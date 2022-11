Siete alla ricerca di un database chiave-valore semplice ma affidabile per memorizzare i vostri dati? Se sì, questo articolo è per voi. Diversi database popolari e disponibili sul mercato pretendono molto più di quanto meritino. Quindi, di chi fidarsi? Ebbene, Redis è uno dei database più popolari e affidabili, grazie alla memoria integrata, alla capacità di gestire dati geospaziali su larga scala, in tempo reale e a una maggiore velocità. Redis offre un server di strutture dati, utilizzato come database a valore-chiave ed efficace nella gestione della cache e nel funzionamento come broker di messaggi. Tutti i tipi di gestione dei dati non sono un problema per Redis. Scopriamo informazioni approfondite su questo database chiave-valore Redis.

Che cos'è un database chiave-valore?

Un database NoSQL specifico è chiamato database a valore-chiave, comunemente chiamato key-value store. Un database key-value o key-value store utilizza una semplice stringa o una singola chiave o un insieme di chiavi / chiavi di cancellazione / chiavi multiple per accedere ai valori associati, a differenza dei precedenti database NoSQL relazionali che mantenevano le strutture di dati servite in tabelle e colonne predefinite. I valori sono chiamati collettivamente coppie chiave-valore. Questi valori possono spaziare da oggetti specifici con diversi valori annidati a semplici tipi di dati stringa come testi o numeri interi. Ogni semplice chiave stringa è un numero di designazione particolare che si coordina con un affare o una posizione in cui vengono mantenuti i dati.

Quando utilizzare un database chiave-valore

La vostra applicazione può essere volatile se deve gestire un gran numero di piccole letture e scritture continue. L'accesso ai database a valore-chiave è rapido e in-memorizzato. Memorizzazione di pagine web con l'URL come chiave e la pagina web come valore; memorizzazione di dati fondamentali, come le informazioni sui clienti; conservazione del contenuto dei carrelli della spesa, delle categorie di prodotti e delle informazioni sui prodotti di e-commerce. Per programmi che non necessitano di aggiornamenti frequenti o di supporto per query sofisticate.

Casi d'uso dei database chiave-valore

Carrello della spesa

Serve come sito web di e-commerce o negozio online a valore-chiave che può acquisire miliardi di ordini in una frazione di secondo, in particolare quando la stagione delle vacanze è dietro l'angolo, ottima per lo shopping. Grazie all'elaborazione e all'archiviazione distribuita, i database a valori-chiave possono scalare per supportare milioni di utenti simultanei e volumi straordinariamente elevati di cambiamenti di stato. La ridondanza già presente nei database a valori-chiave può gestire la perdita di nodi di archiviazione.

Archivio delle sessioni

Quando un utente si collega, un programma orientato alla sessione, come ad esempio un'applicazione web, avvia una sessione che dura fino a quando l'utente esistente non si scollega dall'archivio di valori-chiave o dai database di valori-chiave, fino a quando il tempo di accesso non viene prolungato fino alla scadenza della sessione. Durante questo periodo, il programma conserva tutte le informazioni relative alla sessione in un database NoSQL o nella memoria principale. Alcuni esempi di dati di sessione sono i dettagli del profilo dell'utente, la messaggistica, i dati e i temi personalizzati, le raccomandazioni, le promozioni mirate e gli sconti. Esiste un identificatore specifico per ogni sessione utente. Gli archivi rapidi a valore-chiave sono più adatti ai tipi di dati di sessione, perché non vengono mai interrogati da qualcosa di diverso dalla chiave primaria, dalle chiavi di cancellazione, dalle chiavi multiple o da una semplice stringa. In generale, i database a valore-chiave possono avere un overhead per pagina inferiore a quello dei database relazionali.

Che cos'è Redis?

Remote Dictionary Server, o Redis, è un database chiave-valore veloce, accessibile e in memoria. Salvatore Sanfilippo, il creatore del server Redis, intendeva aumentare la scalabilità della sua azienda italiana, ed è così che è nato il progetto. Da lì ha creato un'istanza di Redis, un database NoSQL, una cache, un broker di messaggi, chiavi di cancellazione, chiavi multiple e una coda che è ora in uso.

Redis L'istanza ha tassi di risposta inferiori a un millisecondo, consentendo milioni di interrogazioni al secondo per applicazioni in tempo reale in settori quali i giochi, l'ad tech, i servizi finanziari, l'assistenza sanitaria e l'IoT. I database a valore-chiave di Redis sono stati classificati come uno dei più amati da Stack Overflow per più di cinque anni, rendendolo uno dei motori open-source più apprezzati oggi. Redis Il server è un'opzione eccellente per il caching, i giochi, la raccolta di dati analitici, la gestione delle sessioni, le classifiche, le chat/videochiamate, le applicazioni geospaziali, il ride-hailing, lo streaming video e le applicazioni per i pub, grazie alla sua immediata e rapida implementazione.

Per l'esecuzione dell'istanza Redis, AWS fornisce due servizi interamente gestiti. Redis key-value database o key-value store sono servizi di database in-memory compatibili e affidabili con prestazioni fulminee è Amazon MemoryDB per Redis server. Con una latenza di microsecondi, il servizio di caching completamente gestito Amazon ElastiCache per Redis velocizza l'accesso ai dati dai database primari e dai data store. Inoltre, ElastiCache supporta Memcached, un altro motore di caching open-source molto apprezzato.

Redis è un buon database?

Redis Il database a valori chiave o key-value store è stato inizialmente progettato come database di cache, ma in seguito si è trasformato in database centrale. Redis server è un database primario comunemente utilizzato nelle applicazioni moderne. La maggior parte dei fornitori del servizio Redis supporta l'istanza Redis come custode dei dati e gestore della cache, ma non come database principale. Oltre a utilizzare il server Redis, è necessario anche un altro database, come DynamoDB. Ciò aumenta la complessità, riduce i tempi di risposta e impedisce di utilizzare appieno l'istanza Redis.

Redis Il server Redis è un database per vari volumi di dati, da megabyte - MB a terabyte - TB di dati, che possono essere elaborati e archiviati. Combinando le funzionalità di Redis come database principale e cache in-memory in un unico sistema con Redis Enterprise, si possono eliminare le complicazioni e i tempi di risposta derivanti dall'esecuzione di due approcci distinti. Inoltre, Redis può essere utilizzato come database principale che supporta diversi modelli, consentendo di costruire applicazioni contemporanee e microservizi basati su intervalli di tempo ridotti.

Utilizzate le funzionalità native di Redis Enterprise (moduli) per sostituire la necessità di diverse opzioni di cache e database, come ad esempio:

Redis istanza JSON, memorizzazione di documenti JSON e flussi per la raccolta e la diffusione dei dati

istanza JSON, memorizzazione di documenti JSON e flussi per la raccolta e la diffusione dei dati Per indici aggiuntivi, utilizzare RediSearch

Complessità della relazione con RedisGraph

RedisTimeSeries per il monitoraggio delle applicazioni

per il monitoraggio delle applicazioni RedisBloom per classifiche, giochi e rilevamento di frodi

per classifiche, giochi e rilevamento di frodi RedisAI per l'inferenza e l'archiviazione immediata di funzionalità AI

per l'inferenza e l'archiviazione immediata di funzionalità AI Utilizzate il clustering aziendale, l'autoscaling e Geo-Distribution che è Active-Active per trarre vantaggio da quanto sopra menzionato.

Quanto è veloce Redis?

Redis è uno strumento di valutazione abbastanza veloce che sarebbe bello avere. Per sapere quanto velocemente si muove l'istanza di Redis. In secondo luogo, Redis richiede alcuni tipi di dati di esperienza della piattaforma che possono essere utilizzati per valutare l'entità delle prestazioni di Redis. Redis offre fortunatamente uno strumento di questo tipo e alcune informazioni sull'esperienza per i sistemi hardware più diffusi.

Redis Le prestazioni possono essere valutate utilizzando il benchmark Redis. La linea di comando può determinare il funzionamento di specifici comandi di Redis in modalità pipeline, in modalità normale e sotto varie pressioni.

Redis si comporta in modo eccezionale. Il livello di carico massimo e i livelli di consumo dei tempi di set e get per un sistema di database a valore-chiave sono solitamente inferiori al millisecondo. L'efficacia delle operazioni di Redis può essere aumentata utilizzando le pipeline.

I fattori che hanno reso veloce l'istanza di Redis sono i seguenti:

Memoria

Redis è un database NoSQL in-memory. Quindi c'è una restrizione a RAM. Pertanto, Redis impiega una politica di eviction definita per causare l'out-of-memory o l'eviction dei dati quando i dati di memoria sono esauriti.

Connessioni

Ogni azione che un'applicazione client invia a Redis avviene in un contesto di connessione. Che sia a causa del sistema operativo, della configurazione di Redis o di un piano del fornitore di servizi, il numero massimo di connessioni al server Redis è sempre limitato. Una nuova applicazione client o una sessione esecutiva dovrebbe essere sempre in grado di connettersi se le risorse libere disponibili sono sufficienti.

Cache

Il programma deve accedere ai contenuti salvati per far funzionare al meglio la cache.

Evacuazioni

Se il rapporto di hit della cache scende al di sotto di una certa soglia, può indicare che è stata attivata l'eviction, rimuovendo i dati da Redis e portando a miss della cache.

Oggetti scaduti

Forse gli oggetti della cache non sono scaduti, poiché l'eviction è iniziata quando la memoria di Redis era bassa.

Redis è migliore di MongoDB?

Proviamo a rispondere al dibattito Redis vs. MongoDB. Non esiste una soluzione valida per tutte le situazioni. Pertanto, la scelta deve essere fatta alla luce delle esigenze aziendali, dei vincoli finanziari e di altri fattori indicati di seguito. I criteri principali utilizzati nel confronto tra Redis e MongoDB sono i seguenti:

Caratteristiche

Redis MongoDB include funzionalità come la durabilità, la cache e la correzione dei crash senza problemi, mentre ha funzionalità di map-reduce e di aggregazione dei dati.

include funzionalità come la durabilità, la cache e la correzione dei crash senza problemi, mentre ha funzionalità di map-reduce e di aggregazione dei dati. Il controllo della contabilità tramite i ruoli è disponibile con MongoDB , mentre non lo è con Redis .

Prestazioni

Rispetto a MongoDB , l'istanza Redis è più adatta a gestire carichi di lavoro pesanti. Redis utilizza una stringa semplice, un singolo core ed è a thread singolo.

, l'istanza è più adatta a gestire carichi di lavoro pesanti. utilizza una stringa semplice, un singolo core ed è a thread singolo. Redis Pertanto, supera MongoDB marginalmente in termini di prestazioni. Una volta che CPU lo vincola, MongoDB è anche noto per rispondere lentamente.

Scalabilità

Rispetto a Redis , MongoDB offre un supporto superiore per il fattore scalabilità. MongoDB ottimizza le funzionalità di RAM sulle piattaforme fisiche, ma Redis limita il consumo di RAM.

, offre un supporto superiore per il fattore scalabilità. ottimizza le funzionalità di sulle piattaforme fisiche, ma limita il consumo di RAM. Sebbene Redis abbia molte funzioni periferiche, la scalabilità è più semplice con MongoDB .

Supporto della piattaforma

Un server per le strutture di dati in-memory è Redis .; funziona con i message broker e consente la cache. Con l'aiuto di client Java, fornisce il supporto per la cache di primavera.

.; funziona con i message broker e consente la cache. Con l'aiuto di client Java, fornisce il supporto per la cache di primavera. Il database NoSQL indipendente dalla piattaforma MongoDB dispone di connettori BI per l'analisi, di supporto per i dati Spring e di un'interfaccia interattiva Redis per le query tramite riga di comando.

Architettura del database

Redis Il server e il client Redis sono entrambi componenti dell'architettura del database Redis. I dati sono conservati in memoria dal server Redis .

Il server e il client sono entrambi componenti dell'architettura del database Redis. I dati sono conservati in memoria dal server . Un database NoSQL focalizzato sui documenti è MongoDB . Gli strumenti per l'inserimento e l'estrazione di dati binari, per l'approccio alla sicurezza e ai dati caratteristici e per la costruzione di sistemi distribuiti, GridFS , e MongoDB Compass, sono tutte porzioni della struttura del database NoSQL.

Supporto per i linguaggi di programmazione

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis e altri linguaggi di programmazione sono supportati dall'istanza .

e altri linguaggi di programmazione sono supportati dall'istanza . C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk , ecc. sono solo alcuni dei linguaggi di programmazione supportati da MongoDB .

Supporto per la replica

Redis supporta la replica Master-Master e Master-Slave.

supporta la replica Master-Master e Master-Slave. MongoDB supporta la replica Master-Slave.

Sicurezza

Prima di implementare i comandi di Redis , è necessario attenersi a solidi protocolli di autenticazione. Tuttavia, richiede solo un'autenticazione semplice basata su password per garantire l'accesso agli utenti, il che potrebbe compromettere la sicurezza.

, è necessario attenersi a solidi protocolli di autenticazione. Tuttavia, richiede solo un'autenticazione semplice basata su password per garantire l'accesso agli utenti, il che potrebbe compromettere la sicurezza. La sicurezza è un aspetto che MongoDB prende sul serio. Utilizza tipi di dati criptati Redis e procedure di autenticazione per verificare l'utente. La possibilità di specificare l'accesso e il comando in MongoDB consente agli utenti di assegnare gli account in base alle responsabilità del ruolo, migliorando la sicurezza.

Supporto alla documentazione

È possibile ottenere documenti tecnici, istruzioni e supporto alla programmazione per i database chiave-valore di Redis .

. È possibile trovare documenti tecnici e il manuale esteso per MongoDB .

Prezzo

Il prezzo di Enterprise Cloud di Redis varia a seconda della quantità di dati Redis da memorizzare. Le licenze si basano su un sistema di abbonamento: l'opzione Basic gratuita di Redis. I prezzi per le versioni superiori partono da un canone mensile di 7 dollari .

da memorizzare. Le licenze si basano su un sistema di abbonamento: l'opzione Basic gratuita di Redis. I prezzi per le versioni superiori partono da un canone mensile di . Anche il piano Basic per MongoDB è gratuito. L'aggiunta di un'altra licenza commerciale costerebbe 57 dollari al mese.

In breve

Dopo aver parlato di Redis - database a valore-chiave, di tutti i tipi di dati fondamentali Redis utilizzati nei database a valore-chiave Redis e dei comandi standard Redis utilizzati per la loro gestione. È necessario avere una conoscenza relativamente adeguata dei Redis database chiave-valore e si può iniziare a utilizzare Redis per uso personale e aziendale. In sintesi, i database a valori-chiave di Redis contribuiscono positivamente alle ottimizzazioni autentiche e sistematiche grazie alle loro caratteristiche essenziali e agli utenti generali per le strutture di dati, l'archiviazione sul server e la cache. È possibile seguire la documentazione online disponibile sul sito Redis che illustra ulteriori informazioni sulla piattaforma.

Allo stesso modo, una volta iniziato il suo utilizzo, è possibile esplorarla ulteriormente con ulteriori componenti avanzati come transazioni, pipeline, ecc. e molto altro ancora. Queste caratteristiche avanzate, tuttavia, non sono solitamente utilizzate nell'interfaccia a riga di comando dei consumatori di database chiave-valore di Redis, ma sono più generalmente utilizzate nelle diverse applicazioni create con la codifica attraverso vari linguaggi di programmazione.

Non solo per le applicazioni realizzate con la codifica, ma anche per le applicazioni sviluppate utilizzando una piattaforma come . no-code piattaforma come AppMaster. AppMaster è una piattaforma di sviluppo di applicazionino-code che consente di creare applicazioni web e mobili con un'interfaccia semplice. drag-and-drop interfaccia.

AppMaster dispone di un modulo Redis. Gli sviluppatori possono utilizzare una connessione chiave-valore a qualsiasi database Redis per la sincronizzazione tra microservizi e nei casi in cui si utilizza il bilanciamento websocket.