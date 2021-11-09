Сила использования технологических приложений и цифровая революция, которая упорядочивает каждый аспект нашей жизни, позволяет людям быть безналичными, бескарточными и при этом банковскими. Технологии настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что практически сделали такие необходимые предметы, как наличные деньги, устаревшими. Теперь людям не нужно искать ближайший банкомат, когда у них закончились деньги. Пользователи могут просто совершить одноранговый платеж через мобильное p2p-приложение или цифровой кошелек. Почти 70 миллионов человек в США используют мобильные приложения p2p-платежей или цифровые кошельки, чтобы воспользоваться преимуществами технологий "заказ в один клик", избежать использования кредитных карт и поддержать безналичную экономику. Индустрия приложений будет продолжать расти, и если вы хотите создать свое приложение для одноранговых платежей, вам нужно сначала понять, что такое p2p-платежи и как они работают.

Приложение для одноранговых платежей

Клиенты могут использовать приложение для перевода средств со своих банковских счетов или кредитных карт. В число транзакций может входить все, что угодно: от разделения счета за обед до внесения арендной платы. Осуществление одноранговых платежей с помощью мобильного приложения не представляет собой ничего сложного. Это простая процедура, состоящая всего из нескольких шагов, которые должен выполнить клиент:

Шаг 1: Все пользователи создают учетную запись в приложениях p2p-платежей.

Шаг 2: Все пользователи подключают свой банковский счет или кредитную карту к приложениям p2p-платежей.

Шаг 3: Все пользователи заполнят свои личные данные, ответят на вопросы безопасности и создадут пароль для использования приложения.

Шаг 4: Чтобы отправить деньги, пользователи выберут получателя, введут сумму и завершат транзакцию с помощью приложения p2p-платежей. (Приложение уведомит пользователей после того, как средства будут сняты с их счета.)

Почему вам стоит заняться разработкой системы одноранговых платежных приложений?

За последние несколько лет одноранговые платежные приложения оказали значительное влияние на пользователей финтеха. Число пользователей смартфонов растет: в настоящее время ими пользуются более 6 миллионов человек. Ожидается, что в ближайшие несколько лет число пользователей вырастет на несколько сотен миллионов. В результате спрос на безналичные, бескарточные и бесконтактные финтехи возрастет, что станет благом для пользователей. Объем прямых транзакций между клиентами с помощью мобильных приложений достигнет $785,19 млрд в 2021 году. Вы поймете, что создание бесконтактного приложения "клиент-клиент" - это выгодная инвестиция, поскольку этот объем будет расти и в последующие годы. При успешном исходе вы сможете привлечь внимание как нынешних пользователей программного обеспечения, так и небанковских пользователей с помощью правильной маркетинговой стратегии.





Популярное приложение Peer-to-Peer (P2P)

Чтобы создать выдающееся приложение для одноранговых платежей с помощью своей технической команды, начните с изучения конкурентов. Следующие приложения для осуществления одноранговых платежей ваша команда разработчиков должна рассматривать как идеальные приложения.

PayPal

Приложение PayPal - один из самых известных поставщиков услуг одноранговых платежей, предлагающий возможности как предприятиям, так и частным лицам. Ваша команда разработчиков программного обеспечения должна изучить его функциональные возможности. Все пользователи могут переводить деньги людям по всему миру, связав свой банковский счет, дебетовую или кредитную карту со своим счетом PayPal. Общая стоимость PayPal растет каждый квартал, и в третьем квартале 2021 года PayPal пользовались более 416 миллионов человек. Помимо настольного интерфейса, PayPal также представил мобильное приложение с самыми современными функциями интерфейса для клиентов.

Venmo

Приложение Venmo принадлежит и управляется PayPal, но два одноранговых платежа работают независимо, что является интересной особенностью, которую ваш отряд разработчиков должен рассмотреть. Приложение Venmo делает платежи более социальными, позволяя пользователям использовать такие функции, как обмен эмодзи и сообщениями вместе с платежами. Карты и банковские счета клиентов могут быть привязаны к счету Venmo. При отправке денег с дебетовой карты или банковского счета комиссия не взимается, но при оплате кредитной картой взимается комиссия за транзакцию в размере 3%. Пусть ваша техническая команда глубоко изучит его расширенные функции.

Zelle

Совокупность крупных американских банков владеет приложением Zelle. Оно обрабатывает транзакции одноранговых платежных приложений исключительно через банковские счета в США (никаких бизнес-профилей). Использование такого "банк-ориентированного" бесконтактного программного обеспечения позволяет пересылать деньги напрямую через банковские счета. Функциональность платежного приложения довольно проста: пользователи указывают адрес электронной почты или номер телефона получателя, и деньги отправляются непосредственно на его счет. При использовании интерфейса не взимается комиссия и не возникает никаких задержек. Эти инновационные вещи должны вдохновить членов вашей команды, что будет полезно для пользователей.

Создание безопасного и соответствующего требованиям местоположения приложения Peer-to-Peer?

Чтобы создать успешный бесконтактный платеж между клиентами с оптимальными функциями, вы должны учитывать как коммерческие, так и технологические особенности приложения, что является жизненно важным моментом, который ваша команда всегда должна учитывать для привлечения клиентов. Потому что, сосредоточившись исключительно на технических характеристиках приложения, вы получите хороший продукт, но низкие продажи и не сможете привлечь клиента. А сосредоточение исключительно на коммерческих характеристиках приведет к тому, что при запуске приложения вы получите большой импульс, но продукт быстро исчезнет с рынка из-за своих плохих характеристик. Приложение должно быть дружелюбным к клиенту. Помимо таких функций, как возможность проведения транзакций и защищенный шлюз для защиты данных, ваша команда разработчиков должна учесть еще несколько компонентов, например, определить необходимые функции для обеспечения бесперебойной работы вашего приложения для бесконтактной обработки данных между клиентами.

Функции, которые необходимо включить в вашу систему P2P-приложений

Регистрация

После загрузки приложения первое, что вы должны сделать, это завершить процедуру регистрации. Она подразумевает сбор всей основной информации о клиенте, такой как имя, адрес электронной почты и контактная информация. Это все важные факторы, которые должны быть учтены вашей командой разработчиков.

Цифровой кошелек

Ваша группа разработчиков должна рассмотреть возможность включения в приложения для клиентов таких функций, как цифровой кошелек, который даст пользователям возможность хранить свою электронную валюту и совершать операции с помощью цифрового кошелька. Платежное приложение часто связано с кредитной картой или банковским счетом клиента для максимальной функциональности.

Уведомления в реальном времени

Ваша группа разработчиков должна убедиться, что p2p-приложения должны иметь такие функции, чтобы иметь возможность предоставлять информацию в реальном времени обо всех своих действиях. После установки приложения пользователи должны получать push-уведомления, информирующие их о полученных платежах, сроках оплаты, начислении баллов лояльности и т.д.

Конвертация валют

Такие функции приложения позволят клиенту проводить трансграничные транзакции с p2p, если вы реализуете эту функциональность платежного приложения. Команда разработчиков должна иметь четкое представление об этом вопросе. Идеальным способом использования этой функции является синхронизация вашего платежного приложения p2p с курсом валюты банка на момент транзакции.

Уникальный ID или OTP

Одной из самых важных особенностей платежных приложений p2p является безопасность, что является еще одним важным моментом, который команда разработчиков должна учитывать. OTP позволяет пользователям подтверждать транзакцию до ее списания, и таким образом p2p защищает их от непреднамеренных транзакций, мошенничества и так далее во время использования приложения. Вы можете перейти к созданию программного обеспечения для вашего приложения p2p-платежей, как только определитесь с функциями, которые вы хотели бы включить в свое приложение p2p-платежей.

Шаг 1: Выберите тип местоположения приложения P2P

Приложения p2p-платежей бывают разных видов. Банковские и автономные решения являются наиболее распространенными вариантами. Вы можете выбрать банковское программное обеспечение, в котором банк является одним из участников транзакций. Вы также можете использовать в приложении автономные решения, такие как приложение Venmo и приложение PayPal, которые являются хорошими поставщиками в современном мире финансовых приложений.

Шаг 2: Выберите лучшую технологию программного обеспечения

Финансовое программное приложение переживает цифровой переход, ежедневно появляются новые технологии. Выбор правильной технологии для вашего приложения бесконтактных p2p платежей очень важен. Это поможет, если вы не побоитесь использовать передовые технологические приложения и инструменты для создания вашего платежного приложения, поскольку чем быстрее, удобнее и выгоднее будет ваш продукт, тем лучше. В результате, вы должны изучить достижения fintech p2p и список функций для приложения, а также рассмотреть наиболее экономически эффективное технологическое решение p2p для ваших нужд. NFC, Blockchain, искусственный интеллект, биометрический идентификатор и другие технологии в настоящее время являются наиболее популярными функциями, используемыми в приложении.

Шаг 3: Разработка удобного интерфейса

В поисках функциональности не следует упускать из виду дизайн приложения. Программное приложение для перевода средств должно быть простым и требовать как можно меньше кликов. Пользователи должны иметь возможность взаимодействовать с интерфейсом приложения таким образом, чтобы он был одновременно визуально красивым и интуитивно понятным по списку функций. Вы можете повысить вовлеченность пользователей, правильно структурировав интерфейс программного обеспечения и придав ему приятное ощущение.

Шаг 4: Вопросы безопасности и соблюдения требований

Внутри приложения информация о счете клиента, история транзакций и процесс перевода средств должны быть надежно защищены в рамках технологии p2p. Клиент может использовать сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц, двухфакторную аутентификацию и другие функции безопасности в приложении p2p. Ваше платежное приложение P2P должно соответствовать стандартам страны, в которой оно используется для перевода средств. Потому что создать универсальное платежное приложение p2p, которое сможет удовлетворить платежные критерии всех регионов, чрезвычайно сложно. Вы должны выбрать целевой регион для проведения платежей и разработать приложение для P2P-платежей, которое будет соответствовать его законам и правилам.

Шаг 5: Набрать команду разработчиков программного обеспечения

После завершения предварительных этапов создания приложения для платежей peer 2 peer необходимо набрать опытную команду разработчиков, которые помогут вам воплотить ваши идеи в жизнь. Вы должны выбрать команду разработчиков программного обеспечения, обладающую необходимыми техническими знаниями для разработки приложения p2p-платежей, а также цифрового кошелька для хранения ваших денег. Вы должны изучить все их предыдущие успешные проекты в области финтеха, похожие на ваш. Кроме того, необходимо ознакомиться с отзывами их клиентов и другой информацией о команде разработчиков.

Шаг 6: Фаза тестирования

Список параметров и тестирование p2p-приложения на заключительном этапе, когда вы закончили разработку программного обеспечения для платежей. Предпочтительнее обнаружить ошибки на ранней стадии в приложении для платежей peer 2 peer и устранить их, чем предлагать на рынок несовершенный продукт. Тестирование поможет вам выяснить, работает ли ваше приложение для p2p-платежей так, как нужно, и удобно ли им пользоваться. Повторяйте тесты до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом. Помните, что несколько нажатий и пролистываний - это все, что нужно для того, чтобы клиент составил мнение о вашем приложении для платежей "равный - равному" и решил, будет ли он использовать его дальше. Впервые столкнувшись с проблемами в работе приложения для совершения платежей, многие потребители больше никогда не используют его.

Какова стоимость разработки пользовательского приложения для платежей Peer-to-Peer?

Создание приложения для платежей peer-to-peer занимает много времени и требует значительных знаний и опыта. Стоимость приложения для совершения платежей P2P и цены на программное обеспечение зависят от различных критериев, включая дату запуска, количество функций в списке, географическое положение компании и многое другое. Чтобы дать вам приблизительную оценку платежного приложения, стоимость программы для пиринговых платежей с базовыми функциями после завершения разработки всего программного обеспечения может составить от $15 000 до $40 000. Инвестиции в платежное программное обеспечение могут достигать 100 000 долларов США и более при расширенной функциональности, в зависимости от списка структур, которые должны быть включены в программное обеспечение.





Вывод

Команда разработчиков должна хорошо разбираться в приложениях для бесконтактных одноранговых платежей или платежных системах p2p, которые в настоящее время являются нишевым сегментом. Но в ближайшие несколько лет их ожидает масштабный переворот. Их растущая популярность свидетельствует о том, что люди постепенно отходят от наличных и карточных платежей в пользу операций с помощью электронных средств. Поэтому, разрабатывая программное обеспечение для платежей и транзакций между клиентами, ваша команда разработчиков программного обеспечения должна ориентироваться на последние тенденции пользователей. Таким образом, получение преимуществ первыми - это самый важный момент, чтобы инвестировать свое время и деньги в разработку надежных приложений для P2P-платежей.