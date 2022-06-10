Было время, когда для разработки приложений требовались обширные навыки кодирования и технические знания. Если вы хотите разработать приложение с помощью кодирования, то изучение кодирования, несомненно, является длительным процессом. Кроме того, при создании приложений с помощью кодирования вы можете не получить качественный продукт с первого раза. В последние годы технология no-code приобрела огромную популярность благодаря своим преимуществам перед традиционной разработкой приложений.

Спасибо технологии no-code! Она помогает людям воплощать свои идеи в реальность. Инструменты no-code позволяют компаниям и частным лицам создавать приложения, не написав ни строчки кода. Малые предприятия перешли на разработку приложений без кода, чтобы оцифровать свои продукты и услуги. No-code разработка приложений прошла долгий путь, чтобы помочь малым и средним предприятиям в разработке приложений, отвечающих их бизнес-потребностям. Если вы хотите начать новый бизнес или преобразовать существующий, эти инструменты помогут вам в создании приложений без обращения за помощью к ИТ-специалистам.





Вы хотите создать приложение с помощью платформы no code? Вы ищете лучшую платформу без кода? Если да, то вы попали по адресу. В этой статье мы обсудим ваши ожидания от разработчика приложений, полное руководство по созданию приложения с помощью технологии no code, а также шаги по запуску приложения. Давайте углубимся в детали:

Ожидания от платформы no code

Как владелец бизнеса, вы можете получить доступ к высокопроизводительным функциям онлайн-конструкторов приложений для создания сильного цифрового присутствия. Вы можете ожидать следующих встроенных функций при использовании no-code инструмента для создания приложений:

1. Быстрое создание приложений

Разработка мобильных приложений без технических знаний кодирования не составляет труда. Разработка приложений с помощью инструментов no-code похожа на создание веб-сайта с помощью Wix.com путем перетаскивания. Используя веб-платформу, вы можете спроектировать и разработать приложение для своего бизнеса. Как правило, эти платформы предоставляют помощника с нуля, чтобы начать с шаблона, а не с чистого экрана.

2. Персонализация

После регистрации на платформе no-code вы можете настроить приложение в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Например, вы можете выбрать цветовую схему, логотип бренда и контент, которые дополняют ваш бизнес-процесс. Стоит отметить, что разные платформы для создания приложений предлагают разные возможности и функции. Вы можете выбрать любую платформу, которая соответствует вашим потребностям с точки зрения бюджета, типа приложения и целей разработки. AppMaster - это лучшая платформа без кода, которая позволяет владельцам бизнеса быстро и эффективно автоматизировать бизнес-процессы.

3. Снижение затрат

Традиционная разработка приложений требует больших затрат на проектирование и разработку приложения. Хотя стоимость разработки приложения зависит от масштабов и потребностей бизнеса, она все равно остается высокой. Поэтому крупные предприятия предпочитают no-code решения для снижения стоимости разработки. Low-code/no-code платформы намного дешевле традиционного метода разработки. Причина в том, что эти платформы берут плату только за услуги, а не за весь процесс разработки.

Топ-10 шагов по созданию приложения с помощью no-code платформы

Традиционная разработка приложений подразумевает наем целой команды разработчиков приложений и ИТ-специалистов для создания пользовательского программного обеспечения. Этот метод разработки является приемлемым для цифровизации бизнеса, но недостатки все еще существуют, такие как сложность проекта, бюджетные ограничения и непредвиденные задержки. Более того, этот метод разработки требует постоянного обслуживания со стороны команды разработчиков. Сегодня компаниям необходимо быть конкурентоспособными и актуальными, чтобы удовлетворять потребности своих клиентов. В этом отношении платформы no-code помогают компаниям в цифровой трансформации. Они предлагают решения по разработке приложений с большей доступностью, скоростью и ценовой доступностью. Эти платформы предоставляют визуальный интерфейс, который позволяет владельцам бизнеса создавать приложения с удобными для пользователя функциями. Следуйте следующим шагам, чтобы создать быстрое и качественное приложение с помощью платформы без кода:

Шаг 1: Получите идею приложения

Первый шаг в программе разработки приложений - это определение идеи вашего приложения и бизнес-целей. Для этого не обязательно составлять список функций вашего потенциального приложения. Однако у вас должно быть четкое видение, чтобы превратить вашу фантазию в реальность. Чтобы получить четкую идею приложения, потратьте достаточно времени на определение бизнес-целей, заинтересованных сторон и конечных пользователей. Определение конечных пользователей поможет вам уточнить, для какой целевой аудитории вы создаете приложение - для пользователей Android или iOS.

Шаг 2: Выберите платформу no-code

Сначала вам нужно выбрать конструктор приложений. Следует отметить, что не все платформы no-code предлагают функции, которые вы хотите добавить в свое приложение. Поэтому будьте осторожны при выборе сборщика приложений для разработки no-code приложений. При оценке платформы вы можете учитывать следующие параметры:

Стоимость

Самый простой способ сузить список платформ no-code - это стоимость. Прежде чем искать, вы должны иметь четкое представление о ценовом диапазоне и сразу же отказаться, если конструктор приложений выходит за рамки вашего бюджета.</nbsp;

Пользовательский интерфейс

Перед тем как подписаться на платформу no-code, рекомендуется воспользоваться бесплатными пробными версиями, чтобы проверить, насколько вам удобен интерфейс. Причина в том, что некоторые платформы no-code предлагают удобный интерфейс, который легко использовать новичкам без технических знаний.</nbsp;

Настройка

Заметим, что не все конструкторы приложений предоставляют все функции, необходимые для создания приложения. Некоторые сборщики приложений имеют ограничения, поэтому мы рекомендуем вам попробовать платформы, которые предлагают все возможности для кастомизации. В этом отношении AppMaster является лучшей онлайн-платформой без кода с большими возможностями по настройке изменений.

Отзывы

Вы можете найти отзывы клиентов, которые использовали ту же платформу без кода для создания приложений. Более того, вы можете загрузить приложения, разработанные с использованием той же платформы, чтобы проверить их производительность. Если приложение не работает, вам придется перейти на другую платформу. Поскольку репутация платформы помогает принять или отказаться от услуг, необходимо проверить ценность бренда платформы no-code.

Шаг 3: Планирование функций вашего приложения

После выбора разработчика приложений самое время спланировать основные функции вашего приложения. Многие люди добавляют в свои приложения функции, которые не имеют никакого отношения к развитию их бизнеса. Более того, эти ненужные функции увеличивают стоимость и сроки разработки. Например, если ваше приложение не требует определения местоположения пользователя, вам не нужно добавлять функцию GPS.

Шаг 4: Выберите план подписки

После планирования функций вашего приложения вы можете выбрать план подписки, который соответствует потребностям вашего бизнеса. Различные платформы для разработки приложений no-code предлагают несколько планов подписки. Потратьте время, чтобы решить, какие функции входят в целевой тарифный план. Вы можете выбрать план подписки в соответствии с целями вашего приложения. Например, наша платформа для создания приложений, AppMaster, предлагает 8 планов подписки от пробного до корпоративного уровня (включая пробный и некоммерческий). Вы можете посетить AppMaster, чтобы выбрать лучший план, отвечающий потребностям вашего бизнеса.

Шаг 5: Выберите шаблон

Сегодня разработка приложений стала легкой благодаря разнообразию шаблонов, предлагаемых разработчиками приложений. Это конкурентное преимущество, которое технология no code имеет перед традиционной разработкой приложений. Шаблоны дают вам отправную точку для начала создания приложений, отвечающих вашим бизнес-целям. Например, если вы хотите создать приложение для йоги, платформы no-code предложат вам шаблон йоги с различными функциями, экранами и встроенными функциями. Эти шаблоны полностью интерактивны, и вы можете совершить быстрый тур по функциям приложения с помощью нескольких кликов.</nbsp;

Шаг 6: Разработка логотипа приложения

Логотип/иконка приложения играет важную роль в брендинге приложения. Люди чаще всего вспоминают логотип приложения, а не яркие воспоминания о самом приложении. Пользователи смартфонов знают, как важно иметь привлекательную иконку бренда. Разработка иконки приложения имеет решающее значение, поскольку она должна соответствовать тону вашего бизнеса. Многие факторы делают иконки/логотипы более интуитивно понятными и нестареющими для конечных пользователей. Вы можете использовать любой онлайн-инструмент для создания иконки, который предлагает цвет фона, размер текста и цвет.

Шаг 7: Настройте свое приложение

После того как вы разработали интуитивно понятную иконку, пришло время настроить шаблон в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Шаблон - это первый шаг на пути к созданию приложения. В дальнейшем вы можете изменить цвет и иконку в соответствии с вашим деловым тоном. Большинство платформ no-code имеют редактор WYSIWYG (что видишь, то и получаешь), который позволяет просматривать изменения, вносимые вами в дизайн приложения. Таким образом, эти платформы предоставляют вам интерактивную среду для просмотра изменений. Редактор приложений позволяет изменить значок приложения, название, шрифт, цветовые схемы, предустановленные темы, строку заголовка и текст заголовка.

Шаг 8: Добавьте все функции

Многие конструкторы приложений имеют обширный рынок функций. Вы можете добавлять функции по своему выбору путем перетаскивания. Если вы хотите добавить новую функцию в свое приложение, вам нужно передать управление маркетплейсу функций. App marketplace позволяет искать функции приложения или добавлять новые функции, нажав на кнопку Add.

Шаг 9: Загрузить приложение

App builders позволяют загрузить мобильные версии (как Android, так и iOS) вашего приложения до его публикации. Примечательным моментом является то, что скачать приложение можно только в том случае, если вы подписались на платформу. Что касается подписки, у этих платформ для создания приложений разные цены для разных планов.

Шаг 10: Опубликуйте приложение

Надеемся, вам стало понятно, как сделать приложение для автоматизации вашего бизнес-процесса. Последним шагом в создании приложения с помощью инструментов без кода является публикация и продвижение. После завершения настройки приложения последний шаг - публикация приложения в Google Play Store или Apple App Store. Магазины приложений выпускают определенные рекомендации по одобрению приложений. Более того, приложения для Android сравнительно легче опубликовать, чем приложения для iOS. Ваше приложение не имеет смысла, если его никто не скачивает. Как только приложение появится в магазинах приложений, следующим шагом будет продвижение приложения. Продвижение приложений помогает компаниям продвигать свой бренд, используя аналитику и лучшие маркетинговые стратегии.

Почему мобильные приложения важны для развития бизнеса?

Создание мобильного приложения для бизнеса - захватывающая идея. В мире насчитывается 7 миллиардов пользователей мобильных устройств. Поэтому мобильные приложения приобрели огромную популярность, особенно в период пандемии. Мобильные приложения играют важную роль в формировании лояльности клиентов, присутствия бренда и эффективности бизнеса.

Как заработать на приложении?

Индустрия разработки приложений имеет огромный потенциал для заработка миллионов долларов. Однако вовсе не обязательно, что все приложения на рынке Android и iOS зарабатывают равную долю денег. Более 5,50 миллионов приложений доступны для загрузки в Google Play Store и Apple App Store, поэтому на рынке приложений существует жесткая конкуренция. Возможно, вам интересно, сколько можно заработать на приложении. Итак, размер дохода, генерируемого мобильными приложениями, зависит от следующих факторов:

1. Назначение приложения

Перед тем как монетизировать свое приложение, необходимо определить, какую проблему будет решать ваше приложение. Успех любого приложения во многом зависит от того, насколько оно служит клиентам.</nbsp;

2. Анализ конкурентов

При планировании разработки приложения анализ конкурентов очень важен, поскольку он помогает в принятии решений. Он поможет компании узнать о возможностях существующих приложений и о доходах, которые они уже принесли.

3. Целевая аудитория

Определение целевой аудитории помогает определить количество денег, которое может заработать приложение. Например, если вы создаете детское приложение, услуги по разработке приложения должны быть бесплатными. Кроме того, вы можете выбрать подходящую стратегию монетизации для получения дохода от вашего приложения.

Вывод

Мы надеемся, что вы поняли, как создать приложение за десять простых шагов с помощью этого руководства. Возможно, вы задаетесь вопросом, какой инструмент no-code лучше всего подходит для создания приложений для вашего бизнеса. Мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, платформу no-code, которая позволяет бизнесу создать сильное присутствие в Интернете. Прелесть этой платформы no-code в том, что она также предоставляет документацию и исходный код, как это делают разработчики при традиционном методе разработки. AppMaster предлагает лучшие, более быстрые и мощные бизнес-решения, чем другие платформы для создания приложений.

После завершения создания приложений успех приложения зависит от маркетинговой стратегии, которую компания планирует, чтобы привлечь больше клиентов. Поэтому компании должны планировать сильную маркетинговую стратегию, чтобы выделить свой бизнес в цифровом мире.