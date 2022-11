Qualche anno fa, i proprietari di aziende faticavano a trovare una soluzione commerciale con lo sviluppo tradizionale di app, poiché richiedeva più tempo e budget. In precedenza, gli sviluppatori di app erano scettici nei confronti della tecnologia low-code. Oggi, però, la popolarità degli strumenti low-code aiuta i team di sviluppo a migliorare la qualità del prodotto e a distribuire le app più velocemente. I professionisti IT utilizzano la tecnologia low-code per lo sviluppo di app, l'integrazione del flusso di lavoro, l'automazione e una migliore esperienza utente. Pertanto, il concetto di low-code ha raggiunto il suo apice nel 2022 e continuerà a svilupparsi nei prossimi anni. Questa tecnologia aiuta le aziende nello sviluppo di app, fornisce applicazioni per l'integrazione aziendale e offre supporto per costruire una forte presenza online.

I motivi per cui gli ingegneri informatici dovrebbero abbracciare il low-code

Gartner prevede che la tecnologia low-code sia cresciuta del 23% nell'anno in corso. Inoltre, secondo l'analisi di Gartner, gli strumenti low-code rimarranno l'elemento di spicco della tecnologia di sviluppo low-code entro il 2022. Ci si potrebbe chiedere perché gli ingegneri informatici debbano adottare la tecnologia low-code. In questo articolo discuteremo le ragioni per accogliere la tecnologia low-code, i suoi vantaggi e il miglior esempio di low-code. Iniziamo con i motivi:

Soluzione più economica e veloce

Nel settore dello sviluppo di app, il carico di lavoro è molto elevato, per cui è necessario assumere più dipendenti per uno sviluppo tempestivo. A causa dell'aumento della domanda da parte delle aziende, i team IT hanno difficoltà ad assumere più persone per fornire soluzioni di sviluppo più rapide, in quanto ciò comporta un aumento del budget. Per ridurre il debito tecnico, gli sviluppatori devono adottare la tecnologia a basso codice per uno sviluppo delle app più rapido ed economico. L'implementazione della tecnologia a basso codice fornisce un livello di astrazione più elevato, test automatizzati e distribuzione immediata delle applicazioni.

L'aspetto interessante è che gli sviluppatori non hanno bisogno di creare un progetto di app da zero quando implementano il low code per lo sviluppo di app. Con la tecnologia low code, la distribuzione dell'app viene completata in 2 cicli di sprint per soddisfare le esigenze aziendali. Gli studi suggeriscono che, implementando la tecnologia low-code, è possibile fornire soluzioni aziendali 3-5 volte più velocemente rispetto allo sviluppo tradizionale, contribuendo a ridurre il carico di lavoro e il debito tecnico.

Facile da imparare

La tecnologia low-code richiede una curva di apprendimento breve da parte di sviluppatori con conoscenze di codifica limitate. Pertanto, uno sviluppatore esperto guida i principianti e li addestra allo sviluppo di app con competenze di codifica limitate. Inoltre, il low-code può aiutare le aziende a sostituire uno sviluppatore esperto in caso di abbandono improvviso. La dott.ssa Rosaria Silipo, data scientist di KNIME, ha spiegato come l'implementazione della tecnologia low code possa semplificare i requisiti delle app e guidare il team di sviluppo a realizzare le applicazioni più velocemente. Ha inoltre affermato che gli strumenti low-code sono un modo efficace per integrare tutti i reparti aziendali. L'implementazione del low code aiuta i professionisti dell'IT a risparmiare tempo e a dedicare più tempo alla sezione di codifica.

Copado, senior product director di Gloria Ramchandi, concorda sul fatto che l'implementazione della tecnologia low code consente al team di sviluppo di aggiornare l'ambiente aziendale attraverso uno sviluppo più rapido delle app. Ha inoltre affermato che le aziende IT dovrebbero adottare il low-code per soddisfare le esigenze in rapida crescita del business con l'aiuto di soluzioni di sviluppo. Quindi, la tecnologia low-code è al top perché ha infranto la barriera del codice, aiutando i team di sviluppo a fornire applicazioni in tempi ridotti e con maggiore innovazione.

Semplificare il processo di integrazione

È facile sviluppare applicazioni con codice ridotto e questa tecnologia aiuta le aziende a integrare tutte le applicazioni per un flusso di lavoro fluido. Lo sviluppo di app a basso codice fornisce un flusso di lavoro sistematico tra i servizi e i sistemi di un'azienda. Retool, l'avvocato degli sviluppatori di Chris Smith Recognizing, considera l'integrazione delle app una sfida. Ha dichiarato che l'integrazione aziendale con le app sta esplodendo sempre di più. Oggi le app cloud aiutano le aziende a gestire il flusso di lavoro in modo più efficiente. A causa dell'elevata penetrazione delle app cloud, le app personalizzate sono difficili da integrare. Pertanto, la tecnologia low-code ha fatto molta strada per collegare più app e aiutare le aziende a gestire il loro flusso di lavoro.

Sviluppo aggiornato

Oggi le aziende hanno bisogno di soluzioni di sviluppo aggiornate per soddisfare requisiti di sicurezza flessibili. Il motivo è che la riscrittura di applicazioni obsolete può causare problemi con le vecchie esigenze di sicurezza e i requisiti aziendali con un flusso di lavoro poco flessibile. A questo proposito, il low-code consente lo sviluppo di app sui sistemi legacy, permettendo agli sviluppatori di sviluppare un'app a partire dall'infrastruttura IT di base. Gartner ha definito questo approccio come architettura IT a due velocità per lo sviluppo. Con l'aiuto degli strumenti low-code, le aziende possono effettuare la digitalizzazione sul livello flessibile dei sistemi IT. In questo modo, il low code rappresenta un cambiamento di paradigma nel settore IT.

Automazione aziendale

Le aziende stanno cercando di migliorare l'esperienza dei dipendenti integrando il flusso di lavoro. A questo proposito, l'automazione aziendale è fondamentale per gestire i processi aziendali senza intoppi. Mahesh Rajasekharan, CEO di Cleo, ritiene che il codice ridotto sia la migliore opzione di sviluppo per automatizzare i processi aziendali e ridurre quelli manuali. In particolare, le aziende hanno imparato a spostare i processi manuali verso una tecnologia che permetta di continuare le operazioni aziendali durante una pandemia. Per automatizzare il processo aziendale, le aziende adotteranno la tecnologia a basso codice per eliminare i rischi delle operazioni aziendali principali.

Esempi di tecnologia no-code

Il no-code ha guadagnato un'immensa popolarità grazie alle soluzioni di sviluppo più rapide. Molti settori stanno adottando il low code per digitalizzare le loro operazioni aziendali. Diamo un'occhiata ai settori più famosi che adottano questa tecnologia:

Industria finanziaria

Il settore finanziario sta implementando la tecnologia low-code per lo sviluppo rapido delle app. Questa tecnologia emergente consente lo sviluppo di app a basso costo e in tempi ridotti con la gestione dei dati da entrambe le direzioni.

Industria logistica

Il settore della logistica è al top dopo aver adottato le app low-code. Queste app low-code per la logistica forniscono la gestione dell'inventario, la scansione dei prezzi attraverso i codici a barre e gli aggiornamenti sulle consegne.

Industria manifatturiera

L'industria manifatturiera gestisce le proprie attività attraverso le app, tra cui la gestione degli ordini, il controllo qualità e la fatturazione. A questo proposito, il low code ha aiutato l'industria manifatturiera a incrementare le vendite con funzionalità complete.

Industria del commercio al dettaglio

Il settore della vendita al dettaglio prospera grazie a una corretta gestione dell'inventario. A questo proposito, le app a basso codice stanno migliorando l'inventario riducendo i tempi di smistamento, conteggio e rendicontazione.

Conclusioni

Negli ultimi anni, l'impennata nello sviluppo di app ha dato impulso al low code per l'ottimizzazione dei costi e dei tempi. La popolarità della tecnologia low code è dovuta alla pressione esercitata sui team IT affinché consegnino le applicazioni in tempi brevi. Pertanto, l'implementazione del low code aiuta i team IT a fornire soluzioni aziendali più rapide ed economiche. Ci auguriamo che vi sia chiara l'importanza della tecnologia low-code nel settore IT per rinnovare il settore aziendale attraverso lo sviluppo rapido di app. Per lo sviluppo di applicazioni con codice ridotto, vi consigliamo di provare AppMaster per soluzioni più rapide ed economiche con conoscenze di codifica limitate.