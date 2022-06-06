В этом передовом мире с ежедневным развитием технологий дизайна появляются новые тенденции дизайна UX. Пользовательский опыт (UX) и дизайн пользовательского интерфейса (UI) являются наиболее важными факторами, которые играют свою роль в привлечении большего количества посетителей на веб-сайт с помощью UX. По всему миру появляются новые тенденции в дизайне UX (пользовательский опыт). UX-дизайн — это визуальный эффект, который представляет ваш бренд перед аудиторией таким образом, что через некоторое время они становятся клиентами. Первое выражение продуктов очень важно для бренда, поскольку оно предсказывает пользовательский опыт через дизайн UX.

Неважно, ценен ли ваш продукт и полезен, но если дизайн UX/UI плохой и устаревший, вы не получите желаемого трафика. На развивающемся рынке современного дизайна необходимо обновляться в соответствии с тенденциями дизайна. Не следуя и не адаптируя новые тенденции дизайна UX/UI, вы не сможете эффективно конкурировать со своими конкурентами. Здесь, в этой статье, мы обсудим несколько UX-тенденций дизайна UX, которые следует искать в 2022 году. Это поможет вам понять, какая UX-тенденция лучше подойдет вашему бренду, чтобы получить больше трафика от пользователей и определить пользовательский опыт.

Дизайн жизни

Дизайн UX / UI в прошлом был ориентирован на пользователя, но растущие тенденции глобального потепления и экологических проблем изменили тенденцию UX в соответствии с пользовательским опытом. Тенденции UX/UI в наши дни и в будущем движутся в сторону ориентированного на жизнь дизайна UX-дизайна. Дизайн UX/UI, ориентированный на жизнь, больше фокусируется на воздействии продукта на окружающую среду. Пользователей, которые более экологичны, легко привлекают такие типы дизайна.

3D визуальные эффекты



Уникальный и новый дизайн UX/UI всегда привлекает пользователей и заставляет их придерживаться вашего бренда. Время 2D-изображений прошло, и тенденции дизайна UX движутся к завораживающим 3D-опытам, чтобы добавить больше к пользовательскому опыту. Опыт 3D более захватывающий из-за глубины и ясности дизайна, который он предоставляет пользователям. Тени, анимация и эффекты слоя могут использоваться в трехмерном представлении дизайна. 3D-дизайн не ограничивается только картинками и изображениями, но также движется в направлении повествования, чтобы привлечь больше трафика благодаря увлекательному дизайну.

Управление воздушными жестами



Это новые тенденции мобильного дизайна в UX, которые позволяют жестам тела выполнять действие. Как будто селфи можно было сделать, показав жест ладонью перед камерой. Все сильно изменилось с появлением сенсорных экранов и высоким соотношением сторон мобильных интерфейсов. Технологии получили больше возможностей благодаря тенденции UX к управлению воздушными жестами, поскольку они позволяют пользователям использовать мобильный телефон, не касаясь экрана, просто показывая ладонь, махнув рукой или сжимая пальцы.

Анимации



Анимации, запускаемые прокруткой, играют удивительно захватывающую роль в привлечении пользователей и добавлении удивительного эффекта к пользовательскому опыту через UX. UX выражает контент, как рассказывание историй, и держит клиентов на крючке. Компания Apple также использует эту тенденцию UX, чтобы привлечь больше внимания и дать пользователям почувствовать, что они являются частью бренда и истории.

Мобильный подход



В наши дни люди переходят на более удобные продукты и предпочитают мобильные телефоны компьютерам. Таким образом, с этой растущей тенденцией в UX вам также необходимо двигаться к созданию UX-дизайна, который не только подходит для ПК, но и выглядит захватывающим на экране мобильного телефона. Веб-дизайнеры предпочитают этот подход, ориентированный на мобильные устройства, из-за растущего использования мобильных телефонов. Люди предпочитают бронировать билеты, покупать товары и бронировать столики в ресторанах через свои мобильные телефоны. Более того, предпочтения также меняются, потому что UX-дизайн — это самый простой способ привлечь больше пользователей и клиентов.

Типография



Типографика — один из важнейших факторов привлечения внимания потребителей и улучшения пользовательского опыта. Разумный выбор стиля шрифта и его правильное использование для отображения контента на веб-сайте — жизненно важная вещь для дизайна UX. Люди обычно ищут информацию на веб-сайтах, которые можно легко отсканировать, и стиль шрифта может помочь им в этом. Несколько сайтов потенциально полагаются на типографику, чтобы получить больше трафика от пользователей.

UI/UX написание



Написание выражения на веб-сайте имеет большое значение, поскольку пользователи замечают тон голоса при просмотре контента. Стиль шрифта и тон голоса одинаково важны для привлечения пользователей. Написание UI и UX должно включать короткие предложения. Это облегчает пользователям усвоение информации и местонахождение политики и продуктов бренда, а также помощь, которую может предоставить бренд. Просто вы можете эффективно выразить свою точку зрения меньшими словами.

Красочный фон



Тенденции дизайна в UX / UI с использованием размытого и красочного фона увеличиваются. Дизайнеры сосредотачиваются на использовании до 10 цветов в качестве фона вместо использования 2-3 цветов в линейном градиенте, который придает привлекательный вид дизайну UX.

Безопасность и аутентификация



Обеспечение безопасности и аутентификации мобильных телефонов и ПК необходимо, чтобы избежать каких-либо сбоев. Пароли легко забываются, и человек может попасть в беду. В наши дни люди предпочитают аутентификацию по отпечатку пальца или по лицу. Мобильные телефоны обеспечивают пользовательский интерфейс блокировкой лица или отпечатком пальца для обеспечения безопасности данных.

Персонализация



Тенденции пользовательского опыта в дизайне UX, которые удовлетворяют потребности посетителей и выражают персонализированный дизайн UX, привлекают больше внимания. Однако, если в UX-дизайне нет персонализированного опыта, клиенты легко отойдут от вашего бренда. Чтобы привлечь и поддерживать поток клиентов к вашему бренду, убедитесь, что пользователи получают персонализированный UX-дизайн.

Дизайн для больших экранов



Дизайн UX сосредоточен не только на том, чтобы сделать дизайн пригодным для мобильных устройств, но и на разработке приложений, подходящих для больших экранов и улучшении взаимодействия с пользователем. Существуют мобильные приложения, которые не подходят для ПК или планшетов. С новыми тенденциями UX также следует тенденция создавать дизайн, который будет эффективно работать не только на мобильных устройствах, но и на планшетах и складных телефонах.

Виртуальная и дополненная реальность



Виртуальная реальность и дополненная реальность развиваются во всем мире и не ограничиваются только играми. В наши дни он используется для разных целей, например, для розничной торговли, путешествий, автомобильной промышленности и образования. Внедрение VR и AR в дизайн UX может повысить эффективность работы и уменьшить количество ошибок.

Моушн-дизайн



Пользователям надоедает смотреть на статичные и неподвижные изображения на сайте. Однако движущиеся объекты и изображения на экране добавляют ему шарма благодаря UX и UI. Пользователей больше привлекает анимация. Дизайн Motion UX не только придает потрясающий вид интерфейсу, но и помогает получать информацию без скуки.

Абстрактные рисунки и иллюстрации



3D-анимация привлекает внимание пользователей, но растущий спрос на абстрактные иллюстрации и дизайн UX/UI привлекает все больше внимания. Добавление абстрактных и ярких цветов вместе с разными углами придает вашему UX-дизайну захватывающий вид. Используя абстрактные иллюстрации и SVG в UX, вы можете выделиться среди конкурентов и привлечь больше посетителей.

Реалистичная текстура



Бренды используют реалистичные текстуры в дизайне UX, чтобы сделать взаимодействие с пользователем реалистичным. Текстуры неровные, чтобы пользователи могли ощущать объекты. Объекты на экране придают реалистичность человеческому глазу и выглядят более аутентично.

Часто задаваемые вопросы

Какие тренды дизайна UX будут популярны в 2022 году?

Популярными тенденциями дизайна UX будут дополненная реальность и виртуальная реальность, которые привлекают больше внимания пользователей. Более того, другие тенденции UX в этой области — это жесты управления воздухом и 3D-анимация, которые привлекают больше трафика и увеличивают поток клиентов. Анимация и иллюстрации — еще одна тенденция UX, которая добавляет на веб-сайт функции повествования, чтобы сделать вещи интересными, привлечь внимание посетителей и сделать их постоянными клиентами.

Какова следующая большая тенденция в UX-дизайне?

Технологический прогресс в области искусственного интеллекта и дополненной реальности сделал тенденции UX-дизайна более специализированными. Одной из больших UX-тенденций в дизайне UX станет дополненная и виртуальная реальность.

Каково будущее UI UX дизайна?

Будущее дизайна UX/UI более яркое и специализированное. Возможности и опыт UX-дизайнеров растут день ото дня вместе с растущими тенденциями дизайна. В сфере бизнеса также есть несколько вакансий для дизайнеров UX.

Каковы самые последние тенденции в дизайне UI UX?

Одним из самых последних разработок в UX-дизайне является бесконтактное взаимодействие. Во время этой пандемии социальное дистанцирование сыграло жизненно важную роль в привлечении внимания к этой тенденции UX. Тенденции дизайна UX, в том числе интерфейс голосового управления и управление воздушными жестами, более популярны среди пользователей и в индустрии UX/UI.



