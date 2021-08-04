Заводя учетную запись пользователя или набирая сообщение — создаете новые данные. Нажимая на кнопку «сохранить» — показываете, что их нужно не просто обработать сейчас, но и сохранить, чтобы использовать в дальнейшем. Выбирая «редактировать учетную запись» или «отправить сообщение» — даете команды поступить с ними определенным образом.

Схемы выполнения запроса к базе данных

Вся информация вашего приложения хранится в базах данных. Они представляют собой упорядоченные структуры, в которых четко определено место для каждого элемента, указаны взаимосвязи между ними и то, как с ними можно работать. Базы данных могут быть построены по разным принципам, AppMaster.io использует классические реляционные базы данных, полностью совместимые с PostgreSQL.

Пример реляционной схемы данных

Чтобы получить возможность заполнять ваше приложение информацией, нужно создать его базу данных:

создать модели данных — то есть «объяснить» AppMaster Studio, какими будут ваши данные;

— то есть «объяснить» AppMaster Studio, какими будут ваши данные; установить связи между этими моделями.

Для этого в AppMaster Studio есть дизайнер моделей данных Data Design . В нем вы, как и обычные программисты, будете проектировать базу данных. Но вместо строк кода будете использовать инструменты визуального программирования.





Дизайнер дата моделей AppMaster.io

Создайте свой первый проект в AppMaster Studio и перейдите в дизайнер Data Design , чтобы наглядно увидеть то, о чем будет говориться в этой статье.

Построение моделей данных

Модели данных (data models) — это «понятные» для AppMaster Studio описания того, что из себя представляет информация, которую вы добавляете в ваше приложение. Их можно сравнить с формами или чертежами: они определяют, как будут выглядят ваши данные, с какими другими данными они будут связаны, как их хранить и обрабатывать.

Например, когда вы создаете в AppMaster Studio новый проект, в него автоматически добавляется модель User — по ней вы будете создавать учетные записи пользователей.

Создавая модели и настраивая их, вы проектируете базу данных вашего приложения.

Объект

Единица данных, которая создается в вашем приложении на основе конкретной модели, будет называться объектом.

Например, учетная запись вашей сотрудницы Дженни Смит (созданная вами или самой Дженни через форму регистрации) будет объектом класса User (созданным по модели User).

В дизайнере AppMaster Studio вы будете только описывать и планировать будущие объекты, а вот создавать их можно только в готовом приложении.

Чтобы создать объект по модели данных, нужно добавить на страницу вашего приложения специальный элемент — например, форму регистрации. Добавлять элементы вы будете в дизайнерах приложений: Web Apps (для веб-приложений) и Mobile Apps (для мобильных приложений). Для получения информации об объектах используются другие элементы — таблицы, карточки— которые также добавляются в дизайнерах.

Например, как только Дженни заполнит форму регистрации (эта форма генерируется автоматически при создании проекта) и нажмет Sign UP — в вашем приложении тут же будет создана и сохранена ее учетная запись. То есть появится новый объект, пользователь Дженни Смит. Посмотреть информацию о нем можно в таблице Users, которая также генерируется автоматически— в приложении Admin Panel.

Каждому объекту присваивается ID — идентификатор с уникальным номером, по которому ваше приложение будет «опознавать» его.

Поля

Каждая модель данных имеет поля, в которых содержатся характеристики будущих объектов и основные инструкции для вашего приложения, как с ними работать.

Например, в модели User часть полей создается по умолчанию. В том числе — Login, Password, FirstName и LastName, которые Дженни заполнила при регистрации. Есть поле Groups, в котором будет указано, к какой группе пользователей относится учетная запись Дженни — по значению этого поля приложение определит, к каким функциям у нее есть доступ. Вы также можете создать дополнительные поля, например Address — чтобы добавить адрес Дженни в ее учетную запись.

Поля определяют, какие характеристики могут быть у объекта. То есть при его создании вам не обязательно заполнять их все — вы можете сделать это позже или не делать совсем. Вы также можете настроить автоматическое заполнение или установить некоторые поля, как обязательные.

Связи

Между двумя моделями данных можно установить связи — чтобы определить, как созданные по ним объекты будут друг к другу относиться и взаимодействовать.

Типы связей в AppMaster.io

Есть три типа таких связей:

has_one — 1 объект, созданный по модели данных A, может быть связан только с 1 объектом, созданным по модели данных B.

has_many — 1 объект, созданный по модели данных A, может быть связан с несколькими объектами, созданными по модели данных B.

many_to_many — множество объектов, созданных по модели данных A, может быть связано с множеством объектов, созданных по модели данных B.

Связанные модели данных получают дополнительные возможности для совместной обработки в вашем приложении. Одна модель данных может быть связана с бесконечным количеством других#nbsp; — главное не усложнить логику связей настолько, что вы сами не сможете в ней разобраться.

Например: если ваше приложение позволяет сотрудникам создавать внутренние заявки (например, на покупку канцтоваров), то вы создадите модель Order (заявка) и свяжете c ней уже имеющуюся User через has_many — тогда Дженни сможет создавать множество заявок (например, каждый месяц или квартал). Если вы установите связь has_one — Дженни сможет создать только одну заявку.

Что дальше?

Итак, вы узнали основы работы с моделями данных в AppMaster Studio. Теперь создайте свою первую модель, используя эту инструкцию .

Чтобы настроить логику работы вашего приложения, используйте бизнес-процессы и эндпоинты .

Для настройки визуальной составляющей — редакторы Web Apps (создание веб-приложений) и Mobile Apps (создание мобильных приложений).

Добавить дополнительные функции можно с помощью модулей .