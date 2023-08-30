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Развертывание CI/CD

30, авг. 2023

В современном быстро меняющемся и динамичном мире разработки программного обеспечения непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD) стали неотъемлемой частью процессов разработки и доставки приложений. Развертывание CI/CD — это оптимизированный и автоматизированный процесс, который позволяет разработчикам быстро интегрировать изменения в свою кодовую базу, эффективно тестировать эти изменения и плавно и эффективно развертывать полученные приложения.

AppMaster, мощная платформа no-code, стремится предоставить предприятиям любого размера возможность создавать качественные серверные, веб- и мобильные приложения с помощью своих комплексных и интерактивных инструментов. Используя возможности рабочих процессов развертывания CI/CD, AppMaster гарантирует, что приложения создаются, тестируются и развертываются эффективным и своевременным образом, что делает разработку более быстрой и экономичной.

Ключевыми компонентами развертывания CI/CD являются непрерывная интеграция, непрерывное тестирование, непрерывная доставка и непрерывное развертывание. Непрерывная интеграция предполагает интеграцию изменений кода в общий репозиторий с целью минимизировать конфликты интеграции и выявить проблемы интеграции на ранней стадии. Этот процесс включает в себя объединение всех рабочих копий разработчиков в общую основную линию и запуск тестов для проверки функциональности интегрированного кода.

Непрерывное тестирование объединяет разработку и эксплуатацию за счет автоматизации и предоставления обратной связи по качеству, производительности и безопасности кода. Этот процесс гарантирует, что изменения кода будут соответствовать желаемым стандартам качества еще до их развертывания. Используя инструменты автоматического тестирования, такие как модульное тестирование, функциональное тестирование и регрессионное тестирование, разработчики могут быстро выявлять проблемы и исправлять их, прежде чем двигаться дальше.

Непрерывная доставка — это процесс автоматизации выпуска программного обеспечения в предпроизводственную или промежуточную среду. Это включает в себя серию автоматизированных этапов сборки и развертывания, которые обеспечивают готовность программного обеспечения к производству. Благодаря непрерывной доставке команды могут просматривать и оценивать внесенные изменения перед развертыванием приложения в производственной среде. Это гарантирует стабильность и надежность приложения, снижая риск неожиданных простоев или нежелательных изменений функциональности для конечных пользователей.

Непрерывное развертывание, последний этап конвейера CI/CD, автоматизирует выпуск программного обеспечения в производственные системы. Этот процесс включает непрерывный мониторинг, автоматическое тестирование и развертывание дополнительных обновлений в производственной среде. Полностью автоматизируя процесс, команды могут быстро предоставлять новые функции и обновления, часто в течение нескольких минут или часов, что позволяет им быстро реагировать на отзывы клиентов и требования рынка. Практика непрерывного развертывания сводит к минимуму риск необнаруженных ошибок, оптимизирует процесс обновления и снижает необходимость трудоемкого ручного вмешательства.

В контексте AppMaster развертывание CI/CD реализуется на различных этапах процесса разработки приложения. Используя методы CI/CD, AppMaster может генерировать новый набор приложений менее чем за 30 секунд, гарантируя, что клиенты смогут увидеть результаты своей работы практически сразу. Кроме того, AppMaster устраняет техническую задолженность, создавая приложения с нуля при каждом изменении требований.

AppMaster также включает в себя развертывание CI/CD со своими созданными приложениями. Серверные приложения создаются с помощью Go (golang), веб-приложения создаются с использованием платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Платформа обеспечивает совместимость с базами данных, совместимыми с Postgresql, в качестве основной базы данных, предлагая впечатляющую масштабируемость для широкого спектра вариантов использования: от малого бизнеса до реализации на уровне предприятия.

В заключение, развертывание CI/CD стало важным аспектом современной разработки программного обеспечения, автоматизируя весь процесс интеграции, тестирования и развертывания приложений. AppMaster, исключительная платформа no-code, извлекает выгоду из внедрения CI/CD во все свои предложения, помогая предприятиям быстро и эффективно создавать качественные веб-, мобильные и серверные приложения. Используя методы развертывания CI/CD и универсальность платформы AppMaster, разработчики и предприятия могут создавать инновационные и масштабируемые программные решения с меньшими затратами, минимальным техническим долгом и более быстрым выводом на рынок.

Изучите больше терминов:
Автоматизация CI/CD Архитектура микросервисов CI/CD Качество кода CI/CD Конвейер CI/CD Контроль версий CI/CD Лучшие практики CI/CD Миграция базы данных CI/CD Обзор кода CI/CD Процесс CI/CD Рабочий процесс CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Сборка CI/CD Совместная работа CI/CD Тестирование API CI/CD Тестирование производительности CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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