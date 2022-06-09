Uygulama geliştirmenin kapsamlı kodlama becerileri ve teknik bilgi gerektirdiği bir zaman vardı. Kodlayarak bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, kodlamayı öğrenmek kuşkusuz kapsamlı bir süreçtir. Ayrıca, kodlama yoluyla uygulama oluştururken ilk kez kaliteli bir ürün alamayabilirsiniz. Son yıllarda, kodsuz teknoloji, geleneksel uygulama geliştirmeye göre sağladığı avantajlar nedeniyle büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Kodlama teknolojisi olmadığı için! Bireylerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur. Kodsuz araçlar, işletmelerin veya bireylerin tek bir kod satırı yazmadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Küçük işletmeler, ürünlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmek için kod içermeyen uygulama geliştirmeye geçti. Kodsuz uygulama geliştirme, küçük ve orta ölçekli işletmelere iş ihtiyaçlarını karşılayan uygulama geliştirme konusunda yardımcı olmak için uzun bir yol kat etti. Yeni işinizi başlatmak veya mevcut işinizi dönüştürmek istiyorsanız, bu araçlar BT uzmanlarından yardım almadan uygulama oluşturma konusunda size yardımcı olabilir.





Kodsuz bir platform kullanarak bir uygulama oluşturmak ister misiniz? En iyi kodsuz platformu mu arıyorsunuz? Cevabınız evet ise doğru yerdesiniz. Bu makale, bir uygulama oluşturucudan beklentilerinizi, kod teknolojisi olmadan bir uygulama oluşturmaya yönelik eksiksiz bir kılavuzu ve uygulamayı başlatma adımlarını tartışacaktır. Ayrıntıların derinliklerine inelim:

Kodsuz platformdan beklentiler

Bir işletme sahibi olarak, güçlü bir dijital varlık oluşturmak için çevrimiçi uygulama oluşturucuların yüksek performanslı özelliklerine erişebilirsiniz. Uygulama oluşturma için kodsuz bir araç kullanırken aşağıdaki yerleşik işlevi bekleyebilirsiniz:

1. Daha Hızlı Uygulama Oluşturma

Herhangi bir teknik kodlama bilgisi olmadan mobil uygulama geliştirme kolaydır. Kodsuz araçlar kullanarak uygulama geliştirme, Wix.com'u kullanarak sürükle ve bırak yoluyla bir web sitesi oluşturmaya benzer. Web tabanlı bir platform kullanarak işletmeniz için bir uygulama tasarlayabilir ve geliştirebilirsiniz. Genellikle bu platformlar, asistanın boş bir ekran yerine bir şablonla sıfırdan başlamasını sağlar.

2. Özelleştirme

Kodsuz platforma kaydolduktan sonra, uygulamayı iş gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin, iş sürecinizi tamamlayan bir renk şeması, marka logosu ve içerik seçebilirsiniz. Dikkat çeken nokta, farklı uygulama oluşturma platformlarının farklı özellikler ve işlevler sunmasıdır. Bütçe, uygulama türü ve geliştirme hedefleri açısından ihtiyaçlarınıza uygun herhangi bir platformu seçebilirsiniz. AppMaster, işletme sahiplerinin iş süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde otomatikleştirmelerine olanak tanıyan en iyi kodsuz platformdur.

3. Maliyet Azaltma

Geleneksel uygulama geliştirme, uygulamayı tasarlamak ve geliştirmek için daha maliyetlidir. Uygulama geliştirme maliyeti, iş kapsamına ve ihtiyaçlarına bağlı olsa da, yine de yüksektir. Bu nedenle, büyük kuruluşlar geliştirme maliyetini azaltmak için kodsuz çözümleri tercih ediyor. Düşük kodlu/kodsuz platformlar, geleneksel geliştirme yönteminden çok daha ucuzdur. Bunun nedeni, bu platformların tüm geliştirme süreci için ücret almak yerine yalnızca hizmet ücreti almasıdır.

Kodsuz bir platformla uygulama oluşturmak için en iyi 10 adım

Geleneksel uygulama geliştirme, özel yazılımlar oluşturmak için tüm uygulama geliştiricileri ve BT uzmanlarından oluşan bir ekibin işe alınması anlamına gelir. Bu geliştirme yöntemi, iş dijitalleşmesi için kabul edilebilir, ancak proje karmaşıklığı, bütçe kısıtlamaları ve beklenmedik gecikmeler gibi kusurlar hala mevcut. Ayrıca, bu geliştirme yöntemi, geliştirme ekibi tarafından sürekli bakım gerektirir. Günümüzde şirketlerin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için rekabetçi ve alakalı olmaları gerekiyor. Bu bağlamda kodsuz platformlar şirketlere dijital dönüşüm konusunda yardımcı oluyor. Daha fazla erişilebilirlik, hız ve uygun fiyatla uygulama geliştirme çözümleri sunarlar. Bu platformlar, işletme sahiplerinin kullanıcı dostu özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir arayüz sağlar. Kod platformu olmadan çevik ve kaliteli bir uygulama oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Adım: Bir uygulama fikri edinin

Uygulama geliştirme yazılımındaki ilk adım, uygulama fikrinizi ve iş hedeflerinizi tanımlamaktır. Potansiyel uygulamanızın özelliklerinin bir listesini gerektirmez. Ancak hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmek için net bir vizyona sahip olmalısınız. Net bir uygulama fikri elde etmek için iş hedeflerinizi, paydaşlarınızı ve son kullanıcılarınızı tanımlamaya yeterli zaman ayırın. Son kullanıcılarınızı tanımlamanız, hedef kitlenize Android veya iOS kullanıcıları için bir uygulama oluşturduğunuzu belirtmenize yardımcı olacaktır.

2. Adım: Kodsuz bir platform seçin

İlk olarak, bir uygulama oluşturucu seçmeniz gerekir. Dikkat çeken nokta, tüm kodsuz platformların uygulamanıza eklemek istediğiniz özellikleri sunmamasıdır. Bu nedenle, kod gerektirmeyen uygulama geliştirme için bir uygulama oluşturucu seçerken dikkatli olun. Bir platformu değerlendirirken aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

Maliyet

Kodsuz platformlar listesini daraltmanın en kolay yolu maliyettir. Arama yapmadan önce, fiyat aralığı hakkında net bir fikriniz olmalı ve bir uygulama oluşturucu bütçenizin dışındaysa hemen çıkmalısınız.

Kullanıcı arayüzü

Kodsuz bir platforma abone olmadan önce, arayüzle olan rahatlığınızı kontrol etmek için ücretsiz denemelerden yararlanmanız tavsiye edilir. Bunun nedeni, bazı kodsuz platformların, teknik bilgisi olmayan yeni başlayanlar için kullanımı kolay, kullanıcı dostu bir arayüz sunmasıdır.

özelleştirme

Dikkat çeken nokta, tüm uygulama oluşturucuların bir uygulama oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlamamasıdır. Bazı uygulama oluşturucuların kısıtlamaları vardır, bu nedenle tüm özelleştirme seçeneklerini sunan platformları denemenizi öneririz. Bu bağlamda, AppMaster, değişiklikleri ayarlama konusunda daha fazla yeteneğe sahip en iyi çevrimiçi kodsuz platformdur.

İtibar

Uygulama oluşturmak için aynı kodsuz platformu kullanan müşteri incelemelerini arayabilirsiniz. Ayrıca aynı platformda geliştirilen uygulamaları indirerek performanslarını kontrol edebilirsiniz. Uygulama çökerse, başka bir platforma geçmeniz gerekecektir. Bir platformun itibarı, hizmetleri benimsemeye veya reddetmeye yardımcı olduğundan, kodsuz platformun marka değerini kontrol etmek gerekir.

3. Adım: Uygulamanızın özelliklerini planlayın

Bir uygulama oluşturucu seçtikten sonra, uygulamanızın temel işlevlerini planlamanın tam zamanı. Birçok kişi, uygulamalarına işlerinin büyümesiyle hiçbir ilgisi olmayan özellikler ekler. Ayrıca, bu gereksiz özellikler, geliştirme sürecine daha fazla maliyet ve zaman çizelgesi ekler. Örneğin, uygulamanız kullanıcının konumunu gerektirmiyorsa, bir GPS özelliği eklemeniz gerekmez.

4. Adım: Bir abonelik planı seçin

Uygulamanızın özelliklerini planladıktan sonra iş ihtiyaçlarınıza uygun bir abonelik planı seçebilirsiniz. Farklı kodsuz uygulama geliştirme platformları, birden çok abonelik planı sunar. Hedeflenen fiyat planınızda hangi özelliklerin geldiğine karar vermek için zaman ayırın. Uygulamanızın hedeflerine göre abonelik planını seçebilirsiniz. Örneğin, uygulama geliştirme platformumuz AppMaster, Deneme Sürümünden Kurumsal düzeye kadar (Deneme Sürümü ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş dahil) 8 abonelik planı sunar. İş ihtiyaçlarınızı karşılayan en iyi planı seçmek için AppMaster'ı ziyaret edebilirsiniz.

Adım 5: Bir şablon seçin

Bugün, uygulama geliştiriciler tarafından sunulan çeşitli şablonlar nedeniyle uygulama geliştirme kolaydır. Bu, hiçbir kod teknolojisinin geleneksel uygulama geliştirme üzerinde sahip olmadığı rekabet avantajıdır. Şablonlar, işletme hedeflerinize en uygun uygulama oluşturmaya başlamanız için size ilk noktayı verir. Örneğin, bir Yoga uygulaması oluşturmak istiyorsanız, kodsuz platformlar farklı özelliklere, ekranlara ve yerleşik işlevlere sahip bir yoga şablonu sunacaktır. Birkaç tıklamayla uygulama özelliklerinde hızlı bir tura çıkabileceğiniz için bu şablonlar tamamen etkileşimlidir.

6. Adım: Uygulamanızın logosunu tasarlayın

Uygulama logosu/simgesi, uygulama içi markalaşmada hayati bir rol oynar. İnsanlar uygulamayı canlı bir şekilde hatırlamak yerine çoğunlukla uygulama logosunu hatırlar. Akıllı telefon kullanıcıları çekici bir marka ikonuna sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bir uygulama simgesi tasarlamak, işletmenizin tonuyla uyumlu olması gerektiği için çok önemlidir. Birçok faktör, simgeleri/logoları son kullanıcılar için daha sezgisel ve zamansız hale getirir. Arka plan rengi, metin boyutu ve rengi sunan bir simge için herhangi bir çevrimiçi aracı kullanabilirsiniz.

7. Adım: Uygulamanızı özelleştirin

Sezgisel bir simge tasarladıktan sonra, şablonu iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenin zamanı geldi. Şablon, uygulama oluşturmaya yönelik ilk adımınızı başlatır. Renk ve simgeyi daha sonra iş tonunuza göre değiştirebilirsiniz. Çoğunlukla kodsuz platformlarda, uygulama tasarımında yaptığınız değişiklikleri önizleyen bir WYSIWYG (ne görüyorsanız onu alırsınız) düzenleyicisi bulunur. Dolayısıyla bu platformlar, değişiklikleri görmeniz için size etkileşimli bir ortam sağlar. Uygulama düzenleyici, uygulama simgesinin, adının, yazı tipinin, renk şemalarının, önceden ayarlanmış temaların, başlık çubuğunun ve başlık metninin değiştirilmesine olanak tanır.

8. Adım: Tüm özellikleri ekleyin

Çoğu uygulama oluşturucu, özellikler için kapsamlı bir pazara sahiptir. Sürükle bırak yöntemiyle istediğiniz özellikleri ekleyebilirsiniz. Uygulamanıza yeni bir özellik eklemek istiyorsanız, özellikler pazarına kontrolü vermeniz gerekir. Uygulama pazarı, Ekle düğmesine tıklayarak uygulama özelliklerini aramanıza veya yeni işlevler eklemenize olanak tanır.

9. Adım: Uygulamayı indirin

Uygulama oluşturucular, uygulamanızı yayınlamadan önce mobil sürümlerini (hem Android hem de iOS) indirmenize olanak tanır. Dikkat çeken nokta ise uygulamayı yalnızca platforma abone olduysanız indirebiliyor olmanız. Abonelikler için, bu uygulama oluşturma platformlarının farklı planlar için farklı fiyatları vardır.

Adım 10: Uygulamayı yayınlayın

İş sürecinizi otomatikleştirmek için bir uygulamanın nasıl oluşturulacağı konusunda net olduğunuzu umuyoruz. Kod aracı olmadan uygulama içi oluşturmanın son adımı, yayınlama ve tanıtımdır. Uygulama özelleştirmesi tamamlandıktan sonra son adım, uygulamayı Google Play Store'larda veya Apple App Store'da yayınlamaktır. Uygulama mağazaları, uygulama onayı için bazı yönergeler yayınlar. Ayrıca, Android uygulamalarının yayınlanması, iOS uygulamalarına göre nispeten kolaydır. Hiç kimse indirmezse uygulamanızın hiçbir değeri yoktur. Uygulama, uygulama mağazalarında yayınlandıktan sonraki adım, uygulama tanıtımıdır. Uygulama tanıtımı, şirketlerin analitiği ve en iyi pazarlama stratejilerini kullanarak markalarını tanıtmasına yardımcı olur.

Mobil uygulamalar iş büyümesi için neden önemlidir?

Bir işletme için bir mobil uygulama geliştirmek heyecan verici bir fikirdir. Dünyada 7 milyar mobil kullanıcı var. Bu nedenle, mobil uygulamalar, özellikle pandemi sırasında büyük bir popülerlik kazandı. Mobil uygulamalar, müşteri sadakati, marka varlığı ve iş verimliliği oluşturmada hayati bir rol oynar.

Uygulamadan nasıl para kazanılır?

Uygulama geliştirme endüstrisi, milyonlarca dolar kazanma potansiyeline sahiptir. Ancak, Android ve iOS pazarındaki tüm uygulamaların paradan eşit pay alması gerekli değildir. Hem Google Play Store'da hem de Apple App Store'da indirilebilecek 5,50 milyondan fazla uygulama mevcuttur, bu nedenle uygulama pazarında zorlu bir rekabet vardır. Bir uygulamadan ne kadar kazanabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla, mobil uygulamalar tarafından elde edilen gelir miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

1. Uygulamanın amacı

Uygulamanızdan para kazanmadan önce, uygulamanızın hangi sorunu çözeceğini belirtmeniz gerekir. Herhangi bir uygulamanın başarısı, müşterilere ne kadar hizmet ettiğine bağlıdır.

2. Rakip Analizi

Uygulama geliştirmeyi planlarken, karar vermeye yardımcı olduğu için rakip analizi önemlidir. Şirketlerin mevcut uygulamaların özellikleri ve şimdiye kadar elde ettikleri tüm gelir hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır.

3. Hedef Kitle

Hedef kitlenin belirlenmesi, bir uygulamanın kazanabileceği para miktarını belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, bir çocuk uygulaması oluşturuyorsanız, uygulama geliştirme hizmetleri ücretsiz olmalıdır. Ayrıca, uygulamanızdan gelir elde etmek için uygun bir para kazanma stratejisi seçebilirsiniz.

Çözüm

Bu kılavuz aracılığıyla on kolay adımda bir uygulamanın nasıl oluşturulacağı konusunda net olduğunuzu umarız. İşletmenizin uygulama geliştirmesi için hangi kodsuz aracın en iyi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. İşletmelerin güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platform olan AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz platformun güzelliği, geliştiricilerin geleneksel geliştirme yönteminde yaptığı gibi belgeler ve kaynak kodu da sağlamasıdır. AppMaster, diğer uygulama geliştirme platformlarından daha iyi, daha hızlı ve daha güçlü iş çözümleri sunar.

Uygulama oluşturma tamamlandığında, bir uygulamanın başarısı, bir şirketin daha fazla müşteriye ulaşmayı planladığı pazarlama stratejisine bağlıdır. Bu nedenle şirketler, dijital dünyada işlerini öne çıkarmak için güçlü bir pazarlama stratejisi planlamalıdır.



