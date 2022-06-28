Yaratılışı hakkında sadece belirsiz bir fikirle bir proje üzerinde çalışmaya başlamak, sadece prosedürü karmaşıklaştıracaktır. Aynı durum site haritaları ve tel çerçeve oluşturma için de geçerlidir. Hedefi belirledikten ve işletmenizin kapsamını analiz ettikten sonra, web siteniz için bir site haritası ve bir tel kafes oluşturmanız gerekir. Sitenin organizasyonu ve içerik oluşturma stratejisi hakkında size bir rehber vermeniz yeterli olacaktır. Web siteniz için nasıl bir site haritası oluşturacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu makalede, bir site haritası ve tel çerçeve oluşturmanın en iyi yollarını, web tasarım sürecini, web tasarımının dört aşamasını ve site haritaları ile tel çerçeveler arasındaki farkı açıklayacağız.

Site haritası oluşturmaya başlayalım:

Site haritası oluşturma:

Site haritanızın tasarımını iş ihtiyaçlarınıza göre çok sayıda farklı şekilde seçebilirsiniz. Başka bir deyişle, site haritası, bilgileri hedef kitlenize iletmek istediğiniz şekilde net bir şekilde iletebilir. Bilgilerle birlikte bir site haritası oluşturmanın üç yolu vardır. Her biri müşterilerinizle iletişim kurmada en iyisidir.

Liste

Liste, sıralı veya sırasız olabilen basit bir yapıdır. Hiyerarşiyi temsil etmek için yuvalamayı kullanır. İşte bir liste site haritası örneği:

dizin

İnternet sitesi

geliştiriciler

tasarımcılar

editörler

müşteriler

Ziyaretçi

İçerik

hiyerarşi

karmaşık

Çevrimiçi iş

Liste, sayfa konularını ve göreli hiyerarşiyi temsil etmek için mükemmeldir. Hepsi eşit düzeyde prestij kazandığı için Geliştirici, Düzenleyici ve Müşteriler sayfalarını anında ziyaret edebilirsiniz.

yatay diyagram

Hillary Pitt'in web sitesi, site haritasının en popüler düzenini sunar. Sayfaların yönünü belirterek liste şeklinde site görünürlüğünü artırır. Ayrıca, hiyerarşiyi iletmek ve siteyi istemcilere yönlendirmek için daha kullanışlı bir araçtır. Pitts'in sitesi, site sayfalarının kapsamlı bir envanterini sunmayan bir e-ticaret mağazasıdır. Bir veya bin farklı ürün sayfası olabilir. Ürün sayfaları neredeyse dinamik şablonlarla kontrol ediliyor. Ürün indeksinden ürün detayına kadar olan akış, üründen ürüne farklılık gösterecektir. Paydaşlarınızı bu süreçte nerede olduğunuzu net bir şekilde tanımlamanız gerekiyor.

dikey diyagram

Dikey diyagram, soldan sağa akış ilerleyemediği için yan tarafında listelenen yatay bir diyagramdır. Dikey düzenler, daha kesin bir site alanının düzeni gibi organize edilmiş daha fazla bilgiyi haritalamak için en kullanışlıdır.

Site haritası oluşturma araçları:

Metin düzenleme, kutular ve ok özellikleri sunan herhangi bir tasarım aracı, işi tamamlamanıza yardımcı olabilir.

Uygulama Yöneticisi

aks

kaygan plan

Yukarıda, site haritası oluşturmayı destekleyen birkaç araç bulunmaktadır. Daha hızlı ve daha ucuz site haritaları oluşturmak için AppMaster'ı denemenizi öneririz.

Web tasarımında tel çerçeveleme nedir?

Site haritaları oluşturma konusunda net olduğunuzu umuyoruz. Tel çerçeveleri anlamak için daha derine inelim. Bir site haritası, tüm web siteniz için bir plan gibi çalışır, ancak bir tel çerçeve, tek bir sayfa veya sayfa grubu için planı gösterir. Bu yüksek seviyeli tel çerçevedeki tek bir sayfayı geliştirmek için site haritanızı alır ve yakınlaştırırsınız. Site haritası gibi, bir tel çerçeve de hiyerarşiyi harika bir şekilde yakalar. Ancak bu hiyerarşi tek bir sayfayla sınırlıdır ve sayfayı aşağı kaydırırken içeriğin karşılaştırmalı önemini açıklar.

Tel çerçeveler, çeşitli özveri seviyelerinde olabilir. Bazı tel çerçeveler, son metin stilleri, boyutlandırma ve örnekleme fotoğrafları ile oluşturulan nihai tasarım olabilir. Diğerleri, içeriğin uygun şekilde görüneceği bir monokrom kutu koleksiyonu ekleyerek çok daha sistematiktir. Etkili tel kafes oluşturmak için araçlar:

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Web tasarım süreci nedir?

Web tasarımcıları genellikle web tasarım sürecini karmaşık ve teknik olarak düşünür; örneğin kod kullanmak, tel kafes eklemek veya içerik yönetimi gibi. Ancak harika tasarım, göz alıcı görseller yüklemek veya sosyal medya düğmesini entegre etmekle ilgili değildir. Harika tasarım, otokratik ve emredici bir yaklaşımla bir web sitesi geliştirme sürecini takip ediyor.

İyi tasarlanmış web siteleri estetikten çok daha fazlasını sunar. Farklı oklar, metin, görseller ve navigasyonlar ekleyerek ziyaretçilerin öğeyi, firmayı ve ticari markayı anlamalarını sağlarlar. Bu, sitenizin her bileşeninin belirli bir hedefi olması gerektiği anlamına gelir. Fakat bu dengeli segment sentezini nasıl başarıyorsunuz? Kapsamlı ve entegre bir web tasarım süreciyle, yalnızca yedi adım gerektiren iyi tasarlanmış bir web sitesini sonuçlandırabilirsiniz.

1. Hedef belirleme: Bu ilk aşamada, içerik oluşturucunun müşteri ile iletişim yoluyla web sitesi tasarımının nihai hedefini tanıması gerekir. Web sitesi tasarımının temel konseptini analiz etmek için sorular sorun.

2. Kapsam ölçümü: Hedefi belirledikten sonra proje kapsamını ölçmeniz gerekir. Site hedefini gerçekleştirmek için tanımlanmış özelliklere sahip kaç sayfa gerektiği ve bunu tasarlamak için gereken süre.

3. Site Haritası ve tel çerçevenin oluşturulması: Site Haritası, iyi tasarlanmış herhangi bir web sitesi için bir temel görevi görür. Web tasarımcılarına web sitesi mimarisinin net bir resmini sunar ve farklı sayfalar ve içerik özellikleri arasındaki ilişkileri tanımlar. Ayrıca tel kafes, sitenin sonunda nasıl görüneceği konusunda bir dizin görevi görür.

4. İçerik yönetimi: İçerik yönetimi, web sitesi oluşturmada hayati öneme sahiptir. Ziyaretçilerin sitenin gerekli hedeflerine ulaşmasını sağlar. Hem içeriğin kendisinden hem de sunulma biçiminden etkilenebilir.

5. Görsel bileşenler: Görsel öğeler tıklamaları, dikkati ve parayı artırmaya yardımcı olur. Illustrator, Photoshop, stil döşemeleri, eleman kolajları ve ruh hali panoları gibi yazılımlar bu süreci destekleyebilir.

6. Test Etme: Sitenin tüm görselleri ve içeriği tamamlandıktan sonra teste hazırsınız.

W3C Bağlantı Denetleyicisi

SEO Örümcek

Yukarıdaki test araçları, testlerin yürütülmesine yardımcı olabilir.

7. Başlatma: Her şey yolunda gittikten sonra, site lansmanınızı planlamanız ve yürütmeniz gerekir. Hem başlatma zamanlamasını hem de iletişim taktiklerini göz önünde bulundurmalısınız.

Web tasarımının dört aşaması nelerdir?

Günümüzde web sitesi oluşturma, geçmişte olduğu gibi karmaşık değildir. Modern araçları ve teknolojileri kullanarak, kodlama konusunda uzman olmadan harika bir web sitesi tasarlayabilirsiniz.

En iyi sonuçları elde etmek için her adımı planlamalı ve istediğiniz gibi göründüğünüzden emin olmalısınız. Web geliştiricileri genellikle prosedürü dört farklı aşamaya böler. Bu, işleri sistemli tutmanızı sağlar ve ayrıca sitenizi uygun şekilde oluşturmanıza izin verir, böylece her şey harika görünür.

Sadece bekle; Bu makalede, web sitesi tasarımının dört ana aşamasını keşfedeceksiniz.

Aşama 1: Web sitesi düzeni

Sitenin genel düzeni, temeliniz olarak işlev görür. Burada alan adınızı seçip kaydetmeniz gerekiyor. En iyi web barındırma hizmetini seçmek başka bir önemli görevdir. Bir web sitesi oluşturma aracı platformu seçin ve sitenizin düzenini planlayın.

2. Aşama: İçerik oluşturma

Teknik olarak 2. aşama asla bitmez. Her zaman yeni içerik oluşturmaya ve içeriğinizin SEO optimizasyonunu yönetmeye çalışmanız gerekir. Ziyaretçilerin sitenin gerekli hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Aşama 3: Multimedya ayarı

Doğru renkleri ve görselleri tercih etmek, ziyaretçinin sitenizde kalma isteğini etkiler, bu nedenle bu aşamayı uygun hale getirmek için uygun zaman ayırın.

4. Aşama: Siteyi başlatın

İlk üç aşamada işleri istediğiniz gibi yönettikten sonra, web sitenizi herkese açık hale getirmenin zamanı geldi.

Site Haritası ve Tel Çerçeve Arasındaki Fark

Site haritası ve tel çerçeve, bir web sitesinin düzenine atıfta bulunur, ancak bunlar çok farklıdır. Tel çerçeve, sitenizin bir çerçevesinin tamamlandığında nasıl görüneceği gibidir. Bir tel çerçeveden farklı olarak, site haritası, web sitenizin bilgi düzenini sunan web sitenizin yol haritasıdır.

Bir site haritası, o web sitesinin tüm ana bölümlerini temsil eden sitenin bir planı gibidir. Örneğin, içindekiler tablosu sitede gezinmeyi kolaylaştırır. Site haritası, arama motorları tarafından daha hızlı dizine eklenmek için bağlanan web sayfalarının bir listesinden oluşur. Tıpkı sitenizin hangi sayfaların nereye gittiğini gösteren bir akış şeması gibidir. Öte yandan, tel kafes, tamamlandığında her sayfanın nasıl görüneceğine dair bir görünüm sağlayan tek bir sayfa düzeninin temsilcisi gibidir. Bir tel kafes çoğunlukla kutulardan ve çizgilerden oluşur.

Çözüm

Site haritaları ve tel çerçeveler arasındaki fark konusunda net olduğunuzu umarız. Nihai kılavuzumuzu inceledikten sonra, web tasarım sürecini, site haritası oluşturmayı ve tel çerçeve oluşturma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Web sitenizin estetik temsili için içerik navigasyonu ve tel çerçeveler için site haritaları oluşturmak için AppMaster'ı denemenizi öneririz.