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Развертывание CI/CD Blue-Green

30, авг. 2023

CI/CD Blue-Green Deployment — это передовая, высоконадежная стратегия развертывания программного обеспечения, которая значительно снижает риски, связанные с конвейерами непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD). Эта методология, которая в первую очередь применяется передовыми командами разработчиков и предприятиями, использующими современные методологии и инструменты, такие как платформа no-code AppMaster, обеспечивает плавный переход между версиями приложений с минимальным временем простоя, обеспечивая тем самым бесперебойное и высококачественное предоставление услуг до конца. -пользователей и соответствие строгим требованиям к производительности, стабильности и доступности современных сложных, многомерных программных систем.

По сути, сине-зеленое развертывание CI/CD предполагает одновременное развертывание двух идентичных производственных сред — синей и зеленой, в каждой из которых выполняются разные версии приложения. В то время как в синей среде размещается стабильная, активная в данный момент версия приложения, к которой имеют доступ пользователи, зеленая среда используется для развертывания, тестирования и проверки более новой, обновленной версии. При успешной проверке последней предпринимается попытка перенаправления трафика из синей среды в зеленую, обеспечивая при этом синхронизацию данных, согласованность системы и совместимость приложений. Если в какой-то момент тесты в зеленой среде не пройдут, программное обеспечение можно легко откатить обратно в синюю среду, сводя таким образом на нет потенциальные последствия сбоя развертывания.

Основное преимущество использования стратегии сине-зеленого развертывания CI/CD заключается в ее способности минимизировать риски и проблемы, связанные с одновременным управлением несколькими версиями приложений, а также возникающими из-за этого взаимозависимостями и сложностями. Несколько ключевых преимуществ включают быстрый откат, снижение последствий неудачного развертывания, инкрементальные выпуски, параллельное тестирование и упрощенное устранение неполадок.

Платформа разработки приложений no-code AppMaster помогает укрепить стратегию сине-зеленого развертывания CI/CD, используя ее инновационные возможности и мощные функции. Платформа AppMaster спроектирована так, чтобы клиенты могли создавать серверные, веб- и мобильные приложения визуально и итеративно, что значительно ускоряет процесс доставки программного обеспечения. При нажатии кнопки «Опубликовать» AppMaster автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает компоненты в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает их в облаке. Все эти шаги элегантно согласуются с парадигмой сине-зеленого развертывания CI/CD, обеспечивая плавную интеграцию новых функций и возможностей в приложения.

Благодаря серверному подходу, принятому AppMaster, клиенты могут постоянно обновлять пользовательский интерфейс мобильных приложений, бизнес-логику и ключи API без утомительной отправки новых версий приложений в App Store и Play Market. Более того, платформа поддерживает широкий спектр управления данными, интеграции и конфигурации для удовлетворения разнообразных сценариев и требований приложений. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая широкую совместимость и масштабируемость.

Чтобы поддерживать принципы CI/CD Blue-Green Deployment, платформа AppMaster предназначена для создания приложений с нуля каждый раз, когда в схеме приложения происходят изменения. Это не только устраняет технический долг, но и гарантирует, что каждая развернутая версия соответствует самым высоким стандартам качества и производительности. Эта уникальная функция делает AppMaster решающим игроком в области сине-зеленых развертываний CI/CD, обеспечивая более быстрые, надежные и согласованные выпуски программного обеспечения.

В заключение отметим, что CI/CD Blue-Green Deployment — это жизненно важная модель развертывания, которая оптимизирует выпуск и обслуживание современных программных систем. Благодаря поддержке мощных платформ разработки приложений no-code таких как AppMaster, компании и группы разработчиков могут создавать самые современные приложения, быстро интегрировать новые функции и обеспечивать высококачественное и бесперебойное предоставление услуг конечным пользователям. В результате организации могут легко удовлетворить постоянно растущие потребности цифрового рынка, одновременно укрепляя свои конкурентные преимущества за счет быстрых, целевых, последовательных и надежных выпусков программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Артефакты CI/CD Архитектура микросервисов CI/CD Безопасность CI/CD Инструменты CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Интеграция облака CI/CD Конвейер CI/CD Контроль версий CI/CD Оркестрация CI/CD Покрытие кода CI/CD Процесс CI/CD Развертывание CI/CD без простоев Совместная работа CI/CD Стратегия отката CI/CD Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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