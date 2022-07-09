Выбор точного сочетания цветов, которое лучше всего подходит для вашего дизайна, является одним из самых важных шагов в воплощении его в жизнь. Нужно обладать опытным глазом, чтобы подобрать подходящие цвета для донесения вашей идеи, будь то попытка передать ощущения, связанные с потрясающим пейзажем, романтическим закатом или ярким изображением, взорвавшимся цветом.

Мы составили список потрясающих цветовых сочетаний, которые вы можете свободно использовать в любых своих проектах, чтобы сэкономить время и энергию в поисках идеальной цветовой комбинации. Эти цветовые схемы могут быть использованы практически в любом типе дизайна.

Цветовое колесо и цветовые комбинации

Понимание того, как различные цвета взаимодействуют друг с другом, является самым важным шагом в создании красивых цветовых сочетаний. Предположим, вы сможете освоить цветовое колесо и гармонию оттенков (что работает, что нет, и как оттенки взаимодействуют друг с другом). В этом случае вы сможете более эффективно сочетать цвета, создать более сильный бренд и более разумно общаться с дизайнерами и печатниками.

Существует три основных оттенка - красный, желтый и синий. Есть также три вторичных оттенка - зеленый, оранжевый и пурпурный, которые образуются при сочетании основных цветов. Наконец, существует шесть третичных оттенков. Если провести линию посередине колеса, то можно различить теплые оттенки (такие как красный, оранжевый и желтый) и холодные цвета (голубой, зеленый, фиолетовый).

Когда мы думаем о холодных оттенках, мы часто думаем о тишине, спокойствии и безмятежности. Теплые оттенки, напротив, связаны с жизненной силой, яркостью и активностью. Когда вы поймете, что каждый оттенок имеет свою температуру, вы сможете понять, как их использование может повлиять на информацию, которую вы хотите передать.

Схема оттенков, часто называемая цветовой комбинацией, возникает в результате удачного сочетания оттенков. На цветовом круге оттенки, дополняющие друг друга, - это оттенки, противоположные друг другу. Из-за сильного контраста между этими двумя оттенками их совместное использование может создать произведение искусства, которое будет выделяться, но слишком частое их сочетание может стать утомительным.

На цветовом круге похожие оттенки группируются рядом друг с другом. Один оттенок будет преобладать, другой - поддерживать, а третий - служить акцентом при разработке аналогичной схемы оттенков. Оттенки, составляющие триаду, равномерно распределены по цветовому кругу и обладают склонностью быть очень яркими и активными. Они создают контраст и гармонию в зрительном поле, привлекая внимание к каждому отдельному компоненту и одновременно привлекая внимание к целому. Используя цветовой круг, можно создавать различные интересные схемы оттенков. Поиск подходящего цветового сочетания для определенного события имеет первостепенное значение.

Лучшие 25 привлекательных цветовых сочетаний

Когда речь идет о дизайне, самым мощным и универсальным инструментом в руках дизайнера является оттенок. Ниже представлены 25 вариантов оттенков, которые вы можете выбрать, работая над своим следующим дизайном.

Это привлекательные цветовые сочетания, разработанные специально для вас нашей командой дизайнеров.

1. Персиковый и королевский синий

Для первого пункта в нашем списке мы остановимся на популярной в настоящее время цветовой комбинации: персиковый и королевский синий. Эти два оттенка создают триадическую комбинацию; королевский синий создает впечатление смелости, которое хорошо уравновешивается веселостью персикового цвета. Это сочетание цветов прекрасно подходит для создания логотипов или используется в качестве акцентных оттенков в дизайне или шаблоне веб-сайтов.

2. Черный и желтый

Сочетание черного и желтого - одно из наиболее часто используемых цветовых решений. Сильный контраст между этими двумя оттенками создает красивое сочетание цветов, которое хорошо работает вместе. Это сочетание может быть использовано при создании изображения или этикетки для фирменного продукта.

3. Розовый и голубой

При сочетании розового и голубого цветов создается приятное ощущение гармонии. Сочетание розового и голубого, с более серьезными полутонами голубого, создает ощущение двойственности в схеме оттенков. Розовый, как правило, имеет более мягкий, пастельный, весенний вид.

4. Желтый и красный

Следующим в списке идет сочетание желтого и красного цветов, и это сочетание одновременно смелое и яркое. Дух радости прекрасно передают эти контрастирующие друг с другом оттенки. Чтобы придать этой проверенной временем комбинации кетчупа и горчицы современный и пастельный вид, попробуйте сменить оттенки этих двух приправ с красного на коралловый.

5. Небелый и вишнево-красный

Цветовое сочетание или комбинация оттенков белоснежного и вишнево-красного - это поистине вечная классика. Эта комбинация оттенков обладает прекрасным двойным качеством и хорошо работает как в печатном, так и в цифровом формате.

6. Электрический синий и зеленый лайм

Считается, что оттенки электрического синего и зеленого лайма излучают жизненную силу и бодрость. Эти два ярких оттенка, используемые вместе, особенно хорошо проявляют себя при создании логотипов и в индустрии моды.

7. Белый и голубой

Белый и голубой - еще одно вечное сочетание цветов, которое отличается своей двойственностью. Это спокойное сочетание передает ощущение легкости и надежности, а также вызывает чувство, будто смотришь в небо ярким солнечным утром. Такие отрасли, как здравоохранение, детский сад и некоммерческие организации, только выиграют от использования сочетания белого и детского цветов в качестве фирменных цветов.

8. Горячий розовый и голубой

Это самое модное сочетание оттенков для имиджа. Голубой - сложный для сочетания синий оттенок, но схема горячего розового и голубого оттенков хорошо смотрится вместе. Это современный подход к традиционным розовому и голубому цветам, который сочетает в себе поп-музыку и антиутопию в стиле киберпанк. Эти яркие, поразительные цвета излучают энергию, которая идеально подходит для контрапункта с более веселыми брендами.

9. Жженый оранжевый и персиковый

Жженый апельсин и персик составляют похожую цветовую комбинацию. Атрибутом этих двух оттенков, вероятно, является их гармония, что делает их идеальными для стиля жизни, фестиваля или домашнего интерьера.

10. Голубой и розовый

Далее - небесно-голубой и розовый. Розовый и голубой цвета передают молодость и радость. Это сочетание цветов хорошо подходит для компаний, занимающихся воспитанием детей, логотипов детских садов, а также детской одежды, товаров и игрушек.

11. Горчичный, шалфей, лес

Это еще одна модная цветовая комбинация для имиджа. Горчица, шалфей и лесная зелень контрастируют с цветами сахарной ваты. Эти три цвета создают палитру земляных тонов. Эти оттенки отлично подходят для логотипов, веб-сайтов, продукции и упаковки компаний, производящих натуральные продукты.

12. Фуксия и неоновый зеленый

Это сочетание оттенков сейчас в тренде. Фуксия и неоновый зеленый - еще одно сочетание высокоэнергетических оттенков. Фуксия и неоновый зеленый создают ощущение жизни, поэтому они отлично подходят для моды или авангарда.

13. Оранжевый, персиковый, кремовый

Эти цветовые сочетания являются модными. Оранжевый, персиковый и заварной крем создают оранжевый градиентный трендовый образ. Это сочетание идеально подходит для косметических или модных фирм, желающих создать игривую, воздушную атмосферу.

14. Малиновый и синий

Малиновый и синий создают атмосферу киберпанка и будущего без излишней крикливости. Эта приглушенная киберпанковская антиутопия отлично подходит для брендов стиля жизни, логотипов, разработки продуктов, трендовых изображений и упаковки.

15. Вишнево-красный и бубльгум

Вишнево-красный и бубльгумово-розовый сравнимы с вишнево-красным и небелым. Это сочетание дает потрясающий высокий контраст, идеально подходящий для дизайна продукта, трендовых изображений или бренда.

16. Коралловый, яблоко со специями, персик

Коралловый, яблоко со специями и персик - это теплые цвета, которые лучше всего подходят для создания трендовых образов. Это сочетание отлично подходит для оформления интерьера в теплых тонах, графики и рисунков. Они излучают теплое, женственное настроение.

17. Сливочный, мятный, светло-фиолетовый

Эти три триадических пастельных оттенка работают вместе, создавая упругий и теплый вид. Масло, мята и светло-фиолетовый олицетворяют весну, как по отдельности, так и все вместе. Дизайн продуктов, упаковки, модных изображений и логотипов выигрывает от использования этой палитры оттенков.

18. Лесной и моховой зеленый

Лесной и моховой зеленый - монохроматическая цветовая гамма для неправительственных организаций, кооперативов и предпринимателей. Эти оттенки естественны и приземлены, выражая нашу связь с природой.

19. Зеленый и белый

Зеленый и белый цвета острова вызывают такое же естественное и успокаивающее чувство, как лесной и моховой, но с более современным оттенком. Они являются подходящим фоном для более естественных, минималистичных или холистических компаний.

20. Бежевый, черно-коричневый, загорелый

Бежевый, черно-коричневый и загар создают ретро-викторианскую атмосферу для компаний, производящих кофе, пиво и продукты питания. Черно-коричневый передает строгость, а бежевый и загорелый - теплоту и единение.

21. Желтый и зелёный

Желтый и зеленый цвета хорошо сочетаются друг с другом. Для организаций, которые ценят природу, например, питомников растений, это сочетание цветов хорошо подходит для брендинга, упаковки и модных изображений или дизайна логотипа.

22. Алый, светло-оливковый, светло-тиловый

Эта традиционная палитра оттенков сочетает в себе зеленый и соблазнительный огненно-красный. Эти оттенки создают пленительный, загадочный эффект, отлично подходящий для зрелых и сдержанных дизайнов различных изображений.

23. Королевский синий и бледно-желтый

Королевский синий и бледно-желтый цвета вместе выглядят профессионально и привлекательно. Глубокий синий и пастельный желтый указывают на стабильность, безопасность и надежность, поэтому они отлично подходят для банковской сферы, финтеха и страхования.

24. Синий, бордовый, индиго

Еще одно футуристическое сопоставимое сочетание цветов - синий, бордовый и индиго. Эти синие тона с бордовым привносят изюминку в спокойствие и надежность синего оттенка. Эта палитра оттенков подходит для IT-продуктов, изображений и брендов.

25. Синий и темно-синий

Сочетание светло-голубого и темно-синего цветов может показаться сдержанным, но это не так. Это однотонное сочетание способствует профессионализму и доверию, идеально подходит для страхования или банковского дела.

Различные цветовые коды

Красный, зеленый и синий цвета представлены в HTML шестнадцатеричной тройкой #RRGGBB. Например, код цвета для красного - #FF0000, что означает отображение цветовых кодов HTML. Эти цветовые коды позволяют изменять оттенок фона, текста и таблиц веб-страницы. Цвета, которые мы видим каждый день, можно представить с помощью цветовых кодов таким образом, чтобы компьютер мог их понять и отобразить. Наиболее широко используются цветовые коды Hex, которые представляют собой трехбитовые шестизначные шестнадцатеричные целые числа. Каждый байт, или пара символов, в Hex-коде представляет интенсивность красного, зеленого или синего оттенка.

Наименьшая интенсивность цвета представлена шестнадцатеричным числом 00, а шестнадцатеричное значение FF представляет максимальную интенсивность. Например, оттенок белого получается при сочетании всех трех основных цветов в равных количествах, что дает ему шестнадцатеричный цветовой код #FFFFFF. Полной противоположностью оттенка является черный цвет, который представляет собой отсутствие всех цветов на экране монитора. Черный цвет имеет шестнадцатеричный цветовой код #000000, и каждый оттенок отображается с минимально возможной интенсивностью. Цветовые коды различны для каждого цвета.

С помощью программы подбора оттенков вы можете выбрать идеальный оттенок и узнать о прекрасных гармониях оттенков, тонах, оттенках и тонах. Вы также можете вводить Hex-коды цветов, значения RGB и HSL для создания стилей для HTML, CSS и SCSS. Цветовые коды Hex для цветов плоского дизайна, стиля дизайна Material от Google и традиционной системы оттенков web-safe.

Заключение

Лучшие цветовые сочетания для вашего сайта или приложения зависят от личных предпочтений. Мы лишь предложили вам современные тенденции, на которые вы можете положиться. Как вы знаете, выбор хорошего цветового сочетания для продукта - это лишь малая часть пути к запуску процветающего продукта с модным дизайном. Если вы только в начале этого пути, предлагаем обратить внимание на такой вид разработки, как no-code.

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