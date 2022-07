Havia uma época em que o desenvolvimento de aplicações exigia extensas capacidades de codificação e conhecimentos técnicos. Se quiser desenvolver uma aplicação através da codificação, aprender a codificar é sem dúvida um processo extensivo. Além disso, pode não obter um produto de qualidade pela primeira vez ao criar aplicações através da codificação. Nos últimos anos, a tecnologia sem código ganhou imensa popularidade devido aos seus benefícios sobre o desenvolvimento de aplicações tradicionais.

Abrigado à tecnologia sem codificação! Ajuda os indivíduos a transformar as suas ideias em realidade. As ferramentas sem código permitem às empresas ou indivíduos construir aplicações sem escrever uma única linha de código. As pequenas empresas passaram a desenvolver aplicações sem código para digitalizar os seus produtos e serviços. O desenvolvimento de aplicações sem código percorreu um longo caminho para ajudar as pequenas e médias empresas no desenvolvimento de aplicações que satisfaçam as suas necessidades empresariais. Se quiser iniciar o seu novo negócio ou transformar o já existente, estas ferramentas podem ajudá-lo na construção de aplicações sem procurar ajuda de profissionais de TI.



Quer construir uma aplicação sem plataforma de código? Está à procura da melhor plataforma sem código? Se sim, está no sítio certo. Este artigo irá discutir as suas expectativas de um construtor de aplicações, um guia completo para criar uma aplicação sem tecnologia de código, e os passos para lançar a aplicação. Vamos aprofundar os detalhes:

Expectativas de uma plataforma sem código

Como proprietário de uma empresa, pode aceder às características de alto desempenho dos construtores de aplicações online para construir uma forte presença digital. Pode esperar a seguinte função incorporada ao utilizar uma ferramenta sem código para a construção de aplicações:

1. A construção mais rápida de aplicações

>p>Desenvolvimento de aplicações móveis sem qualquer conhecimento técnico de codificação é fácil. O desenvolvimento de aplicações utilizando ferramentas sem código é semelhante à criação de um website utilizando Wix.com através de arrastar e largar. Utilizando uma plataforma baseada na web, pode conceber e desenvolver uma aplicação para o seu negócio. Normalmente, estas plataformas fornecem o assistente do zero para começar com um modelo em vez de um ecrã em branco.

2. Personalização

>p>Após se ter registado para a plataforma sem código, pode personalizar a aplicação de acordo com as necessidades do seu negócio. Por exemplo, pode seleccionar um esquema de cores, logótipo de marca, e conteúdo que complemente o seu processo empresarial. O que vale a pena notar é que diferentes plataformas de construção de aplicações oferecem diferentes características e funções. Pode escolher qualquer plataforma que se adapte às suas necessidades em termos de orçamento, tipo de aplicação, e objectivos de desenvolvimento. AppMaster é a melhor plataforma sem código que permite aos proprietários de empresas automatizar os seus processos de negócio de forma rápida e eficiente.

3. Redução de custos

Top 10 passos para criar uma aplicação com uma plataforma sem código

>p>Desenvolvimento tradicional da aplicação custa mais para conceber e desenvolver a aplicação. Embora o custo de desenvolvimento da aplicação dependa do âmbito e das necessidades do negócio, ainda é elevado. Assim, as grandes empresas optam por soluções sem código para reduzir o custo de desenvolvimento. Plataformas de baixo código/ sem código são muito mais baratas do que o método de desenvolvimento tradicional. A razão é que estas plataformas apenas cobram taxas de serviço em vez de cobrarem pelo processo de desenvolvimento completo.

Desenvolvimento tradicional de aplicações refere-se à contratação de uma equipa inteira de desenvolvedores de aplicações e profissionais de TI para construir software personalizado. Este método de desenvolvimento é aceitável para a digitalização de empresas, mas as falhas ainda existem, tais como a complexidade do projecto, restrições orçamentais, e atrasos inesperados. Além disso, este método de desenvolvimento requer manutenção contínua pela equipa de desenvolvimento. Actualmente, as empresas precisam de ser competitivas e relevantes para satisfazer as necessidades dos seus clientes. A este respeito, as plataformas sem código ajudam as empresas na transformação digital. Oferecem soluções de desenvolvimento de aplicações com maior acessibilidade, rapidez e acessibilidade económica. Estas plataformas fornecem uma interface visual que permite aos proprietários de empresas criar aplicações com características de fácil utilização. Siga estes passos para construir uma aplicação ágil e de qualidade sem plataforma de código:

< forte>Passo 1: Obtenha uma ideia de aplicação

>p> O primeiro passo no software de desenvolvimento de aplicações é definir a sua ideia de aplicação e objectivos de negócio. Não requer necessariamente uma lista de características da sua potencial aplicação. No entanto, deve ter uma visão clara para transformar a sua imaginação numa realidade. Para obter uma ideia clara da aplicação, tome tempo suficiente para definir os seus objectivos empresariais, as partes interessadas, e os utilizadores finais. A definição dos seus utilizadores finais ajudá-lo-á a especificar que está a criar uma aplicação para utilizadores Android ou iOS para o seu público-alvo.

> forte>Passo 2: Seleccione uma plataforma sem código

Cost

>p>Primeiro, precisa de escolher um construtor de aplicações. O ponto notável é que nem todas as plataformas sem código oferecem as características que deseja adicionar à sua aplicação. Portanto, seja cauteloso ao seleccionar um construtor de aplicações para o desenvolvimento de aplicações sem código. Pode considerar os seguintes parâmetros ao avaliar uma plataforma:

A forma mais fácil de reduzir a lista de plataformas sem código é por custo. Antes de procurar, deve ter uma ideia clara sobre a gama de preços e abandonar imediatamente se um construtor de aplicações estiver fora da sua gama orçamental.

>>li>Interface do utilizador

Customization

Reputação

>p>> antes de subscrever uma plataforma sem código, é aconselhável tirar partido dos testes gratuitos para verificar a sua comodidade com a interface. A razão é que algumas plataformas sem código oferecem uma interface de fácil utilização para principiantes sem conhecimentos técnicos. >ul><>p> O ponto notável é que nem todos os construtores de aplicações fornecem todas as características de que necessita para construir uma aplicação. Alguns construtores de aplicações têm restrições, por isso recomendamos que experimente as plataformas que oferecem todas as opções de personalização. A este respeito, o AppMaster é a melhor plataforma online sem código com uma maior capacidade de ajustar alterações.>p>P>Poderá pesquisar os comentários dos clientes que utilizaram a mesma plataforma sem código para a construção de aplicações. Além disso, é possível descarregar as aplicações desenvolvidas utilizando a mesma plataforma para verificar o seu desempenho. Se a aplicação falhar, terá de mudar para outra plataforma. Como a reputação de uma plataforma ajuda a adoptar ou recusar os serviços, é necessário verificar o valor da marca da plataforma sem código.

> forte> Passo 3: Planear as características da sua aplicação

Após seleccionar um construtor de aplicações, é tempo de planear a funcionalidade central da sua aplicação. Muitas pessoas acrescentam funcionalidades às suas aplicações que nada têm a ver com o crescimento do seu negócio. Além disso, estas características desnecessárias acrescentam mais custos e prazos ao processo de desenvolvimento. Por exemplo, se a sua aplicação não requer a localização do utilizador, não precisa de adicionar uma funcionalidade GPS.

> forte> Passo 4: Escolha um plano de subscrição

Após planear as funcionalidades da sua aplicação, pode seleccionar um plano de subscrição que se adapte às suas necessidades empresariais. Diferentes plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código oferecem múltiplos planos de subscrição. Leve o seu tempo a decidir quais as funcionalidades que vêm ao seu plano de preços alvo. Pode escolher o plano de subscrição de acordo com os objectivos da sua aplicação. Por exemplo, a nossa plataforma de desenvolvimento de aplicações, AppMaster, oferece 8 planos de subscrição desde o nível de Trial a Enterprise (incluindo Trial e Non-profit). Pode visitar o AppMaster para escolher o melhor plano que satisfaça as suas necessidades de negócio.

< forte>passo 5: Seleccione um modelo

>p> Hoje em dia, o desenvolvimento de aplicações é fácil devido à variedade de modelos oferecidos pelos construtores de aplicações. Esta é a vantagem competitiva que nenhuma tecnologia de código tem sobre o desenvolvimento tradicional de aplicações. Os templates dão-lhe o ponto inicial para iniciar a construção de aplicações que é do melhor interesse dos seus objectivos comerciais. Por exemplo, se quiser construir uma aplicação de yoga, as plataformas sem código oferecerão um modelo de yoga com diferentes características, ecrãs, e funções incorporadas. Estes modelos são totalmente interactivos, uma vez que pode fazer uma visita rápida às funcionalidades da aplicação com alguns cliques.

> forte>Passo 6: Conceber o seu logótipo da aplicação

>p>logótipo da aplicação/icon desempenha um papel vital na marca in-app. As pessoas lembram-se sobretudo do logótipo da aplicação em vez de se lembrarem vividamente da aplicação. Os utilizadores de smartphones sabem como é importante ter um ícone de marca atraente. A concepção de um ícone de aplicação é crucial, uma vez que deve ressoar com o tom do seu negócio. Muitos factores tornam os ícones/logótipos mais intuitivos e intemporais para os utilizadores finais. Pode utilizar qualquer ferramenta online para um ícone que oferece cor de fundo, tamanho de texto, e cor.

< forte>Passo 7: Personalize a sua aplicação

>p>Após ter concebido um ícone intuitivo, é tempo de personalizar o modelo de acordo com as necessidades do seu negócio. O modelo inicia o seu primeiro passo para a construção da aplicação. Pode mais tarde alterar a cor e o ícone de acordo com o seu tom de negócio. A maioria das plataformas sem código têm um editor WYSIWYG (o que vê é o que obtém) que pré-visualiza as alterações que faz no desenho da aplicação. Assim, estas plataformas proporcionam-lhe um ambiente interactivo para ver as alterações. O editor de aplicação permite alterar o ícone da aplicação, nome, fonte, esquemas de cores, temas predefinidos, barra de título e texto de cabeçalho.

passo 8: Adicionar todas as funcionalidades>

>p>A maior parte dos construtores de aplicações têm um extenso mercado para as funcionalidades. Pode adicionar as características da sua escolha por arrastar e largar. Se quiser adicionar uma nova funcionalidade à sua aplicação, precisa de dar controlo ao mercado de funcionalidades. App marketplace permite-lhe pesquisar as funcionalidades da aplicação ou adicionar novas funcionalidades clicando no botão Add button.

>strong>Step 9: Descarregar a aplicação>

>p>Aplicadores permitem-lhe descarregar versões móveis (tanto Android como iOS) da sua aplicação antes de a publicar. O ponto notável é que só pode descarregar a aplicação se tiver subscrito a plataforma. Para subscrições, estas plataformas de construção de aplicações têm preços diferentes para planos diferentes.

< forte>Passo 10: Publique a aplicação

Esperamos que seja claro sobre como fazer uma aplicação para automatizar o seu processo comercial. O último passo no edifício do aplicativo sem ferramentas de código é a publicação e promoção. Uma vez concluída a personalização da aplicação, o passo final é publicá-la nas Lojas Play do Google ou na Apple App Store. As lojas App emitem algumas directrizes para a aprovação da aplicação. Além disso, as aplicações Android são comparativamente fáceis de publicar do que as aplicações iOS. A sua aplicação não tem qualquer valor se ninguém a descarregar. Uma vez que a aplicação esteja activa nas lojas de aplicações, o passo seguinte é a promoção da aplicação. A promoção de aplicações ajuda as empresas a promover a sua marca utilizando análises e as melhores estratégias de marketing.

Por que são as aplicações móveis importantes para o crescimento do negócio?

Construir uma aplicação móvel para um negócio é uma ideia excitante. Existem 7 mil milhões de utilizadores de telemóveis em todo o mundo. Assim, as aplicações móveis ganharam imensa popularidade, especialmente durante a pandemia. As aplicações móveis desempenham um papel vital na fidelização de clientes, presença de marca e eficiência empresarial.

Como ganhar dinheiro com a aplicação?

A indústria de desenvolvimento de aplicações tem um enorme potencial para ganhar milhões de dólares. No entanto, não é necessário que todas as aplicações no mercado Android e iOS ganhem uma parte igual do dinheiro. Mais de 5,50 milhões de aplicações estão disponíveis para download tanto na Google Play Store como na Apple App Store, pelo que existe uma dura concorrência no mercado de aplicações. Poderá estar a perguntar-se quanto pode ganhar com uma aplicação. Portanto, o montante de receitas geradas pelas aplicações móveis depende dos seguintes factores:

1. Objectivo da aplicação>

>p> Antes de rentabilizar a sua aplicação, é necessário especificar qual o problema que a sua aplicação irá resolver. O sucesso de qualquer aplicação depende muito do quanto ela serve os clientes.

> forte>2. Análise do concorrente >

>p> Ao planear o desenvolvimento da aplicação, a análise do concorrente é importante na medida em que ajuda na tomada de decisões. Ajudará as empresas a conhecer as características das aplicações existentes e todas as receitas geradas até à data.

>forte>3. Público-alvo

Conclusion

>p>determinar o público-alvo ajuda a especificar a quantidade de dinheiro que uma aplicação pode ganhar. Por exemplo, se estiver a construir uma aplicação para crianças, os serviços de desenvolvimento de aplicações devem ser gratuitos. Além disso, pode escolher uma estratégia apropriada de monetização para gerar receitas a partir da sua aplicação.

Esperamos que seja claro sobre como construir uma aplicação com dez passos fáceis através deste guia. Poderá estar a pensar qual a melhor ferramenta sem código para a construção de uma aplicação do seu negócio. Recomendamos que experimente o AppMaster, uma plataforma sem código que permite às empresas construir uma forte presença online. A beleza desta plataforma sem código é que também fornece documentação e código fonte, tal como os programadores fazem no método de desenvolvimento tradicional. A AppMaster oferece soluções empresariais melhores, mais rápidas e mais poderosas do que outras plataformas de construção de aplicações.

A partir do momento em que a construção de uma aplicação é concluída, o sucesso de uma aplicação depende da estratégia de marketing que uma empresa planeia atingir mais clientes. Assim, as empresas devem planear uma forte estratégia de marketing para se destacarem no mundo digital.

