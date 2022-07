El punto notable es que no todos los constructores de aplicaciones proporcionan todas las características que necesita para construir una aplicación. Algunos app builders tienen restricciones, por lo que se recomienda probar las plataformas que ofrecen todas las opciones de personalización. En este sentido, AppMaster es la mejor plataforma online sin código con una mayor capacidad para ajustar los cambios.

Repuntes

Puedes buscar los comentarios de los clientes que utilizaron la misma plataforma sin código para la construcción de apps. Además, puedes descargar las apps desarrolladas con la misma plataforma para comprobar su rendimiento. Si la aplicación se bloquea, tendrás que cambiar de plataforma. Como la reputación de una plataforma ayuda a adoptar o rechazar los servicios, es necesario comprobar el valor de la marca de la plataforma sin código.

Paso 3: Planificar las características de su aplicación

Después de seleccionar un constructor de aplicaciones, es el momento de planificar la funcionalidad principal de su aplicación. Mucha gente añade características a sus aplicaciones que no tienen nada que ver con el crecimiento de su negocio. Además, estas características innecesarias añaden más costes y plazos al proceso de desarrollo. Por ejemplo, si su aplicación no requiere la ubicación del usuario, no es necesario añadir una función de GPS.

Paso 4: Elegir un plan de suscripción

Después de planificar las características de su aplicación, puede seleccionar un plan de suscripción que se adapte a las necesidades de su negocio. Diferentes plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código ofrecen múltiples planes de suscripción. Tómese su tiempo para decidir qué características vienen en su plan de precios objetivo. Puedes elegir el plan de suscripción en función de los objetivos de tu aplicación. Por ejemplo, nuestra plataforma de creación de aplicaciones, AppMaster, ofrece 8 planes de suscripción, desde el nivel de prueba hasta el de empresa (incluidos los de prueba y sin ánimo de lucro). Puede visitar AppMaster para elegir el mejor plan que se adapte a las necesidades de su negocio.

Paso 5: Seleccionar una plantilla

Hoy en día, el desarrollo de aplicaciones es fácil debido a la variedad de plantillas que ofrecen los constructores de aplicaciones. Esta es la ventaja competitiva que tiene la tecnología sin código sobre el desarrollo tradicional de apps. Las plantillas te dan el punto de partida para empezar a construir la app que mejor se adapte a tus objetivos de negocio. Por ejemplo, si quieres crear una aplicación de yoga, las plataformas sin código te ofrecerán una plantilla de yoga con diferentes características, pantallas y funciones incorporadas. Estas plantillas son totalmente interactivas, ya que se puede hacer un recorrido rápido de las características de la aplicación con unos pocos clics.

Paso 6: Diseñar el logotipo de su aplicación

El logotipo/icono de la aplicación juega un papel vital en la marca de la aplicación. La gente suele recordar el logotipo de la aplicación en lugar de recordar la aplicación vívidamente. Los usuarios de smartphones saben lo importante que es tener un icono de marca atractivo. El diseño de un icono para una aplicación es crucial, ya que debe reflejar el tono de la empresa. Muchos factores hacen que los iconos/logos sean más intuitivos y atemporales para los usuarios finales. Puede utilizar cualquier herramienta en línea para un icono que ofrece el color de fondo, el tamaño del texto y el color.

Paso 7: Personalizar su aplicación

Una vez que haya diseñado un icono intuitivo, es el momento de personalizar la plantilla según las necesidades de su negocio. La plantilla inicia tu primer paso hacia la construcción de la app. Más tarde puedes cambiar el color y el icono según el tono de tu negocio. La mayoría de las plataformas sin código tienen un editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) que previsualiza los cambios que haces en el diseño de la aplicación. Por lo tanto, estas plataformas le proporcionan un entorno interactivo para ver los cambios. El editor de aplicaciones permite cambiar el icono de la aplicación, el nombre, la fuente, los esquemas de color, los temas preestablecidos, la barra de título y el texto de la cabecera.

Paso 8: Añadir todas las características

La mayoría de los creadores de aplicaciones tienen un amplio mercado de características. Puedes añadir las características de tu elección arrastrando y soltando. Si quieres añadir una nueva característica a tu aplicación, tienes que dar el control al mercado de características. App marketplace te permite buscar las características de la app o añadir nuevas funcionalidades haciendo clic en el botón Añadir.

Paso 9: Descargar la app

Los app builders te permiten descargar las versiones móviles (tanto de Android como de iOS) de tu app antes de publicarla. El punto destacable es que sólo puedes descargar la app si te has suscrito a la plataforma. En el caso de las suscripciones, estas plataformas de creación de aplicaciones tienen diferentes precios para diferentes planes.

Paso 10: Publicar la app

Esperamos que tengas claro cómo hacer una app para automatizar tu proceso de negocio. El último paso en la construcción de apps sin herramientas de código es la publicación y promoción. Una vez terminada la personalización de la app, el último paso es publicarla en Google Play Stores o Apple App Store. Las tiendas de aplicaciones emiten algunas directrices para la aprobación de la aplicación. Además, las aplicaciones de Android son comparativamente más fáciles de publicar que las de iOS. Tu aplicación no tiene ningún valor si nadie la descarga. Una vez que la aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones, el siguiente paso es la promoción de la aplicación. La promoción de la aplicación ayuda a las empresas a promocionar su marca utilizando la analítica y las mejores estrategias de marketing.

¿Por qué son importantes las aplicaciones móviles para el crecimiento del negocio?

Construir una aplicación móvil para un negocio es una idea emocionante. Hay 7 mil millones de usuarios de móviles en todo el mundo. Por lo tanto, las aplicaciones móviles han ganado una inmensa popularidad, especialmente durante la pandemia. Las aplicaciones móviles juegan un papel vital en la construcción de la lealtad del cliente, la presencia de la marca y la eficiencia del negocio.

¿Cómo ganar dinero con la aplicación?

La industria del desarrollo de aplicaciones tiene un enorme potencial para ganar millones de dólares. Sin embargo, no es necesario que todas las apps del mercado de Android e iOS ganen una parte igual del dinero. Más de 5,50 millones de aplicaciones están disponibles para su descarga tanto en Google Play Store como en Apple App Store, por lo que existe una dura competencia en el mercado de las aplicaciones. Quizá te preguntes cuánto puedes ganar con una aplicación. Pues bien, la cantidad de ingresos generados por las apps móviles depende de los siguientes factores:

1. Antes de monetizar su aplicación, debe especificar qué problema resolverá su aplicación. El éxito de cualquier aplicación depende en gran medida del servicio que preste a los clientes.

2. Análisis de la competencia

Cuando se planifica el desarrollo de una aplicación, el análisis de la competencia es importante, ya que ayuda a tomar decisiones. Ayudará a las empresas a conocer las características de las aplicaciones existentes y todos los ingresos que han generado hasta el momento.

3. Público objetivo

Determinar el público objetivo ayuda a especificar la cantidad de dinero que puede generar una aplicación. Por ejemplo, si estás construyendo una aplicación para niños, los servicios de desarrollo de aplicaciones deben ser gratuitos. Además, puedes elegir una estrategia de monetización adecuada para generar ingresos con tu app.

Conclusión

Esperamos que tengas claro cómo construir una app con diez sencillos pasos a través de esta guía. Puede que te preguntes qué herramienta sin código es la mejor para la construcción de la app de tu negocio. Te recomendamos que pruebes AppMaster, una plataforma sin código que permite a las empresas construir una fuerte presencia online. Lo mejor de esta plataforma sin código es que también proporciona documentación y código fuente como hacen los desarrolladores en el método de desarrollo tradicional. AppMaster ofrece soluciones de negocio mejores, más rápidas y más potentes que otras plataformas de creación de aplicaciones.

Una vez que la creación de aplicaciones se completa, el éxito de una aplicación depende de la estrategia de marketing que una empresa planea para llegar a más clientes. Por lo tanto, las empresas deben planificar una fuerte estrategia de marketing para destacar su negocio en el mundo digital.