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Витрина данных

18, сент. 2023

Витрина данных в контексте реляционных баз данных — это выделенный, целенаправленный и специализированный подмножество данных организации, которое поддерживает аналитические потребности конкретного бизнес-подразделения, отдела или предметной области. По сути, витрина данных — это сжатое хранилище данных, предназначенное для удовлетворения информационных потребностей определенной группы пользователей, упрощающее и оптимизирующее их взаимодействие с данными.

Витрины данных, созданные для решения проблем, связанных с эффективным управлением и анализом данных в сложных организациях, упрощают процесс анализа данных, предоставляя пользователям более целенаправленную и точную информацию, что в конечном итоге приводит к более эффективному принятию решений. В более широком контексте управления данными витрины данных играют жизненно важную роль в улучшении доступности данных и повышении эффективности. Они выступают в качестве посредников между хранилищем данных и конечными пользователями, разрушая разрозненность данных и обеспечивая адаптированные и целенаправленные наборы данных для целевого анализа.

Одной из ключевых особенностей витрины данных является соблюдение звездообразной схемы, что делает ее более понятной и удобной для пользователей. Используя эту структуру, витрины данных облегчают быстрый поиск данных и оптимальную производительность при запросе больших наборов данных. Эта характеристика имеет особое значение для платформы AppMaster, которая предлагает клиентам возможность создавать серверные приложения с визуально разработанными моделями данных, что упрощает предприятиям управление и использование своих данных.

Существует несколько типов витрин данных в зависимости от их источников, основы проектирования и подходов к интеграции:

  • Независимые витрины данных . Эти витрины данных создаются отдельно от хранилища данных, получая данные непосредственно из операционных систем или внешних источников данных. Как правило, они быстрее создают и предлагают локализованное решение, но могут привести к несогласованности в определениях данных и избыточности.
  • Зависимые витрины данных . Эти витрины данных создаются с использованием хранилища данных в качестве основного источника данных, что обеспечивает согласованность и единообразие данных, используемых во всей организации. Однако этот подход требует наличия хорошо развитого хранилища данных, что может занять много времени и средств.
  • Гибридная витрина данных . Как следует из названия, эти витрины данных сочетают в себе функции как независимых, так и зависимых витрин данных, получая данные из хранилища данных, а также из операционных систем. Такой подход обеспечивает гибкость для удовлетворения различных потребностей бизнеса и позволяет быстрее создавать индивидуальные решения без ущерба для целостности данных.

При построении витрины данных следует учитывать несколько соображений:

  1. Определение потребностей . Четкое определение и понимание бизнес-целей и соответствующих требований к данным имеет решающее значение для обеспечения эффективного функционирования витрины данных.
  2. Моделирование данных . Процесс определения и организации схемы данных, включая измерения и меры данных, является важным шагом при проектировании витрины данных. Это обеспечивает основу для структурирования и упрощения доступа к данным для конечных пользователей.
  3. Источники данных и интеграция . Идентификация и объединение точных, надежных и актуальных источников данных, а также их соответствующая интеграция обеспечивают качество и согласованность витрины данных.
  4. Извлечение, преобразование и загрузка данных (ETL) . Процесс ETL играет важную роль в подготовке данных для хранения в витрине данных, включая извлечение данных из исходных систем, преобразование в нужный формат и загрузку в витрину данных.
  5. Безопасность данных и контроль доступа . Учитывая конфиденциальный характер многих организационных данных, внедрение надежных механизмов безопасности данных и контроля доступа в витрине данных имеет важное значение для защиты ценных информационных активов.
  6. Мониторинг и оптимизация производительности . Постоянный мониторинг производительности витрины данных и принятие мер по оптимизации по мере необходимости обеспечивает ее долгосрочную эффективность и результативность.

В заключение отметим, что витрины данных имеют решающее значение в современном мире, управляемом данными, поскольку они упрощают доступ к целевым и специализированным подмножествам данных для различных бизнес-подразделений, отделов и предметных областей. Предоставляя быстрый, точный и эффективный доступ к данным, витрины данных в конечном итоге позволяют организациям принимать обоснованные решения, улучшать свою деятельность и оставаться конкурентоспособными на рынке. В контексте платформы AppMaster витрины данных не только улучшают процесс создания и управления веб-приложениями, мобильными и серверными приложениями, но также способствуют созданию мощной и комплексной интегрированной среды разработки, делая разработку приложений более быстрой и экономически эффективной. и устранение технического долга.

Изучите больше терминов:
Агрегатная функция (например, SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN) Администратор базы данных (DBA) Индекс Кортеж Модальность Мощность Некластеризованный индекс Обработка в реальном времени Процесс ETL (извлечение, преобразование, загрузка) Резервное копирование Реляционная алгебра Схема отношений Третья нормальная форма (3НФ) Управление параллелизмом Язык определения данных (DDL) Язык управления транзакциями (TCL)

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