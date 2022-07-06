Ожидается, что в 2022 году PWA сможет предложить лучшее из двух миров: доступность и удобство веб-серфинга с более быстрым и устойчивым пользовательским интерфейсом, как у нативных мобильных приложений, что сделает его весьма приемлемым. Однако до тех пор, если ваш проект требует скорости или высокой производительности, возможно, стоит придерживаться разработки нативных мобильных приложений .

Прогрессивные веб-приложения против нативных приложений: Все, что вы должны знать

Приложения PWA обладают рядом преимуществ, которые делают их намного лучше нативных мобильных приложений. Поскольку PWA создаются с использованием веб-технологий, они могут быть доступны из любого браузера смартфона, независимо от операционной системы, и предлагают опыт, схожий со смартфоном. Пользователи также могут быстро и легко установить PWA на домашний экран своего телефона, добавив ярлык на домашний экран, не заходя в магазин приложений.

PWA уже начали заменять нативные мобильные приложения или приложения в некоторых областях, например, в приложениях для потокового видео, где нет необходимости в тяжелых пользовательских интерфейсах. Однако важно понимать, что в будущем еще много возможностей для совершенствования.

Заменят ли PWA нативные приложения?

Хотя PWA лучше нативных мобильных приложений, они не обязательно более удобны или дружелюбны к пользователю. Ваше бизнес-приложение может получить большую гибкость при создании нативного мобильного приложения, потому что вы можете спроектировать интерфейс так, как вы хотите его видеть. У вас не будет такого выбора гибкости, если вы решите разработать PWA, а не нативное мобильное приложение для вашего бизнеса.

В отличие от нативного мобильного приложения, приложения PWA должны придерживаться технологий разработки интернет-сайтов, таких как HTML и CSS, что означает, что нет возможности настроить их, кроме простых изменений, таких как цвета и шрифты. Не будет возможности для аппаратного ускорения, хотя анимация будет выглядеть так же плавно, как и в нативных мобильных приложениях.

Хотя эти недостатки могут показаться значительными для некоторых компаний, для других они не должны стать слишком большой проблемой, потому что большинству предприятий не нужна серьезная настройка. Например, компания с большим количеством клиентов и покупателей не будет нуждаться в отображении содержания каждого сообщения в своем приложении. Однако их пользователи все равно оценят удобство постоянного доступа к контенту.

В чем разница между нативным и веб-приложением?

PWA отличаются от нативных веб-приложений некоторыми существенными особенностями. Например, они могут быть установлены на домашний экран, как нативные приложения, но также могут работать в автономном режиме, как нативные приложения. Еще одно существенное отличие заключается в том, что прогрессивные интернет-приложения используют маршрутизацию на стороне клиента для определения того, какой контент просматривает пользователь, в то время как родное веб-приложение использует маршрутизацию на стороне сервера для такого же определения.

PWA использует маршрутизацию на стороне клиента, когда пользователь впервые заходит на сайт, но после установки на домашний экран переключается на маршрутизацию на стороне сервера. Маршрутизация на стороне клиента позволяет приложению прогрессивного интернет-сайта, в отличие от нативных приложений, отправлять команды и данные с клиента на сервер, в то время как маршрутизация на стороне сервера не позволяет приложению прогрессивного интернет-сайта отправлять какие-либо данные.

Содержание, которое вы можете отобразить в приложении Progressive Internet Site Application, зависит от того, сколько информации доступно в Интернете. Например, предположим, что вы используете сайт электронной коммерции для продажи плюшевых медведей. В этом случае ваш бизнес, возможно, захочет избежать создания Прогрессивного приложения для Интернет-сайта, потому что товары из плюшевых медведей будет трудно отображать без сервера. С другой стороны, если вы создаете приложение для магазина одежды или ювелирных изделий, который продает товары через Интернет, то, вероятно, можно создать прогрессивное приложение для Интернет-сайта.

Стоит ли выбирать нативное приложение?

Если вам нужен доступ к определенному оборудованию на смартфоне, то, вероятно, лучше не создавать PWA, а перейти на нативные мобильные приложения. Также это будет актуально, если ваш бизнес планирует получить доступ к конфиденциальной информации, которая недоступна через браузер.

Для этого вы можете обратиться к известной no-code платформе AppMaster, которая поможет вам быстро создать нативное или мобильное приложение. Компания предлагает различные инструменты для легкой разработки нативных мобильных приложений, соответствующих вашим требованиям, включая инструмент drag-and-drop, набор, позволяющий контролировать нативное приложение и его дизайн, а также редактор для создания автономных функций.

Преимущества использования AppMaster:

Пользователи могут использовать его для создания настраиваемых нативных мобильных приложений с легкостью.

Поддерживается Kotlin/Jetpack, можно работать с пользовательским интерфейсом Swift, доступным на всех мобильных устройствах.

Приложение создается за короткое время и может быть быстро запущено в магазине Google Play.

Поддерживает все виды операционных систем, т.е. Android и iOS.

Для разработки и настройки веб-приложений доступна обширная коллекция виджетов.

Нативные мобильные приложения на этой платформе могут получать доступ ко всем видам датчиков и аппаратных средств смартфона.

Вы можете разрабатывать интернет-приложения для сайтов, которые могут работать в фоновом режиме.

Новый уровень достижений для автономных приложений.

Компании могут использовать нативные мобильные приложения или приложения, созданные на этой платформе, для повышения вовлеченности клиентов.

В чем разница между веб-приложением и прогрессивным веб-приложением?

Веб-приложение - это приложение, которое создается с помощью стандартного сетевого браузера, такого как Internet Explorer, Chrome, Firefox и Safari. Разница между веб-приложением и прогрессивным приложением заключается в том, что последнее создано с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript вместо функциональности, специфичной для браузера.

Gmail, Facebook Messenger и приложение Mail от Apple - хорошо известные примеры веб-приложений, которые вы можете легко узнать. Они созданы с использованием JavaScript и HTML5. Они имеют одинаковый URL-адрес, но разные расширения файлов. Расширение веб-приложения - .html, в то время как PWA - это браузерное приложение. Процесс их создания полностью отличается, что кроется в их исходном коде.

Технология Progressive Web Application стала популярной, поскольку она предлагает более легкий способ создания приложения, которое работает на всех операционных системах. Прогрессивные веб-приложения позволяют пользователям создавать и поддерживать карусель интернет-сайтов наряду с закладками и вкладками браузера, предоставляя им постоянное хранение данных и кэширование при загрузке. Приложения PWA также могут быть добавлены на домашние экраны мобильных устройств и предоставляют пользовательский опыт, подобный приложению.

Лучше ли PWA, чем React Native?

Если вы хотите создавать нативные приложения, то React Native - это фреймворк с открытым исходным кодом, который позволяет создавать приложения для iOS и Android в экосистеме, которая следует фреймворку Facebook React. React Native - это платформа с односторонней связью, что означает отсутствие возможности обратной связи сервера с клиентом. Эта особенность позволит разработчикам создавать кросс-платформенные приложения.

С другой стороны, Progressive Internet Site Applications - это сетевые технологии, использующие JavaScript как на мобильных, так и на настольных компьютерах. PWA позволяет пользователям получать доступ к сетевым страницам из закладок браузера и мгновенно загружать контент без необходимости использования сервера. Это означает, что вы можете создавать интернет-сайты и получать к ним доступ, используя любой мобильный телефон или операционную систему.

В чем преимущество PWA перед нативным приложением?

PWA позволяют пользователям получить доступ к интернет-сайту без необходимости запуска приложения. Таким образом, это позволит пользователю получить доступ к сайтам Progressive Web Application с домашнего экрана и работать в автономном режиме без каких-либо проблем.

PWA также позволяют разработчикам сосредоточиться на создании основных частей своих сайтов вместо того, чтобы поручать разработку чего-то нескольким разработчикам, включая разработчиков нативных приложений.

Приложения PWA также менее требовательны к разработчикам по сравнению с нативными приложениями. Кроме того, мобильные приложения Progressive Internet Site Application занимают меньше места на жестком диске мобильного устройства и не требуют подключения к Интернету при открытии или обновлении.

Заключение

Поскольку PWA создаются с использованием веб-технологий, у разработчиков нет необходимости создавать различные версии мобильных приложений. Кроме того, прогрессивное веб-приложение предоставляет пользователям опыт, схожий с нативными приложениями, что делает его мощным инструментом для бизнеса и стартапов.

Приложения PWA являются эффективным решением для разработчиков, стремящихся сократить время и деньги, затрачиваемые на создание мобильных приложений и интернет-сайтов. Однако прогрессивные интернет-приложения - не самое подходящее решение для приложений, требующих доступа к определенному оборудованию.