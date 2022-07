Il y a quelques années, les propriétaires d'entreprises avaient du mal à trouver une solution commerciale avec le développement traditionnel d'applications, car cela demandait plus de temps et de budget. Auparavant, les développeurs d'applications étaient sceptiques quant à la technologie low-code. Mais aujourd'hui, la popularité des outils à faible code aide les équipes de développement à améliorer la qualité des produits et à déployer les applications plus rapidement. Les professionnels de l'informatique utilisent la technologie low-code pour le développement d'applications, l'intégration des flux de travail, l'automatisation et une meilleure expérience utilisateur. Ainsi, le concept de code faible est à son apogée en 2022 et continuera à se développer dans les années à venir. Cette technologie aide les entreprises dans le développement d'applications, fournit des applications pour l'intégration des entreprises et offre un soutien pour construire une forte présence en ligne.

Raisons pour lesquelles les ingénieurs informatiques devraient adopter le low-code

Gartner prévoit que la technologie low-code a connu une croissance de 23 % au cours de cette année. En outre, selon l'étude de Gartner, les outils low-code resteront l'élément principal de la technologie de développement low-code d'ici 2022. Vous vous demandez peut-être pourquoi les ingénieurs informatiques doivent adopter la technologie low-code. Dans cet article, nous allons aborder les raisons d'accueillir la technologie low-code, ses avantages et le meilleur exemple de low-code. Commençons par les raisons :

Une solution moins chère et plus rapide

Dans le secteur du développement d'applications, il y a un tas de charges de travail, il faut donc recruter plus d'employés pour un développement rapide. En raison de l'augmentation de la demande des entreprises, les équipes informatiques ont du mal à embaucher davantage de personnes pour fournir des solutions de développement plus rapides, car cela augmenterait leur budget. Pour réduire la dette technique, les développeurs doivent adopter la technologie low code pour un développement d'applications plus rapide et moins cher. La mise en œuvre d'une technologie à faible code offre un niveau d'abstraction plus élevé, des tests automatisés et un déploiement instantané des applications.

Ce qui est remarquable, c'est que les développeurs ne doivent pas créer un design d'application à partir de zéro lorsqu'ils mettent en œuvre la technologie low code pour le développement d'applications. Avec la technologie low-code, le déploiement de l'application s'effectue en 2 cycles de sprint pour répondre aux besoins de l'entreprise. Des études suggèrent qu'en mettant en œuvre la technologie low-code, vous pouvez fournir des solutions d'entreprise 3 à 5 fois plus rapidement que le développement traditionnel, et cela permet de réduire la charge de travail et la dette technique.

Facilité d'apprentissage

La technologie low-code nécessite une courbe d'apprentissage courte pour les développeurs ayant des connaissances limitées en matière de codage. Ainsi, un développeur expérimenté guide les débutants et les forme au développement d'applications avec des compétences limitées en matière de codage. En outre, le low-code peut aider les entreprises à remplacer un développeur compétent en cas de départ soudain. Rosaria Silipo, spécialiste des données chez KNIME, a expliqué comment la mise en œuvre d'une technologie à faible code peut simplifier les exigences de l'application et guider l'équipe de développement pour créer des applications plus rapidement. Elle a également déclaré que les outils à faible code sont un moyen efficace d'intégrer tous les départements de l'entreprise. La mise en œuvre d'un code faible permet aux professionnels de l'informatique de gagner du temps et de consacrer plus de temps à la partie codage.

Mme Copado, directrice principale des produits chez Gloria Ramchandi, est d'accord pour dire que la mise en œuvre d'une technologie à faible code permet à l'équipe de développement d'actualiser l'environnement de l'entreprise en accélérant le développement des applications. Elle ajoute que les entreprises informatiques devraient adopter la technologie low-code pour répondre aux besoins croissants des entreprises avec l'aide de solutions de développement. La technologie low-code est donc en plein essor car elle a brisé la barrière du code, ce qui aide les équipes de développement à fournir des applications en un temps réduit et avec plus d'innovation.

Simplifier le processus d'intégration

Il est facile de développer des applications avec un code faible, et cette technologie aide les entreprises à intégrer toutes les applications pour un flux de travail fluide. Le développement d'applications à faible code fournit un flux de travail systématique entre les services et les systèmes d'une entreprise. Retool, le défenseur des développeurs chez Chris Smith Recognizing, considère cette intégration des apps comme un défi. Ils ont déclaré que l'intégration des applications dans l'entreprise explose de plus en plus. Aujourd'hui, les applications en nuage aident les entreprises à gérer leur flux de travail plus efficacement. En raison de la forte pénétration des applications en nuage, les applications personnalisées sont difficiles à intégrer. La technologie low-code a donc fait des progrès considérables pour connecter plusieurs applications et aider les entreprises à gérer leur flux de travail.

Un développement actualisé

Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de solutions de développement actualisées pour répondre à des exigences de sécurité flexibles. En effet, la réécriture d'applications obsolètes peut entraîner des problèmes liés à d'anciens besoins en matière de sécurité et à des exigences commerciales avec un flux de travail inflexible. À cet égard, le low-code permet de développer des applications sur les systèmes existants, ce qui permet aux développeurs de développer une application à partir d'une infrastructure informatique de base. Gartner a qualifié cette approche d'architecture informatique à deux vitesses pour le développement. Avec l'aide d'outils à faible code, les entreprises peuvent réaliser la numérisation sur la couche flexible des systèmes informatiques. De cette manière, le low code constitue un changement de paradigme dans le secteur informatique.

Automatisation des entreprises

Les entreprises s'efforcent d'améliorer l'expérience des employés en intégrant le flux de travail. À cet égard, l'automatisation de l'entreprise est cruciale pour gérer le processus d'entreprise en douceur. Mahesh Rajasekharan, PDG de Cleo, estime que le low code est la meilleure option de développement pour automatiser les processus métier et réduire les processus manuels. Plus précisément, les entreprises ont appris à transférer leurs processus manuels vers une technologie qui leur permet de poursuivre leurs activités pendant une pandémie. Pour automatiser le processus commercial, les entreprises adopteront une technologie à faible code afin d'éliminer les risques liés aux opérations commerciales de base.

Exemples de technologies sans code

L'absence de code a gagné en popularité grâce à la rapidité des solutions de développement. De nombreuses industries adoptent la technologie "low code" pour numériser leurs opérations commerciales. Jetons un coup d'œil aux industries les plus connues qui adoptent cette technologie :

L'industrie financière

Le secteur de la finance met en œuvre la technologie low-code pour le développement rapide d'applications. Cette technologie émergente permet le développement d'applications à faible coût et en un temps réduit, avec un traitement des données dans les deux sens.

Industrie de la logistique

Le secteur de la logistique est en plein essor après avoir adopté les applications à code réduit. Ces applications low-code pour la logistique permettent de gérer les stocks, de scanner les prix grâce aux codes-barres et de mettre à jour les livraisons.

Industrie manufacturière

L'industrie manufacturière gère ses opérations par le biais d'applications, notamment la gestion des commandes, l'assurance qualité et la facturation. À cet égard, les applications à faible code ont aidé l'industrie manufacturière à stimuler ses ventes grâce à des fonctionnalités complètes.

Industrie du détail

Le secteur du commerce de détail prospère grâce à une bonne gestion des stocks. À cet égard, les applications à faible code améliorent l'inventaire en réduisant le temps de tri, de comptage et de rapport.

Conclusion

Ces dernières années, l'essor du développement d'applications a favorisé l'utilisation du code faible pour optimiser les coûts et le temps. La popularité de la technologie low-code est due à la pression exercée sur les équipes informatiques pour qu'elles livrent les applications dans un délai court. Par conséquent, la mise en œuvre d'un code faible aide les équipes informatiques à fournir des solutions commerciales plus rapides et moins chères. Nous espérons que vous avez bien compris l'importance de la technologie low-code dans le secteur informatique pour réorganiser l'industrie des affaires grâce au développement rapide d'applications. Pour le développement d'applications à faible code, nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour des solutions plus rapides et moins chères avec des connaissances limitées en codage.