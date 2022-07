かつて、アプリ開発には豊富なコーディングスキルや技術的な知識が必要だった時代がありました。コーディングによってアプリを開発したい場合、コーディング方法を学ぶことは間違いなく大掛かりなプロセスです。さらに、コーディングでアプリを作成する場合、最初から品質の高い製品を得ることができないかもしれません。近年、ノーコード技術は、従来のアプリ開発に対するその利点から、絶大な人気を得ています。

ノーコーディング技術のおかげで!それは、個人が自分のアイデアを現実に変換するのに役立ちます。

ノーコーディングツールは、企業や個人が一行のコードも書かずにアプリを構築することを可能にします。中小企業は、自社の製品やサービスをデジタル化するために、ノーコードアプリ開発にシフトしてきました。ノーコードアプリ開発は、中小企業のビジネスニーズに対応したアプリ開発を支援するために、長い道のりを歩んできました。

あなたはノーコードプラットフォームを使ってアプリを作りたいですか?このような場合、「Skype」を利用することができます。もしそうなら、あなたは正しい場所にいます。この記事では、アプリビルダーに期待すること、ノーコード技術でアプリを作成するための完全ガイド、およびアプリを起動する手順について説明します。

ビジネスオーナーとして、強力なデジタルプレゼンスを構築するために、オンラインアプリビルダーの高性能な機能にアクセスすることができます。

1 アプリ構築のためのコードなしツールを使用する場合、以下の組み込み機能を期待することができます。より速いアプリ構築

コーディングの技術的な知識がなくても、モバイルアプリの開発は容易である。ノーコードツールを使ったアプリ開発は、Wix.comを使ってドラッグ&ドロップでウェブサイトを作成するのと似ています。Webベースのプラットフォームを使用することで、ビジネス用のアプリを設計・開発することができます。通常、これらのプラットフォームは、白紙の画面ではなく、テンプレートで開始するゼロからのアシスタントを提供します。

2.カスタマイズ

ノーコード プラットフォームに登録したら、ビジネスのニーズに従ってアプリをカスタマイズすることができます。例えば、ビジネスプロセスを補完する配色、ブランドロゴ、コンテンツを選択することができます。注目すべき点は、アプリ構築プラットフォームによって、提供される機能や特徴が異なることです。予算、アプリの種類、開発目標などの観点から、ニーズに合ったプラットフォームを選択することができます。

3. コスト削減

従来のアプリ開発は、アプリケーションの設計と開発に多くのコストがかかっていました。

3.コスト削減

従来のアプリ開発では、アプリの設計や開発にコストがかかります。そのため、大企業は、開発コストを削減するために、ノーコードソリューションを選択します。

従来のアプリ開発は、アプリ開発者とIT専門家のチーム全体を雇用してカスタムソフトウェアを構築することを指します。この開発方法は、ビジネスのデジタル化には受け入れられますが、プロジェクトの複雑さ、予算の制約、予期せぬ遅延などの欠点が依然として存在します。さらに、この開発方法では、開発チームによる継続的なメンテナンスが必要です。 今日、企業は顧客のニーズを満たすために、競争力と関連性を高める必要があります。この点で、ノーコード・プラットフォームは、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援します。彼らは、より大きなアクセシビリティ、スピード、および手頃な価格でアプリ開発ソリューションを提供しています。これらのプラットフォームは、ビジネスオーナーがユーザーフレンドリーな機能を備えたアプリを作成できるように、ビジュアルインターフェイスを提供します。以下の手順に従って、コードなしプラットフォームでアジャイルで高品質なアプリを構築してください:

ステップ1:アプリのアイデアを得る

アプリ開発ソフトウェアの最初のステップは、アプリのアイデアとビジネス目標を定義することです。必ずしも、候補となるアプリの機能のリストが必要なわけではありません。しかし、想像を現実に変えるには、明確なビジョンを持つ必要があります。明確なアプリのアイデアを得るためには、十分な時間をかけて、ビジネス目標、利害関係者、エンドユーザーを定義する必要があります。

Step 2: No-code Platform

最初に、アプリビルダーを選択する必要があります。

まず、アプリビルダーを選択する必要がありますが、注目すべき点は、すべてのノーコードプラットフォームが、アプリに追加したい機能を提供しているわけではないことです。そのため、ノーコード アプリ開発のためのアプリ ビルダーを選択する際には、注意が必要です。

ノーコード プラットフォームのリストを絞り込む最も簡単な方法は、コストによるものです。

ノーコード プラットフォームに加入する前に、無料トライアルを利用して、インターフェースに対する快適さをチェックすることをお勧めします。

注目すべき点は、すべてのアプリビルダーが、アプリを構築するために必要なすべての機能を提供しているわけではないことです。一部のアプリ ビルダーには制限があるため、カスタマイズのためのすべてのオプションを提供するプラットフォームを試すことをお勧めします。この点で、AppMasterは変更を調整する能力が高い最高のオンラインノーコードプラットフォームです。

あなたはアプリ構築のために同じノーコードプラットフォームを使用した顧客のレビューを検索することができます。さらに、同じプラットフォームを使って開発されたアプリをダウンロードして、そのパフォーマンスを確認することができます。アプリがクラッシュする場合は、別のプラットフォームに切り替える必要があります。

Step 3: Plan your app features

アプリビルダーを選択した後は、アプリのコア機能を計画する時期がやってきました。多くの人は、ビジネスの成長とは関係のない機能をアプリに追加します。また、これらの不要な機能は、開発プロセスに多くのコストとスケジュールを追加します。

Step 4: Choose a subscription plan

アプリの機能を計画したら、ビジネスニーズに合った購読プランを選択することができます。

アプリの機能を計画したら、ビジネスニーズに合った購読プランを選択します。

ステップ5:テンプレートの選択

>今日、アプリ開発が容易なのは、アプリビルダーが提供するさまざまなテンプレートがあるためです。これは、ノーコード技術が従来のアプリ開発に対して持っている競争力です。テンプレートは、ビジネス目標に最も適したアプリ構築を開始するための最初のポイントを与えてくれます。例えば、ヨガのアプリを作りたい場合、ノーコード・プラットフォームは、さまざまな特徴、画面、および内蔵機能を備えたヨガ・テンプレートを提供します。

Step 6: Design your app logo

アプリのロゴ/アイコンは、アプリ内のブランディングにおいて重要な役割を果たします。人々は、アプリを鮮明に記憶する代わりに、アプリのロゴを思い出すことがほとんどです。スマートフォンユーザーは、魅力的なブランドアイコンを持つことがいかに重要であるかを知っています。アプリのアイコンをデザインすることは、ビジネスのトーンと共鳴する必要があるため、非常に重要です。多くの要素が、エンドユーザーにとってより直感的でタイムレスなアイコン/ロゴを作ります。

Step 7: アプリをカスタマイズする

直感的なアイコンを設計したら、次はビジネスニーズに応じてテンプレートをカスタマイズします。テンプレートは、アプリ構築への最初のステップを開始します。このような場合、「WYSIWYG(What you see is what you get)エディター」を使用すると、アプリのデザインで行った変更をプレビューすることができます。そのため、これらのプラットフォームは、変更を確認するためのインタラクティブな環境を提供します。

Step 8: すべての機能を追加する

ほとんどのアプリ開発者は、機能に関する広範なマーケットプレースを備えています。ドラッグアンドドロップで好きな機能を追加できます。アプリに新しい機能を追加したい場合は、機能マーケットプレイスに制御を委ねる必要があります。

Step 9: アプリのダウンロード

アプリ ビルダーでは、アプリを公開する前にモバイル版 (Android と iOS の両方) をダウンロードすることができます。注目すべき点は、プラットフォームにサブスクライブしている場合のみ、アプリをダウンロードできることです。サブスクリプションについては、これらのアプリ構築プラットフォームは、プランによって価格が異なります。

ステップ 10:アプリを公開する

ビジネスプロセスを自動化するアプリの作り方について、ご理解いただけたと思います。コードなしツールを使用したアプリ構築の最後のステップは、公開とプロモーションです。アプリのカスタマイズが終了したら、最終的にはGoogle Play StoreやApple App Storeで公開します。アプリストアは、アプリの承認に関するガイドラインを発行しています。また、AndroidアプリはiOSアプリに比べ、比較的簡単に公開することができます。アプリは、誰もダウンロードしなければ意味がありません。アプリがアプリストアで公開されたら、次のステップは、アプリのプロモーションです。

なぜモバイル アプリはビジネスの成長に重要なのか

ビジネスのためのモバイルアプリを構築することは、とてもエキサイティングなアイデアです。世界中に70億人のモバイルユーザーがいます。そのため、モバイルアプリは、特にパンデミック時に絶大な人気を得ています。モバイルアプリは、顧客ロイヤルティの構築、ブランドの存在感、ビジネスの効率化において重要な役割を果たします。

アプリからお金を稼ぐには?

アプリ開発産業には数百万ドルを稼ぐ大きな潜在力があります。しかし、AndroidやiOSのマーケットプレイスにあるすべてのアプリが等しく収益を上げる必要はありません。Google Play StoreとApple App Storeの両方で550万以上のアプリがダウンロードできるため、アプリマーケットでは厳しい競争が繰り広げられています。アプリでいくら稼げるのか、気になるところですよね。そこで、モバイルアプリが生み出す収益額は、以下の要素に依存します。

1.

1. アプリの目的