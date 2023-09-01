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Масштабируемость

01, сент. 2023

Масштабируемость в контексте пользовательского опыта и дизайна означает способность программного приложения эффективно обрабатывать растущий объем пользовательских запросов, данных и операций, сохраняя при этом оптимальный уровень производительности. Это важнейший аспект разработки программного обеспечения, который позволяет предприятиям адаптироваться к растущей базе пользователей и способствовать росту. Масштабируемость гарантирует, что приложение сможет обслуживать увеличенный трафик и спрос без ущерба для таких аспектов, как скорость, надежность и удовлетворенность пользователей.

Ключевой компонент масштабируемости включает понимание производительности приложений при различных нагрузках и прогнозирование будущего роста. Крайне важно оценить меры, необходимые для удовлетворения растущих потребностей в инфраструктуре, ресурсах и рабочих процессах развития. Недавние исследования показали, что масштабируемость приложения напрямую связана с удовлетворенностью его пользователей, о чем свидетельствуют различные показатели производительности, собираемые компаниями по всему миру.

Эффективная масштабируемость имеет решающее значение для успеха программного приложения, поскольку она помогает минимизировать эксплуатационные расходы, улучшить взаимодействие с пользователем и обеспечить рост. В мире разработки программного обеспечения существуют две основные парадигмы масштабируемости:

  1. Горизонтальное масштабирование. Этот подход предполагает добавление большего количества узлов или серверов для удовлетворения растущего спроса. Этого легко достичь с помощью сервисов облачных вычислений и представляет собой легко настраиваемый метод обеспечения масштабируемости приложений.
  2. Вертикальное масштабирование: относится к процессу увеличения мощности существующего сервера или узла за счет увеличения выделения ресурсов, таких как ЦП, ОЗУ или хранилище. Хотя вертикальное масштабирование может быть эффективным краткосрочным решением, оно имеет свои ограничения с точки зрения аппаратных и программных возможностей.

AppMaster, ведущая платформа no-code, обеспечивает высокую масштабируемость приложений, созданных на ее платформе. Платформа использует язык Go для серверных приложений, что обеспечивает повышение производительности и оптимальное использование ресурсов, а также дополнительную поддержку потребностей в масштабируемости приложений. Поскольку AppMaster всегда создает приложения с нуля, отсутствует технический долг, что позволяет приложениям более плавно масштабироваться.

Благодаря серверному подходу AppMaster к мобильным приложениям пользователи могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений, не отправляя новые версии в App Store и Play Market. Эта возможность обеспечивает устойчивость приложений к изменениям, позволяет ускорить итерацию и упростить конвейеры развертывания. Более того, созданные приложения могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая повышенную гибкость и простоту масштабирования.

Структура серверной части AppMaster без сохранения состояния позволяет приложениям масштабироваться еще лучше, поскольку их можно быстро и легко загружать на растущее число серверов. Кроме того, платформа генерирует документацию Swagger (OpenAPI), что повышает эффективность управления API и развертывания изменений.

AppMaster поддерживает три уровня планов подписки, обслуживающих широкий круг клиентов. Подписки Business и Business+ предлагают исполняемые двоичные файлы, а подписка Enterprise предоставляет доступ к исходному коду, что позволяет предприятиям размещать приложения локально, тем самым способствуя масштабированию вариантов развертывания.

Платформа AppMaster оказалась незаменимым инструментом для создания масштабируемых приложений с обширным набором функций. Его инструменты визуального дизайнера, функции drag-and-drop и возможности автоматической генерации кода упрощают процесс разработки, делая его в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее для пользователей.

В заключение, разработка масштабируемых приложений жизненно важна для бизнеса, чтобы обеспечить устойчивый рост и удовлетворить потребности пользователей. Поскольку парадигмы разработки программного обеспечения меняются и становятся более сложными, платформа AppMaster no-code предлагает эффективное решение для создания масштабируемых, производительных и экономичных приложений, предназначенных для предприятий любого размера.

Изучите больше терминов:
Bootstrap Анализ задач Бумажное прототипирование Ведущий (Типографика) Верность (высокая или низкая) Визуальный дизайн Время выполнения задачи Дизайн-спринт Доступность Иконография Итеративный дизайн Каркас Координатор Макет Отслеживание взгляда Система дизайна

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