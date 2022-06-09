曾几何时，应用开发需要大量的编码技能和技术知识。如果你想通过编码来开发一个应用程序，学习如何编码无疑是一个广泛的过程。此外，在通过编码创建应用程序时，你可能无法在第一次就获得高质量的产品。近年来，无码技术因其比传统APP开发的好处而获得了巨大的人气。

感谢无码技术!它帮助个人将他们的想法转化为现实。无代码工具允许企业或个人在不编写任何一行代码的情况下建立应用程序。小企业已经转向无代码应用程序开发，以使其产品和服务数字化。无代码应用开发在帮助中小型企业进行满足其业务需求的应用开发方面已经取得了长足的进步。如果你想启动你的新业务或改造现有业务，这些工具可以帮助你在无需寻求IT专业人士帮助的情况下进行应用建设。





你想使用无码平台建设一个应用吗？你是否在寻找最好的无码平台？如果是的话，你就来对地方了。本文将讨论您对应用程序构建者的期望，用无代码技术创建应用程序的完整指南，以及推出应用程序的步骤。让我们深入挖掘细节：

对无代码平台的期望

作为企业主，您可以使用在线应用程序构建器的高性能功能来建立强大的数字存在。在使用无代码工具进行应用程序构建时，您可以期待以下内置功能：

1.更快的应用程序构建

移动应用程序的开发无需任何编码技术知识，非常容易。使用无代码工具开发应用程序类似于使用Wix.com通过拖放创建网站。使用基于网络的平台，你可以为你的企业设计和开发一个应用程序。通常，这些平台提供从头开始的助手，以模板而不是空白屏幕开始。

2.定制

一旦您注册了无代码平台，您可以根据您的业务需求定制应用程序。例如，你可以选择一个颜色方案、品牌标志和内容，以补充你的业务流程。值得注意的一点是，不同的应用建设平台提供不同的特点和功能。你可以选择任何适合你在预算、应用程序类型和开发目标方面需求的平台。

3.降低成本

传统的应用程序开发在设计和开发应用程序方面的成本更高。虽然应用程序的开发成本取决于业务范围和需求，但它仍然很高。因此，大型企业选择无代码解决方案来降低开发成本。 低代码/无代码平台比传统开发方法便宜得多。原因是这些平台只收取服务费，而不是对整个开发过程收费。

使用无代码平台创建应用程序的十大步骤

传统的应用程序开发是指雇用整个应用程序开发人员和IT专业人士团队来构建定制软件。这种开发方式对于企业数字化来说是可以接受的，但缺陷仍然存在，如项目的复杂性、预算限制和意外延误。此外，这种开发方法需要开发团队的持续维护。 今天，企业需要具有竞争力和相关性，以满足客户的需求。在这方面，无代码平台帮助企业进行数字化转型。它们提供的应用开发解决方案具有更高的可及性、速度和经济性。这些平台提供了一个可视化界面，使企业主能够创建具有用户友好功能的应用程序。遵循这些步骤，用无代码平台建立一个敏捷和高质量的应用程序：

步骤1：获得一个应用程序的想法

应用程序开发软件的第一步是定义你的应用程序想法和业务目标。它不一定需要你的潜在应用程序的功能清单。然而，你必须有一个清晰的愿景，将你的想象力转化为现实。为了得到一个清晰的应用想法，花足够的时间来定义你的业务目标、利益相关者和最终用户。定义你的最终用户将帮助你明确你是为Android或iOS用户创建一个应用程序的目标受众。

步骤2：选择一个无代码平台

首先，你需要选择一个应用程序构建者。值得注意的是，并非所有的无代码平台都能提供你希望添加到你的应用程序的功能。因此，在选择无代码应用程序开发的应用程序构建器时要谨慎行事。在评估平台时，您可以考虑以下参数：

成本

缩小无码平台列表的最简单方法是通过成本。在搜索之前，你必须对价格范围有一个清晰的概念，如果一个应用程序生成器超出了你的预算范围，就立即退出。

用户界面

在订阅一个无代码平台之前，建议利用免费试用来检查你对界面的舒适性。原因是一些无代码平台提供了一个用户友好的界面，对于没有技术知识的初学者来说很容易使用。

定制

值得注意的一点是，并非所有的应用程序生成器都能提供您构建应用程序所需的所有功能。一些应用程序构建器有限制，因此我们建议您尝试提供所有定制选项的平台。在这方面，AppMaster是最好的在线无代码平台，具有更大的调整变化能力。

声誉

您可以搜索使用同一无代码平台构建应用程序的客户评论。此外，您可以下载使用同一平台开发的应用程序，检查其性能。如果应用程序崩溃，你将不得不切换到另一个平台。由于平台的声誉有助于采用或拒绝服务，因此有必要检查无码平台的品牌价值。

步骤3：规划您的应用程序功能

在选择应用程序构建器之后，现在是规划您应用程序的核心功能的时候了。许多人在他们的应用程序中添加了一些与他们的业务增长无关的功能。此外，这些不必要的功能为开发过程增加了更多的成本和时间。例如，如果您的应用程序不需要用户的位置，您就不需要添加GPS功能。

步骤4：选择订阅计划

在规划您的应用程序功能后，您可以选择适合您业务需求的订阅计划。不同的无代码应用程序开发平台提供多种订阅计划。花点时间来决定您的目标价格计划有哪些功能。你可以根据你的应用程序的目标来选择订阅计划。例如，我们的应用程序构建平台AppMaster提供从试用到企业级的8种订阅计划（包括试用和非营利）。您可以访问AppMaster，选择符合您业务需求的最佳计划。

步骤5：选择模板

今天，由于应用程序构建商提供的各种模板，应用程序的开发很容易。这就是无代码技术相对于传统应用开发的竞争优势。模板为您提供了开始应用建设的初始点，符合您业务目标的最佳利益。例如，如果你想建立一个瑜伽应用程序，无代码平台将提供一个具有不同特点、屏幕和内置功能的瑜伽模板。

步骤6：设计您的应用标志

应用标志/图标在应用内品牌推广中发挥着重要作用。人们大多会想起应用的标志，而不是生动地记住应用。智能手机用户知道拥有一个有吸引力的品牌图标是多么重要。设计一个应用程序的图标是至关重要的，因为它必须与你的企业的基调产生共鸣。许多因素使图标/logo对终端用户来说更加直观和永恒。

步骤7：定制您的应用程序

一旦您设计了一个直观的图标，现在是时候根据您的业务需求定制模板了。模板启动了您建立应用程序的第一步。你以后可以根据你的业务基调改变颜色和图标。 大多数无代码平台都有一个WYSIWYG（所见即所得）编辑器，可以预览你在应用设计中的变化。因此，这些平台为你提供了一个互动的环境来查看变化。应用程序编辑器允许改变应用程序的图标、名称、字体、配色方案、预设主题、标题栏和标题文本。

步骤8：添加所有功能

大多数应用程序生成器有一个广泛的功能市场。你可以通过拖放来添加你所选择的功能。如果你想为你的应用程序添加一个新的功能，你需要对功能市场进行控制。应用程序市场允许您搜索应用程序的功能，或通过点击添加按钮添加新功能。

步骤9：下载应用程序

应用程序生成器允许您在发布应用程序之前下载移动版本（包括Android和iOS）。值得注意的一点是，只有当你订阅了该平台时，你才能下载该应用程序。

步骤10。发布应用程序

我们希望你清楚如何制作一个应用程序来实现你的业务流程自动化。使用无代码工具进行应用程序构建的最后一步是发布和推广。一旦应用定制完成，最后一步是在Google Play商店或苹果应用商店发布。应用商店会发布一些应用审批指南。此外，Android应用程序比iOS应用程序更容易发布。如果没有人下载，你的应用程序就没有价值。一旦应用程序在应用程序商店上线，下一步就是应用程序推广。应用推广有助于企业利用分析和最佳营销策略推广其品牌。

为什么移动应用对业务增长很重要？

为企业建立移动应用是一个令人兴奋的想法。世界各地有70亿移动用户。因此，移动应用程序已经获得了巨大的人气，特别是在大流行期间。移动应用程序在建立客户忠诚度、品牌影响力和业务效率方面发挥着重要作用。

如何通过应用程序赚钱？

应用程序开发行业有巨大潜力可以赚取数百万美元。然而，并不是说安卓和iOS市场上的所有应用都能赚到同等份额的钱。在Google Play Store和Apple App Store上有超过550万个应用程序可供下载，因此在应用程序市场上存在激烈的竞争。你可能想知道你能从一个应用程序中赚取多少钱。因此，移动应用程序产生的收入金额取决于以下因素：

1.应用程序的目的

在使您的应用程序货币化之前，您需要明确您的应用程序将解决哪些问题。任何应用程序的成功在很大程度上取决于它为客户服务的程度。

2.竞争对手分析

在规划应用程序开发时，竞争对手分析很重要，因为它有助于决策。它将帮助公司了解现有应用程序的功能和它们迄今所产生的所有收入。

3.目标受众

确定目标受众有助于明确一个应用程序能赚多少钱。例如，如果你正在建立一个儿童应用程序，应用程序开发服务应该是免费的。此外，您可以选择适当的货币化策略，从您的应用程序中获得收入。

结论

我们希望您通过本指南清楚地了解如何通过十个简单的步骤建立一个应用程序。你可能想知道哪种无代码工具最适合你的业务的应用建设。我们建议你试试AppMaster，这是一个无需代码的平台，可以让企业建立一个强大的在线形象。这个无代码平台的好处是，它还提供文档和源代码，就像传统开发方法中的开发人员一样。与其他应用建设平台相比，AppMaster提供了更好、更快、更强大的商业解决方案。

一旦应用建设完成，应用的成功取决于公司为接触更多客户而计划的营销战略。因此，公司应该计划一个强有力的营销策略，以便在数字世界中脱颖而出。



