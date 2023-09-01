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Принципы дизайна

01, сент. 2023

Принципы проектирования в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна относятся к набору фундаментальных рекомендаций и соображений, которые определяют и формируют создание приложения, системы или продукта, гарантируя, что оно соответствует желаемым результатам взаимодействия с пользователем. Эти принципы действуют как надежные, воспроизводимые основы для эффективного управления процессом проектирования, облегчая создание приложений, ориентированных на пользователя, интересных, доступных и отвечающих потребностям и предпочтениям пользователей. Соблюдение принципов проектирования является важным фактором для разработки приложений, обеспечивающих высококачественный UX, что приводит к повышению удовлетворенности пользователей, производительности и, в конечном итоге, к успеху приложения.

Принципы дизайна обычно охватывают стратегические, технические, эстетические и практические аспекты UX-дизайна, удовлетворяя широкий спектр требований пользователей и решая ключевые проблемы юзабилити. Некоторые широко признанные и принятые принципы проектирования включают в себя: согласованность, наглядность, обратную связь, гибкость, эффективность, простоту, предотвращение ошибок, контроль и дизайн, ориентированный на пользователя. Некоторые исследования подчеркивают важность следования этим принципам проектирования в UX-дизайне, часто связывая их с улучшенным удобством использования, повышением продуктивности пользователей и снижением частоты ошибок. Например, в одном исследовании сообщалось, что соблюдение принципов последовательности и простоты сокращает кривую обучения для новых пользователей, тем самым повышая их способность адаптироваться и внедрять новые приложения.

В области разработки программного обеспечения многие компании и платформы, в том числе AppMaster, используют принципы проектирования в качестве основополагающей основы для создания приложений, обеспечивающих превосходный UX. AppMaster, платформа no-code для серверных, веб- и мобильных приложений, фокусируется на предоставлении интегрированной среды разработки (IDE), которая позволяет пользователям создавать приложения, отвечающие разнообразным бизнес-требованиям и потребностям пользователей. Следуя принципам проектирования и внедряя их в свою платформу, AppMaster позволяет пользователям разрабатывать приложения в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные подходы.

Например, AppMaster использует в своей платформе принцип проектирования, ориентированный на пользователя, предоставляя интуитивно понятные инструменты, такие как drag-and-drop для создания пользовательского интерфейса, визуальный конструктор BP для формулирования бизнес-логики, REST API и конечные точки WSS. Эти функции упрощают использование и позволяют пользователям адаптировать свои приложения в соответствии с предпочтениями и ожиданиями целевой аудитории. Более того, благодаря упору AppMaster на согласованность, созданные серверные приложения используют язык программирования Go, веб-приложения используют инфраструктуру Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения создаются на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS. Этот согласованный стек технологий помогает поддерживать надежность и унифицированность работы всех приложений.

Еще один важный принцип проектирования, которому AppMaster уделяет приоритетное внимание, — это предотвращение ошибок. Предоставляя автоматизированные функции, такие как создание документации Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, платформа помогает минимизировать вероятность ошибок и несоответствий. Более того, каждое изменение в схемах приложений может быть восстановлено менее чем за 30 секунд, что гарантирует эффективное устранение технического долга.

Ориентируясь на эффективность и контроль, AppMaster позволяет клиентам публиковать и развертывать свои приложения в облаке или размещать их локально, используя исполняемые двоичные файлы (подписка Business и Business+) или напрямую исходный код (подписка Enterprise). Серверный подход платформы к мобильным приложениям позволяет клиентам беспрепятственно обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API, не отправляя новые версии в App Store и Play Market.

В заключение следует отметить, что принципы проектирования играют решающую роль в создании приложений, которые предлагают исключительный пользовательский опыт и удобство использования. Придерживаясь фундаментальных принципов проектирования, таких как согласованность, ориентированность на пользователя, предотвращение ошибок и эффективность, такие платформы, как AppMaster, гарантируют, что их пользователи могут преуспеть в разработке ориентированных на пользователя, интересных и доступных приложений. Следуя этим рекомендациям, разработчики и дизайнеры могут обеспечить исключительные результаты UX, которые повысят удовлетворенность пользователей и вносят значительный вклад в успех их приложений.

Изучите больше терминов:
Веб-доступность (WCAG) Визуальный дизайн Время выполнения задачи Диаграмма сходства История пользователя Карта эмпатии Конечный пользователь Коэффициент конверсии Модальное окно Отслеживание взгляда Параллакс-прокрутка Приемочное тестирование пользователей (UAT) Рейтинг кликов (CTR) Точка взаимодействия Хлебные крошки Частота ошибок

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