Вы ищете способ протестировать мобильное приложение без кода? Если ДА - это будет полное руководство для вас. За последние несколько лет мобильные игры стали весьма популярными. Не только из-за своего развлекательного элемента, но и из-за финансовых доходов, которые эта индустрия может принести. Если вы хотите запустить собственное мобильное приложение на платформе без кода, например такой как AppMaster , тестирование перед запуском по-прежнему важно.

Жизненный цикл разработки мобильных игр развивается со временем, это важно для того чтобы двигаться и завоевывать популярность в деловом мире. Программное обеспечение для тестирования мобильных игр проверяет функциональность, удобство использования и стабильность игры на мобильных устройствах. Игры без кода для мобильных приложений становятся все более популярными. Но как проверить их, чтобы убедиться, что они работают так как это было задуманно?

Перед выпуском игр для мобильных приложений для широкой публики важно убедиться, что они тщательно протестированы. Но как протестировать игру, которую вы создали без кода?

Почему тестирование важно для мобильных приложений?

Поскольку область ИТ активно развивается, использование мобильных приложений растет, независимо от того, являетесь ли вы частным лицом или корпорацией. Ваше присутствие на веб-сайтах и в мобильных приложениях свидетельствует о надежности, эффективности и клиентоориентированности вашего бизнеса. Кроме того, некоторые новые компании основаны только на мобильных приложениях, таких как приложения для чата, игры, приложения для знакомств и приложения для фильтров камеры и тд.

Тестирование мобильных приложений важно, потому что оно позволяет вам находить и исправлять ошибки до того, как это сделают ваши пользователи. Оно может выявить ошибки и сбои и помочь улучшить общую производительность приложения. Это также гарантирует, что ваше приложение будет работать на разных устройствах и операционных системах. Тестирование может помочь улучшить качество вашего приложения и сделать его более удобным для пользователя. Если ваше мобильное приложение интересное, многообещающее то даже у такого приложения есть проблемы, как сбои, разрядка аккумулятора и низкая производительность и в таком случае у пользователя может появиться желание удалить его.

Мобильные приложения должны быть безопасными, так как почти все мобильные пользователи используют банковские приложения, мобильные платежи, сохраняют пароли и облачные хранилища. Если ваше приложение недостаточно защищено, хакеры могут легко атаковать мобильные устройства пользователей, что может представлять некоторую опасность для пользователей. Кроме того, ваше приложение потерпит неудачу и столкнется с финансовыми потерями.

Что такое тестирование мобильных игр?



Тестирование игр на мобильных устройствах заключается в том, чтобы убедиться, что они работают правильно. Можно сделать это вручную или с использованием специализированного программного обеспечения для тестирования. Тестирование мобильных игр важно для обеспечения совместимости игр со всеми устройствами и операционными системами, а также для обеспечения плавного и приятного игрового процесса для всех пользователей.

Тестирование мобильных игр — это процесс оценки качества разработки мобильных игр перед их выпуском. Программное обеспечение для тестирования игр помогает гарантировать, что жизненный цикл разработки игр не содержит ошибок и хорошо работает на различных устройствах.

Для тестирования мобильной игры разработчики обычно используют эмуляторы или симуляторы. Эмуляторы — это программы, которые имитируют аппаратное и программное обеспечение конкретного устройства. Симуляторы, с другой стороны, только имитируют программное обеспечение устройства.

Использование программного обеспечения для тестирования мобильных игр может занять много времени и средств, но оно необходимо для выпуска высококачественных игр. Выявляя ошибки и оценивая производительность на ранней стадии, разработчики могут избавить себя от головной боли в будущем.

Тестирование мобильных игр: что важно знать

Как разработчик мобильных игр, вы, вероятно, уже знаете, насколько важно тестировать игры, прежде чем выпускать их для пользователей. Но как насчет тестирования приложения для мобильных игр без кода?

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при тестировании мобильных игр без кода . Во-первых, вы должны убедиться, что игры работают без сбоев на всех устройствах. Во-вторых, протестировать любые ошибки или сбои, которые могут повлиять на жизненный цикл разработки игры. Наконец, вы должны убедиться, что игра сбалансирована и в нее интересно играть.

Вот несколько советов, которые помогут вам начать тестирование игр:

Тестовые устройства

Не все устройства одинаковы; кому-то он может больше подойти для тестирования, чем другим. При выборе устройств для тестирования игр учитывайте такие факторы, как размер экрана, разрешение, скорость процессора и т. д. Поскольку они различаются, марки устройств и операционные системы также играют жизненно важную роль. Поэтому для лучшего игрового процесса рекомендуется тестирование игр на разных моделях мобильных телефонов и процессорах.

Не все устройства одинаковы; кому-то он может больше подойти для тестирования, чем другим. При выборе устройств для тестирования игр учитывайте такие факторы, как размер экрана, разрешение, скорость процессора и т. д. Поскольку они различаются, марки устройств и операционные системы также играют жизненно важную роль. Поэтому для лучшего игрового процесса рекомендуется тестирование игр на разных моделях мобильных телефонов и процессорах. Тест на нескольких устройствах

Не все пользователи используют одно и то же устройство, поэтому лучше, если вы тестируете приложение на нескольких устройствах. Важно обращать внимание на то, как проходит жизненный цикл разработки игры на каждом устройстве, и искать любые потенциальные проблемы, с которыми сталкивается конкретная модель мобильного телефона или устройство. Если вы обнаружите какие-либо ошибки или сбои, запишите их, чтобы вы могли исправить их, прежде чем публиковать их для игровых пользователей.

Совместимость

Проверьте, хорошо ли работает игра на разных операционных системах, платформах и браузерах. Совместимость включает в себя тестирование игр на внешних устройствах, чтобы убедиться, что все игровые пользователи довольны приложением. Таким образом, было бы полезно, если бы вы также позаботились о совместимости внешних устройств, таких как VR-приставка, игровая консоль, популярные игровые контроллеры и т. д. Обратите внимание на совместимость игрового приложения с бюджетными и бюджетными устройствами или мобильными телефонами и огромными игровые системы.

Функциональность приложения

Все кнопки и ссылки должны работать как положено. Как следует из названия, он включает в себя полную проверку игрового процесса и жизненного цикла разработки игры, чтобы обеспечить интерфейс конечного пользователя. Тестировщик игр проверяет производительность игры по различным важным параметрам, поскольку стабильность игры считается важным аспектом функционального тестирования игры.

Все кнопки и ссылки должны работать как положено. Как следует из названия, он включает в себя полную проверку игрового процесса и жизненного цикла разработки игры, чтобы обеспечить интерфейс конечного пользователя. Тестировщик игр проверяет производительность игры по различным важным параметрам, поскольку стабильность игры считается важным аспектом функционального тестирования игры. Расход батареи

Следите за любым разрядом батареи на протяжении всего процесса проверки разработки игры. Убедитесь, что игра не разряжает аккумулятор мобильного телефона слишком быстро. Потребление батареи должно быть идеальным для долгих часов игры и не занимать время загрузки на разных игровых устройствах.

Следите за любым разрядом батареи на протяжении всего процесса проверки разработки игры. Убедитесь, что игра не разряжает аккумулятор мобильного телефона слишком быстро. Потребление батареи должно быть идеальным для долгих часов игры и не занимать время загрузки на разных игровых устройствах. Сетевое подключение

Сетевое подключение предназначено для тестирования игр, чтобы убедиться, что мобильное игровое приложение работает без сбоев во всех типах сетей, таких как пакеты сотовой связи WiFi, 2G, 3G, 4G и 5G, а также в дублирующих сетях.

Сетевое подключение предназначено для тестирования игр, чтобы убедиться, что мобильное игровое приложение работает без сбоев во всех типах сетей, таких как пакеты сотовой связи WiFi, 2G, 3G, 4G и 5G, а также в дублирующих сетях. Пользовательский опыт

Это предполагает, что настоящие игровые пользователи опробуют приложение и оставят отзыв. Таким образом, то, что вам может не хватать во время тестирования, может выбрать реальный пользователь, например, если ему не нравится или у него возникают трудности с использованием какой-либо игровой функции, вы можете изменить или модифицировать это перед запуском.

Почему тестирование важно в играх?

Когда разработчик игры разрабатывает новое игровое приложение, он рассчитывает помочь пользователям и сделать игру успешной. Тем не менее, требуется много времени и усилий, чтобы достичь вершины и выделиться из толпы. Именно здесь программное обеспечение для тестирования игр вступает в силу, чтобы проверить любые недостатки, прежде чем позволить настоящему игровому пользователю сыграть в нее.

Когда дело доходит до игр, тестирование необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, тестирование может помочь убедиться, что ваша игра интересна и увлекательна для игроков. Кроме того, тестирование может помочь выявить любые потенциальные ошибки или сбои в вашей игре до того, как она будет выпущена для широкой публики. Наконец, программное обеспечение для тестирования игр может помочь вам сбалансировать игровые аспекты, такие как уровни сложности и внутриигровые награды.

Бесконечное количество игр доступно в PlayStores или AppStores, и их ежедневно загружают миллионы. Если ваша игра не впечатлит игрового пользователя, он потратит не больше секунды на то, чтобы удалить ее. Чтобы сохранить вашу игру на мобильных устройствах пользователей, вы должны учитывать следующие типы тестирования игр.

Методы тестирования мобильных игровых приложений

Тестирование функциональности

Как следует из названия, это свидетельствует о функции игр. Все функциональные настройки должны быть автоматизированы, такие как игровая стабильность, аудио-видео, дизайн, интерфейс и механические ошибки. Основная цель - убедиться, что игра работает в соответствии с указанными функциями. Кроме того, с помощью тестирования игр можно своевременно выявить и устранить ошибки, такие как сбой игры и блокировки.

Любые проблемы с графикой, ошибки анимации, сбои в цветах, проблемы со звуком, проблемы с игровым местоположением и вмешательство пользователя могут быть выявлены и решены в процессе. Функции, включая время загрузки, язык, проблемы с элементами управления и сбои, также можно протестировать и выявить. Концепция игры, ее уровни, различные этапы, настройка многопользовательской игры и другие важные детали могут быть рассмотрены и решены в случае возникновения проблемы.

Тестирование совместимости

Каждое устройство уникально и имеет различное программное обеспечение, размеры экрана, детализацию графики и операционную систему. Тестировщики игр должны убедиться, что игра совместима с различными устройствами. Пользователи также используют несколько других гаджетов, подключенных к мобильному телефону, для игр, таких как игровые контроллеры, гаджеты виртуальной реальности и т. д. Тестировщикам игр следует рассмотреть возможность проведения тестов на совместимость с большинством игровых гаджетов для мобильных устройств.

Программное обеспечение для тестирования игр позволяет проверить совместимость игрового интерфейса на всех устройствах и размерах экрана. Также убедитесь, что игры соответствуют необходимым аппаратным и программным требованиям. Лучшие игры хорошо работают на обычных устройствах и обеспечивают наилучшее взаимодействие с пользователем на всех размерах экрана.

Ad-Havoc Тестирование

Тестирование игр, также называемое общим тестированием или угадыванием ошибок, направлено на случайное тестирование любого раздела игрового приложения без какой-либо документации. Ad havoc помогает находить баги и ошибки и быстро их восстанавливать. Это делается в тот момент, когда методики не находят незначительных ошибок.

Процесс является случайным, поэтому у него нет каких-либо конкретных требований, документации или надлежащего плана для его выполнения. Точно так же его не нужно структурировать, а выполнять после завершения текущего выполнения теста.

Тестирование локализации

Это игровое тестирование включает в себя аспекты географического положения. Тестирование локализации имеет решающее значение, поскольку оно требует реакции культурных компонентов выбранного местоположения и уникального языка. Контент должен быть переведен на местный язык, если игры загружаются в неанглоязычной стране. Он также проверяет часовой пояс, форматы времени, местную валюту и все местные игровые правила, которые являются ключевыми аспектами тестирования локализации.

Нагрузочное тестирование

Нагрузочное тестирование предназначено для нефункциональных функций игр. Он проверяет, как игра ведет себя с несколькими пользователями. Есть много глюков с участием нескольких игроков. Тестировщики игр проверяют, включен ли многопользовательский режим и сколько игроков могут играть одновременно на сервере. И убедитесь, что соединение стабильно и насколько эффективно оно взаимодействует в случае повышения нагрузки.

Регрессионное тестирование

Оно проверяет, работают ли игры гладко после изменения игровых функций, обновления игр. Регрессионное тестирование запускается при обновлении игры. Оно использует новые функции или тестирование программного обеспечения, чтобы убедиться, что они не содержат ошибок. Оно также выделяет новые ошибки и ошибки что были изначально. Это делается для перепроверки того, правильно ли работают игры и обеспечивают ли они оптимальное взаимодействие с пользователем.

Тестирование безопасности

Очень важным тестированием игры перед запуском финального жизненного цикла разработки игры является тестирование безопасности. Почти все игры содержат внутриигровые покупки и используют личную информацию или аккаунты в социальных сетях для регистрации. Для этой цели тестирование безопасности является обязательным. Оно обнаруживает лазейки или угрозы запрещенных шлюзов для игр на стороне пользователя. Пользователи игр, как правило, взламывают игры или получают бесплатную валюту в играх, бесплатные награды или титулы. Этот вид тестирования находит все ошибки и работает против любых других внешних программных угроз. Кроме того, он гарантирует, что информация пользователя находится в безопасности.

Что такое ручное тестирование в тестировании игр?

Ручное тестирование игр — это процесс ручного тестирования игр без использования каких-либо автоматизированных инструментов или сценариев тестировщиками игр. Это можно сделать, запустив игры на своем устройстве и попробовав все функции, чтобы увидеть, работают ли они должным образом. Ручное тестирование игр может занять очень много времени, но очень важно убедиться, что ваши игры высокого качества.

Оно сравнивает поведение компонентов игрового приложения и позволяет тестировщикам игр проверить, как пользователь может работать с игровыми приложениями в реальном мире. Кроме того, оно позволяет тестировщикам проверять все функции, кнопки, стабильность и графику на разных устройствах с разными операционными системами.

При ручном тестировании игр не нужны никакие инструменты, и это самый старый тип метода тестирования игр. Тестеры вручную находят ошибки в играх. Однако это отнимает много времени и требует дополнительных усилий, но результаты безупречны в увеличении среды первого пользователя (FTUE).

Каковы преимущества процесса ручного тестирования?

Ручное тестирование игр требует вмешательства человека, который имеет опыт подобного тестирования. Он может тестировать почти все виды приложений посредством ручного тестирования, но, с другой стороны, это отнимает много времени, скучно и дорого. Рекомендуется проверять все приложения вручную, прежде чем они перейдут к автоматическому тестированию. Тем не менее, ручное тестирование приложения для мобильных игр имеет много преимуществ перед автоматизированным. Некоторые из них приведены ниже:

Критические ошибки

Ручное тестирование может найти почти все критические ошибки а так же найти то с чем не способно справится автоматическое тестирование.

Ручное тестирование может найти почти все критические ошибки а так же найти то с чем не способно справится автоматическое тестирование. Удобство

Игры с ручным тестированием должны управляться и проводиться людьми, чтобы лучше понять пользовательский опыт и то, как пользователи взаимодействуют с вашим приложением.

Игры с ручным тестированием должны управляться и проводиться людьми, чтобы лучше понять пользовательский опыт и то, как пользователи взаимодействуют с вашим приложением. Экономически эффективно

Ручное тестирование может быть более эффективным и экономичным, поскольку оно не требует тестирования программного обеспечения или покупки инструментов. Если вы только начинаете, ручной метод должен быть вашим подходом.

Ручное тестирование может быть более эффективным и экономичным, поскольку оно не требует тестирования программного обеспечения или покупки инструментов. Если вы только начинаете, ручной метод должен быть вашим подходом. Гибкость

Ручное тестирование может быть более гибким, поскольку оно позволяет обрабатывать требования в соответствии с потребностями проекта и может варьироваться от приложения к приложению. Поскольку никакой специальной документации или критериев не требуется, вы можете просто добавлять или удалять шаги, которые вам нравятся.

Ручное тестирование может быть более гибким, поскольку оно позволяет обрабатывать требования в соответствии с потребностями проекта и может варьироваться от приложения к приложению. Поскольку никакой специальной документации или критериев не требуется, вы можете просто добавлять или удалять шаги, которые вам нравятся. Доступность

Ручное тестирование легко доступно и может помочь вам выявить потенциальные проблемы с производительностью без какого-либо дополнительного программирования. Вы или ваш разработчик можете легко сделать это сами.

Ручное тестирование легко доступно и может помочь вам выявить потенциальные проблемы с производительностью без какого-либо дополнительного программирования. Вы или ваш разработчик можете легко сделать это сами. UI и UX обратная связь

Ручное тестирование может помочь вам выявить проблемы с UI (пользовательский интерфейс) и UX (пользовательский опыт) вручную и более правильно.

Ручное тестирование может помочь вам выявить проблемы с UI (пользовательский интерфейс) и UX (пользовательский опыт) вручную и более правильно. Легко использовать

Ручное тестирование не требует каких-либо знаний о каком-либо инструменте тестирования. Поскольку это ручной метод, вы можете легко провести ручное тестирование своего приложения .

Различные типы ручного тестирования

Существует множество различных подходов к тестированию программного обеспечения для ручного тестирования игр. Некоторые распространенные подходы:

Тестирование белого ящика

Белый ящик или стеклянный ящик — это метод, используемый для программирования и инфраструктуры всего жизненного цикла разработки игр. Разработчики проверяют каждую строку кода перед тем, как перенести ее на стадию тестирования программного обеспечения для получения желаемого результата. Поскольку этот метод зависит от программирования, тестер должен уметь программировать. Тестирование «белого ящика» направлено на изучение программного обеспечения изнутри для тестирования и повышения безопасности программного обеспечения. После прохождения данного тестирования игровое приложение может быть запущено с необходимыми требованиями.

Тестирование черного ящика

Этот тип тестирования также известен как поведенческое тестирование. Его цель — проанализировать поведение приложения с точки зрения конечного пользователя. Этот метод не включает выполнение какого-либо кода в отношении функций и не связан с внутренними деталями системы. Тестировщики проверяют различные функции приложений, веб-сайтов или программных продуктов в зависимости от потребностей клиентов.

Модульное тестирование

Это тестирование может выполняться во время разработки приложения для проверки компонентов программного обеспечения. Он определяет, нормально ли работает состав приложения, и находит ранние ошибки на этапе разработки, чтобы разработчики могли быстро исправить ошибки. Это гарантирует экономию денег и времени. Этот подход основан на коде и предоставляет подробную документацию. Преимущество в том, что тестирование выполняется на отдельном модуле или части проекта.

Интеграционное тестирование

Интеграционное тестирование включает в себя два или более объединенных программных компонента. Этот тест выполняется на группе объединенных компонентов программного обеспечения для проверки их целостности между собой. Это тестирование направлено на определение того, связаны ли все части друг с другом. Разработчики выполняют это тестирование после модульного тестирования и перед тестированием системы. Это вторая очередь после модульного тестирования и состоит из четырех компонентов:

Big bang

Hybrid

Top-down

Bottom-up

Тестирование системы

Оно занимает третье место после модуля и метода интеграции и оценивает все игровое приложение вместе. После модульного тестирования интегрировали все компоненты в веб-приложение. После завершения процесса тестирования разработки игры разработчики тестируют всю систему, чтобы убедиться, что мобильное приложение взаимодействуют друг с другом. Оно состоит из тестирования следующего:

Аппаратное обеспечение

Полные функции

Время загрузки

Миграция

Программное обеспечение

Восстановление

Удобство использования

Пользовательское приемочное тестирование (UAT)

Заказчик выполняет ручное тестирование, чтобы убедиться, что программная система соответствует всем требованиям. Этот тест разработки игры выполняется перед публичным запуском приложения. UAT делится на две внешние и внутреннюю приемки. Внутренний выполняется внутренними сотрудниками компании. Внешний проводится людьми вне компании.

Вывод

Чтобы быть уверенным в качестве, тестирование программного обеспечения и приложений перед запуском имеет первостепенное значение. Ручное тестирование всегда лучше, чем автоматизированные инструменты, будь то игровое приложение без кода или разработанное традиционными методами. Однако всегда лучше разрабатывать игровые приложения на платформе без кода, например такой как AppMaster, а затем тестировать их перед окончательным запуском. Ознакомьтесь с играми, созданными с помощью платформ без кодирования.

Если вы ищете платформу для разработки мобильных игр, не требующую написания кода, то AppMaster — лучший выбор. Вы можете создать практически любое мобильное приложение, веб-приложение и игровое приложение на платформе AppMaster. Она предлагает широкий спектр функций, которые помогут вам обеспечить бесперебойную работу игры на всех устройствах. Кроме того, если у вас когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы, наша служба поддержки клиентов всегда готова помочь. Рассмотрите возможность разработки своего мобильного приложения сегодня с помощью AppMaster.