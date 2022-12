Er was een tijd dat de ontwikkeling van apps uitgebreide coderingsvaardigheden en technische kennis vereiste. Als je een app wilt ontwikkelen via codering, is leren coderen ongetwijfeld een uitgebreid proces. Bovendien krijg je bij het maken van apps via codering misschien niet meteen een kwaliteitsproduct. De laatste jaren heeft no-code technologie enorm aan populariteit gewonnen vanwege de voordelen ten opzichte van traditionele app ontwikkeling.

Dankzij no-code technologie! Het helpt individuen om hun ideeën om te zetten in realiteit. Met no-code tools kunnen bedrijven of particulieren apps bouwen zonder een enkele regel code te schrijven. Kleine ondernemingen zijn overgestapt op no-code app-ontwikkeling om hun producten en diensten te digitaliseren. No-code app ontwikkeling heeft een lange weg afgelegd om kleine en middelgrote bedrijven te helpen bij app ontwikkeling die voldoet aan hun zakelijke behoeften. Als u uw nieuwe bedrijf wilt starten of het bestaande wilt transformeren, kunnen deze tools u helpen bij het bouwen van apps zonder de hulp van IT-professionals in te roepen.

Wilt u een app bouwen met behulp van no code platform? Bent u op zoek naar het beste no-code platform? Zo ja, dan bent u op de juiste plaats. Dit artikel bespreekt uw verwachtingen van een app-bouwer, een complete gids voor het maken van een app met no-code technologie, en de stappen om de app te lanceren. Laten we diep in de details duiken:

Verwachtingen van no-code platform

Als ondernemer hebt u toegang tot de krachtige functies van online app-bouwers om een sterke digitale aanwezigheid op te bouwen. U kunt de volgende ingebouwde functie verwachten wanneer u een no-code tool gebruikt voor het bouwen van apps:

1. Sneller app bouwen

Mobiele app ontwikkeling zonder technische kennis van codering is eenvoudig. App ontwikkeling met behulp van no-code tools is vergelijkbaar met het maken van een website met behulp van Wix.com door middel van slepen en neerzetten. Met behulp van een web-based platform kunt u een app voor uw bedrijf ontwerpen en ontwikkelen. Meestal bieden deze platforms de assistent vanaf nul te beginnen met een sjabloon in plaats van een leeg scherm.

2. Aanpassing

Zodra u zich hebt geregistreerd voor het no-code platform, kunt u de app aanpassen volgens uw zakelijke behoeften. U kunt bijvoorbeeld een kleurenschema, merklogo en inhoud selecteren die uw bedrijfsproces aanvullen. Het vermelden waard is dat verschillende app-bouwplatforms verschillende mogelijkheden en functies bieden. U kunt elk platform kiezen dat past bij uw behoeften in termen van budget, app-type en ontwikkelingsdoelen. AppMaster is het beste no-code platform waarmee ondernemers hun bedrijfsprocessen snel en efficiënt kunnen automatiseren.

3. Kostenbesparing

Traditionele app-ontwikkeling kost meer om de applicatie te ontwerpen en te ontwikkelen. Hoewel de kosten van app-ontwikkeling afhankelijk zijn van de omvang en behoeften van het bedrijf, zijn ze nog steeds hoog. Dus kiezen grote ondernemingen voor no-code oplossingen om de ontwikkelingskosten te drukken. Low-code/no-code platforms zijn veel goedkoper dan de traditionele ontwikkelingsmethode. De reden is dat deze platforms alleen servicekosten in rekening brengen in plaats van het volledige ontwikkelingsproces.

Top 10 stappen om een app te maken met een no-code platform

Traditionele app-ontwikkeling verwijst naar het inhuren van een heel team van app-ontwikkelaars en IT-professionals om aangepaste software te bouwen. Deze ontwikkelingsmethode is aanvaardbaar voor bedrijfsdigitalisering, maar de gebreken bestaan nog steeds, zoals de complexiteit van het project, budgetbeperkingen en onverwachte vertragingen. Bovendien vereist deze ontwikkelingsmethode voortdurend onderhoud door het ontwikkelingsteam. Tegenwoordig moeten bedrijven concurrerend en relevant zijn om aan de behoeften van hun klanten te voldoen. In dit opzicht helpen no-code platforms bedrijven bij de digitale transformatie. Ze bieden oplossingen voor app-ontwikkeling met een grotere toegankelijkheid, snelheid en betaalbaarheid. Deze platforms bieden een visuele interface waarmee bedrijfseigenaren apps kunnen maken met gebruiksvriendelijke functies. Volg deze stappen om een agile en kwalitatieve app te bouwen met no-code platform:

Stap 1: Krijg een app-idee

De eerste stap in app-ontwikkelingssoftware is het definiëren van uw app-idee en bedrijfsdoelstellingen. Het vereist niet per se een lijst met functies van uw potentiële app. U moet echter een duidelijke visie hebben om uw verbeelding om te zetten in realiteit. Om een duidelijk app-idee te krijgen, moet u voldoende tijd nemen om uw bedrijfsdoelstellingen, belanghebbenden en eindgebruikers te definiëren. Het definiëren van uw eindgebruikers zal u helpen specificeren dat u een app voor Android- of iOS-gebruikers maakt voor uw doelgroep.

Stap 2: Selecteer een no-code platform

Eerst moet u een app-bouwer kiezen. Opvallend is dat niet alle no-code platforms de functies bieden die je aan je app wilt toevoegen. Wees dus voorzichtig bij het selecteren van een app-bouwer voor no-code app-ontwikkeling. U kunt de volgende parameters in overweging nemen bij het evalueren van een platform:

Kosten

De eenvoudigste manier om de lijst van no-code platforms te beperken is door de kosten. Voordat u gaat zoeken, moet u een duidelijk idee hebben over de prijsklasse en onmiddellijk afhaken als een app-bouwer buiten uw budgetbereik valt.

Gebruikersinterface

Voordat u zich abonneert op een no-code platform, is het raadzaam om te profiteren van de gratis proeven om uw comfort met de interface te controleren. De reden is dat sommige no-code platforms een gebruiksvriendelijke interface bieden die gemakkelijk te gebruiken is voor beginners zonder technische kennis.

Aanpassing

Het opvallende punt is dat niet alle app-bouwers alle functies bieden die je nodig hebt om een app te bouwen. Sommige app-bouwers hebben beperkingen, dus we raden je aan de platforms te proberen die alle opties voor maatwerk bieden. In dit opzicht is AppMaster het beste online no-code platform met een grotere mogelijkheid om wijzigingen aan te passen.

Reputatie

U kunt de klantbeoordelingen doorzoeken die hetzelfde no-code platform hebben gebruikt voor het bouwen van apps. Bovendien kunt u de apps downloaden die met hetzelfde platform zijn ontwikkeld om hun prestaties te controleren. Als de app crasht, moet u overschakelen naar een ander platform. Aangezien de reputatie van een platform helpt om de diensten aan te nemen of te weigeren, is het noodzakelijk om de merkwaarde van het no-code platform te controleren.

Stap 3: Plan uw app functies

Na het selecteren van een app-bouwer is het hoog tijd om de kernfunctionaliteit van uw app te plannen. Veel mensen voegen functies toe aan hun apps die niets te maken hebben met de groei van hun bedrijf. Bovendien voegen deze onnodige functies meer kosten en tijd toe aan het ontwikkelingsproces. Als uw app bijvoorbeeld de locatie van de gebruiker niet nodig heeft, hoeft u geen GPS-functie toe te voegen.

Stap 4: Kies een abonnement

Nadat u de functies van uw app hebt gepland, kunt u een abonnement kiezen dat past bij uw zakelijke behoeften. Verschillende no-code app-ontwikkelingsplatforms bieden meerdere abonnementsplannen. Neem de tijd om te beslissen welke functies bij uw beoogde prijsplan horen. U kunt het abonnementsplan kiezen op basis van de doelstellingen van uw app. Ons app-bouwplatform, AppMaster, biedt bijvoorbeeld 8 abonnementsplannen van Trial- tot Enterprise-niveau (inclusief Trial en Non-profit). U kunt AppMaster bezoeken om het beste plan te kiezen dat aan uw zakelijke behoeften voldoet.

Stap 5: Kies een sjabloon

Tegenwoordig is app-ontwikkeling eenvoudig dankzij de verscheidenheid aan sjablonen die app-bouwers aanbieden. Dit is het concurrentievoordeel dat no-code technologie heeft ten opzichte van traditionele app-ontwikkeling. Templates geven u het startpunt om te beginnen met het bouwen van apps die in het belang zijn van uw bedrijfsdoelstellingen. Als u bijvoorbeeld een yoga-app wilt bouwen, zullen de no-code platforms een yogasjabloon aanbieden met verschillende functies, schermen en ingebouwde functies. Deze sjablonen zijn volledig interactief, zodat u met een paar klikken een snelle rondleiding door de app-functies kunt krijgen.

Stap 6: Ontwerp uw app-logo

App logo/icon speelt een vitale rol in in-app branding. Mensen herinneren zich meestal het app logo in plaats van de app levendig te herinneren. Smartphonegebruikers weten hoe belangrijk het is om een aantrekkelijk merkicoon te hebben. Het ontwerpen van een app icoon is cruciaal omdat het moet resoneren met de toon van uw bedrijf. Veel factoren maken de iconen/logo's intuïtiever en tijdloos voor de eindgebruikers. U kunt elke online tool gebruiken voor een icoon dat achtergrondkleur, tekstgrootte en kleur biedt.

Stap 7: Pas uw app aan

Zodra u een intuïtief pictogram hebt ontworpen, is het tijd om het sjabloon aan te passen aan uw zakelijke behoeften. De sjabloon is de eerste stap naar het bouwen van een app. U kunt later de kleur en het pictogram aanpassen volgens uw zakelijke toon. De meeste no-code platforms hebben een WYSIWYG (what you see is what you get) editor die een voorbeeld geeft van de wijzigingen die u aanbrengt in het app-ontwerp. Deze platforms bieden u dus een interactieve omgeving om de wijzigingen te bekijken. Met de app-editor kunt u het app-pictogram, de naam, het lettertype, de kleurenschema's, de vooraf ingestelde thema's, de titelbalk en de koptekst wijzigen.

Stap 8: Alle functies toevoegen

De meeste app-bouwers hebben een uitgebreide marktplaats voor functies. U kunt de functies van uw keuze toevoegen door ze te verslepen. Als u een nieuwe functie aan uw app wilt toevoegen, moet u controle geven aan de functies marktplaats. Met de app-marktplaats kunt u zoeken naar de app-functies of nieuwe functionaliteit toevoegen door op de knop Toevoegen te klikken.

Stap 9: Download de app

Met App builders kun je mobiele versies (zowel Android als iOS) van je app downloaden voordat je hem publiceert. Opvallend is dat je de app alleen kunt downloaden als je een abonnement hebt op het platform. Voor abonnementen hebben deze app-bouwplatforms verschillende prijzen voor verschillende plannen.

Stap 10: Publiceer de app

We hopen dat het je duidelijk is hoe je een app maakt om je bedrijfsproces te automatiseren. De laatste stap in-app bouwen met no code tools is publicatie en promotie. Zodra het aanpassen van de app klaar is, is de laatste stap het publiceren ervan in de Google Play Stores of Apple App Store. App stores geven enkele richtlijnen voor app goedkeuring. Bovendien zijn Android-apps relatief eenvoudig te publiceren dan iOS-apps. Uw app heeft geen waarde als niemand hem downloadt. Zodra de app live is in de app stores, is de volgende stap de app promotie. App promotie helpt bedrijven hun merk te promoten met behulp van analyses en de beste marketingstrategieën.

Waarom zijn mobiele apps belangrijk voor de groei van bedrijven?

Het bouwen van een mobiele app voor een bedrijf is een spannend idee. Er zijn 7 miljard mobiele gebruikers over de hele wereld. Mobiele apps zijn dus immens populair geworden. Mobiele apps spelen een vitale rol in het opbouwen van klantenbinding, merkaanwezigheid en bedrijfsefficiëntie.

Hoe geld verdienen met de app?

De app-ontwikkelingsindustrie heeft een enorm potentieel om miljoenen dollars te verdienen. Het is echter niet nodig dat alle apps op de Android en iOS marktplaats een gelijk deel van het geld verdienen. Er zijn meer dan 5,50 miljoen apps te downloaden in zowel de Google Play Store als de Apple App Store, dus de concurrentie op de app-marktplaats is moordend. Je vraagt je misschien af hoeveel je met een app kunt verdienen. De hoeveelheid inkomsten die de mobiele apps genereren hangt dus af van de volgende factoren:

1. Doel van de app

Voordat u uw app te gelde maakt, moet u aangeven welk probleem uw app oplost. Het succes van een applicatie hangt sterk af van hoezeer het de klanten dient.

2. Analyse van de concurrent

Bij het plannen van app ontwikkeling, is de analyse van de concurrenten belangrijk omdat het helpt bij de besluitvorming. Het zal de bedrijven helpen weten over de functies van de bestaande apps en alle inkomsten die ze tot nu toe hebben gegenereerd.

3. Doelgroep

Het bepalen van de doelgroep helpt bij het specificeren van de hoeveelheid geld die een app kan opleveren. Als u bijvoorbeeld een kinderapp bouwt, moeten de app-ontwikkelingsdiensten gratis zijn. Bovendien kunt u een passende monetisatiestrategie kiezen om inkomsten uit uw app te genereren.

Conclusie

We hopen dat het u duidelijk is geworden hoe u met deze gids in tien eenvoudige stappen een app kunt bouwen. Misschien vraagt u zich af welke no-code tool het beste is voor de app-bouw van uw bedrijf. We raden je aan AppMaster te proberen, een no-code platform waarmee bedrijven een sterke online aanwezigheid kunnen opbouwen. Het mooie van dit no-code platform is dat het ook documentatie en broncode levert zoals de ontwikkelaars dat doen bij de traditionele ontwikkelingsmethode. AppMaster biedt betere, snellere en krachtigere bedrijfsoplossingen dan andere app-bouwplatforms.

Zodra het bouwen van de app is voltooid, hangt het succes van een app af van de marketingstrategie die een bedrijf plant om meer klanten te bereiken. Bedrijven moeten dus een sterke marketingstrategie plannen om zich te onderscheiden in de digitale wereld.