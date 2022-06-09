كان هناك وقت تطلب فيه تطوير التطبيق مهارات ترميز واسعة ومعرفة تقنية. إذا كنت ترغب في تطوير تطبيق عن طريق الترميز ، فإن تعلم كيفية البرمجة يعد بلا شك عملية واسعة النطاق. علاوة على ذلك ، قد لا تحصل على منتج عالي الجودة لأول مرة عند إنشاء التطبيقات من خلال الترميز. في السنوات الأخيرة ، اكتسبت تقنية عدم وجود رمز شعبية هائلة بسبب فوائدها على تطوير التطبيقات التقليدية.

بفضل عدم وجود تكنولوجيا الترميز! يساعد الأفراد على تحويل أفكارهم إلى واقع. تسمح أدوات عدم وجود رمز للشركات أو الأفراد بإنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تحولت الشركات الصغيرة إلى تطوير تطبيقات بدون كود لرقمنة منتجاتها وخدماتها. لقد قطع تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية شوطًا طويلاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير التطبيقات التي تلبي احتياجات أعمالها. إذا كنت ترغب في بدء عملك الجديد أو تحويل العمل الحالي ، فيمكن أن تساعدك هذه الأدوات في بناء التطبيقات دون طلب المساعدة من متخصصي تكنولوجيا المعلومات.





هل تريد إنشاء تطبيق لا يستخدم نظامًا أساسيًا للتعليمات البرمجية؟ هل تبحث عن أفضل منصة بدون كود؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في المكان الصحيح. ستناقش هذه المقالة توقعاتك من مُنشئ التطبيقات ، ودليل كامل لإنشاء تطبيق بدون تقنية كود ، وخطوات تشغيل التطبيق. دعنا نتعمق في التفاصيل:

التوقعات من أي منصة رمز

بصفتك صاحب عمل ، يمكنك الوصول إلى الميزات عالية الأداء لمنشئي التطبيقات عبر الإنترنت لبناء حضور رقمي قوي. يمكنك توقع الوظيفة المضمنة التالية عند استخدام أداة بدون رمز لبناء التطبيق:

1. إنشاء تطبيق أسرع

يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة دون أي معرفة فنية بالترميز أمرًا سهلاً. يشبه تطوير التطبيقات باستخدام أدوات no-code إنشاء موقع ويب باستخدام Wix.com من خلال السحب والإفلات. باستخدام نظام أساسي قائم على الويب ، يمكنك تصميم وتطوير تطبيق لعملك. عادةً ما توفر هذه الأنظمة الأساسية المساعد من البداية للبدء بقالب بدلاً من شاشة فارغة.

2. التخصيص

بمجرد التسجيل في النظام الأساسي بدون رمز ، يمكنك تخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجات عملك. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد نظام ألوان وشعار العلامة التجارية والمحتوى الذي يكمل عملية عملك. النقطة الجديرة بالملاحظة هي أن منصات بناء التطبيقات المختلفة تقدم ميزات ووظائف مختلفة. يمكنك اختيار أي منصة تناسب احتياجاتك من حيث الميزانية ونوع التطبيق وأهداف التطوير. AppMaster هو أفضل نظام أساسي بدون رمز يسمح لأصحاب الأعمال بأتمتة عملياتهم التجارية بسرعة وكفاءة.

3. تخفيض التكلفة

تطوير التطبيقات التقليدية يكلف أكثر لتصميم وتطوير التطبيق. على الرغم من أن تكلفة تطوير التطبيق تعتمد على نطاق العمل واحتياجاته ، إلا أنها لا تزال مرتفعة. لذلك ، تختار الشركات الكبيرة الحلول الخالية من التعليمات البرمجية لخفض تكلفة التطوير. تعد الأنظمة الأساسية منخفضة الكود / بدون رمز أرخص بكثير من طريقة التطوير التقليدية. والسبب هو أن هذه المنصات تفرض رسومًا على الخدمة فقط بدلاً من فرض رسوم على عملية التطوير الكاملة.

أهم 10 خطوات لإنشاء تطبيق بمنصة لا تحتوي على كود

يشير تطوير التطبيقات التقليدية إلى تعيين فريق كامل من مطوري التطبيقات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات لبناء برامج مخصصة. طريقة التطوير هذه مقبولة لرقمنة الأعمال ، لكن العيوب لا تزال موجودة ، مثل تعقيد المشروع ، وقيود الميزانية ، والتأخيرات غير المتوقعة. علاوة على ذلك ، تتطلب طريقة التطوير هذه صيانة مستمرة من قبل فريق التطوير. اليوم ، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على المنافسة وذات صلة لتلبية احتياجات عملائها. في هذا الصدد ، تساعد المنصات الخالية من التعليمات البرمجية الشركات في التحول الرقمي. أنها توفر حلول تطوير التطبيقات مع قدر أكبر من إمكانية الوصول والسرعة والقدرة على تحمل التكاليف. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهة مرئية تسمح لأصحاب الأعمال بإنشاء تطبيقات ذات ميزات سهلة الاستخدام. اتبع هذه الخطوات لإنشاء تطبيق رشيق وعالي الجودة بدون منصة أكواد:

الخطوة 1: احصل على فكرة عن التطبيق

تتمثل الخطوة الأولى في برنامج تطوير التطبيقات في تحديد فكرة التطبيق وأهداف العمل. لا يتطلب بالضرورة قائمة بميزات تطبيقك المحتمل. ومع ذلك ، يجب أن يكون لديك رؤية واضحة لتحويل خيالك إلى واقع. للحصول على فكرة واضحة للتطبيق ، خذ وقتًا كافيًا لتحديد أهداف عملك وأصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين. سيساعدك تحديد المستخدمين النهائيين في تحديد أنك تنشئ تطبيقًا لمستخدمي Android أو iOS لجمهورك المستهدف.

الخطوة 2: حدد منصة بدون رمز

أولاً ، تحتاج إلى اختيار منشئ التطبيق. النقطة الملحوظة هي أنه ليست كل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على أكواد تقدم الميزات التي ترغب في إضافتها إلى تطبيقك. لذا ، كن حذرًا عند اختيار أداة إنشاء التطبيقات لتطوير تطبيق بدون كود. يمكنك مراعاة المعلمات التالية عند تقييم النظام الأساسي:

كلفة

أسهل طريقة لتضييق نطاق قائمة الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على أكواد هي التكلفة. قبل البحث ، يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن النطاق السعري وإنهاء العمل فورًا إذا كان منشئ التطبيق خارج نطاق ميزانيتك.

واجهة المستخدم

قبل الاشتراك في نظام أساسي بدون رمز ، يُنصح بالاستفادة من الإصدارات التجريبية المجانية للتحقق من راحتك مع الواجهة. والسبب هو أن بعض الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية توفر واجهة سهلة الاستخدام سهلة الاستخدام للمبتدئين الذين ليس لديهم معرفة تقنية.

التخصيص

النقطة الملحوظة هي أنه ليس كل منشئي التطبيقات يوفرون جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء تطبيق. بعض منشئي التطبيقات لديهم قيود ، لذلك نوصيك بتجربة الأنظمة الأساسية التي توفر جميع خيارات التخصيص. في هذا الصدد ، يعد AppMaster أفضل منصة بدون رمز على الإنترنت مع قدرة أكبر على ضبط التغييرات.

سمعة

يمكنك البحث في تقييمات العملاء الذين استخدموا نفس منصة no code لبناء التطبيق. علاوة على ذلك ، يمكنك تنزيل التطبيقات المطورة باستخدام نفس النظام الأساسي للتحقق من أدائها. إذا تعطل التطبيق ، فسيتعين عليك التبديل إلى نظام أساسي آخر. نظرًا لأن سمعة النظام الأساسي تساعد في تبني الخدمات أو رفضها ، فمن الضروري التحقق من قيمة العلامة التجارية للنظام الأساسي بدون رمز.

الخطوة 3: تخطيط ميزات التطبيق الخاص بك

بعد اختيار أداة إنشاء التطبيقات ، حان الوقت للتخطيط للوظائف الأساسية لتطبيقك. يضيف العديد من الأشخاص ميزات إلى تطبيقاتهم لا علاقة لها بنمو أعمالهم. علاوة على ذلك ، تضيف هذه الميزات غير الضرورية مزيدًا من التكلفة والجدول الزمني لعملية التطوير. على سبيل المثال ، إذا كان تطبيقك لا يتطلب موقع المستخدم ، فلن تحتاج إلى إضافة ميزة GPS.

الخطوة 4: اختر خطة اشتراك

بعد التخطيط لميزات التطبيق الخاص بك ، يمكنك تحديد خطة اشتراك تناسب احتياجات عملك. تقدم منصات تطوير التطبيقات المختلفة التي لا تحتوي على كود خطط اشتراك متعددة. خذ وقتك في تحديد الميزات التي تأتي في خطة الأسعار المستهدفة. يمكنك اختيار خطة الاشتراك وفقًا لأهداف تطبيقك. على سبيل المثال ، تقدم منصة إنشاء التطبيقات لدينا ، AppMaster ، 8 خطط اشتراك من المستوى التجريبي إلى مستوى المؤسسة (بما في ذلك الإصدار التجريبي وغير الربحي). يمكنك زيارة AppMaster لاختيار أفضل خطة تلبي احتياجات عملك.

الخطوة 5: حدد نموذجًا

اليوم ، أصبح تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً نظرًا لتنوع القوالب التي يقدمها مطورو التطبيقات. هذه هي الميزة التنافسية التي لا تتمتع بها أي تقنية أكواد على تطوير التطبيقات التقليدية. تمنحك القوالب النقطة الأولية لبدء إنشاء التطبيق الذي يخدم أهداف عملك. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق Yoga ، فستقدم الأنظمة الأساسية بدون رمز نموذجًا لليوغا بميزات وشاشات ووظائف مدمجة مختلفة. هذه القوالب تفاعلية بالكامل حيث يمكنك القيام بجولة سريعة في ميزات التطبيق ببضع نقرات.

الخطوة 6: صمم شعار التطبيق الخاص بك

يلعب شعار / أيقونة التطبيق دورًا حيويًا في العلامة التجارية داخل التطبيق. يتذكر الأشخاص في الغالب شعار التطبيق بدلاً من تذكر التطبيق بوضوح. يعرف مستخدمو الهواتف الذكية مدى أهمية وجود رمز علامة تجارية جذاب. يعد تصميم رمز التطبيق أمرًا بالغ الأهمية لأنه يجب أن يكون له صدى مع نغمة عملك. العديد من العوامل تجعل الرموز / الشعارات أكثر سهولة وخالدة للمستخدمين النهائيين. يمكنك استخدام أي أداة عبر الإنترنت للحصول على رمز يقدم لون الخلفية وحجم النص واللون.

الخطوة 7: تخصيص التطبيق الخاص بك

بمجرد تصميم رمز بديهي ، حان الوقت لتخصيص القالب وفقًا لاحتياجات عملك. النموذج يبدأ خطوتك الأولى نحو بناء التطبيق. يمكنك لاحقًا تغيير اللون والرمز حسب نغمة عملك. غالبًا ما تحتوي الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على محرر WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه) الذي يقوم بمعاينة التغييرات التي تجريها في تصميم التطبيق. لذلك ، توفر لك هذه المنصات بيئة تفاعلية لرؤية التغييرات. يسمح محرر التطبيق بتغيير رمز التطبيق والاسم والخط وأنظمة الألوان والموضوعات المحددة مسبقًا وشريط العنوان ونص العنوان.

الخطوة 8: أضف جميع الميزات

يمتلك معظم منشئي التطبيقات سوقًا واسعًا للميزات. يمكنك إضافة الميزات التي تختارها عن طريق السحب والإفلات. إذا كنت ترغب في إضافة ميزة جديدة إلى تطبيقك ، فأنت بحاجة إلى منح التحكم في سوق الميزات. يتيح لك متجر التطبيقات البحث عن ميزات التطبيق أو إضافة وظائف جديدة بالنقر فوق الزر "إضافة".

الخطوة 9: قم بتنزيل التطبيق

يسمح لك منشئو التطبيقات بتنزيل إصدارات الأجهزة المحمولة (Android و iOS) من تطبيقك قبل نشره. النقطة الملحوظة هي أنه لا يمكنك تنزيل التطبيق إلا إذا كنت قد اشتركت في النظام الأساسي. بالنسبة للاشتراكات ، فإن منصات إنشاء التطبيقات هذه لها أسعار مختلفة لخطط مختلفة.

الخطوة 10: انشر التطبيق

نأمل أن تكون واضحًا بشأن كيفية إنشاء تطبيق لأتمتة عملية عملك. الخطوة الأخيرة في إنشاء التطبيق بدون أدوات التعليمات البرمجية هي النشر والترويج. بمجرد انتهاء تخصيص التطبيق ، فإن الخطوة الأخيرة هي نشره على Google Play Stores أو Apple App Store. تصدر متاجر التطبيقات بعض الإرشادات للموافقة على التطبيق. علاوة على ذلك ، من السهل نسبيًا نشر تطبيقات Android مقارنة بتطبيقات iOS. لا قيمة لتطبيقك إذا لم يقم أحد بتنزيله. بمجرد نشر التطبيق في متاجر التطبيقات ، فإن الخطوة التالية هي الترويج للتطبيق. يساعد ترويج التطبيق الشركات على الترويج لعلامتها التجارية باستخدام التحليلات وأفضل استراتيجيات التسويق.

لماذا تعتبر تطبيقات الأجهزة المحمولة مهمة لنمو الأعمال؟

يعد إنشاء تطبيق جوال للأعمال فكرة مثيرة. هناك 7 مليارات مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. لذلك ، اكتسبت تطبيقات الهاتف المحمول شعبية هائلة ، خاصة أثناء الوباء. تلعب تطبيقات الأجهزة المحمولة دورًا حيويًا في بناء ولاء العملاء ووجود العلامة التجارية وكفاءة الأعمال.

كيف تكسب المال من التطبيق؟

تتمتع صناعة تطوير التطبيقات بإمكانيات هائلة لكسب ملايين الدولارات. ومع ذلك ، ليس من الضروري أن تحصل جميع التطبيقات في سوق Android و iOS على حصة متساوية من المال. يتوفر أكثر من 5.50 مليون تطبيق للتنزيل على كل من Google Play Store و Apple App Store ، لذلك هناك منافسة شديدة في سوق التطبيقات. قد تتساءل عن المبلغ الذي يمكنك كسبه من تطبيق ما. لذلك ، يعتمد مقدار الإيرادات الناتجة عن تطبيقات الأجهزة المحمولة على العوامل التالية:

1. الغرض من التطبيق

قبل تحقيق الدخل من تطبيقك ، تحتاج إلى تحديد المشكلة التي سيحلها تطبيقك. يعتمد نجاح أي تطبيق بشكل كبير على مدى خدمة العملاء.

2. تحليل المنافسين

عند التخطيط لتطوير التطبيق ، يعد تحليل المنافسين مهمًا لأنه يساعد في اتخاذ القرار. سيساعد الشركات على معرفة ميزات التطبيقات الحالية وجميع الإيرادات التي حققتها حتى الآن.

3. الجمهور المستهدف

يساعد تحديد الجمهور المستهدف في تحديد مقدار الأموال التي يمكن للتطبيق تحقيقها. على سبيل المثال ، إذا كنت تنشئ تطبيقًا للأطفال ، فيجب أن تكون خدمات تطوير التطبيقات مجانية. علاوة على ذلك ، يمكنك اختيار استراتيجية تسييل مناسبة لتحقيق الدخل من تطبيقك.

استنتاج

نأمل أن تكون واضحًا بشأن كيفية إنشاء تطبيق من خلال عشر خطوات سهلة من خلال هذا الدليل. قد تتساءل عن أداة عدم وجود رمز هي الأفضل لبناء تطبيقات عملك. نوصيك بتجربة AppMaster ، وهو نظام أساسي بدون رمز يسمح للشركات ببناء حضور قوي على الإنترنت. يكمن جمال هذا النظام الأساسي الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية في أنه يوفر أيضًا التوثيق ورمز المصدر كما يفعل المطورون في طريقة التطوير التقليدية. يقدم AppMaster حلول أعمال أفضل وأسرع وأكثر قوة من منصات بناء التطبيقات الأخرى.

بمجرد اكتمال إنشاء التطبيق ، يعتمد نجاح التطبيق على استراتيجية التسويق التي تخطط الشركة للوصول إلى المزيد من العملاء. لذلك ، يجب على الشركات أن تخطط لاستراتيجية تسويق قوية لإبراز أعمالها في العالم الرقمي.



