أن تكامل التطبيق هذا يمثل تحديًا. وذكروا أن تكامل الأعمال مع التطبيقات آخذ في الازدياد بشكل متزايد. اليوم ، تساعد التطبيقات السحابية الأعمال على إدارة سير العمل بشكل أكثر كفاءة. بسبب الاختراق الكبير للتطبيقات السحابية ، يصعب دمج التطبيقات المخصصة. لذلك ، قطعت تقنية الكود المنخفض شوطًا طويلاً لربط تطبيقات متعددة لمساعدة الشركات على إدارة سير عملها.

تطوير حديث

اليوم ، تتطلب الأعمال التجارية حلول تطوير حديثة لمتطلبات السلامة المرنة. والسبب هو أن إعادة كتابة التطبيقات القديمة يمكن أن تتسبب في مشاكل تتعلق باحتياجات السلامة القديمة ومتطلبات العمل بسير عمل غير مرن. في هذا الصدد ، يسمح الرمز المنخفض بتطوير التطبيقات على الأنظمة القديمة ، مما يسمح للمطورين بتطوير تطبيق من البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وصفت شركة Gartner هذا النهج بأنه بنية تقنية المعلومات ذات السرعتين للتطوير. بمساعدة أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة ، يمكن للمؤسسات إجراء الرقمنة على الطبقة المرنة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات. بهذه الطريقة ، يعد الكود المنخفض نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أتمتة الأعمال

تزدهر الأعمال لتحسين تجربة الموظف من خلال دمج سير العمل. في هذا الصدد ، تعتبر أتمتة الأعمال أمرًا بالغ الأهمية لإدارة عملية الأعمال بسلاسة. يعتقد Mahesh Rajasekharan ، الرئيس التنفيذي لشركة Cleo ، أن الكود المنخفض هو أفضل خيار تطوير لأتمتة عملية الأعمال وتقليل العمليات اليدوية. وبشكل أكثر تحديدًا ، تعلمت الشركات تحويل عمليتها اليدوية إلى التكنولوجيا التي تحافظ على استمرار عملياتها التجارية أثناء الوباء. لأتمتة عملية الأعمال ، ستتبنى الشركات تقنية الكود المنخفض للتخلص من مخاطر العمليات التجارية الأساسية.

أمثلة على تقنية عدم وجود كود

اكتسبت No-code شعبية هائلة بسبب حلول التطوير الأسرع. تتبنى العديد من الصناعات رمزًا منخفضًا لرقمنة عملياتها التجارية. دعونا نلقي نظرة على أشهر الصناعات التي تتبنى هذه التقنية:

صناعة التمويل

تقوم صناعة التمويل بتطبيق تقنية ذات رمز منخفض لتطوير التطبيقات بسرعة. تتيح هذه التقنية الناشئة تطوير التطبيقات بتكلفة منخفضة ووقت أقل مع معالجة البيانات من كلا الاتجاهين.

صناعة الخدمات اللوجستية

صناعة الخدمات اللوجستية في ذروتها بعد احتضان تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية. توفر تطبيقات اللوجيستيات منخفضة الكود هذه إدارة المخزون ومسح الأسعار من خلال الرموز الشريطية وتحديثات التسليم.

الصناعة التحويلية

تدير الصناعة التصنيعية عملياتها من خلال التطبيقات بما في ذلك إدارة الطلبات وضمان الجودة والفواتير. في هذا الصدد ، ساعد الرمز المنخفض الصناعة التحويلية على زيادة مبيعاتها بميزات كاملة.

قطاع التجزئة

تزدهر صناعة البيع بالتجزئة مع إدارة المخزون المناسبة. في هذا الصدد ، تعمل التطبيقات منخفضة الكود على تحسين المخزون عن طريق تقليل وقت الفرز والعد والإبلاغ.

استنتاج

في السنوات الأخيرة ، عززت الطفرة في تطوير التطبيقات من الترميز المنخفض لتحسين التكلفة والوقت. ترجع شعبية تقنية الكود المنخفض إلى الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات لتقديم التطبيقات في وقت قصير. لذلك ، يساعد تطبيق التعليمات البرمجية المنخفضة فرق تقنية المعلومات على توفير حلول أعمال أسرع وأرخص. نأمل أن تكون واضحًا بشأن أهمية التكنولوجيا منخفضة الكود في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتجديد صناعة الأعمال من خلال التطوير السريع للتطبيقات. لتطوير التطبيقات برمز منخفض ، نوصيك بتجربة AppMaster للحصول على حلول أسرع وأرخص مع معرفة محدودة بالشفرة.