Несколько лет назад владельцы бизнеса пытались найти бизнес-решение с помощью традиционной разработки приложений, поскольку это требовало больше времени и бюджета. Ранее разработчики приложений скептически относились к технологии низкого кода. Но сегодня популярность инструментов low-code помогает командам разработчиков повышать качество продукта и быстрее внедрять приложения. ИТ-специалисты используют технологию низкого кода для разработки приложений, интеграции рабочих процессов, автоматизации и улучшения пользовательского опыта. Таким образом, концепция низкого кода достигла своего пика в 2022 году и будет продолжать процветать в ближайшие годы. Эта технология помогает предприятиям в разработке приложений, предоставляет приложения для интеграции бизнеса и предлагает поддержку для создания сильного присутствия в Интернете.

Причины, по которым ИТ-инженеры должны принять low-code

По прогнозамGartner, в текущем году технология низкого кода выросла на 23%. Более того, согласно обзору Gartner, инструменты low-code останутся основным элементом технологии разработки low-code к 2022 году. Возможно, вам интересно, почему ИТ-инженеры должны принять технологию low-code. В этой статье мы обсудим причины, по которым следует приветствовать технологию low-code, ее преимущества и лучший пример low-code. Давайте начнем с причин:

Более дешевое и быстрое решение

В индустрии разработки приложений существует огромный объем работы, поэтому для своевременной разработки требуется нанимать больше сотрудников. Из-за растущих потребностей бизнеса ИТ-командам сложно нанимать больше людей для обеспечения более быстрой разработки решений, поскольку это увеличит их бюджет. Чтобы сократить технический долг, разработчикам необходимо внедрить технологию низкого кода для более быстрой и дешевой разработки приложений. Внедрение технологии низкого кода обеспечит более высокий уровень абстракции, автоматизированное тестирование и мгновенное развертывание приложений.

Примечательно то, что при внедрении low code для разработки приложений разработчикам не нужно создавать дизайн приложения с нуля. С технологией низкого кода развертывание приложения завершается за 2 спринт-цикла, чтобы удовлетворить потребности бизнеса. Исследования показывают, что внедрение технологии low-code позволяет предоставлять бизнес-решения в 3-5 раз быстрее, чем традиционная разработка, и помогает снизить рабочую нагрузку и технический долг.

Легкость в освоении

Технология low-code требует короткой кривой обучения от разработчиков с ограниченными знаниями кодирования. Таким образом, опытный разработчик направляет новичков и обучает их разработке приложений с ограниченными навыками кодирования. Кроме того, технология низкого кода может помочь предприятиям заменить опытного разработчика в случае его внезапного ухода. Доктор Розария Силипо, специалист по данным в KNIME, объяснила, как внедрение технологии низкого кода может упростить требования к приложениям и помочь команде разработчиков создавать приложения быстрее. Далее она заявила, что инструменты low-code - это эффективный способ интеграции всех бизнес-подразделений. Внедрение low code помогает ИТ-специалистам экономить время и уделять больше времени разделу кодирования.

Копадо, старший директор по продуктам Gloria Ramchandi, согласилась с тем, что внедрение технологии низкого кода позволяет команде разработчиков обновлять бизнес-среду за счет более быстрой разработки приложений. Далее она заявила, что ИТ-компании должны внедрять low-code, чтобы удовлетворить быстрорастущие потребности бизнеса с помощью решений для разработки. Таким образом, технология low-code находится на пике популярности, поскольку она разрушила барьер кода, что помогает командам разработчиков создавать приложения за меньшее время с большим количеством инноваций.

Упрощение процесса интеграции

Приложения с низким кодом легко разрабатывать, и эта технология помогает предприятиям интегрировать все приложения для плавного рабочего процесса. Разработка приложений с использованием низкого кода обеспечивает систематический рабочий процесс между сервисами и системами предприятия. Retool, сторонник разработчиков из Chris Smith Recognizing, считает интеграцию приложений сложной задачей. Они заявили, что интеграция бизнеса с приложениями приобретает все более взрывной характер. Сегодня облачные приложения помогают бизнесу более эффективно управлять рабочим процессом. В связи с высоким проникновением облачных приложений, специализированные приложения трудно интегрировать. Таким образом, технология низкого кода прошла долгий путь для соединения нескольких приложений, чтобы помочь бизнесу управлять рабочим процессом.

Современная разработка

Сегодня бизнесу требуются современные решения для разработки гибких требований безопасности. Причина в том, что переписывание устаревших приложений может привести к проблемам, связанным со старыми требованиями безопасности и требованиями бизнеса с негибким рабочим процессом. В связи с этим low-code позволяет разрабатывать приложения поверх унаследованных систем, позволяя разработчикам создавать приложения на основе базовой ИТ-инфраструктуры. Gartner назвал этот подход двухскоростной ИТ-архитектурой для разработки. С помощью инструментов low-code предприятия могут проводить цифровизацию на гибком слое ИТ-систем. Таким образом, low code - это смена парадигмы в ИТ-секторе.

Автоматизация бизнеса

Предприятия стремятся улучшить опыт сотрудников путем интеграции рабочего процесса. В связи с этим автоматизация бизнеса имеет решающее значение для бесперебойного управления бизнес-процессами. Махеш Раджасекхаран, генеральный директор Cleo, считает, что низкий код - лучший вариант разработки для автоматизации бизнес-процессов и сокращения ручных процессов. Более того, компании научились переводить ручные процессы на технологию, которая позволяет продолжать бизнес-операции во время пандемии. Чтобы автоматизировать бизнес-процесс, компании будут использовать технологию низкого кода для устранения рисков основных бизнес-операций.

Примеры технологии no-code

No-code приобрела огромную популярность благодаря более быстрой разработке решений. Многие отрасли внедряют технологии с низким кодом для цифровизации своих бизнес-операций. Давайте рассмотрим наиболее известные отрасли, использующие эту технологию:

Финансовая индустрия

Финансовая отрасль внедряет технологию low-code для быстрой разработки приложений. Эта развивающаяся технология позволяет разрабатывать приложения по низкой цене и с меньшими затратами времени с обработкой данных в обоих направлениях.

Логистическая отрасль

Индустрия логистики находится на пике популярности после внедрения приложений с низким кодом. Эти приложения с низким кодом для логистики обеспечивают управление запасами, сканирование цен с помощью штрих-кодов и обновление информации о доставке.

Производственная отрасль

Производственная отрасль управляет своими операциями с помощью приложений, включая управление заказами, контроль качества и выставление счетов. В этом отношении низкий код помог производственной промышленности увеличить продажи благодаря полноценным функциям.

Розничная торговля

Розничная торговля процветает благодаря правильному управлению запасами. В этом отношении приложения с низким кодом улучшают инвентаризацию за счет сокращения времени на сортировку, подсчет и отчетность.

Заключение

В последние годы резкий рост разработки приложений привел к росту популярности низкокодовых приложений для оптимизации затрат и времени. Популярность технологии низкого кода объясняется тем, что на ИТ-команды оказывается давление в связи с необходимостью выпускать приложения в сжатые сроки. Поэтому внедрение low-code помогает ИТ-командам предоставлять более быстрые и дешевые бизнес-решения. Мы надеемся, что вы поняли важность технологии low-code в ИТ-секторе для обновления бизнес-индустрии посредством быстрой разработки приложений. Для разработки приложений с низким кодом мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для более быстрых и дешевых решений с ограниченными знаниями кодирования.