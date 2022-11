Một vài năm trở lại đây, các chủ doanh nghiệp đã phải vật lộn để tìm ra giải pháp kinh doanh với việc phát triển ứng dụng truyền thống vì nó đòi hỏi nhiều thời gian và ngân sách hơn. Trước đây, các nhà phát triển ứng dụng đã hoài nghi về công nghệ mã thấp. Nhưng ngày nay, sự phổ biến của các công cụ mã thấp giúp các nhóm phát triển nâng cấp chất lượng sản phẩm và triển khai ứng dụng nhanh hơn. Các chuyên gia CNTT sử dụng công nghệ mã thấp để phát triển ứng dụng , tích hợp quy trình làm việc, tự động hóa và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Vì vậy, khái niệm mã thấp đang ở mức cao nhất vào năm 2022 và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Công nghệ này giúp các doanh nghiệp phát triển ứng dụng, cung cấp các ứng dụng để tích hợp kinh doanh và cung cấp hỗ trợ để xây dựng sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ.

Những lý do tại sao các kỹ sư CNTT nên sử dụng mã thấp

Gartner dự đoán rằng công nghệ mã thấp đã tăng 23% trong năm nay. Hơn nữa, theo đánh giá của Gartner, các công cụ mã thấp sẽ vẫn là yếu tố nổi bật của công nghệ phát triển mã thấp vào năm 2022. Bạn có thể tự hỏi tại sao các kỹ sư CNTT cần phải nắm lấy công nghệ mã thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những lý do để chào đón công nghệ mã thấp, lợi ích của nó và ví dụ tốt nhất về mã thấp. Hãy bắt đầu với những lý do:

Giải pháp rẻ hơn và nhanh hơn

Trong ngành công nghiệp phát triển ứng dụng, có rất nhiều công việc, vì vậy cần tuyển thêm nhiều nhân viên để phát triển kịp thời. Do nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp, các nhóm CNTT khó thuê thêm người để cung cấp các giải pháp phát triển nhanh hơn vì điều đó sẽ làm tăng ngân sách của họ. Để giảm nợ kỹ thuật, các nhà phát triển cần nắm lấy công nghệ mã thấp để phát triển ứng dụng nhanh hơn và rẻ hơn. Việc triển khai công nghệ mã thấp sẽ cung cấp mức độ trừu tượng cao hơn, kiểm tra tự động và triển khai ứng dụng tức thì.

Điều đáng chú ý là các nhà phát triển không cần phải tạo một thiết kế ứng dụng từ đầu khi triển khai mã thấp để phát triển ứng dụng . Với công nghệ mã thấp, việc triển khai ứng dụng hoàn thành trong 2 chu kỳ nước rút để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Các nghiên cứu cho thấy rằng bằng cách triển khai công nghệ mã thấp, bạn có thể cung cấp các giải pháp kinh doanh nhanh hơn 3-5 lần so với phát triển truyền thống và nó giúp giảm khối lượng công việc và nợ kỹ thuật.

Dễ học

Công nghệ mã thấp yêu cầu một đường cong học tập ngắn từ các nhà phát triển có kiến thức mã hóa hạn chế. Vì vậy, một nhà phát triển có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn người mới bắt đầu và đào tạo họ phát triển ứng dụng với các kỹ năng viết mã hạn chế. Hơn nữa, mã thấp có thể giúp các doanh nghiệp thay thế một nhà phát triển có kỹ năng trong trường hợp thoát đột ngột. Tiến sĩ Rosaria Silipo, một nhà khoa học dữ liệu tại KNIME, đã giải thích cách triển khai công nghệ mã thấp có thể đơn giản hóa các yêu cầu ứng dụng và hướng dẫn nhóm phát triển xây dựng ứng dụng nhanh hơn. Bà nói thêm rằng các công cụ mã thấp là một cách hiệu quả để tích hợp tất cả các bộ phận kinh doanh. Việc triển khai mã thấp giúp các chuyên gia CNTT tiết kiệm thời gian và dành nhiều thời gian hơn cho phần viết mã.

Copado, giám đốc sản phẩm cấp cao tại Gloria Ramchandi, đồng ý rằng việc triển khai công nghệ mã thấp cho phép nhóm phát triển cập nhật môi trường kinh doanh thông qua phát triển ứng dụng nhanh hơn . Bà cũng cho biết thêm rằng các công ty CNTT nên sử dụng mã thấp để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp với sự trợ giúp của các giải pháp phát triển. Vì vậy, công nghệ mã thấp đang ở mức cao vì nó đã phá vỡ rào cản mã giúp các nhóm phát triển cung cấp ứng dụng trong thời gian ngắn với nhiều đổi mới hơn.

Đơn giản hóa quá trình tích hợp

Thật dễ dàng để phát triển các ứng dụng có mã thấp và công nghệ này giúp các doanh nghiệp tích hợp tất cả các ứng dụng để có một quy trình làm việc suôn sẻ. Phát triển ứng dụng thông qua mã thấp cung cấp quy trình làm việc có hệ thống giữa các dịch vụ và hệ thống của một doanh nghiệp. Retool, người ủng hộ các nhà phát triển tại Chris Smith Recognition, coi việc tích hợp ứng dụng này là một thách thức. Họ tuyên bố rằng việc tích hợp kinh doanh với các ứng dụng đang ngày càng bùng nổ. Ngày nay, các ứng dụng đám mây giúp doanh nghiệp quản lý quy trình làm việc của họ hiệu quả hơn. Do sự thâm nhập cao của các ứng dụng đám mây, các ứng dụng tùy chỉnh rất khó tích hợp. Vì vậy, công nghệ mã thấp đã trải qua một chặng đường dài để kết nối nhiều ứng dụng nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý quy trình làm việc của họ.

Phát triển cập nhật

Ngày nay, hoạt động kinh doanh đòi hỏi các giải pháp phát triển cập nhật cho các yêu cầu an toàn linh hoạt. Lý do là việc viết lại các ứng dụng đã lỗi thời có thể gây ra các vấn đề với các nhu cầu an toàn cũ và các yêu cầu kinh doanh với quy trình làm việc không linh hoạt. Về mặt này, mã thấp cho phép phát triển ứng dụng trên các hệ thống cũ, cho phép các nhà phát triển phát triển ứng dụng từ cơ sở hạ tầng CNTT cơ bản. Gartner gọi cách tiếp cận này là kiến trúc CNTT hai tốc độ để phát triển. Với sự trợ giúp của các công cụ mã thấp, doanh nghiệp có thể thực hiện số hóa trên lớp linh hoạt của hệ thống CNTT. Theo cách này, mã thấp là một sự thay đổi mô hình trong lĩnh vực CNTT.

Tự động hóa kinh doanh

Các doanh nghiệp đang phát triển mạnh để cải thiện trải nghiệm của nhân viên bằng cách tích hợp quy trình làm việc. Về vấn đề này, tự động hóa kinh doanh là rất quan trọng để quản lý quá trình kinh doanh một cách trơn tru. Mahesh Rajasekharan, Giám đốc điều hành của Cleo, tin rằng mã thấp là lựa chọn phát triển tốt nhất để tự động hóa quy trình kinh doanh và giảm bớt các quy trình thủ công. Cụ thể hơn, các công ty đã học cách chuyển quy trình thủ công sang công nghệ giúp tiếp tục hoạt động kinh doanh của họ trong thời kỳ đại dịch. Để tự động hóa quy trình kinh doanh, các công ty sẽ áp dụng công nghệ mã thấp để loại bỏ rủi ro trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Ví dụ về công nghệ không mã

Không mã đã trở nên phổ biến rộng rãi do các giải pháp phát triển nhanh hơn. Nhiều ngành công nghiệp đang sử dụng mã thấp để số hóa các hoạt động kinh doanh của họ. Hãy cùng điểm qua những ngành công nghiệp nổi tiếng nhất áp dụng công nghệ này:

Ngành tài chính

Ngành tài chính đang triển khai công nghệ mã thấp để phát triển ứng dụng nhanh chóng. Công nghệ mới nổi này cho phép phát triển ứng dụng với chi phí thấp và giảm thời gian với việc xử lý dữ liệu từ cả hai hướng.

Ngành hậu cần

Ngành công nghiệp hậu cần đang ở mức cao sau khi áp dụng các ứng dụng mã thấp. Các ứng dụng mã thấp dành cho hậu cần này cung cấp khả năng quản lý hàng tồn kho, quét giá thông qua mã vạch và cập nhật giao hàng.

Ngành sản xuất

Ngành sản xuất quản lý hoạt động của mình thông qua các ứng dụng, bao gồm quản lý đơn hàng, đảm bảo chất lượng và lập hóa đơn. Về mặt này, mã thấp đã giúp ngành sản xuất tăng doanh số bán hàng với đầy đủ các tính năng chính thức.

Ngành bán lẻ

Ngành công nghiệp bán lẻ phát triển mạnh mẽ với việc quản lý hàng tồn kho phù hợp. Về vấn đề này, các ứng dụng mã thấp đang cải thiện khoảng không quảng cáo bằng cách giảm thời gian phân loại, đếm và báo cáo.

Sự kết luận

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ phát triển ứng dụng đã thúc đẩy mã thấp để tối ưu hóa chi phí và thời gian. Sự phổ biến của công nghệ mã thấp là do áp lực lên các nhóm CNTT trong việc cung cấp các ứng dụng trong thời gian ngắn. Do đó, việc triển khai mã thấp giúp các nhóm CNTT cung cấp các giải pháp kinh doanh nhanh hơn và rẻ hơn. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rõ về tầm quan trọng của công nghệ mã thấp trong lĩnh vực CNTT để cải tiến ngành kinh doanh thông qua phát triển ứng dụng nhanh chóng. Để phát triển ứng dụng với mã thấp, chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster để có các giải pháp nhanh hơn và rẻ hơn với kiến thức mã hạn chế.