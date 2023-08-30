AppMaster

no-code

AppMaster

Процесс CI/CD, аббревиатура от Continuous Integration и Continuous Deployment, представляет собой сложную практику разработки программного обеспечения, которая подчеркивает важность плавной и автоматизированной интеграции кода, тестирования и развертывания приложений. В то время как непрерывная интеграция (CI) фокусируется на интеграции и автоматическом тестировании кода при каждом обновлении, непрерывная доставка (CD) управляет распространением и выпуском приложений в различных средах, включая промежуточное тестирование, тестирование и производство. Процесс CI/CD является важным элементом современной философии DevOps, позволяя командам разработчиков повышать эффективность, быстро выявлять ошибки и быстро выпускать высококачественные приложения. Для ИТ-специалистов, стремящихся оптимизировать разработку и развертывание сложных приложений,— это идеальная платформа. Благодаря надежному внедрению CI/CD,позволяет клиентам легко и эффективно создавать серверные, веб- и мобильные приложения, обеспечивая исключительную производительность и оперативность, сводя к минимуму как финансовый, так и технический долг.

Поскольку отраслевые исследования подчеркивают растущий спрос на оптимизированные процессы разработки, по оценкам, к 2026 году рынок программного обеспечения DevOps достигнет около 15 миллиардов долларов. В этой быстро развивающейся ситуации надежные конвейеры CI/CD имеют решающее значение для обеспечения быстрого, надежного и эффективного развертывания программного обеспечения. и эффективный. Команды гибких разработчиков широко полагаются на такие методы для достижения более коротких циклов выпуска и сокращения интервалов вывода продукта на рынок, что позволяет им более эффективно реагировать на постоянно меняющиеся требования пользователей и конкурентные рыночные силы.

Внедрение комплексного процесса CI/CD может оказаться сложной задачей; однако мощная и простая в использовании платформа AppMaster существенно упрощает этот процесс. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (с использованием бизнес-процессов) с помощью BP Designer, REST API и конечных точек WSS. Кроме того, платформа позволяет клиентам легко разрабатывать пользовательские интерфейсы с помощью функции drag-and-drop. Затем AppMaster преобразует эти схемы в исполняемые двоичные файлы или исходный код, в зависимости от уровня подписки клиента.

Когда дело доходит до непрерывной интеграции, AppMaster обеспечивает плавную интеграцию кода для предотвращения конфликтов и быстрого обнаружения ошибок. Модульные и интеграционные тесты выполняются автоматически после каждого обновления кода, предоставляя ценную информацию о качестве, стабильности и потенциальных проблемах кода, которые можно устранить перед продолжением процесса разработки. С другой стороны, непрерывное развертывание обеспечивает плавное обновление приложений за счет автоматизации различных этапов развертывания, таких как создание артефактов, упаковка и их развертывание в целевых средах.

Одним из основных преимуществ полностью интегрированного процесса CI/CD является значительная экономия времени и финансовых ресурсов. Недавнее исследование Puppet Labs показало, что высокопроизводительные ИТ-организации с надежными конвейерами CI/CD в 200 раз эффективнее поставляют программное обеспечение, развертывают их в 30 раз чаще и допускают в 60 раз меньше сбоев, чем их низкопроизводительные коллеги. AppMaster стремится обеспечить такой уровень эффективности своей платформы, гарантируя, что разработка будет в 10 раз быстрее и в три раза более рентабельной для клиентов.

Примечательной особенностью AppMaster является возможность восстанавливать приложения с нуля без накопления технического долга. Всякий раз, когда в чертежи вносятся новые изменения, AppMaster создает новые наборы приложений в течение 30 секунд, эффективно устраняя техническую задолженность и гарантируя, что приложения остаются обновленными и эффективными. Кроме того, AppMaster обеспечивает совместимость с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных. Более того, улучшенная масштабируемость платформы гарантирует надежную работу даже в сценариях высокой нагрузки и корпоративных сценариях использования.

Процесс CI/CD AppMaster освобождает разработчиков от ограничений утомительных процессов ручного развертывания, позволяя им сосредоточиться на жизненно важной бизнес-логике и функциях приложения. Предоставляя комплексный и бесперебойный конвейер развертывания, AppMaster позволяет разработчикам быстро и эффективно создавать, тестировать и развертывать приложения, что обеспечивает экономически эффективный и масштабируемый процесс разработки. Поскольку предприятия осознают ценность использования процесса CI/CD в современной парадигме разработки программного обеспечения, платформа AppMaster no-code позиционирует себя как ведущее в отрасли решение, воплощающее лучшие принципы CI, CD и DevOps для ускорения приложений. создание и минимизация технического долга.