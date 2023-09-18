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Сущность

18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных сущность — это отдельный и независимый объект, представляющий реальный элемент или концепцию. В реляционной базе данных сущности составляют основу табличных структур и используются в первую очередь для определения модели данных системы. Сущности можно рассматривать как существительные или субъекты в области программного приложения. Это вещи, которые существуют, имеют атрибуты и участвуют в отношениях с другими сущностями.

Системы управления базами данных, особенно те, которые реализуют модель «сущность-связь» (ER), предоставляют методы определения, организации и управления данными. В этой модели сущности соответствуют реальным элементам данных с уникальными идентификаторами, а также связанному набору атрибутов, описывающих их свойства. В модели ER объекты также могут иметь отношения с другими объектами, что позволяет представлять и запрашивать сложные взаимосвязанные наборы данных в среде базы данных.

Сущности можно создавать и поддерживать на платформе AppMaster no-code, которая упрощает и ускоряет разработку серверных, веб- и мобильных приложений. Пользователи могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), которые определяют сущности и отношения между ними, легко создавая полнофункциональные приложения, построенные на основе хорошо организованной реляционной модели данных.

В реляционных базах данных сущности обычно представляются в виде строк в одной или нескольких таблицах. Каждая строка в таблице сущностей представляет уникальный экземпляр этого типа сущности, а столбцы в таблице соответствуют атрибутам сущности. Эти идентификаторы известны как первичные ключи и необходимы для поддержания целостности базы данных и облегчения эффективного манипулирования и поиска данных. Примерами сущностей в типичном бизнес-контексте являются сотрудники, клиенты, продукты и заказы – все они могут быть представлены отдельными таблицами в схеме базы данных.

Рассмотрим практический пример: система книжного интернет-магазина может иметь объекты, представляющие книги, авторов, издателей, клиентов и заказы. Каждый из этих объектов будет иметь свой собственный набор атрибутов, таких как ISBN для книг, имя авторов, контактная информация для клиентов и дата заказа для заказов. Эти сущности также могут иметь отношения друг с другом. Например, книга может быть связана с одним или несколькими авторами, а заказ может содержать несколько книг, приобретенных одним покупателем.

Хорошо спроектированная схема реляционной базы данных эффективно фиксирует эти объекты, их атрибуты и взаимосвязи, значительно упрощая задачу запроса данных и манипулирования ими. С помощью AppMaster пользователи могут легко представлять эти объекты и управлять ими с помощью визуального интерфейса, что делает проектирование базы данных более интуитивно понятным и доступным даже для нетехнических пользователей.

Сущности в модели данных должны разрабатываться в соответствии с принципами нормализации — процесса, который разлагает сложные структуры данных на более простые и управляемые компоненты, обеспечивая целостность данных и минимизируя избыточность. Правильная нормализация схемы базы данных приводит к более эффективной и удобной в обслуживании системе. Платформа AppMaster поддерживает этот процесс, позволяя разработчикам и дизайнерам эффективно определять сущности, атрибуты и отношения, создавая серверные приложения на языке программирования Go, веб-приложения с использованием инфраструктуры Vue3 и мобильные приложения с использованием серверных платформ с Kotlin и Jetpack Compose. для Android и SwiftUI для iOS.

Дополнительным преимуществом использования AppMaster для разработки и управления вашими реляционными базами данных и прикладными системами является его способность облегчать гибкие методологии разработки. AppMaster автоматически генерирует документацию, например документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера, а также сценарии миграции схемы базы данных. В свою очередь, это позволяет быстро выполнять итерации, тестирование и развертывание изменений внутри приложения без возникновения технического долга.

В заключение отметим, что сущности являются фундаментальными строительными блоками реляционных баз данных и представляют собой объекты или концепции реального мира в данной области. AppMaster предоставляет эффективный и удобный интерфейс для определения, создания и обслуживания этих объектов, что делает проектирование и разработку приложений на основе баз данных более доступными и ценными для предприятий любого размера. Используя возможности AppMaster, даже один разработчик может создавать комплексные, масштабируемые и обслуживаемые программные решения, поддерживающие широкий спектр вариантов использования.

Изучите больше терминов:
Атрибут Внешний ключ Вторая нормальная форма (2НФ) Группировать по Диаграмма сущность-связь (ERD) Курсор Нормальная форма ключа домена (DKNF) Оптимизатор запросов Отношения «многие ко многим» Первая нормальная форма (1НФ) Подсхема Пятая нормальная форма (5NF) Точка сохранения Уникальное ограничение Хранимая процедура Язык структурированных запросов (SQL)

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