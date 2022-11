Vous recherchez une base de données clé-valeur simple mais fiable pour stocker vos données ? Si OUI, cet article est pour vous. Diverses bases de données populaires et disponibles sur le marché revendiquent beaucoup plus qu'elles ne le méritent. Alors, à qui faire confiance ? Eh bien, Redis est l'une des bases de données les plus populaires et les plus dignes de confiance, avec sa mémoire intégrée, sa rapidité, sa capacité rentable à gérer des données géospatiales à grande échelle, en temps réel, et sa vitesse accrue. Redis offre un serveur de structures de données, utilisé comme une base de données clé-valeur et efficace pour gérer le cache et travailler comme un courtier de messages. Tous les types de gestion de données ne sont pas un problème pour Redis. Découvrons des informations approfondies sur cette base de données clé-valeur Redis.

Qu'est-ce qu'une base de données clé-valeur ?

Une base de données NoSQL spécifique s'appelle une base de données clé-valeur, communément appelée key-value store. Une base de données clé-valeur ou un magasin clé-valeur utilise une simple chaîne ou une clé unique ou un ensemble de clés / clés de suppression / clés multiples pour accéder aux valeurs associées, contrairement aux bases de données relationnelles NoSQL antérieures qui conservaient les structures de données servies dans des tables et des colonnes prédéfinies. Elles sont collectivement appelées paires clé-valeur. Ces valeurs peuvent aller d'objets spécifiques avec plusieurs valeurs imbriquées à de simples types de données de type chaîne comme des textes ou des entiers. Chaque clé de chaîne simple est un numéro de désignation particulier coordonné avec une opération ou un emplacement où les données sont conservées.

Quand utiliser une base de données clé-valeur

Votre application peut être volatile si elle doit gérer un grand nombre de petites lectures et écritures continues. L'accès aux bases de données clés-valeurs est rapide et en mémoire. Stockage de pages Web avec l'URL comme clé et la page Web comme valeur ; stockage de données fondamentales, comme les informations sur les clients ; conservation du contenu des paniers d'achat, des catégories de produits et des informations sur les produits du commerce électronique. Pour les programmes qui n'ont pas besoin de mises à jour fréquentes ou de support pour des requêtes sophistiquées.

Cas d'utilisation des bases de données clés-valeurs

Panier d'achat

Il s'agit d'un site de commerce électronique ou d'un magasin en ligne à valeur clé qui peut acquérir des milliards de commandes en une fraction de seconde, notamment à l'approche des vacances, période propice aux achats. Grâce au traitement et au stockage distribués, les bases de données en valeur clé peuvent évoluer pour prendre en charge des millions d'utilisateurs simultanés et des volumes extraordinairement élevés de changements d'état. La redondance déjà présente dans les bases de données à valeurs clés permet de faire face à la perte de nœuds de stockage.

Magasin de session

Lorsqu'un utilisateur se connecte, une session est initiée par un programme orienté session, comme une application Web, qui dure jusqu'à ce que l'utilisateur existant se déconnecte du magasin de valeurs clés ou des bases de données de valeurs clés jusqu'à ce que le temps de connexion soit prolongé jusqu'à l'expiration de la session. Pendant ce temps, le programme conserve toutes les informations liées à la session dans une base de données NoSQL ou dans la mémoire principale. Parmi les exemples de types de données de session figurent les détails du profil de l'utilisateur, la messagerie, les données et thèmes personnalisés, les recommandations, les promotions ciblées et les remises. Il existe un identifiant spécifique pour chaque session utilisateur. Les magasins rapides clé-valeur sont mieux adaptés aux types de données de session car ils ne sont jamais interrogés par autre chose que la clé primaire/les clés de suppression/les clés multiples ou une simple chaîne. En général, les bases de données clés-valeurs peuvent avoir une surcharge par page plus faible que les bases de données relationnelles.

Qu'est-ce que Redis?

Remote Dictionary Server, ou Redis, est une base de données clé-valeur rapide, accessible et en mémoire. Salvatore Sanfilippo, le créateur du serveur Redis, avait l'intention d'augmenter l'évolutivité de son entreprise italienne, c'est ainsi que le projet a démarré. À partir de là, il a créé une instance Redis, une base de données NoSQL, un cache, un courtier en messages, des clés de suppression, des clés multiples et une file d'attente qui est maintenant utilisée.

Redis L'instance a un taux de réponse inférieur à une milliseconde, ce qui permet d'effectuer des millions de requêtes par seconde pour des applications en temps réel dans des secteurs tels que les jeux, la technologie publicitaire, les services financiers, la santé et l'IdO. Les bases de données à valeurs clés Redis sont classées parmi les plus appréciées selon Stack Overflow depuis plus de cinq ans, ce qui en fait l'un des moteurs open-source les plus appréciés aujourd'hui. Redis En raison de sa mise en œuvre immédiate et rapide, le serveur est une excellente option pour la mise en cache, les jeux, la collecte d'analyses, la gestion de sessions, les tableaux de classement, le chat/appel vidéo, le géospatial, le covoiturage, le streaming vidéo et les applications de pub.

Pour l'exécution de l'instance Redis, AWS fournit deux services entièrement gérés. Redis key-value databases ou key-value stores sont des services de base de données en mémoire compatibles, fiables et aux performances fulgurantes est Amazon MemoryDB pour le serveur Redis. Avec une latence de l'ordre de la microseconde, le service de mise en cache entièrement géré Amazon ElastiCache pour Redis accélère l'accès aux données des bases de données primaires et des magasins de données. En outre, ElastiCache prend en charge Memcached, un autre moteur de mise en cache open source très apprécié.

Redis est-il une bonne base de données ?

Redis La base de données à valeur clé ou key-value store a été conçue à l'origine comme une base de données de cache mais s'est transformée par la suite en base de données centrale. Le serveur Redis est une base de données primaire courante utilisée dans les applications modernes. La plupart des fournisseurs de services Redis prennent en charge l'instance Redis en tant que gardien des données et mainteneur de cache, mais pas en tant que base de données principale. En plus d'utiliser le serveur Redis, vous avez également besoin d'une autre base de données, telle que DynamoDB. Cela augmente la complexité, réduit le temps de réponse et vous empêche d'utiliser pleinement l'instance Redis.

Redis Le serveur Redis est une base de données pour différents volumes de données, du mégaoctet - MB au téraoctet - TB de données, qui peuvent être traitées et stockées. En combinant les capacités de Redis en tant que base de données principale et cache en mémoire dans un seul système avec Redis Enterprise, vous pouvez éliminer les complications et les temps de réponse liés à l'utilisation de deux approches distinctes. En outre, Redis peut être utilisé comme base de données principale prenant en charge plusieurs modèles, ce qui vous permet de construire des applications contemporaines et des microservices à faible intervalle de temps.

Utilisez les fonctionnalités natives de Redis Enterprise (modules) pour remplacer le besoin de différentes options de cache et bases de données, telles que :

Redis instance JSON, stockage de documents JSON et de flux pour la collecte et la diffusion de données.

instance JSON, stockage de documents JSON et de flux pour la collecte et la diffusion de données. Pour des index supplémentaires, utilisez RediSearch

La complexité des relations avec RedisGraph

RedisTimeSeries pour les applications de surveillance

pour les applications de surveillance RedisBloom pour les classements, les jeux et la détection des fraudes

pour les classements, les jeux et la détection des fraudes RedisAI pour l'inférence et le stockage immédiat des fonctions d'IA

pour l'inférence et le stockage immédiat des fonctions d'IA Utilisez le clustering d'entreprise, l'auto-scaling et Geo-Distribution qui est Active-Active pour tirer parti de ceux mentionnés ci-dessus.

Quelle est la rapidité de Redis?

Redis est un outil d'évaluation rapide qu'il serait bon de posséder. Pour savoir à quelle vitesse l'instance Redis se déplace. Deuxièmement, Redis nécessite des types de données expérimentés sur la plate-forme qui peuvent être utilisés pour évaluer l'ampleur des performances de Redis. Redis Redis, heureusement, offre un tel outil et quelques informations d'expérience pour les systèmes matériels les plus utilisés.

Redis Les performances de Redis peuvent être évaluées à l'aide du benchmark Redis. La ligne de commande peut déterminer le fonctionnement de commandes spécifiques de Redis en mode pipeline, en mode normal et sous diverses pressions.

Redis fonctionne exceptionnellement bien. Le niveau de charge maximal et les niveaux de consommation de temps d'établissement et d'obtention pour un système de base de données clé-valeur sont généralement inférieurs à la milliseconde. L'efficacité des opérations de Redis peut être accrue par l'utilisation de pipelines.

Vérifiez les facteurs suivants qui ont rendu l'instance Redis rapide :

Mémoire

Redis est une base de données NoSQL en mémoire. Il y a donc une restriction à RAM. Par conséquent, Redis utilise une politique d'éviction définie pour provoquer une éviction de la mémoire ou des données lorsque les données de stockage en mémoire sont épuisées.

Connexions

Chaque action qu'une application client envoie à Redis se produit dans un contexte de connexion. Que cela soit dû à votre système d'exploitation, à la configuration de Redis ou au plan d'un fournisseur de services, le nombre maximal de connexions au serveur Redis est toujours limité. Une nouvelle application cliente ou une session exécutive devrait toujours pouvoir se connecter s'il y a suffisamment de ressources libres disponibles.

Cache

Le programme doit accéder au contenu sauvegardé pour que le cache fonctionne au mieux.

Evictions

Si le taux de réussite de votre cache tombe en dessous d'un certain seuil, cela peut indiquer que l'éviction a été déclenchée, supprimant les données de Redis et entraînant des échecs de cache.

Objets expirés

Il se peut que vous n'ayez pas expiré les objets du cache puisque l'éviction a commencé lorsque la mémoire de Redis était faible.

Redis est-il meilleur que MongoDB?

Essayons de répondre au débat Redis vs. MongoDB. Aucune solution ne s'applique à toutes les situations. Le choix doit donc être fait à la lumière des besoins de l'entreprise, des contraintes financières et des autres facteurs indiqués ci-dessous. Les principaux critères utilisés dans la comparaison entre Redis et MongoDB sont les suivants :

Caractéristiques

Redis comprend des fonctionnalités telles que la durabilité, la mise en cache et la correction des pannes sans problème, tandis que MongoDB dispose de fonctionnalités de map-reduce et d'agrégation de données.

comprend des fonctionnalités telles que la durabilité, la mise en cache et la correction des pannes sans problème, tandis que dispose de fonctionnalités de map-reduce et d'agrégation de données. Le contrôle de la comptabilité à l'aide de rôles est disponible sur MongoDB , mais pas sur Redis .

Performances

Par rapport à MongoDB , l'instance Redis est plus performante pour gérer les charges de travail lourdes. Redis utilise une simple chaîne de caractères, un seul cœur et un seul fil de discussion.

, l'instance est plus performante pour gérer les charges de travail lourdes. utilise une simple chaîne de caractères, un seul cœur et un seul fil de discussion. Redis Par conséquent, l'instance de MongoDB est légèrement plus performante en termes de performances. Une fois que le site CPU le contraint, MongoDB est également réputé pour répondre lentement.

Évolutivité

Par rapport à Redis , MongoDB offre une meilleure prise en charge du facteur d'évolutivité. MongoDB optimise la fonctionnalité de RAM sur les plates-formes physiques, mais Redis limite la consommation de RAM.

, offre une meilleure prise en charge du facteur d'évolutivité. optimise la fonctionnalité de sur les plates-formes physiques, mais limite la consommation de RAM. Bien que Redis possède de nombreuses fonctions périphériques, l'évolutivité est plus facile avec MongoDB .

Support de la plate-forme

Un serveur pour les structures de données en mémoire est Redis . Il fonctionne avec des courtiers de messages et permet la mise en cache. À l'aide de clients Java, il prend en charge le cache de Spring.

. Il fonctionne avec des courtiers de messages et permet la mise en cache. À l'aide de clients Java, il prend en charge le cache de Spring. La base de données NoSQL indépendante de la plateforme MongoDB dispose de connecteurs BI pour l'analytique, de la prise en charge des données spring et d'une interface de requête interactive Redis à l'aide d'une ligne de commande.

Architecture de la base de données

Redis Le serveur et le client Redis sont tous deux des composants de l'architecture de base de données de Redis. Les données sont conservées en mémoire par le serveur Redis .

Le serveur et le client sont tous deux des composants de l'architecture de base de données de Redis. Les données sont conservées en mémoire par le serveur . Une base de données NoSQL axée sur les documents est MongoDB . Les outils permettant d'entrer et de sortir des données binaires, d'aborder la sécurité et les données caractéristiques, et la construction de systèmes distribués, GridFS et MongoDB Compass, sont tous des éléments de la construction de la base de données NoSQL.

Support du langage de programmation

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis prend en charge les langages de programmation tels que l'anglais, le français et l'espagnol.

prend en charge les langages de programmation tels que l'anglais, le français et l'espagnol. C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk etc., ne sont que quelques-uns des langages de programmation pris en charge par MongoDB .

Support de la réplication

Redis supporte la réplication maître-maître et maître-esclave.

supporte la réplication maître-maître et maître-esclave. MongoDB supporte la réplication maître-esclave.

Sécurité

Avant de mettre en œuvre les commandes de Redis , adhérez à des protocoles d'authentification solides. Cependant, il suffit d'une simple authentification par mot de passe pour accorder l'accès aux utilisateurs, ce qui pourrait compromettre la sécurité.

, adhérez à des protocoles d'authentification solides. Cependant, il suffit d'une simple authentification par mot de passe pour accorder l'accès aux utilisateurs, ce qui pourrait compromettre la sécurité. La sécurité est une chose que MongoDB prend au sérieux. Il utilise des types de données Redis cryptées et des procédures d'authentification pour vérifier l'utilisateur. La possibilité de spécifier l'accès et la commande dans MongoDB permet aux utilisateurs d'attribuer des comptes en fonction des responsabilités liées aux rôles, ce qui renforce la sécurité.

Support documentaire

Vous pouvez obtenir des documents techniques, des instructions et un support de programmation pour les bases de données clé-valeur Redis .

. Vous pouvez trouver des documents techniques et le manuel étendu pour MongoDB .

Prix

Le prix de Redis' Enterprise Cloud varie en fonction de la quantité de données de type Redis à stocker. Sa licence est basée sur un système d'abonnement - l'option de prix Basic gratuite de Redis. La tarification pour les versions supérieures commence par des frais mensuels de 7 $ .

à stocker. Sa licence est basée sur un système d'abonnement - l'option de prix Basic gratuite de Redis. La tarification pour les versions supérieures commence par des frais mensuels de . Le plan de base pour MongoDB est également gratuit. Le coût de l'ajout d'une autre licence pour la version commerciale s'élèverait à 57 $ par mois.

En bref

Après avoir abordé Redis - les bases de données clés-valeurs, tous les types de données fondamentaux Redis exploités dans Redis bases de données clés-valeurs, et les commandes standard Redis utilisées pour les gérer. Vous devez avoir une connaissance relativement adéquate de Redis bases de données clés-valeurs et pouvez commencer à utiliser Redis pour un usage personnel et professionnel. En résumé, les bases de données clés-valeurs Redis contribuent favorablement aux optimisations authentiques et systématiques grâce à ses caractéristiques essentielles et à ses utilisateurs généraux pour les structures de données, le stockage sur serveur et les caches. Vous pouvez suivre la documentation en ligne disponible sur le site Redis qui vous donnera de plus amples informations sur la plate-forme.

De même, une fois que vous aurez commencé à l'utiliser, vous pourrez l'explorer davantage avec des composants avancés supplémentaires tels que les transactions, les pipelines, etc. et bien plus encore. Ces caractéristiques avancées, cependant, ne sont pas habituellement utilisées sur l'interface de ligne de commande des consommateurs de bases de données clé-valeur Redis mais sont plus généralement utilisées dans les différentes applications créées avec un codage à travers divers langages de programmation.

Non seulement pour les applications qui sont faites avec le codage, mais aussi bénéfique pour les applications qui sont développés en utilisant une plate-forme comme . no-code plateforme comme AppMaster. AppMaster est une plateforme de développement d'applicationsno-code qui vous permet de construire vos applications web et mobiles avec une interface simple. drag-and-drop interface.

AppMaster dispose d'un module Redis. Les développeurs peuvent utiliser une connexion clé-valeur à n'importe quelle base de données Redis pour la synchronisation entre microservices et dans les cas où l'équilibrage par websocket est utilisé.