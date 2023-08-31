Сортировка карточек — это методология ориентированного на пользователя проектирования (UCD), широко используемая в пользовательском опыте (UX) и дизайне интерфейсов для лучшего понимания, анализа и, в конечном итоге, улучшения общей организации, структуры и навигации цифровых продуктов, особенно веб-сайтов и приложений. В сфере пользовательского опыта и дизайна сортировка карточек — это мощный метод поиска оптимальной группировки, маркировки и категоризации контента и функций таким образом, чтобы он соответствовал ментальным моделям, ожиданиям и предпочтениям пользователей. Такой подход позволяет дизайнерам и разработчикам продуктов создавать интуитивно понятные и удобные интерфейсы, которые повышают удовлетворенность пользователей, повышают вовлеченность, повышают коэффициенты конверсии и, в конечном итоге, способствуют успеху продукта.

В упражнении по сортировке карточек пользователям предоставляется набор карточек, каждая из которых представляет определенный фрагмент контента или функцию в приложении. Затем участников просят распределить эти карточки по группам или категориям, которые имеют для них логический смысл, исходя из их понимания, личных знаний и опыта. Наблюдая за тем, как пользователи классифицируют и маркируют контент, специалисты по UX и разработчики могут собрать ценную информацию о потребностях, ожиданиях и болевых точках пользователей, что позволит им принимать более обоснованные решения об информационной архитектуре и структуре навигации продукта.

Существует два основных типа сортировки карточек: открытая сортировка карточек и закрытая сортировка карточек. В открытой сортировке карт пользователям предоставляется свобода создавать свои категории и называть их по своему усмотрению. Этот подход особенно полезен на ранних стадиях проектирования, когда информационная архитектура и таксономия еще определяются. Сортировка открытых карточек предоставляет подробные данные о том, как пользователи мысленно организуют контент и какие ярлыки они предпочитают для категорий. Результаты могут помочь дизайнерам выявить общие тенденции и закономерности в познании пользователя, которые затем можно преобразовать в последовательную структуру и систему навигации для приложения.

При закрытой сортировке карт участникам предоставляются заранее определенные категории, и им поручено отнести карты к этим заранее установленным группам. Сортировка с закрытыми карточками обычно используется, когда проектировщики уже создали предварительную информационную архитектуру и им необходимо проверить или уточнить ее на основе отзывов пользователей. Этот метод менее исследовательский, чем сортировка открытых карточек, но может обеспечить более целенаправленное понимание конкретных аспектов структуры, таких как взаимосвязь между категориями и эффективность данных меток. Его также можно использовать для сравнения альтернативных структур или терминологии.

Существует множество вариантов методологии сортировки карточек, в том числе гибридная сортировка карточек, которая сочетает в себе элементы как открытой, так и закрытой сортировки карточек, и дистанционная сортировка карточек, в которой используются цифровые технологии и программные инструменты для проведения упражнений в режиме онлайн. Этот онлайн-формат обеспечивает большую гибкость, доступность и масштабируемость, позволяя профессионалам в области UX собирать информацию от более широкого и разнообразного круга пользователей. AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, полностью понимает важность подхода к проектированию, ориентированного на пользователя, а его комплексная интегрированная среда разработки (IDE) может значительно облегчить реализацию и анализ упражнений по сортировке карточек. .

Чтобы обеспечить эффективность сеанса сортировки карточек, крайне важно тщательно отобрать и подготовить карточки, участников и инструкции. Например, карточки должны быть четкими, краткими и отражать содержание или функции, которые они воплощают. Участники должны быть набраны из целевой пользовательской базы и обладать хорошим сочетанием демографических данных, опыта и уровня знаний. Им также должны быть предоставлены четкие инструкции и рекомендации для выполнения упражнений максимально точно и эффективно.

После завершения сеанса сортировки карточек собранные данные должны быть тщательно проанализированы для выявления ключевых тенденций, закономерностей и корреляций, которые могут привести к практическим выводам и рекомендациям по дизайну. Анализ может включать сравнение результатов различных пользователей, групп или методов для выявления наиболее значимых и репрезентативных данных, а также может использовать комбинацию качественных и количественных методов, таких как кластерный анализ, дендрограммы и матрицы сходства. Также крайне важно учитывать контекст пользователей при интерпретации результатов и подтверждать выводы другими методами UCD, такими как тестирование удобства использования, опросы и интервью, для целостного понимания пользовательского опыта.

В заключение отметим, что сортировка карточек — это важный метод пользовательского опыта и дизайна, который помогает выявить ментальные модели, ожидания и предпочтения пользователей относительно организации, структуры и навигации по цифровым продуктам. Эффективно внедряя методы сортировки карточек в сочетании с мощью платформы AppMaster no-code, дизайнеры и разработчики продуктов могут создавать ориентированные на пользователя интуитивно понятные интерфейсы, которые радуют пользователей и способствуют успеху в бизнесе.