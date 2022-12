Đã có lúc việc phát triển ứng dụng đòi hỏi kỹ năng viết mã và kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Nếu bạn muốn phát triển một ứng dụng bằng cách viết mã, việc học cách viết mã chắc chắn là một quá trình sâu rộng. Hơn nữa, bạn có thể không nhận được sản phẩm chất lượng lần đầu tiên khi tạo ứng dụng thông qua mã hóa. Trong những năm gần đây, công nghệ không mã đã trở nên phổ biến rộng rãi do những lợi ích của nó so với phát triển ứng dụng truyền thống.

Nhờ không có công nghệ mã hóa! Nó giúp các cá nhân biến ý tưởng của họ thành hiện thực. Các công cụ không mã cho phép các doanh nghiệp hoặc cá nhân tạo ứng dụng mà không cần viết một dòng mã nào. Các doanh nghiệp nhỏ đã chuyển sang phát triển ứng dụng không có mã để số hóa các sản phẩm và dịch vụ của họ. Phát triển ứng dụng không mã đã đi một chặng đường dài để giúp các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ phát triển ứng dụng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ. Nếu bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình hoặc chuyển đổi công việc kinh doanh hiện có, những công cụ này có thể giúp bạn trong việc xây dựng ứng dụng mà không cần tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia CNTT.

Bạn có muốn xây dựng một ứng dụng không sử dụng nền tảng mã không? Bạn đang tìm kiếm nền tảng không mã tốt nhất? Nếu có, bạn đang ở đúng nơi. Bài viết này sẽ thảo luận về những mong đợi của bạn từ người xây dựng ứng dụng, hướng dẫn đầy đủ để tạo ứng dụng không có công nghệ mã và các bước để khởi chạy ứng dụng. Hãy đi sâu vào chi tiết:

Kỳ vọng từ nền tảng không mã

Là chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn có thể truy cập các tính năng hiệu suất cao của trình tạo ứng dụng trực tuyến để xây dựng sự hiện diện kỹ thuật số mạnh mẽ. Bạn có thể mong đợi chức năng tích hợp sau khi sử dụng công cụ không mã để xây dựng ứng dụng:

1. Xây dựng ứng dụng nhanh hơn

Việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào về mã hóa rất dễ dàng. Phát triển ứng dụng bằng công cụ không mã tương tự như tạo trang web bằng Wix.com thông qua thao tác kéo và thả. Sử dụng nền tảng dựa trên web, bạn có thể thiết kế và phát triển một ứng dụng cho doanh nghiệp của mình. Thông thường, các nền tảng này cung cấp trợ lý từ đầu để bắt đầu với một mẫu thay vì một màn hình trống.

2. Tùy chỉnh

Khi bạn đã đăng ký nền tảng không mã, bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng theo nhu cầu kinh doanh của mình. Ví dụ: bạn có thể chọn bảng màu, biểu trưng thương hiệu và nội dung bổ sung cho quy trình kinh doanh của mình. Điểm đáng chú ý là các nền tảng xây dựng ứng dụng khác nhau cung cấp các tính năng và chức năng khác nhau. Bạn có thể chọn bất kỳ nền tảng nào phù hợp với nhu cầu của mình về ngân sách, loại ứng dụng và mục tiêu phát triển. AppMaster là nền tảng không mã tốt nhất cho phép các chủ doanh nghiệp tự động hóa quy trình kinh doanh của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

3. Giảm chi phí

Phát triển ứng dụng truyền thống tốn nhiều chi phí hơn để thiết kế và phát triển ứng dụng. Mặc dù chi phí phát triển ứng dụng phụ thuộc vào phạm vi kinh doanh và nhu cầu, nhưng nó vẫn còn cao. Vì vậy, các doanh nghiệp lớn lựa chọn giải pháp không mã để cắt giảm chi phí phát triển. Các nền tảng mã thấp / không mã rẻ hơn nhiều so với phương pháp phát triển truyền thống. Lý do là các nền tảng này chỉ thu phí dịch vụ thay vì thu phí cho quá trình phát triển hoàn chỉnh.

10 bước hàng đầu để tạo ứng dụng với nền tảng không mã

Phát triển ứng dụng truyền thống đề cập đến việc thuê toàn bộ nhóm các nhà phát triển ứng dụng và chuyên gia CNTT để xây dựng phần mềm tùy chỉnh. Phương pháp phát triển này có thể chấp nhận được đối với số hóa doanh nghiệp, nhưng vẫn còn tồn tại những sai sót, chẳng hạn như độ phức tạp của dự án, hạn chế về ngân sách và sự chậm trễ không mong muốn. Hơn nữa, phương pháp phát triển này đòi hỏi nhóm phát triển phải bảo trì liên tục. Ngày nay, các công ty cần phải cạnh tranh và phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Về vấn đề này, các nền tảng không mã sẽ giúp các công ty trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Họ cung cấp các giải pháp phát triển ứng dụng với khả năng truy cập, tốc độ và khả năng chi trả cao hơn. Các nền tảng này cung cấp giao diện trực quan cho phép chủ doanh nghiệp tạo ứng dụng với các tính năng thân thiện với người dùng. Làm theo các bước sau để xây dựng một ứng dụng nhanh nhẹn và chất lượng mà không cần nền tảng mã:

Bước 1: Lên ý tưởng ứng dụng

Bước đầu tiên trong phần mềm phát triển ứng dụng là xác định ý tưởng ứng dụng và mục tiêu kinh doanh của bạn. Nó không nhất thiết yêu cầu danh sách các tính năng của ứng dụng tiềm năng của bạn. Tuy nhiên, bạn phải có một tầm nhìn rõ ràng để biến trí tưởng tượng của bạn thành hiện thực. Để có ý tưởng ứng dụng rõ ràng, hãy dành đủ thời gian để xác định mục tiêu kinh doanh, các bên liên quan và người dùng cuối của bạn. Việc xác định người dùng cuối sẽ giúp bạn xác định rằng bạn đang tạo ứng dụng cho người dùng Android hoặc iOS cho đối tượng mục tiêu của mình.

Bước 2: Chọn nền tảng không mã

Trước tiên, bạn cần chọn một trình tạo ứng dụng. Điểm đáng chú ý là không phải tất cả các nền tảng không mã đều cung cấp các tính năng bạn muốn thêm vào ứng dụng của mình. Vì vậy, hãy thận trọng khi chọn một trình tạo ứng dụng để phát triển ứng dụng không có mã. Bạn có thể xem xét các thông số sau khi đánh giá một nền tảng:

Phí tổn

Cách dễ nhất để thu hẹp danh sách các nền tảng không có mã là chi phí. Trước khi tìm kiếm, bạn phải có ý tưởng rõ ràng về phạm vi giá và bỏ ngay lập tức nếu trình tạo ứng dụng nằm ngoài phạm vi ngân sách của bạn.

Giao diện người dùng

Trước khi đăng ký nền tảng không mã, bạn nên tận dụng các bản dùng thử miễn phí để kiểm tra mức độ thoải mái của bạn với giao diện. Lý do là một số nền tảng không có mã cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu không có kiến thức về công nghệ.

Tùy biến

Điểm đáng chú ý là không phải tất cả các trình xây dựng ứng dụng đều cung cấp tất cả các tính năng bạn cần để xây dựng một ứng dụng. Một số nhà xây dựng ứng dụng có các hạn chế, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thử các nền tảng cung cấp tất cả các tùy chọn để tùy chỉnh. Về mặt này, AppMaster là nền tảng trực tuyến không mã tốt nhất với khả năng điều chỉnh các thay đổi tốt hơn.

Danh tiếng

Bạn có thể tìm kiếm các đánh giá của khách hàng, những người đã sử dụng cùng một nền tảng không mã để xây dựng ứng dụng. Hơn nữa, bạn có thể tải xuống các ứng dụng được phát triển bằng cùng một nền tảng để kiểm tra hiệu suất của chúng. Nếu ứng dụng gặp sự cố, bạn sẽ phải chuyển sang nền tảng khác. Vì danh tiếng của một nền tảng giúp chấp nhận hoặc từ chối các dịch vụ, nên cần phải kiểm tra giá trị thương hiệu của nền tảng không mã.

Bước 3: Lập kế hoạch cho các tính năng ứng dụng của bạn

Sau khi chọn một trình tạo ứng dụng, đã đến lúc lập kế hoạch cho chức năng cốt lõi của ứng dụng của bạn. Nhiều người thêm các tính năng vào ứng dụng của họ mà không liên quan gì đến sự phát triển kinh doanh của họ. Hơn nữa, những tính năng không cần thiết này làm tăng thêm chi phí và dòng thời gian cho quá trình phát triển. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn không yêu cầu vị trí của người dùng, bạn không cần thêm tính năng GPS.

Bước 4: Chọn gói đăng ký

Sau khi lập kế hoạch cho các tính năng của ứng dụng, bạn có thể chọn gói đăng ký phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Các nền tảng phát triển ứng dụng không mã khác nhau cung cấp nhiều gói đăng ký. Hãy dành thời gian của bạn để quyết định những tính năng nào đi kèm với gói giá mục tiêu của bạn. Bạn có thể chọn gói đăng ký theo mục tiêu của ứng dụng của mình. Ví dụ: nền tảng xây dựng ứng dụng của chúng tôi, AppMaster, cung cấp 8 gói đăng ký từ Cấp độ Dùng thử đến Cấp độ Doanh nghiệp (bao gồm Bản dùng thử và Tổ chức phi lợi nhuận). Bạn có thể truy cập AppMaster để chọn phương án tốt nhất đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình.

Bước 5: Chọn mẫu

Ngày nay, việc phát triển ứng dụng rất dễ dàng do có nhiều mẫu do các nhà xây dựng ứng dụng cung cấp. Đây là lợi thế cạnh tranh mà không công nghệ mã nào có được so với phát triển ứng dụng truyền thống. Mẫu cung cấp cho bạn điểm ban đầu để bắt đầu xây dựng ứng dụng có lợi nhất cho mục tiêu kinh doanh của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng Yoga, các nền tảng không mã sẽ cung cấp một mẫu yoga với các tính năng, màn hình và chức năng tích hợp khác nhau. Các mẫu này hoàn toàn tương tác vì bạn có thể tham quan nhanh các tính năng của ứng dụng với một vài cú nhấp chuột.

Bước 6: Thiết kế logo ứng dụng của bạn

Biểu tượng / biểu tượng ứng dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu trong ứng dụng. Mọi người chủ yếu nhớ lại logo ứng dụng thay vì nhớ ứng dụng một cách sống động. Người dùng điện thoại thông minh biết tầm quan trọng của việc có một biểu tượng thương hiệu hấp dẫn. Thiết kế một biểu tượng ứng dụng là rất quan trọng vì nó phải phù hợp với giai điệu của doanh nghiệp của bạn. Nhiều yếu tố làm cho các biểu tượng / biểu trưng trực quan hơn và vượt thời gian đối với người dùng cuối. Bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ trực tuyến nào cho một biểu tượng cung cấp màu nền, kích thước văn bản và màu sắc.

Bước 7: Tùy chỉnh ứng dụng của bạn

Khi bạn đã thiết kế một biểu tượng trực quan, đã đến lúc tùy chỉnh mẫu theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Mẫu bắt đầu bước đầu tiên của bạn đối với việc xây dựng ứng dụng. Sau đó, bạn có thể thay đổi màu sắc và biểu tượng theo tông màu kinh doanh của mình. Hầu hết các nền tảng không mã đều có trình chỉnh sửa WYSIWYG (những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được) để xem trước những thay đổi bạn thực hiện trong thiết kế ứng dụng. Vì vậy, các nền tảng này cung cấp cho bạn một môi trường tương tác để xem các thay đổi. Trình chỉnh sửa ứng dụng cho phép thay đổi biểu tượng ứng dụng, tên, phông chữ, phối màu, chủ đề cài sẵn, thanh tiêu đề và văn bản tiêu đề.

Bước 8: Thêm tất cả các tính năng

Hầu hết các nhà xây dựng ứng dụng đều có một thị trường rộng lớn cho các tính năng. Bạn có thể thêm các tính năng bạn chọn bằng cách kéo và thả. Nếu bạn muốn thêm một tính năng mới vào ứng dụng của mình, bạn cần phải cấp quyền kiểm soát cho thị trường tính năng. Thị trường ứng dụng cho phép bạn tìm kiếm các tính năng của ứng dụng hoặc thêm chức năng mới bằng cách nhấp vào nút Thêm.

Bước 9: Tải xuống ứng dụng

Trình tạo ứng dụng cho phép bạn tải xuống các phiên bản di động (cả Android và iOS) của ứng dụng trước khi xuất bản. Điểm đáng chú ý là bạn chỉ có thể tải xuống ứng dụng nếu đã đăng ký nền tảng. Đối với đăng ký, các nền tảng xây dựng ứng dụng này có các mức giá khác nhau cho các gói khác nhau.

Bước 10: Xuất bản ứng dụng

Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về cách tạo ứng dụng để tự động hóa quy trình kinh doanh của mình. Bước cuối cùng xây dựng trong ứng dụng không có công cụ mã là xuất bản và quảng cáo. Sau khi quá trình tùy chỉnh ứng dụng hoàn tất, bước cuối cùng là xuất bản ứng dụng trên Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store. Cửa hàng ứng dụng ban hành một số nguyên tắc để phê duyệt ứng dụng. Hơn nữa, các ứng dụng Android tương đối dễ xuất bản hơn các ứng dụng iOS. Ứng dụng của bạn không có giá trị nếu không ai tải xuống. Sau khi ứng dụng xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng, bước tiếp theo là quảng cáo ứng dụng. Quảng cáo ứng dụng giúp các công ty quảng bá thương hiệu của họ bằng cách sử dụng phân tích và các chiến lược tiếp thị tốt nhất.

Tại sao ứng dụng dành cho thiết bị di động lại quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp?

Xây dựng một ứng dụng di động cho một doanh nghiệp là một ý tưởng thú vị. Có 7 tỷ người dùng di động trên khắp thế giới. Vì vậy, các ứng dụng dành cho thiết bị di động đã trở nên phổ biến rộng rãi, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. Ứng dụng dành cho thiết bị di động đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng, sự hiện diện của thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

Làm thế nào để kiếm tiền từ ứng dụng?

Ngành công nghiệp phát triển ứng dụng có tiềm năng to lớn để kiếm hàng triệu đô la. Tuy nhiên, không nhất thiết tất cả các ứng dụng trên thị trường Android và iOS đều kiếm được một phần tiền như nhau. Hơn 5,50 triệu ứng dụng có sẵn để tải xuống trên cả Google Play Store và Apple App Store, do đó, có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ứng dụng. Bạn có thể tự hỏi mình có thể kiếm được bao nhiêu từ một ứng dụng. Vì vậy, số lượng doanh thu do các ứng dụng dành cho thiết bị di động tạo ra phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1. Mục đích của ứng dụng

Trước khi kiếm tiền từ ứng dụng của mình, bạn cần xác định vấn đề mà ứng dụng của bạn sẽ giải quyết. Sự thành công của bất kỳ ứng dụng nào phụ thuộc nhiều vào mức độ nó đang phục vụ khách hàng.

2. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Khi lập kế hoạch phát triển ứng dụng, phân tích đối thủ cạnh tranh rất quan trọng vì nó giúp đưa ra quyết định. Nó sẽ giúp các công ty biết về các tính năng hiện có của ứng dụng và tất cả doanh thu mà họ đã tạo ra cho đến nay.

3. Đối tượng mục tiêu

Việc xác định đối tượng mục tiêu giúp xác định số tiền mà ứng dụng có thể kiếm được. Ví dụ: nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng dành cho trẻ em, thì các dịch vụ phát triển ứng dụng phải miễn phí. Hơn nữa, bạn có thể chọn chiến lược kiếm tiền phù hợp để tạo doanh thu từ ứng dụng của mình.

Sự kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ về cách tạo một ứng dụng với mười bước đơn giản thông qua hướng dẫn này. Bạn có thể tự hỏi công cụ không mã nào là tốt nhất cho việc xây dựng ứng dụng của doanh nghiệp mình. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster, một nền tảng không mã cho phép các doanh nghiệp xây dựng sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ. Vẻ đẹp của nền tảng không mã này là nó cũng cung cấp tài liệu và mã nguồn giống như các nhà phát triển làm trong phương pháp phát triển truyền thống. AppMaster cung cấp các giải pháp kinh doanh tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn so với các nền tảng xây dựng ứng dụng khác.

Sau khi quá trình xây dựng ứng dụng hoàn tất, sự thành công của ứng dụng phụ thuộc vào chiến lược tiếp thị mà công ty lên kế hoạch để tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Vì vậy, các công ty nên hoạch định một chiến lược tiếp thị mạnh mẽ để làm nổi bật hoạt động kinh doanh của họ trong thế giới kỹ thuật số.