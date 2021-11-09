Разработка мобильных приложений — это место, где вы можете развивать свои идеи и вести к инновациям. Индустрия разрастается и становится короче, масштабнее и средоточием бесконечных возможностей. Чтобы выделиться в этом цифровом мире, вы должны быть знакомы с различными тенденциями разработки мобильных приложений.

Мы живем в 2022 году, и это самое время для внедрения инноваций в ваши подходы к разработке мобильных приложений, чтобы обеспечить наиболее удовлетворительное качество обслуживания клиентов. В этой статье мы поделимся всеми важными фактами, которые вам понадобятся, чтобы заглянуть в будущее и разработать эффективную стратегию, чтобы возглавить отрасль.

Построить эффективный план не так просто, как вы думаете. Чтобы преуспеть в своих маркетинговых стратегиях и разработке мобильных приложений в 2022 году, вы должны оставаться в курсе и следовать тенденциям разработки мобильных приложений, чтобы преобладать в ваших маркетинговых подходах и разработке мобильных приложений. В этой статье будут обобщены последние тенденции разработки мобильных приложений в 2022 году, которым вы должны следовать.

Каковы основные тенденции разработки мобильных приложений в 2022 году?

Ниже приведены 16 основных тенденций развития мобильных приложений, которые мы определили после анализа, основанного на реальных данных. Давайте углубимся в детали этих тенденций.

Невероятная технология 5G

5G — последнее модное слово в Интернете. Производители смартфонов начали выпускать устройства 5G, которые используются в качестве рекламы для увеличения продаж. Поскольку рост прибыли означает, что люди заинтересованы в сетях 5G, разработчики мобильных приложений должны интегрировать 5G в свои приложения. 5G привлекателен своей невероятно быстрой скоростью загрузки и другими аспектами.

Самое приятное в 5G то, что Opensignal утверждает, что скорость загрузки 5G была от 1,6 до 15,7 раз выше, чем у 4G на протяжении всех тестов. Поскольку 5G обеспечивает улучшенное шифрование данных и большое количество подключений на квадратный километр, в 2022 году он станет самой привлекательной тенденцией разработки мобильных приложений.

Время отклика 5G составляет менее одной миллисекунды. По сравнению с человеческим временем отклика до 300 мс, 5G кажется почти мгновенным. Кроме того, беспилотные транспортные средства, подключенные к дополненной и виртуальной реальности, Интернет вещей (IoT) и другие области выиграют от комбинации 5G с невероятно низкой задержкой, эффективностью полосы пропускания и широкими возможностями подключения.

Высокая скорость и уменьшенная задержка, безусловно, снизят расход батареи. Импульс 5 G переместит вычислительную мощность на «край», устраняя процедуры, которые разряжают аккумуляторы мобильных телефонов. Игры и другие отрасли, которые полагаются на высокую скорость интернета, могут использовать 5G для обновления и разработки лучших мобильных приложений.

Что мы можем ожидать от 5G

5G обеспечивает быструю передачу данных, высокую плотность соединения и эффективность полосы пропускания.

Эта новая модель будет в 100 раз быстрее, чем 4G.

Приложения потокового мультимедиа выиграют от лучшего разрешения, меньшей задержки и более высокой пропускной способности.

Передача данных между устройствами будет намного быстрее и динамичнее.

С 5G разработчики мобильных приложений могут разрабатывать инновационные функции, не влияя на скорость своих мобильных приложений.

Мобильный банкинг был бы безопаснее и быстрее благодаря эффективному использованию биометрической информации для распознавания.

Ожидается, что к 2024 году число абонентов 5G достигнет 1 900 миллионов человек.

Согласно Statista; Liftoff, К 2025 году 20% населения мира будут частью сети 5G.

В конечном счете, технология 5G повысит скорость, плавность и производительность мобильных приложений. Эта новая тенденция также создаст возможности для новых идей. Все ваши фантастические идеи для мобильного приложения больше не будут такими. Вы можете изменить их на естественное лицо с помощью технологии 5G.

Прогрессивные веб-приложения и «мгновенные» приложения

Прогрессивные веб-приложения представляют собой комбинацию веб-сайтов и мобильных приложений. Наиболее значительным преимуществом веб-приложений является то, что для их создания требуется меньше времени, чем для обычных приложений, поскольку они представляют собой просто веб-сайты со спросом на услуги. Они, напротив, обладают большей функциональностью, чем просто кажутся веб-сайтами, поскольку вы можете сохранить их на своем рабочем столе.

Во время кризиса с коронавирусом важность этих веб-приложений подчеркивается, особенно в онлайн-бизнесе, из-за значительного роста активности онлайн-покупок. После разработки и запуска своих прогрессивных платформ веб-приложений многие предприятия B2B и B2C заметили рост взаимодействия, коэффициента конверсии и доходов.

Прогрессивные веб-приложения намного проще, чем родное программное обеспечение или приложения, поскольку они не вынуждают клиентов принимать такие трудные решения. Также пользователи не видят стандартную процедуру настройки. Они нажимают одну кнопку, и на рабочем столе или домашнем экране появляется ярлык. Веб-приложения занимают некоторое пространство с важными файлами, но гораздо меньше, чем собственное программное обеспечение или приложения.

Преимущества PWA

Для бизнеса

В процессе установки приложения нет посредника

Автономность в процессе обновления приложения

Непрерывный цифровой путь со случайной или несуществующей интеграцией

Время загрузки сведено к минимуму

Более высокий уровень роста и конверсии пользователей

Для пользователей

Быстрое время загрузки

Отличная производительность при неблагоприятных сетевых проблемах

Функции, подобные приложениям

Автоматические обновления

Носимые приложения

Носимые устройства служат тем же целям, что и мобильные устройства, но они меньше и легче, поэтому их легко носить с собой. Носимые приложения взаимодействуют с подходящими мобильными приложениями для предоставления информации своим предпринимателям. Кольцо кивка — это гаджет Wi-Fi, который позволяет вам использовать движение руки или уникальные переключатели на устройстве для запуска программ на вашем мобильном телефоне или ноутбуке.

Aira — это набор носимых очков, которые направляют слепых людей в правильном направлении. Этот гаджет предупреждает слепых о потенциальных опасностях на их пути. Мобильные носимые устройства могут выполнять следующие задачи:

Анализировать данные и генерировать отчеты

Интерпретации оборудования, видео и т. д.

Открыть/закрыть, включить/выключить

Значение интеграции мобильных приложений с носимыми устройствами

Разработка носимых приложений повлияла на клиентов, предприятия и разработчиков мобильных приложений. Все они ищут новые и всплывающие потенциалы. Из-за растущего роста рынка носимых устройств большинство пользователей, телефоны и доходы часто растут. В результате отрасли требуется больше навыков и опыта, чтобы предоставлять потребительские приложения для работы с носимыми технологиями. Вот почему навыки разработки мобильных приложений нужны как никогда.

Пограничные вычисления

Несмотря на то, что многие предприятия извлекают выгоду из облака, оно быстро устаревает. Проблема с облаком заключается в том, что оно централизовано, что вызывает отставание, что является серьезной проблемой для технологий, которые обеспечивает 5G. С другой стороны, граничные вычисления — один из лучших подходов для обеспечения этих гарантий. Граничные вычисления — это структура централизованных информационных систем (ИТ), в которой управление данными клиентов осуществляется как можно ближе к исходному источнику, насколько это возможно, на границе сети.

Пограничные вычисления меняют то, как миллиарды IoT и других машин генерируют, хранят, обрабатывают, исследуют и передают данные. Первоначальная цель граничных вычислений заключалась в снижении затрат на передачу данных, возникающих при перемещении базовой информации из источника в инфраструктуру облачных вычислений или в облако. Появление законных приложений, требующих минимального времени ожидания, таких как автономные автомобили, недавно продвинуло эту концепцию вперед.

Рассмотрим системы, которые контролируют веб-камеру, передающую живое видео с удаленного сайта. В то время как только один гаджет может быстро передавать информацию по сети, проблемы возникают, когда несколько машин одновременно отправляют живые кадры. Умножьте одну видеокамеру, отправляющую видео в реальном времени, на тысячи устройств. Качество видео не только ухудшится из-за высокой задержки, но и расходы на пропускную способность могут быть непомерными.

Вот почему для решения этой дилеммы в игру вступают услуги периферийных вычислений, предоставляя региональный источник производства и хранения для этих систем.

Технология маяка

Технология Beacon — еще одна тенденция разработки мобильных приложений в 2022 году, которой вы должны быть в курсе и которой следует следовать. Технология маяка — это гаджет Bluetooth, который отправляет сообщение, которое могут идентифицировать другие системы Bluetooth, например мобильные телефоны. Маяк не отправляет спонтанное сообщение.

Он отправляет единственный в своем роде идентификационный номер, который информирует прослушивающую машину о том, какой маяк находится рядом с ней. Когда мобильное приложение вступает в контакт с маяком, оно интерпретирует информацию маяка, определяет, какое действие выполняется с данными, и выполняет действие. Эта технология прошла путь от скромного Bluetooth-инструмента Apple до всемирно известной инновации, которая была реализована более чем в 400 миллионах раз.

Использование маячковой технологии

Наиболее распространенным приложением для технологии маяков является реклама близости. Это может быть так же просто, как представление уведомления клиента приложения с кодом скидки на продукт, к которому пользователь близок, или так же сложно, как отображение данных в приложении с объяснением случая близости. Это также может быть сложным, например, определение области клиента на основе его близости к маяку.

Когда продавцы устанавливают маяки в своем интернет-магазине, все они имеют отдельные идентификаторы, связанные с их уникальным приложением. Идентификатор может привести к тому, что мобильное приложение устранит любой шаг продавца. Кроме того, он может собирать метрики, чтобы знать, как оптимизировать выделенную область.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Прежде чем углубляться в детали этой тенденции разработки мобильных приложений, сначала вам следует узнать об искусственном интеллекте и машинном обучении. Искусственный интеллект — это феномен развития умных машин. Машинное обучение — это тип искусственного интеллекта, который помогает разрабатывать приложения автоматизации.

Машинное обучение (ML) потенциально может значительно сократить количество часов, затрачиваемых на разработку мобильных приложений. Тем не менее, искусственный интеллект и машинное обучение могут оптимизировать мобильные приложения и свести к минимуму ошибки, которые не заметили бы программисты-люди.

Текущие мобильные приложения включают элементы искусственного интеллекта, такие как чат-боты , но некоторые из них настраивают основные функции клиентского запроса. McDonald's, например, использует ИИ для настройки своих меню для проезда в автомобиле с учетом таких переменных, как клиент или климат.

ИИ и машинное обучение уже много лет являются самыми популярными тенденциями в разработке мобильных приложений. Но даже при этом эти технологические разработки поднимают стандарты разработки мобильных приложений в 2022 году.

Машинное обучение — еще одна новая тема, в которой мы ожидаем новаторских разработок. Когда ML работает вместе, он может трансформировать проекты мобильных приложений, предоставляя качественные данные и точную информацию.

Машинное обучение и искусственный интеллект, несомненно, останутся важными факторами технологических инноваций в 2022 году и далее. В то время как медицинские устройства с искусственным интеллектом являются началом для сектора здравоохранения, мы можем предсказать появление приложений автоматизации на носимых устройствах и мобильных устройствах, которые в ближайшее время будут регулировать среду IoT.

Мобильная коммерция

Мобильная коммерция — еще одна из наиболее важных тенденций развития мобильных приложений в 2022 году, которая применима к любой коммерческой торговле, осуществляемой через приложения или мобильные веб-сайты. Мобильная коммерция обычно может быть определена как подгруппа электронной коммерции или мобильный сайт электронной коммерции.

Подразделение мобильной коммерции быстро расширяется, при этом процент и распределение покупок в Интернете из года в год совершаются с помощью мобильных устройств. По мере того, как мобильные продажи становятся все более удобными и все больше людей во всем мире получают доступ к мобильным телефонам и планшетам, возможности мобильных покупок продолжают расти.

Мобильная коммерция связана с потоком электронной коммерции на компьютере в том смысле, что потребитель просматривает приложения, кликает по мобильным сайтам и, как правило, принимает решение о покупке. Обычно это делается через специальные мобильные приложения. Тем не менее, это также может быть выполнено как покупка в социальной сети, когда сайты социальных сетей, такие как Twitter, Snapchat, WeChat, Tiktok и Instagram, предоставляют ценовые котировки в приложении.

Существует несколько способов совершения покупок в сфере мобильной коммерции, и мобильные кошельки развиваются более быстрыми темпами. Вместо того, чтобы вводить информацию о кредитной карте в каждое приложение, можно оборудовать мобильный кошелек пользователя, и платеж может быть завершен простым касанием.

Мобильные приложения по запросу

Мобильные приложения по запросу — это отличная тенденция разработки мобильных приложений в 2022 году, которая функционирует как «третье лицо», через которое потребители могут использовать продукт или услугу. Сервис Uber — яркий пример, когда предложение в обсуждении — это путешествие. Эти приложения выполняют другие требования в различных отраслях, таких как продукты питания, доставка, продуктовые товары, жилье и многое другое, когда и когда потребители потребуют их.

В 2022 году будет так много приложений по запросу, но 2023 год и последующие годы кажутся многими из них. Инновации, безусловно, породят новые ожидания, и люди будут рассматривать новые способы сделать свою жизнь проще, которые могут заполнить приложения по требованию. Предметы роскоши станут предметами первой необходимости, поскольку приложения по требованию проникнут во все аспекты жизни, от дома до карьеры и путешествий. Приложения по запросу, такие как Uber и приложения для еды, предоставляют услуги по запросу. Благодаря нескольким технологическим достижениям в 2023 году будет больше мобильных приложений и предложений по запросу.

Блокчейн

Блокчейн — еще одна известная тенденция разработки мобильных приложений, которая, несомненно, окажет значительное влияние в ближайшие годы. Этот метод рассредоточенного реестра может изменить работу бизнеса, установив более безопасный способ хранения данных.

Хотя технология блокчейна обычно ассоциируется с криптовалютами , такими как биткойн, она открывает множество возможностей для компаний любого размера. Это может быть использовано, например, для проверки уровня запасов, улучшения операций производственной цепочки или, возможно, даже для начала создания безопасных цифровых соглашений.

Поскольку мир становится все более цифровым, очевидно, что блокчейн будет играть важную роль в будущем бизнеса. Как следствие, сейчас самое время для организаций начать анализировать, какую выгоду они получат от этого цифрового предприятия.

Эта технология претерпела значительные изменения и в настоящее время может применяться в различных областях. Он быстро расширяется и, по прогнозам, к 2024 году будет приносить годовой доход в размере 20 миллиардов долларов. Технология блокчейна также пытается сыграть значительную роль в создании мобильных приложений.

Кошелек для мобильного

Мобильный кошелек — еще один из лучших трендов в разработке мобильных приложений. Но, к сожалению, многие компании до сих пор не осведомлены о реальной ценности мобильных приложений для их продуктов и о том влиянии, которое они будут оказывать на повседневную жизнь людей. Разработка мобильных приложений — не новая идея; однако его значение возросло из-за того, как люди используют свои мобильные телефоны.

По данным Statista, сейчас более 6 миллиардов активных пользователей мобильных телефонов, и это количество будет только расти. Это открывает перед компаниями огромные возможности для создания мобильных приложений, которые повышают ценность жизни их клиентов. Вы можете использовать эти мобильные приложения для безопасного хранения информации об их кредитных картах и некоторых других данных учетной записи.

Это позволяет им совершать покупки в приложении или отдельными покупками без необходимости каждый раз вводить данные своей кредитной карты. Это полноценная функция для клиентов, снижающая риск мошенничества.

Прогнозируется, что в ближайшие годы популярность цифровых кошельков будет расти, и компании должны извлечь выгоду из этой тенденции, создав свое программное обеспечение для мобильных кошельков. Это принесет им пользу и позволит улучшить взаимодействие с пользователем.

Чат-боты

Чат-боты — это программы, имитирующие человеческое общение. Они обычно используются только для обслуживания клиентов или привлечения потенциальных клиентов. Тем не менее, люди могут быть наняты для рекламы или даже для получения прибыли. Искусственный интеллект и обработка естественного языка (NLP) используются электрическими чат-ботами (NLP). Это позволяет им распознавать человеческую дискуссию и реагировать таким образом, который имитирует человеческую дискуссию.

Есть множество преимуществ использования чат-ботов в компании. Новички доступны в любое время суток, семь дней в неделю. Это говорит о том, что они могут помочь вам или привлечь потенциальных клиентов, даже если ваши сотрудники недоступны.

Кроме того, чат-боты могут справляться с большими нагрузками трафика. Это идеально подходит для компаний со значительным веб-трафиком, но которым не хватает персонала для самостоятельного проведения расследований. Такие тенденции в разработке мобильных приложений могут помочь вам получить право на лид. Чат-боты могут помочь вам определить, стоит ли исследовать доходность, задавая вопросы и собирая данные.

P2P-приложения

Приложения P2P — еще одна из важнейших тенденций развития мобильных приложений в 2022 году. Новые формы простых цифровых платежей — это сетевые или отдельные приложения. Количество мобильных телефонов и их возможности растут. Сегодня мобильный телефон — это многоцелевой гаджет, который позволяет нам получать доступ к различным функциям, делающим нашу жизнь более удобной.

Одной из новейших последних технологий и решений является модуль NFC. Благодаря этой разработке мобильный телефон можно использовать в качестве способа оплаты. Кроме того, что касается технической стороны ситуации, можно признать фактор приложения. С помощью одноранговых мобильных приложений клиенты могут обмениваться деньгами без использования модуля NFC.

Одноранговые приложения — это сторонние приложения, которые позволяют вам размещать информацию о своем банке и выполнять транзакции. Таким образом, потребители могут избежать банкоматов и снятия наличных, проводя все цифровые транзакции. Кроме того, эти приложения удобны и просты в использовании.

Интернет вещей (IoT)

LOT, или Интернет вещей, представляет собой систему физических устройств, автомобилей и бытовых приборов, которые могут накапливать и отправлять данные через Интернет. LOT также является одной из важных тенденций разработки мобильных приложений для предпринимателей в 2022 году или возможностью гаджетов связываться друг с другом и взаимодействовать друг с другом. Ожидается, что к концу 2022 года в мире будет почти 29 миллиардов устройств IoT. Это значительное число новых потребителей для компаний, заинтересованных в инвестировании в создание мобильного приложения с поддержкой IoT.

Виртуальная и дополненная реальность

Ожидается, что компании по-прежнему будут инвестировать в разработку мобильных приложений в 2022 году, даже после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Причина в том, что простые мобильные приложения дают компаниям важный способ привлечь потенциальных клиентов и улучшить взаимодействие с ними. Дополненный и виртуальный факт — известная тенденция разработки мобильных приложений в 2022 году. Эта тенденция разработки мобильных приложений предполагает использование технологий для предоставления клиентам интерактивного опыта.

Компании используют эту технологию, чтобы пользователи могли увидеть, как их товар будет выглядеть так же, как в их домах, прежде чем покупать его. И наоборот, с помощью этой технологии компании предоставляют клиентам точное представление о новой услуге. Отрасли, использующие эти инновации, могут предложить интерактивный и уникальный опыт, который поможет им выделиться среди конкурентов.

Умные хабы

Концентратор умного дома — одна из самых распространенных тенденций разработки мобильных приложений в 2022 году. Это часть программного обеспечения, позволяющая общаться в домашней сети. Эта технология может подключаться на региональном уровне или к облаку и полезна для телефонов IoT, которые используют системы Bluetooth вместо Wi-Fi. Эта тенденция разработки мобильных приложений собирает и интерпретирует известные методы связи от интеллектуальных устройств.

Эта технология также помогла с профилактическими мерами по сокращению распространения COVID-19, особенно для людей, которые должны оставаться в своих домах. Интеллектуальный концентратор идеально подходит для управления цифровыми телефонами в доме без необходимости прикасаться к ним, позволяя вместо этого активировать функцию голосового управления.

Биометрическая идентификация

Тенденции разработки приложений с точки зрения безопасности становятся все жестче и существеннее. В результате биометрическая технология стала обязательной функцией защиты конфиденциальности для платежных шлюзов. Это многократно повысило безопасность, обеспечив быструю проверку и процедуру. Программное обеспечение для распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев — все это примеры этой новой технологии. Такие тенденции развития мобильных приложений могут существенно повысить безопасность данных клиентов.

Вывод

В Google есть множество приложений, и вам сложно выделить свое приложение среди отраслевой толпы, не следуя последним тенденциям разработки мобильных приложений. Это лишь некоторые из многочисленных тенденций развития мобильных приложений в 2022 году. Потребность в мобильных приложениях будет расти по мере роста числа мобильных пользователей. Компании должны идти в ногу со временем, чтобы оставаться прибыльными. Они могут быть уверены, что создают лучшие мобильные приложения для своих клиентов, зная текущие тенденции в разработке мобильных приложений.

Это далеко не полный список тенденций развития мобильных приложений. Все модное может появиться неожиданно в любое время. Но тренды, упомянутые выше, заслуживают внимания. Если вы хотите разработать свое профессиональное и фантастическое мобильное приложение, стучите в AppMaster.

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Часто задаваемые вопросы

Какие приложения пользуются большим спросом в 2022 году?

Мобильные приложения сегодня очень популярны. Мы можем выполнить любую задачу с помощью мобильных приложений. В настоящее время мобильные приложения по запросу становятся все более популярными. Ниже приведены самые популярные мобильные приложения:

Приложения для доставки еды

Приложения для социальных сетей

Транспортные приложения

Медицинские приложения

Доставка лекарств

Модные приложения

Продуктовые приложения

Какие приложения нужны в 2022 году?

Упомянутые выше 16 тенденций развития мобильных приложений заслуживают внимания. Ниже приведены некоторые другие идеи, которые необходимы в 2022 году:

Какое самое популярное приложение в 2022 году?

TikTok — самое популярное приложение в 2022 году, поскольку оно является самым загружаемым приложением.

Каковы лучшие 5 разработки мобильных приложений класса?

Ниже приведены 5 лучших приложений для разработки мобильных приложений: