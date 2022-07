Il fut un temps où le développement d'une app nécessitait des compétences étendues en matière de codage et des connaissances techniques. Si vous voulez développer une app en codant, apprendre à coder est sans aucun doute un processus étendu. De plus, vous risquez de ne pas obtenir un produit de qualité du premier coup lorsque vous créez des apps par codage. Ces dernières années, la technologie no-code a gagné une immense popularité en raison de ses avantages par rapport au développement traditionnel d'applications.

Grâce à la technologie no-coding ! Elle aide les individus à transformer leurs idées en réalité. Les outils no-code permettent aux entreprises ou aux particuliers de construire des apps sans écrire une seule ligne de code. Les petites entreprises se sont tournées vers le développement d'applications sans code pour numériser leurs produits et services. Le développement d'applications sans code a parcouru un long chemin pour aider les petites et moyennes entreprises à développer des applications qui répondent à leurs besoins commerciaux. Si vous voulez lancer votre nouvelle activité ou transformer celle qui existe déjà, ces outils peuvent vous aider dans la construction d'apps sans demander l'aide de professionnels de l'informatique.





Voulez-vous construire une app en utilisant la plateforme no code ? Vous recherchez la meilleure plateforme no code ? Si oui, vous êtes au bon endroit. Cet article traitera de vos attentes vis-à-vis d'un constructeur d'applications, d'un guide complet pour créer une application avec la technologie no code, et des étapes pour lancer l'application. Creusons les détails :

Attentes vis-à-vis de la plateforme no code

En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez accéder aux fonctionnalités performantes des constructeurs d'applications en ligne pour construire une forte présence numérique. Vous pouvez vous attendre à la fonction intégrée suivante lorsque vous utilisez un outil no code pour la construction d'applications:

1. Construction d'applications plus rapide

Le développement d'applications mobiles sans aucune connaissance technique du codage est facile. Le développement d'applications à l'aide d'outils no-code est similaire à la création d'un site Web à l'aide de Wix.com par glisser-déposer. En utilisant une plateforme web, vous pouvez concevoir et développer une application pour votre entreprise. Habituellement, ces plateformes fournissent l'assistant à partir de zéro pour commencer avec un modèle plutôt qu'un écran vierge.

2. Personnalisation

Une fois que vous vous êtes inscrit à la plateforme no-code, vous pouvez personnaliser l'application selon les besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez choisir un schéma de couleurs, un logo de marque et un contenu qui complètent votre processus commercial. Il est intéressant de noter que les différentes plateformes de création d'applications offrent des caractéristiques et des fonctions différentes. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme qui convient à vos besoins en termes de budget, de type d'application et d'objectifs de développement. AppMaster est la meilleure plateforme sans code qui permet aux propriétaires d'entreprises d'automatiser leurs processus d'affaires rapidement et efficacement.

3. Réduction des coûts

Le développement traditionnel d'apps coûte plus cher pour concevoir et développer l'application. Bien que le coût du développement d'une application dépende de la portée et des besoins de l'entreprise, il reste élevé. Les grandes entreprises optent donc pour des solutions no-code afin de réduire les coûts de développement. Les plateformes low-code/no-code sont bien moins chères que la méthode de développement traditionnelle. La raison en est que ces plateformes ne facturent que des frais de service au lieu de facturer le processus de développement complet.

Top 10 étapes pour créer une application avec une plateforme no-code

Le développement d'applications traditionnelles fait référence à l'embauche d'une équipe entière de développeurs d'applications et de professionnels de l'informatique pour construire des logiciels personnalisés. Cette méthode de développement est acceptable pour la numérisation des entreprises, mais les défauts existent toujours, comme la complexité du projet, les contraintes budgétaires et les retards inattendus. De plus, cette méthode de développement nécessite une maintenance continue de la part de l'équipe de développement. Aujourd'hui, les entreprises doivent être compétitives et pertinentes pour répondre aux besoins de leurs clients. À cet égard, les plateformes no-code aident les entreprises dans leur transformation numérique. Elles offrent des solutions de développement d'applications plus accessibles, plus rapides et plus abordables. Ces plateformes fournissent une interface visuelle qui permet aux propriétaires d'entreprises de créer des apps avec des fonctionnalités conviviales. Suivez ces étapes pour construire une application agile et de qualité avec la plateforme no code :

Étape 1 : obtenir une idée d'application

La première étape du logiciel de développement d'applications consiste à définir votre idée d'application et vos objectifs commerciaux. Il n'est pas forcément nécessaire de dresser une liste des caractéristiques de votre app potentielle. Cependant, vous devez avoir une vision claire pour transformer votre imagination en réalité. Pour obtenir une idée d'application claire, prenez le temps de définir vos objectifs commerciaux, vos parties prenantes et vos utilisateurs finaux. Définir vos utilisateurs finaux vous aidera à préciser que vous créez une application pour les utilisateurs d'Android ou d'iOS à votre public cible.

Étape 2 : Choisir une plateforme no-code

D'abord, vous devez choisir un constructeur d'applications. Le point notable est que toutes les plateformes no-code ne proposent pas les fonctionnalités que vous souhaitez ajouter à votre application. Soyez donc prudent lorsque vous sélectionnez un constructeur d'applications pour le développement d'applications no-code. Vous pouvez prendre en compte les paramètres suivants lors de l'évaluation d'une plateforme :

Cost