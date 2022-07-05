Несколько лет назад владельцы бизнеса пытались найти бизнес-решение с помощью традиционной разработки приложений, поскольку это требовало больше времени и бюджета. Ранее разработчики приложений скептически относились к технологии низкого кода. Но сегодня популярность инструментов low-code помогает командам разработчиков повышать качество продукта и быстрее внедрять приложения. ИТ-специалисты используют технологию низкого кода для разработки приложений, интеграции рабочих процессов, автоматизации и улучшения пользовательского опыта. Таким образом, концепция низкого кода достигла своего пика в 2022 году и будет продолжать процветать в ближайшие годы. Эта технология помогает предприятиям в разработке приложений, предоставляет приложения для интеграции бизнеса и предлагает поддержку для создания сильного присутствия в Интернете.

Причины, по которым ИТ-инженеры должны принять low-code

По прогнозамGartner, в текущем году технология низкого кода выросла на 23%. Более того, согласно обзору Gartner, инструменты low-code останутся основным элементом технологии разработки low-code к 2022 году. Возможно, вам интересно, почему ИТ-инженеры должны принять технологию low-code. В этой статье мы обсудим причины, по которым следует приветствовать технологию low-code, ее преимущества и лучший пример low-code. Давайте начнем с причин:

Более дешевое и быстрое решение

В индустрии разработки приложений существует огромный объем работы, поэтому для своевременной разработки требуется нанимать больше сотрудников. Из-за растущих потребностей бизнеса ИТ-командам сложно нанимать больше людей для обеспечения более быстрой разработки решений, поскольку это увеличит их бюджет. Чтобы сократить технический долг, разработчикам необходимо внедрить технологию низкого кода для более быстрой и дешевой разработки приложений. Внедрение технологии низкого кода обеспечит более высокий уровень абстракции, автоматизированное тестирование и мгновенное развертывание приложений.

Примечательно то, что при внедрении low code для разработки приложений разработчикам не нужно создавать дизайн приложения с нуля. С технологией низкого кода развертывание приложения завершается за 2 спринт-цикла, чтобы удовлетворить потребности бизнеса. Исследования показывают, что внедрение технологии low-code позволяет предоставлять бизнес-решения в 3-5 раз быстрее, чем традиционная разработка, и помогает снизить рабочую нагрузку и технический долг.

low-codeЛегкость в освоении

Технология low-code требует короткой кривой обучения от разработчиков с ограниченными знаниями кодирования. Таким образом, опытный разработчик направляет новичков и обучает их разработке приложений с ограниченными навыками кодирования. Кроме того, технология низкого кода может помочь предприятиям заменить опытного разработчика в случае его внезапного ухода. Доктор Розария Силипо, специалист по данным в KNIME, объяснила, как внедрение технологии низкого кода может упростить требования к приложениям и помочь команде разработчиков создавать приложения быстрее. Далее она заявила, что инструменты low-code - это эффективный способ интеграции всех бизнес-подразделений. Внедрение low code помогает ИТ-специалистам экономить время и уделять больше времени разделу кодирования.

Копадо, старший директор по продуктам Gloria Ramchandi, согласилась с тем, что внедрение технологии низкого кода позволяет команде разработчиков обновлять бизнес-среду за счет более быстрой разработки приложений. Далее она заявила, что ИТ-компании должны внедрять low-code, чтобы удовлетворить быстрорастущие потребности бизнеса с помощью решений для разработки. Таким образом, технология low-code находится на пике популярности, поскольку она разрушила барьер кода, что помогает командам разработчиков создавать приложения за меньшее время с большим количеством инноваций.

Упрощение процесса интеграции

Приложения с низким кодом легко разрабатывать, и эта технология помогает предприятиям интегрировать все приложения для плавного рабочего процесса. Разработка приложений с использованием низкого кода обеспечивает систематический рабочий процесс между сервисами и системами предприятия. Retool, сторонник разработчиков из Chris Smith Recognizing, считает интеграцию приложений сложной задачей. Они заявили, что интеграция бизнеса с приложениями приобретает все более взрывной характер. Сегодня облачные приложения помогают бизнесу более эффективно управлять рабочим процессом. В связи с высоким проникновением облачных приложений, специализированные приложения трудно интегрировать. Таким образом, технология низкого кода прошла долгий путь для соединения нескольких приложений, чтобы помочь бизнесу управлять рабочим процессом.

Low-code technologyСовременная разработка

Сегодня бизнесу требуются современные решения для разработки гибких требований безопасности. Причина в том, что переписывание устаревших приложений может привести к проблемам, связанным со старыми требованиями безопасности и требованиями бизнеса с негибким рабочим процессом. В связи с этим low-code позволяет разрабатывать приложения поверх унаследованных систем, позволяя разработчикам создавать приложения на основе базовой ИТ-инфраструктуры. Gartner назвал этот подход двухскоростной ИТ-архитектурой для разработки. С помощью инструментов low-code предприятия могут проводить цифровизацию на гибком слое ИТ-систем. Таким образом, low code - это смена парадигмы в ИТ-секторе.

Автоматизация бизнеса

Предприятия стремятся улучшить опыт сотрудников путем интеграции рабочего процесса. В связи с этим автоматизация бизнеса имеет решающее значение для бесперебойного управления бизнес-процессами. Махеш Раджасекхаран, генеральный директор Cleo, считает, что низкий код - лучший вариант разработки для автоматизации бизнес-процессов и сокращения ручных процессов. Более того, компании научились переводить ручные процессы на технологию, которая позволяет продолжать бизнес-операции во время пандемии. Чтобы автоматизировать бизнес-процесс, компании будут использовать технологию низкого кода для устранения рисков основных бизнес-операций.

Примеры технологии no-code

No-code приобрела огромную популярность благодаря более быстрой разработке решений. Многие отрасли внедряют технологии с низким кодом для цифровизации своих бизнес-операций. Давайте рассмотрим наиболее известные отрасли, использующие эту технологию:

  • Финансовая индустрия

Финансовая отрасль внедряет технологию low-code для быстрой разработки приложений. Эта развивающаяся технология позволяет разрабатывать приложения по низкой цене и с меньшими затратами времени с обработкой данных в обоих направлениях.

  • Логистическая отрасль

Индустрия логистики находится на пике популярности после внедрения приложений с низким кодом. Эти приложения с низким кодом для логистики обеспечивают управление запасами, сканирование цен с помощью штрих-кодов и обновление информации о доставке.

  • Производственная отрасль

Производственная отрасль управляет своими операциями с помощью приложений, включая управление заказами, контроль качества и выставление счетов. В этом отношении низкий код помог производственной промышленности увеличить продажи благодаря полноценным функциям.

  • Розничная торговля

Розничная торговля процветает благодаря правильному управлению запасами. В этом отношении приложения с низким кодом улучшают инвентаризацию за счет сокращения времени на сортировку, подсчет и отчетность.

no-codeЗаключение

В последние годы резкий рост разработки приложений привел к росту популярности низкокодовых приложений для оптимизации затрат и времени. Популярность технологии низкого кода объясняется тем, что на ИТ-команды оказывается давление в связи с необходимостью выпускать приложения в сжатые сроки. Поэтому внедрение low-code помогает ИТ-командам предоставлять более быстрые и дешевые бизнес-решения. Мы надеемся, что вы поняли важность технологии low-code в ИТ-секторе для обновления бизнес-индустрии посредством быстрой разработки приложений. Для разработки приложений с низким кодом мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для более быстрых и дешевых решений с ограниченными знаниями кодирования.