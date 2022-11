Een paar jaar geleden worstelden bedrijfseigenaren met de traditionele app-ontwikkeling omdat dit meer tijd en budget vergde. Vroeger stonden app-ontwikkelaars sceptisch tegenover low-code technologie. Maar tegenwoordig helpt de populariteit van low-code tools de ontwikkelingsteams de productkwaliteit te verbeteren en apps sneller te implementeren. IT-professionals gebruiken low-code technologie voor app-ontwikkeling, workflow-integratie, automatisering en een betere gebruikerservaring. Dus, het concept van low-code is op zijn hoogtepunt in 2022 en zal blijven bloeien in de komende jaren. Deze technologie helpt bedrijven bij app-ontwikkeling, biedt apps voor bedrijfsintegratie en biedt ondersteuning bij het opbouwen van een sterke online aanwezigheid.

Redenen waarom IT-engineers low-code zouden moeten omarmen

Gartner voorspelt dat low-code technologie in het huidige jaar met 23% is gegroeid. Bovendien zullen, volgens de Gartner review, low-code tools het prominente element blijven van de low-code ontwikkelingstechnologie in 2022. U vraagt zich misschien af waarom IT-engineers low-code technologie moeten omarmen. In dit artikel bespreken we de redenen om low-code technologie te verwelkomen, de voordelen ervan en het beste voorbeeld van low-code. Laten we beginnen met de redenen:

Goedkopere en snellere oplossing

In de app-ontwikkelingsindustrie is er een hoop werkdruk, dus zijn er meer werknemers nodig om tijdig te ontwikkelen. Door de toegenomen vraag van bedrijven, vinden IT-teams het moeilijk om meer mensen aan te nemen om snellere ontwikkelingsoplossingen te bieden, omdat het hun budget zal verhogen. Om de technische schuld te verminderen, moeten ontwikkelaars low-code technologie omarmen voor snellere en goedkopere app-ontwikkeling. De implementatie van low-code technologie zorgt voor een hoger abstractieniveau, geautomatiseerd testen en onmiddellijke inzet van apps.

Het opmerkelijke is dat ontwikkelaars geen app-ontwerp vanaf nul hoeven te maken bij de implementatie van low-code voor app-ontwikkeling. Met de low-code technologie is de uitrol van de app voltooid in 2 sprintcycli om aan de zakelijke behoeften te voldoen. Studies suggereren dat door het implementeren van low-code technologie, u zakelijke oplossingen 3-5 keer sneller kunt leveren dan traditionele ontwikkeling, en het helpt om de werklast en technische schuld te verminderen.

Gemakkelijk te leren

Low-code technologie vereist een korte leercurve van ontwikkelaars met beperkte coderingskennis. Dus, een ervaren ontwikkelaar begeleidt de beginners en traint hen voor app-ontwikkeling met beperkte coderingsvaardigheden. Bovendien kan low-code bedrijven helpen een ervaren ontwikkelaar te vervangen in geval van een plotselinge exit. Dr. Rosaria Silipo, een datawetenschapper bij KNIME, legde uit hoe de implementatie van low-code technologie de app-eisen kan vereenvoudigen en het ontwikkelingsteam kan begeleiden om sneller apps te bouwen. Ze verklaarde verder dat low-code tools een effectieve manier zijn om alle bedrijfsafdelingen te integreren. Het implementeren van low-code helpt de IT-professionals tijd te besparen en meer tijd te besteden aan het coderingsgedeelte.

Copado, senior product director bij Gloria Ramchandi, is het ermee eens dat de implementatie van low-code technologie het ontwikkelingsteam in staat stelt de bedrijfsomgeving te updaten door snellere app-ontwikkeling. Ze stelde verder dat IT-bedrijven low-code moeten omarmen om met behulp van ontwikkelingsoplossingen te voldoen aan de snelgroeiende behoeften van het bedrijf. Dus, low-code technologie is op zijn hoogtepunt omdat het de codebarrière heeft doorbroken die de ontwikkelingsteams helpt om apps te leveren in verminderde tijd met meer innovatie.

Vereenvoudiging van het integratieproces

Het is gemakkelijk om apps te ontwikkelen met low-code, en deze technologie helpt ondernemingen om alle apps te integreren voor een soepele workflow. App ontwikkeling via low code zorgt voor een systematische workflow tussen diensten en systemen van een bedrijf. Retool, de voorstander van ontwikkelaars bij Chris Smith Recognizing, ziet deze app-integratie als een uitdaging. Zij stellen dat zakelijke integratie met apps steeds meer explodeert. Vandaag de dag helpen cloud apps bedrijven om hun workflow efficiënter te beheren. Door de hoge penetratie van cloud apps zijn op maat gemaakte apps moeilijk te integreren. Dus, low-code technologie heeft een lange weg afgelegd om meerdere apps te verbinden om bedrijven te helpen hun workflow te beheren.

Vandaag de dag vereist het bedrijfsleven up-to-date ontwikkelingsoplossingen voor flexibele veiligheidseisen. De reden is dat het herschrijven van de verouderde apps problemen kan veroorzaken met oude veiligheidsbehoeften en bedrijfsvereisten met een inflexibele workflow. In dit opzicht maakt low-code de app-ontwikkeling over de legacy-systemen heen mogelijk, waardoor ontwikkelaars een app kunnen ontwikkelen vanuit de basis IT-infrastructuur. Gartner noemt deze aanpak een IT-architectuur voor ontwikkeling met twee snelheden. Met behulp van low-code tools kunnen ondernemingen digitalisering uitvoeren op de flexibele laag van IT-systemen. Op deze manier is low-code een paradigmaverschuiving in de IT-sector.

Bedrijfsautomatisering

Bedrijven zijn op weg om de werknemerservaring te verbeteren door de workflow te integreren. In dit verband is bedrijfsautomatisering cruciaal om het bedrijfsproces soepel te beheren. Mahesh Rajasekharan, CEO van Cleo, gelooft dat lage code de beste ontwikkelingsoptie is om het bedrijfsproces te automatiseren en handmatige processen te verminderen. Meer specifiek hebben bedrijven geleerd om hun handmatige proces te verschuiven naar technologie die hun bedrijfsvoering tijdens een pandemie voortzet. Om het bedrijfsproces te automatiseren, zullen bedrijven low-code technologie omarmen om de risico's van de kernactiviteiten uit te schakelen.

Voorbeelden van no-code technologie

No-code heeft enorm aan populariteit gewonnen door de snellere ontwikkelingsoplossingen. Veel industrieën omarmen low-code om hun bedrijfsvoering te digitaliseren. Laten we eens kijken naar de bekendste industrieën die deze technologie omarmen:

Financiële sector

De financiële sector implementeert low-code technologie voor snelle app-ontwikkeling. Deze opkomende technologie maakt app-ontwikkeling tegen lage kosten en minder tijd mogelijk met de gegevensverwerking uit beide richtingen.

Logistieke industrie

De logistieke industrie is op haar hoogtepunt na het omarmen van low-code apps. Deze low-code apps voor logistiek bieden voorraadbeheer, prijsscanning via barcodes en leveringsupdates.

Productie-industrie

De maakindustrie beheert haar activiteiten via apps, waaronder orderbeheer, kwaliteitsborging en facturering. In dit opzicht heeft low-code de verwerkende industrie geholpen haar verkoop te stimuleren met volwaardige functies.

Detailhandel

De detailhandel floreert met goed voorraadbeheer. In dit opzicht verbeteren low-code apps de voorraad door de tijd van sorteren, tellen en rapporteren te verminderen.

Conclusie

In de afgelopen jaren heeft de golf van app-ontwikkeling de low-code gestimuleerd voor kosten- en tijdoptimalisatie. De populariteit van low-code technologie komt door de druk op IT-teams om de apps in korte tijd op te leveren. Daarom helpt de implementatie van low-code de IT-teams om sneller en goedkoper bedrijfsoplossingen te leveren. We hopen dat u duidelijk bent over het belang van low-code technologie in de IT-sector om het bedrijfsleven te vernieuwen door middel van snelle app-ontwikkeling. Voor app-ontwikkeling met low-code raden wij u aan AppMaster te proberen voor snellere en goedkopere oplossingen met beperkte coderingskennis.