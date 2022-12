Był czas, kiedy rozwój aplikacji wymagał rozległych umiejętności kodowania i wiedzy technicznej. Jeśli chcesz opracować aplikację przez kodowanie, nauka kodowania jest niewątpliwie rozległym procesem. Ponadto, możesz nie uzyskać wysokiej jakości produktu za pierwszym razem podczas tworzenia aplikacji poprzez kodowanie. W ostatnich latach technologia no-code zyskała ogromną popularność ze względu na swoje korzyści w stosunku do tradycyjnego rozwoju aplikacji.

Dzięki technologii bez kodowania! Pomaga ona osobom fizycznym przekształcić swoje pomysły w rzeczywistość. Narzędzia no-code pozwalają firmom lub osobom prywatnym budować aplikacje bez pisania jednej linii kodu. Małe przedsiębiorstwa przeniosły się do rozwoju aplikacji bez kodu, aby zdigitalizować swoje produkty i usługi. No-code app development przeszedł długą drogę, aby pomóc małym i średnim firmom w rozwoju aplikacji, które spełniają ich potrzeby biznesowe. Jeśli chcesz zainicjować swój nowy biznes lub przekształcić istniejący, te narzędzia mogą pomóc w budowaniu aplikacji bez szukania pomocy u specjalistów IT.

Czy chcesz zbudować aplikację przy użyciu platformy bez kodu? Czy szukasz najlepszej platformy bez kodu? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule omówimy Twoje oczekiwania od budowniczego aplikacji, kompletny przewodnik po tworzeniu aplikacji z technologią bez kodu oraz kroki do uruchomienia aplikacji. Zagłębmy się w szczegóły:

Oczekiwania od platformy no-code

Jako właściciel firmy, możesz uzyskać dostęp do wysokowydajnych funkcji konstruktorów aplikacji online, aby zbudować silną obecność cyfrową. Możesz oczekiwać następujących wbudowanych funkcji podczas korzystania z narzędzia no-code do budowania aplikacji:

1. Szybsze budowanie aplikacji

Rozwój aplikacji mobilnych bez technicznej wiedzy o kodowaniu jest łatwy. Rozwój aplikacji przy użyciu narzędzi bez kodu jest podobny do tworzenia strony internetowej przy użyciu Wix.com poprzez przeciąganie i upuszczanie. Korzystając z platformy internetowej, możesz zaprojektować i opracować aplikację dla swojej firmy. Zazwyczaj platformy te zapewniają asystenta od podstaw, aby zacząć od szablonu, a nie pustego ekranu.

2. Dostosowanie

Po zarejestrowaniu się na platformie no-code, możesz dostosować aplikację zgodnie z potrzebami biznesowymi. Na przykład, można wybrać schemat kolorów, logo marki i treści, które uzupełniają proces biznesowy. Warto zwrócić uwagę na to, że różne platformy budowania aplikacji oferują różne cechy i funkcje. Możesz wybrać dowolną platformę, która odpowiada Twoim potrzebom w zakresie budżetu, typu aplikacji i celów rozwoju. AppMaster to najlepsza platforma bez kodu, która pozwala właścicielom firm zautomatyzować swoje procesy biznesowe szybko i skutecznie.

3. Redukcja kosztów

Tradycyjny rozwój aplikacji kosztuje więcej, aby zaprojektować i rozwinąć aplikację. Chociaż koszty rozwoju aplikacji zależą od zakresu i potrzeb biznesowych, nadal są wysokie. Tak więc, duże przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania bez kodu, aby obniżyć koszty rozwoju. Low-code / platformy bez kodu są znacznie tańsze niż tradycyjna metoda rozwoju. Powodem jest to, że te platformy pobierają tylko opłaty za usługi, zamiast pobierać opłaty za cały proces rozwoju.

Top 10 kroków do stworzenia aplikacji za pomocą platformy bez kodu

Tradycyjny rozwój aplikacji odnosi się do zatrudniania całego zespołu programistów aplikacji i informatyków do budowania niestandardowego oprogramowania. Ta metoda rozwoju jest akceptowalna dla digitalizacji biznesu, ale wady nadal istnieją, takie jak złożoność projektu, ograniczenia budżetowe i nieoczekiwane opóźnienia. Ponadto ta metoda rozwoju wymaga ciągłej konserwacji przez zespół programistów. Dziś firmy muszą być konkurencyjne i istotne, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. W związku z tym platformy no-code pomagają firmom w transformacji cyfrowej. Oferują one rozwiązania w zakresie rozwoju aplikacji z większą dostępnością, szybkością i przystępnością. Platformy te zapewniają interfejs wizualny, który pozwala właścicielom firm tworzyć aplikacje z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami. Wykonaj poniższe kroki, aby zbudować zwinną i jakościową aplikację z platformą bez kodu:

Krok 1: Zdobądź pomysł na aplikację

Pierwszym krokiem w oprogramowaniu do tworzenia aplikacji jest określenie swojego pomysłu na aplikację i celów biznesowych. Niekoniecznie wymaga to listy funkcji Twojej potencjalnej aplikacji. Musisz jednak mieć jasną wizję, aby przekształcić swoją wyobraźnię w rzeczywistość. Aby uzyskać jasny pomysł na aplikację, poświęć wystarczająco dużo czasu na określenie swoich celów biznesowych, interesariuszy i użytkowników końcowych. Zdefiniowanie użytkowników końcowych pomoże Ci określić, że tworzysz aplikację dla użytkowników Androida lub iOS dla docelowej grupy odbiorców.

Krok 2: Wybierz platformę no-code

Po pierwsze, musisz wybrać konstruktora aplikacji. Zauważalnym punktem jest to, że nie wszystkie platformy no-code oferują funkcje, które chcesz dodać do swojej aplikacji. Więc, bądź ostrożny przy wyborze konstruktora aplikacji dla rozwoju aplikacji bez kodu. Możesz rozważyć następujące parametry podczas oceny platformy:

Koszt

Najprostszym sposobem na zawężenie listy platform bez kodu jest koszt. Przed wyszukiwaniem musisz mieć jasne pojęcie o zakresie cen i natychmiast zrezygnować, jeśli konstruktor aplikacji jest poza twoim zakresem budżetowym.

Interfejs użytkownika

Przed zapisaniem się do platformy bez kodu, warto skorzystać z bezpłatnych prób, aby sprawdzić swoją wygodę z interfejsem. Powodem jest to, że niektóre platformy bez kodu oferują przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest łatwy w użyciu dla początkujących bez wiedzy technicznej.

Dostosowanie

Zauważalnym punktem jest to, że nie wszyscy budowniczowie aplikacji zapewniają wszystkie funkcje, których potrzebujesz do zbudowania aplikacji. Niektórzy budowniczowie aplikacji mają ograniczenia, więc zalecamy wypróbowanie platform, które oferują wszystkie opcje dostosowywania. Pod tym względem AppMaster jest najlepszą platformą online bez kodu z większą możliwością dostosowania zmian.

Reputacja

Możesz przeszukać recenzje klientów, którzy używali tej samej platformy bez kodu do budowania aplikacji. Ponadto możesz pobrać aplikacje opracowane przy użyciu tej samej platformy, aby sprawdzić ich wydajność. Jeśli aplikacja ulegnie awarii, będziesz musiał przejść na inną platformę. Ponieważ reputacja platformy pomaga w przyjęciu lub odrzuceniu usług, konieczne jest sprawdzenie wartości marki platformy no-code.

Krok 3: Zaplanuj cechy swojej aplikacji

Po wybraniu konstruktora aplikacji, nadszedł najwyższy czas, aby zaplanować podstawową funkcjonalność swojej aplikacji. Wiele osób dodaje do swoich aplikacji funkcje, które nie mają nic wspólnego z rozwojem ich biznesu. Co więcej, te niepotrzebne funkcje zwiększają koszty i wydłużają czas procesu rozwoju. Na przykład, jeśli Twoja aplikacja nie wymaga lokalizacji użytkownika, nie musisz dodawać funkcji GPS.

Krok 4: Wybierz plan abonamentowy

Po zaplanowaniu funkcji aplikacji, możesz wybrać plan subskrypcji, który odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. Różne platformy rozwoju aplikacji no-code oferują wiele planów abonamentowych. Poświęć swój czas, aby zdecydować, jakie funkcje są w docelowym planie cenowym. Możesz wybrać plan abonamentowy zgodnie z celami swojej aplikacji. Na przykład nasza platforma do tworzenia aplikacji, AppMaster, oferuje 8 planów subskrypcji od poziomu Trial do poziomu Enterprise (w tym Trial i Non-profit). Możesz odwiedzić AppMaster, aby wybrać najlepszy plan, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe.

Krok 5: Wybierz szablon

Dzisiaj rozwój aplikacji jest łatwy dzięki różnorodności szablonów oferowanych przez konstruktorów aplikacji. Jest to przewaga konkurencyjna, jaką technologia no code ma nad tradycyjnym tworzeniem aplikacji. Szablony dają Ci punkt wyjścia do rozpoczęcia budowy aplikacji, która jest w najlepszym interesie Twoich celów biznesowych. Na przykład, jeśli chcesz zbudować aplikację Yoga, no-kod platformy będą oferować szablon jogi z różnych funkcji, ekranów i wbudowanych funkcji. Szablony te są w pełni interaktywne, ponieważ możesz odbyć szybką wycieczkę po funkcjach aplikacji za pomocą kilku kliknięć.

Krok 6: Zaprojektuj logo swojej aplikacji

Logo/ikona aplikacji odgrywa ważną rolę w brandingu aplikacji. Ludzie najczęściej przypominają sobie logo aplikacji, zamiast żywo pamiętać aplikację. Użytkownicy smartfonów wiedzą, jak ważne jest posiadanie atrakcyjnej ikony marki. Zaprojektowanie ikony aplikacji jest kluczowe, ponieważ musi ona współgrać z tonem Twojej firmy. Wiele czynników sprawia, że ikony/logo są bardziej intuicyjne i ponadczasowe dla użytkowników końcowych. Możesz użyć dowolnego narzędzia online dla ikony, która oferuje kolor tła, rozmiar tekstu i kolor.

Krok 7: Dostosuj swoją aplikację

Po zaprojektowaniu intuicyjnej ikony, nadszedł czas, aby dostosować szablon zgodnie z potrzebami biznesowymi. Szablon inicjuje Twój pierwszy krok w kierunku budowy aplikacji. Możesz później zmienić kolor i ikonę, jak na tonie biznesowym. Większość platform bez kodu mają WYSIWYG (to, co widzisz, to, co dostajesz) edytor, że podgląd zmian dokonanych w projekcie aplikacji. Tak, te platformy zapewniają interaktywne środowisko, aby zobaczyć zmiany. Edytor aplikacji umożliwia zmianę ikony aplikacji, nazwy, czcionki, schematy kolorów, wstępnie ustawione motywy, pasek tytułu i tekst nagłówka.

Krok 8: Dodaj wszystkie funkcje

Większość konstruktorów aplikacji ma rozbudowany rynek funkcji. Możesz dodać wybrane przez siebie funkcje metodą "przeciągnij i upuść". Jeśli chcesz dodać nową funkcję do swojej aplikacji, musisz dać kontrolę do rynku funkcji. App marketplace pozwala na wyszukiwanie funkcji aplikacji lub dodawanie nowych funkcji poprzez kliknięcie przycisku Dodaj.

Krok 9: Pobierz aplikację

App buildery pozwalają na pobranie wersji mobilnych (zarówno Android jak i iOS) Twojej aplikacji przed jej opublikowaniem. Zauważalnym punktem jest to, że możesz pobrać aplikację tylko wtedy, gdy masz subskrypcję platformy. W przypadku subskrypcji, te platformy do budowania aplikacji mają różne ceny dla różnych planów.

Krok 10: Opublikuj aplikację

Mamy nadzieję, że masz jasność, jak zrobić aplik ację, aby zautomatyzować swój proces biznesowy. Ostatnim krokiem w budowaniu aplikacji za pomocą narzędzi bez kodu jest publikacja i promocja. Po zakończeniu dostosowywania aplikacji, ostatnim krokiem jest opublikowanie jej w Google Play Stores lub Apple App Store. Sklepy z aplikacjami wydają pewne wytyczne dotyczące zatwierdzania aplikacji. Ponadto, aplikacje na Androida są stosunkowo łatwe do opublikowania niż aplikacje na iOS. Twoja aplikacja nie ma wartości, jeśli nikt jej nie pobierze. Kiedy aplikacja jest już dostępna w sklepach z aplikacjami, następnym krokiem jest promocja aplikacji. Promocja aplikacji pomaga firmom promować swoją markę przy użyciu analityki i najlepszych strategii marketingowych.

Dlaczego aplikacje mobilne są ważne dla rozwoju biznesu?

Tworzenie aplikacji mobilnej dla firmy to ekscytujący pomysł. Na całym świecie jest 7 miliardów użytkowników urządzeń mobilnych. Tak więc, aplikacje mobilne zyskały ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii. Aplikacje mobilne odgrywają istotną rolę w budowaniu lojalności klientów, obecności marki i efektywności biznesu.

Jak zarabiać na aplikacji?

Branża tworzenia aplikacji ma ogromny potencjał do zarabiania milionów dolarów. Nie jest jednak konieczne, aby wszystkie aplikacje na rynku Android i iOS zarabiały po równo. Zarówno w Google Play Store, jak i Apple App Store dostępnych jest do pobrania ponad 5,50 mln aplikacji, więc na rynku aplikacji panuje ostra konkurencja. Być może zastanawiasz się, ile można zarobić na aplikacji. Tak więc, wysokość przychodów generowanych przez aplikacje mobilne zależy od następujących czynników:

1. Cel aplikacji

Przed monetyzacją aplikacji musisz określić, jaki problem będzie rozwiązywała Twoja aplikacja. Sukces każdej aplikacji w dużym stopniu zależy od tego, jak bardzo służy ona klientom.

2. Analiza konkurencji

Podczas planowania rozwoju aplikacji, analiza konkurencji jest ważna, ponieważ pomaga w podejmowaniu decyzji. Pomoże to firmom dowiedzieć się o istniejących funkcjach aplikacji i wszystkich dochodach, które wygenerowały do tej pory.

3. Docelowa publiczność

Określenie docelowej grupy odbiorców pomaga określić ilość pieniędzy, które aplikacja może zarobić. Na przykład, jeśli budujesz aplikację dla dzieci, usługi rozwoju aplikacji powinny być darmowe. Ponadto, możesz wybrać odpowiednią strategię monetyzacji, aby generować przychody z aplikacji.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że masz jasność, jak zbudować aplikację z dziesięcioma łatwymi krokami za pośrednictwem tego przewodnika. Być może zastanawiasz się, które narzędzie no-code jest najlepsze do budowania aplikacji w Twojej firmie. Zalecamy wypróbowanie AppMaster, platformy bez kodu, która pozwala firmom budować silną obecność online. Piękno tej platformy no-code polega na tym, że zapewnia ona również dokumentację i kod źródłowy, tak jak robią to deweloperzy w tradycyjnej metodzie rozwoju. AppMaster oferuje lepsze, szybsze i potężniejsze rozwiązania biznesowe niż inne platformy do budowania aplikacji.

Po zakończeniu budowania aplikacji, sukces aplikacji zależy od strategii marketingowej, którą firma planuje osiągnąć więcej klientów. Tak więc, firmy powinny zaplanować silną strategię marketingową, aby wyróżnić swoją firmę w cyfrowym świecie.