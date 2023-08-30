hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Конвейер CI/CD

30, авг. 2023

Конвейер CI/CD, или конвейер непрерывной интеграции/непрерывного развертывания, — это сложный и систематический процесс, который автоматизирует важные этапы разработки программного обеспечения для повышения эффективности, согласованности и быстрой доставки. В контексте CI/CD непрерывная интеграция относится к практике последовательного объединения небольших дополнительных изменений или работ по разработке в общий репозиторий для выявления возможных конфликтов, тогда как непрерывное развертывание фокусируется на автоматизации выпуска проверенных на качество и готовых к использованию продуктов. Приложения. Конвейер CI/CD позволяет разработчикам быстро и надежно создавать, тестировать и развертывать программные приложения, позволяя предприятиям адаптироваться к изменениям рынка, удовлетворять требования клиентов и поставлять качественные продукты в сокращенные сроки.

Конвейер CI/CD состоит из нескольких этапов, каждый из которых предназначен для улучшения качества программного обеспечения и ускорения процесса разработки. Эти этапы включают в себя создание приложения, тестирование, развертывание, мониторинг и обратную связь. На этапе сборки разработчики пишут код и фиксируют изменения в общем репозитории, например Git или SVN. Сервер CI обнаруживает эти изменения, извлекает обновленный репозиторий кода и компилирует исходный код в работоспособное приложение или двоичный файл, генерируя артефакты, готовые для дальнейших этапов конвейера. Известные инструменты CI включают Jenkins, Gitlab CI и CircleCI.

После этапа сборки конвейер выполняет серию автоматических тестов приложения, чтобы гарантировать качество кода и удобство сопровождения. Тестирование происходит на различных уровнях, включая модульное, интеграционное, системное и приемочное тестирование, решая потенциальные проблемы, такие как функциональные дефекты, узкие места в производительности, уязвимости безопасности и проблемы с удобством использования. Общие среды тестирования включают, среди прочего, JUnit, Selenium и XCTest. Важнейшим аспектом является поддержание эффективного набора тестов, который гарантирует качество программного обеспечения, не ограничивая при этом скорость разработки.

После успешного тестирования приложение подвергается развертыванию, при котором конвейер перемещает его в несколько сред, таких как промежуточная, предпроизводственная и производственная среды. Этот процесс гарантирует, что программное обеспечение соответствует требованиям и конфигурациям инфраструктуры организации, снижает риски, связанные с развертыванием, и проверяет его готовность к использованию в производстве. На этапе развертывания используются инструменты управления конфигурацией, такие как Ansible, Puppet и macOS, для автоматизации и управления развертыванием приложений на различных платформах и средах.

После развертывания приложение переходит на этап мониторинга и обратной связи, где такие инструменты, как Prometheus, Grafana или New Relic, собирают важные показатели производительности, обнаруживают аномалии и предоставляют ценную информацию для улучшения стабильности, удобства использования и доступности приложения. Эта информация позволяет командам разработчиков принимать решения на основе данных, решать проблемы клиентов и определять приоритеты будущих улучшений.

Примером реализации конвейера CI/CD является платформа AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений. AppMaster предлагает простой и эффективный конвейер CI/CD, позволяющий пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и endpoints WSS. Кроме того, он позволяет клиентам разрабатывать адаптивные пользовательские интерфейсы с помощью простого интерфейса drag-and-drop, формулировать логику приложения и генерировать исходный код для приложений промышленного уровня. Затем AppMaster автоматически компилирует, тестирует, упаковывает и развертывает сгенерированный исходный код в контейнерах Docker, что значительно ускоряет разработку, доставку и обслуживание приложений.

Внедрение конвейера CI/CD в процесс разработки может привести к существенному улучшению качества, скорости и гибкости программных проектов. Это позволяет командам легко интегрировать новые изменения, заранее предвидеть потенциальные проблемы и легко развертывать приложения в различных средах. Автоматизируя важнейшие этапы разработки с помощью конвейера CI/CD, организации могут получить значительные преимущества с точки зрения экономии средств, сокращения времени и непрерывных инноваций, в конечном итоге получая конкурентное преимущество в быстро меняющейся и быстро развивающейся технологической среде.

Изучите больше терминов:
CI/CD-тестирование Архитектура микросервисов CI/CD Время простоя CI/CD Лучшие практики CI/CD Миграция базы данных CI/CD Обзор кода CI/CD Оркестрация CI/CD Платформа CI/CD Развертывание CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Развертывание CI/CD без простоев Сборка CI/CD Среда CI/CD Стратегия отката CI/CD Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь