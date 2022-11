Bent u op zoek naar een eenvoudige maar betrouwbare key-value database om uw gegevens in op te slaan? Zo JA, dan is dit artikel voor u. Verschillende populaire en beschikbare databases op de markt claimen veel meer dan ze verdienen. Dus, wie te vertrouwen? Wel, Redis is een van de meest populaire en betrouwbare databases met ingebouwd geheugen, zijn snelle, kosteneffectieve mogelijkheid om geospatiale gegevens op grotere schaal, real-time en met verhoogde snelheid op te slaan. Redis biedt een server voor gegevensstructuren, gebruikt als een key-value database en effectief in het beheren van cache en het werken als message broker. Allerlei soorten gegevensbeheer zijn geen probleem voor Redis. Laten we ons verdiepen in deze key-value database Redis.

Wat is een key-value database?

Een specifieke NoSQL database wordt een key-value database genoemd, meestal aangeduid als key-value store. Een key-value database of key-value store gebruikt een eenvoudige string of enkele sleutel of een set sleutels / wis sleutels / meerdere sleutels om toegang te krijgen tot geassocieerde waarden, in tegenstelling tot eerdere relationele NoSQL-databases die gegevensstructuren bedienden in vooraf gedefinieerde tabellen en kolommen. Zij worden gezamenlijk sleutel-waarde paren genoemd. Deze waarden kunnen variëren van specifieke objecten met verschillende geneste waarden tot eenvoudige string-datatypes zoals teksten of gehele getallen. Elke eenvoudige string-sleutel is een bepaald aanwijzingsnummer dat overeenkomt met een overeenkomst of een locatie waar gegevens worden bijgehouden.

Wanneer een key-value database gebruiken

Uw toepassing kan vluchtig zijn als zij een groot aantal kleine continue lees- en schrijfbewerkingen moet beheren. Toegang tot key-value databases is snel en in-memory. Het opslaan van webpagina's met de URL als sleutel en de webpagina als waarde; het opslaan van fundamentele gegevens, zoals klantinformatie; het bewaren van de inhoud van winkelwagentjes, productcategorieën en e-commerce productinformatie. Voor programma's die geen frequente updates of ondersteuning voor geavanceerde zoekopdrachten nodig hebben.

Gebruikscases voor key-value databases

Winkelwagentje

Het dient als een e-commerce website of online key-value store die in een fractie van een seconde miljarden bestellingen kan binnenhalen, vooral wanneer het vakantieseizoen voor de deur staat, wat uitstekend is om te winkelen. Door gedistribueerde verwerking en opslag kunnen key-value databases schalen om miljoenen gelijktijdige gebruikers en buitengewoon hoge volumes van toestandsveranderingen te ondersteunen. De reeds in key-value databases aanwezige redundantie kan het verlies van opslagknooppunten opvangen.

Sessieopslag

Wanneer een gebruiker inlogt, wordt een sessie gestart door een sessie-georiënteerd programma, zoals een webapplicatie, die duurt tot de bestaande gebruiker uitlogt uit de key-value store of key-value databases totdat de inlogtijd wordt verlengd tot de sessie verloopt. Gedurende deze tijd bewaart het programma alle sessiegerelateerde informatie in een NoSQL database of het hoofdgeheugen. Enkele voorbeelden van soorten sessiegegevens zijn gebruikersprofielgegevens, berichten, gepersonaliseerde gegevens en thema's, aanbevelingen, gerichte promoties en kortingen. Er is een specifieke identificatiecode voor elke gebruikerssessie. Snelle key-value stores zijn beter geschikt voor soorten sessiegegevens, omdat ze nooit worden bevraagd door iets anders dan de primaire sleutel/verwijderingssleutels/meervoudige sleutels of een eenvoudige string. In het algemeen kunnen key-value databases een lagere overhead per pagina hebben dan relationele databases.

Wat is Redis?

Remote Dictionary Server, of Redis, is een snelle, toegankelijke, in-memory key-value database. Salvatore Sanfilippo, de maker van de Redis server, wilde de schaalbaarheid van zijn Italiaanse bedrijf vergroten en zo is het project begonnen. Van daaruit creëerde hij een Redis instance, een NoSQL database, cache, message broker, delete keys, multiple keys en queue die nu in gebruik is.

Redis instance heeft responssnelheden van minder dan één milliseconde, waardoor miljoenen queries per seconde mogelijk zijn voor realtime toepassingen in sectoren als gaming, ad tech, financiële diensten, gezondheidszorg en IoT. Redis key-value databases zijn al meer dan vijf jaar gerangschikt als een van de meest geliefde per Stack Overflow, waardoor het een van de meest geliefde open-source engines van dit moment is. Redis server is een uitstekende optie voor caching, gaming, het verzamelen van analytics, sessiebeheer, leaderboards, chatten/video bellen, geospatiale, ride-hailing, video streaming, en pub apps vanwege de onmiddellijke en snelle uitvoering.

Voor het uitvoeren van de Redis instance biedt AWS twee volledig beheerde diensten. Redis key-value databases of key-value stores zijn compatibele, betrouwbare, in-memory database diensten met bliksemsnelle prestaties is Amazon MemoryDB voor Redis server. Met een latentie van microseconden versnelt de volledig beheerde cachingdienst Amazon ElastiCache voor Redis de gegevenstoegang vanuit primaire databases en data stores. Daarnaast ondersteunt ElastiCache Memcached, een andere populaire open-source caching engine.

Is Redis goed als database?

Redis key-value database of key-value store was aanvankelijk ontworpen als cache-database, maar is later getransformeerd tot centrale database. Redis server is een veel gebruikte primaire database in moderne toepassingen. De meeste aanbieders van Redis service ondersteunen Redis instance als gegevenshouder en cache-beheerder, maar niet als hoofddatabase. Naast het gebruik van de Redis server is ook een andere database nodig, zoals DynamoDB. Dat verhoogt de complexiteit, vermindert de reactietijd en weerhoudt u ervan de Redis instance volledig te benutten.

Redis server is een database voor verschillende gegevensvolumes, van megabytes - MB tot terabytes - TB aan gegevens, die verwerkt en opgeslagen kunnen worden. Door de mogelijkheden van Redis als hoofddatabase en in-memory cache te combineren in één systeem met Redis Enterprise, kunt u de complicaties en reactietijd van het draaien van twee verschillende benaderingen wegnemen. Bovendien kan Redis worden gebruikt als een primaire database die verschillende modellen ondersteunt, zodat u hedendaagse apps en microservice-gebaseerde constructies met een laag tijdsinterval kunt bouwen.

Gebruik Redis Enterprise's native functionaliteit (modules) om de behoefte aan verschillende cache-opties en databases te vervangen, zoals:

Redis instance JSON, opslag van JSON-documenten en streams voor het verzamelen en verspreiden van gegevens.

instance JSON, opslag van JSON-documenten en streams voor het verzamelen en verspreiden van gegevens. Gebruik voor extra indexen RediSearch

Relatiecomplexiteit met RedisGraph

RedisTimeSeries voor het bewaken van toepassingen

voor het bewaken van toepassingen RedisBloom voor leaderboards, gaming en fraudedetectie

voor leaderboards, gaming en fraudedetectie RedisAI voor inferenties en onmiddellijke opslag van AI-kenmerken

voor inferenties en onmiddellijke opslag van AI-kenmerken Maak gebruik van bedrijfsclustering, auto-scaling en Geo-Distribution dat is Active-Active om voordeel te halen uit de bovengenoemde.

Hoe snel is Redis?

Redis is een vrij snel evaluatie-instrument dat geweldig zou zijn om te hebben. Om te weten hoe snel de Redis instance beweegt. Ten tweede, Redis vereist enkele platform ervaring datatypes die kunnen worden gebruikt om de omvang van de prestaties van Redis te meten. Redis, biedt gelukkig zo'n tool en wat ervaringsinformatie voor veelgebruikte hardwaresystemen.

Redis De prestaties kunnen worden beoordeeld met de Redis benchmark. De commandoregel kan bepalen hoe goed specifieke Redis commando's werken in pipeline modus, normale modus en onder verschillende druk.

Redis presteert uitzonderlijk goed. Het maximale belastingsniveau en het verbruik van set- en get time voor een key-value database systeem zijn meestal sub-miliseconden. De effectiviteit van Redis operaties kan worden verhoogd door gebruik te maken van pipelines.

Bekijk de volgende factoren die Redis instance snel hebben gemaakt:

Geheugen

Redis is een in-memory NoSQL database. Vandaar dat er een RAM beperking is. Daarom maakt Redis gebruik van een gedefinieerd uitzettingsbeleid om ofwel out-of-memory of data eviction te veroorzaken wanneer de geheugenopslaggegevens uitgeput zijn.

Verbindingen

Elke actie die een clienttoepassing naar Redis stuurt, vindt plaats binnen een verbindingscontext. Of het nu komt door uw besturingssysteem, de opzet van Redis of het plan van een serviceprovider, het maximum aantal verbindingen naar de Redis server is altijd beperkt. Een nieuwe applicatieclient of uitvoerende sessie zou altijd moeten kunnen verbinden als er voldoende vrije bronnen beschikbaar zijn.

Cache

Het programma moet toegang hebben tot de opgeslagen inhoud om de cache optimaal te laten werken.

Uitzettingen

Als uw cache hit ratio onder een bepaalde drempel komt, kan dit erop wijzen dat de uitzetting is getriggerd, waardoor gegevens van Redis worden verwijderd en cache misses ontstaan.

Verlopen objecten

Misschien zijn de cache objecten niet verlopen omdat de uitzetting is gestart toen het geheugen van Redis laag was.

Is Redis beter dan MongoDB?

Laten we proberen te reageren op het Redis vs. MongoDB debat. Geen enkele oplossing is van toepassing op alle situaties. De keuze moet dus worden gemaakt in het licht van de zakelijke behoeften, financiële beperkingen en andere factoren die hieronder worden aangegeven. De belangrijkste criteria voor de vergelijking tussen Redis en MongoDB zijn de volgende:

Kenmerken

Redis omvat mogelijkheden zoals duurzaamheid, caching en probleemloze crashfixing, terwijl MongoDB beschikt over functies voor map-reduce en aggregatie van gegevens.

omvat mogelijkheden zoals duurzaamheid, caching en probleemloze crashfixing, terwijl beschikt over functies voor map-reduce en aggregatie van gegevens. Controle over accounting met behulp van rollen is beschikbaar met MongoDB . Dit is echter niet het geval met Redis .

Prestaties

In vergelijking met MongoDB is de instantie Redis beter in het verwerken van zware werklasten. Redis gebruikt een eenvoudige string, één core en is single-threaded.

is de instantie beter in het verwerken van zware werklasten. gebruikt een eenvoudige string, één core en is single-threaded. Redis Daarom presteert MongoDB marginaal beter in termen van prestaties. Zodra het CPU beperkt, staat MongoDB er eveneens om bekend dat het traag reageert.

Schaalbaarheid

In vergelijking met Redis biedt MongoDB superieure ondersteuning voor de factor schaalbaarheid. MongoDB optimaliseert RAM functionaliteit op fysieke platforms, maar Redis beperkt het RAM-verbruik.

biedt superieure ondersteuning voor de factor schaalbaarheid. optimaliseert functionaliteit op fysieke platforms, maar beperkt het RAM-verbruik. Hoewel Redis veel perifere functies heeft, is schalen gemakkelijker met MongoDB .

Platformondersteuning

Een server voor in-memory gegevensstructuren is Redis .; Hij werkt met message brokers en staat caching toe. Met behulp van Java clients biedt het ondersteuning voor de spring cache.

.; Hij werkt met message brokers en staat caching toe. Met behulp van Java clients biedt het ondersteuning voor de spring cache. De platformonafhankelijke NoSQL-database MongoDB heeft BI-connectors voor analytics, ondersteuning voor springgegevens en een interactieve Redis query-interface met behulp van een commandoregel.

Architectuur van de database

Redis Server en Redis Client zijn beide componenten van de database architectuur van Redis. Gegevens worden in het geheugen bewaard door Redis Server.

Server en Client zijn beide componenten van de database architectuur van Redis. Gegevens worden in het geheugen bewaard door Server. Een op documenten gerichte NoSQL database is MongoDB . Hulpmiddelen voor het binnenhalen en naar buiten brengen van binaire gegevens, het benaderen van beveiliging en kenmerkende gegevens, en de bouw van gedistribueerde systemen, GridFS , en MongoDB Compass zijn allemaal onderdelen van de NoSQL database constructie.

Ondersteuning van programmeertaal

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis instance.

instance. C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk , etc., zijn slechts enkele van de programmeertalen die MongoDB ondersteunt.

Replicatie ondersteuning

Redis ondersteunt zowel Master-Master als Master-Slave replicatie.

ondersteunt zowel Master-Master als Master-Slave replicatie. MongoDB ondersteunt Master-Slave replicatie.

Beveiliging

Voordat u Redis commando's implementeert, moet u zich houden aan solide authenticatieprotocollen. Het vereist echter alleen een eenvoudige, op een wachtwoord gebaseerde authenticatie om gebruikers toegang te verlenen, wat de veiligheid in gevaar kan brengen.

commando's implementeert, moet u zich houden aan solide authenticatieprotocollen. Het vereist echter alleen een eenvoudige, op een wachtwoord gebaseerde authenticatie om gebruikers toegang te verlenen, wat de veiligheid in gevaar kan brengen. Beveiliging is iets dat MongoDB serieus neemt. Het gebruikt gecodeerde Redis gegevenstypes en verificatieprocedures om de gebruiker te verifiëren. De mogelijkheid om toegang en opdrachten te specificeren in MongoDB stelt gebruikers in staat om accounts toe te wijzen op basis van rolverantwoordelijkheden, wat de beveiliging ten goede komt.

Documentatie ondersteuning

U kunt technische documenten, instructies en programmeerondersteuning krijgen voor Redis key-value databases.

key-value databases. U kunt technische documenten en het uitgebreide handboek voor MongoDB vinden.

Prijs

De prijs van Redis' Enterprise Cloud is afhankelijk van de hoeveelheid Redis gegevens die moet worden opgeslagen. De licentie is gebaseerd op een abonnementssysteem-Redis' gratis Basic prijsoptie. De prijs voor hogere versies begint met een maandelijks bedrag van $7 .

gegevens die moet worden opgeslagen. De licentie is gebaseerd op een abonnementssysteem-Redis' gratis Basic prijsoptie. De prijs voor hogere versies begint met een maandelijks bedrag van . Het Basic-plan voor MongoDB is eveneens gratis. Het toevoegen van een extra licentie voor commercieel gebruik kost maandelijks $57.

In een notendop

Na het bespreken van Redis - key-value databases, alle fundamentele Redis datatypes die in Redis key-value databases worden gebruikt, en de standaard Redis commando's die worden gebruikt om ze te beheren. U moet relatief voldoende kennis hebben van Redis key-value databases en kunt beginnen met het gebruik van Redis voor persoonlijk en zakelijk gebruik. Samengevat dragen Redis key-value databases gunstig bij aan authentieke en systematische optimalisaties met zijn essentiële kenmerken en algemene gebruikers voor gegevensstructuren, serveropslag en cache doeleinden. U kunt de online documentatie volgen die beschikbaar is op de site Redis en die meer informatie over het platform bevat.

Ook kunt u, eenmaal begonnen met het gebruik ervan, het verder verkennen met aanvullende geavanceerde componenten zoals transacties, pipelines, enz. en nog veel meer. Deze geavanceerde kenmerken worden echter meestal niet gebruikt op de opdrachtregelinterface van Redis key-value database consumenten, maar worden meer algemeen gebruikt in de verschillende gecreëerde toepassingen met codering via verschillende programmeertalen.

Niet alleen voor de apps die zijn gemaakt met codering, maar ook gunstig voor de apps die zijn ontwikkeld met behulp van een no-code platform zoals AppMaster. AppMaster is een no-code app ontwikkelingsplatform waarmee u uw web en mobiele applicaties kunt bouwen met een eenvoudige drag-and-drop interface.

AppMaster heeft een module Redis. Ontwikkelaars kunnen een key-value verbinding met elke Redis database gebruiken voor synchronisatie tussen microservices en in gevallen waar websocket balancing wordt gebruikt.