Kilka lat wstecz, właściciele firm zmagali się ze znalezieniem rozwiązania biznesowego z tradycyjnym rozwojem aplikacji, ponieważ wymagało to więcej czasu i budżetu. Wcześniej twórcy aplikacji byli sceptycznie nastawieni do technologii low code. Jednak dziś popularność narzędzi low-code pomaga zespołom programistów podnieść jakość produktu i szybciej wdrażać aplikacje. Specjaliści IT używają technologii low-code do rozwoju aplikacji, integracji przepływu pracy, automatyzacji i lepszego doświadczenia użytkownika. Tak więc, koncepcja niskiego kodu jest na swoim wysokim poziomie w 2022 roku i będzie nadal rozkwitać w nadchodzących latach. Ta technologia pomaga firmom w rozwoju aplikacji, zapewnia aplikacje do integracji biznesowej i oferuje wsparcie w budowaniu silnej obecności online.

Powody, dla których inżynierowie IT powinni objąć low-code

Gartner przewiduje, że technologia niskiego kodu wzrosła o 23% w bieżącym roku. Ponadto, zgodnie z przeglądem Gartnera, narzędzia low-code pozostaną wyróżniającym się elementem technologii rozwoju low-code do 2022 roku. Być może zastanawiasz się, dlaczego inżynierowie IT muszą objąć technologię low-code. W tym artykule omówimy powody, dla których warto przyjąć technologię low-code, jej korzyści oraz najlepszy przykład low-code. Zacznijmy od powodów:

Tańsze i szybsze rozwiązanie

W branży rozwoju aplikacji, istnieje sterta pracy, więc więcej pracowników jest wymaganych do rekrutacji do terminowego rozwoju. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie firm, zespoły IT mają trudności z zatrudnieniem większej liczby osób w celu zapewnienia szybszych rozwiązań rozwojowych, ponieważ zwiększy to ich budżet. Aby zmniejszyć dług techniczny, programiści muszą przyjąć technologię niskiego kodu, aby szybciej i taniej tworzyć aplikacje. Wdrożenie technologii niskiego kodu zapewni wyższy poziom abstrakcji, zautomatyzowane testowanie i natychmiastowe wdrażanie aplikacji.

Zauważalną rzeczą jest to, że deweloperzy nie muszą tworzyć projektu aplikacji od podstaw podczas wdrażania technologii niskiego kodu do rozwoju aplikacji. Z technologii niskiego kodu, wdrożenie aplikacji kończy się w 2 cyklach sprintu, aby spełnić potrzeby biznesowe. Badania sugerują, że wdrażając technologię low-code, można dostarczać rozwiązania biznesowe 3-5 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnego rozwoju, a także pomaga zmniejszyć obciążenie pracą i dług techniczny.

Łatwość nauki

Technologia low-code wymaga krótkiej krzywej uczenia się od programistów z ograniczoną wiedzą w zakresie kodowania. Tak więc doświadczony programista prowadzi początkujących i szkoli ich w zakresie tworzenia aplikacji z ograniczonymi umiejętnościami kodowania. Co więcej, niski kod może pomóc firmom zastąpić wykwalifikowanego dewelopera w przypadku nagłego odejścia. Dr Rosaria Silipo, data scientist w KNIME, wyjaśniła, jak wdrożenie technologii low code może uprościć wymagania dotyczące aplikacji i poprowadzić zespół programistów do szybszego budowania aplikacji. Stwierdziła ponadto, że narzędzia low-code są skutecznym sposobem na integrację wszystkich działów biznesowych. Wdrożenie low code pomaga informatykom zaoszczędzić czas i poświęcić więcej czasu na część związaną z kodowaniem.

Copado, starszy dyrektor produktu w Gloria Ramchandi, zgodził się, że wdrożenie technologii niskiego kodu pozwala zespołowi programistów na aktualizację środowiska biznesowego poprzez szybsze tworzenie aplikacji. Dalej stwierdziła, że firmy IT powinny objąć low-code, aby sprostać szybko rosnącym potrzebom biznesu z pomocą rozwiązań rozwojowych. Tak więc, technologia low-code jest na wysokim poziomie, ponieważ złamała barierę kodu, która pomaga zespołom rozwojowym dostarczać aplikacje w skróconym czasie z większą ilością innowacji.

Uproszczenie procesu integracji

Łatwo jest rozwijać aplikacje za pomocą niskiego kodu, a ta technologia pomaga przedsiębiorstwom zintegrować wszystkie aplikacje w celu uzyskania płynnego przepływu pracy. Rozwój aplikacji za pomocą niskiego kodu zapewnia systematyczny przepływ pracy między usługami i systemami przedsiębiorstwa. Retool, rzecznik deweloperów w Chris Smith Recognizing, uważa tę integrację aplikacji za wyzwanie. Stwierdzili, że integracja biznesowa z aplikacjami jest coraz bardziej eksplodująca. Obecnie aplikacje w chmurze pomagają biznesowi w bardziej efektywnym zarządzaniu przepływem pracy. Ze względu na dużą penetrację aplikacji w chmurze, niestandardowe aplikacje są trudne do zintegrowania. Tak więc, technologia niskiego kodu przeszła długą drogę, aby połączyć wiele aplikacji, aby pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu przepływem pracy.

Aktualny rozwój

Dziś biznes wymaga aktualnych rozwiązań rozwojowych dla elastycznych wymagań bezpieczeństwa. Powodem jest to, że przepisanie przestarzałych aplikacji może spowodować problemy ze starymi potrzebami bezpieczeństwa i wymaganiami biznesowymi z nieelastycznym przepływem pracy. W związku z tym low-code umożliwia tworzenie aplikacji na bazie starszych systemów, pozwalając programistom na tworzenie aplikacji na podstawie podstawowej infrastruktury IT. Gartner określił to podejście jako architekturę IT dwóch prędkości dla rozwoju. Z pomocą narzędzi low-code przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić digitalizację na elastycznej warstwie systemów IT. W ten sposób low code stanowi zmianę paradygmatu w sektorze IT.

Automatyzacja biznesu

Przedsiębiorstwa są na tropie poprawy doświadczenia pracowników poprzez integrację przepływu pracy. W związku z tym automatyzacja biznesu jest kluczowa dla płynnego zarządzania procesami biznesowymi. Mahesh Rajasekharan, CEO Cleo, uważa, że niski kod jest najlepszą opcją rozwoju, aby zautomatyzować proces biznesowy i zredukować procesy ręczne. Dokładniej mówiąc, firmy nauczyły się przenosić swoje ręczne procesy na technologię, która pozwala kontynuować działalność biznesową podczas pandemii. Aby zautomatyzować proces biznesowy, firmy przyjmą technologię bez kodu, aby wyeliminować ryzyko związane z podstawowymi operacjami biznesowymi.

Przykłady technologii no-code

No-code zyskał ogromną popularność ze względu na szybsze rozwiązania rozwojowe. Wiele branż obejmuje niski kod, aby zdigitalizować swoje działania biznesowe. Przyjrzyjmy się najbardziej znanym gałęziom przemysłu wykorzystującym tę technologię:

Branża finansowa

Branża finansowa wdraża technologię low-code do szybkiego rozwoju aplikacji. Ta wschodząca technologia umożliwia rozwój aplikacji przy niskich kosztach i skróconym czasie z obsługą danych z obu stron.

Branża logistyczna

Branża logistyczna jest na wysokim poziomie po objęciu aplikacji low-code. Te aplikacje o niskim kodzie dla logistyki zapewniają zarządzanie zapasami, skanowanie cen za pomocą kodów kreskowych i aktualizacje dostaw.

Branża produkcyjna

Branża produkcyjna zarządza swoimi operacjami za pomocą aplikacji, w tym zarządzaniem zamówieniami, zapewnieniem jakości i fakturowaniem. W tym zakresie low code pomógł branży produkcyjnej zwiększyć sprzedaż dzięki pełnowartościowym funkcjom.

Branża detaliczna

Branża detaliczna rozwija się dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zapasami. W tym względzie, aplikacje o niskim kodzie poprawiają inwentaryzację poprzez skrócenie czasu sortowania, liczenia i raportowania.

Wnioski

W ostatnich latach, gwałtowny wzrost w rozwoju aplikacji zwiększył niski kod dla optymalizacji kosztów i czasu. Popularność technologii niskiego kodu wynika z presji na zespoły IT, aby dostarczać aplikacje w krótkim czasie. Dlatego wdrożenie low-code pomaga zespołom IT dostarczać szybsze i tańsze rozwiązania biznesowe. Mamy nadzieję, że masz jasność co do znaczenia technologii niskiego kodu w sektorze IT w celu odświeżenia branży biznesowej poprzez szybki rozwój aplikacji. Do rozwoju aplikacji z niskim kodem, zalecamy wypróbowanie AppMaster dla szybszych i tańszych rozwiązań z ograniczoną wiedzą o kodowaniu.